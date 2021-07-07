Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Э-Ком
E-Com
Электронные коммуникации
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 79, упоминаний - 153
Э-Ком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 23 1
|ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
|РОСЭУ - Разработчики и операторы систем электронных услуг 14 1
|Кишковский Эдуард 10 10
|Рязанова Юлия 11 10
|Аксенов Алексей 7 3
|Смирнов Александр 44 3
|Рощин Алексей 7 2
|Дзлиев Артур 2 2
|Шифман Эдуард 16 1
|Агапов Иван 5 1
|Аниканова Мария 3 1
|Тюрина Мария 39 1
|Акопян Алексей 5 1
|Фокин Денис 5 1
|Низамов Максим 2 1
|Горин Родион 1 1
|Горбатовский Станислав 15 1
|Мартиросян Шушаник 6 1
|Цветаев Сергей 1 1
|Акопьян Артур 14 1
|Горянский Павел 15 1
|Ефанова Мария 1 1
|Романенков Алексей 10 1
|Измайлов Александр 1 1
|Бойко Андрей 37 1
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 1
|Румянцев Антон 46 1
|Свиридов Владимир 10 1
|Реймер Денис 49 1
|Востриков Юрий 19 1
|Захир Максим 19 1
|Иванов Александр 71 1
|Кириченко Игорь 41 1
|Зеленко Дмитрий 3 1
|Киричек Алексей 66 1
|Марчева Ирина 4 1
|Русинова Юлия 21 1
|Козловский Андрей 10 1
|Новиков Юрий 6 1
|Алмазов Владислав 3 1
|Гегамов Николай 17 1
|Асратян Петр 35 1
|Gartner 2193 2
|IDC - International Data Corporation 2723 1
|CNews Analytics 1991 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
|CNews SaaS рейтинг 15 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764316, в очереди разбора - 668003.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764316, в очереди разбора - 668003.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru