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Э-Ком
E-Com
Электронные коммуникации


07.07.2021 «Яндекс» открыл в Москве прокат электросамокатов. География, цены 1
13.04.2021 ВТБ подключил интернет-магазин «Технопарк» к сервису быстрых платежей 1
10.12.2020 Как мониторинг бизнес-процессов помогает крупному ритейлу избежать многомиллионных потерь 1
07.09.2020 «Магнолия» начала работать с маркированным табаком с помощью решения «E-Com.Маркировка» 2
31.07.2020 Рейтинг CNews SaaS: Крупнейшие поставщики «ПО как сервиса» в России 1
27.02.2020 Synerdocs и Минтранс запустили эксперимент по продвижению электронной транспортной накладной 1
26.12.2019 «АТОЛ» создала облачное SaaS-решение для работы с маркированной продукцией 1
27.11.2019 Цифровизация становится окном в мир для российского ритейла 1
22.11.2019 ВТБ обеспечит возможность онлайн-оплаты обучения в МГУ 1
11.09.2019 «Системный софт» обеспечил E-COM инструментами для разработчиков 3
24.11.2017 Переход на ГИС «Меркурий» продлят до 1 июля 2018 1
20.06.2017 Tele2 запускает систему ЭДО для корпоративных клиентов 1
23.05.2017 «Консист Бизнес Групп» и E-Com объединили усилия в проектной реализации электронного документооборота 2
20.04.2017 E-Com присоединилась к ассоциации по внедрению стандартных решений для электронных закупок 1
27.03.2017 Электронный факторинг зависит от ФНС 1
27.03.2017 УПД станет еще более универсальным 3
15.03.2017 «Каравай» сократил время поставки хлеба с помощью EDI 3
15.02.2017 Объем профинансированных поставок через FactorEx вырос за год в 70 раз 3
31.01.2017 E-Com за год увеличил базу интеграционных решений в полтора раза 1
28.12.2016 E-Com присоединился к Европейской ассоциации провайдеров е-инвойса 2
14.12.2016 «Ритейл Центр» контролирует качество товара с помощью электронных сертификатов в сервисе OpenCertificate 1
12.12.2016 Россельхознадзор и E-Com переведут ветеринарную сертификацию в электронный вид 3
05.12.2016 Обновленный сервис FactorEx поможет снизить операционную нагрузку в связке дебитор-фактор-поставщик 2
05.12.2016 Более 20% поставщиков X5 в системе Evolution 3.0 готовы к УПД 3
27.10.2016 «Пятерочка» и Coca-Cola ускорили согласование поставок с помощью E-Com 1
25.10.2016 E-Comspace 2016: электронная коммерция не нуждается в госрегулировании 1
24.10.2016 E-Com — доверенный оператор ФНС по новым правилам 2
19.10.2016 E-Com вошел в РЦ ЭДО и увеличил базу партнеров-операторов до 64 1
03.10.2016 Evolution 3.0 оснащена поддержкой ViPNet CSP 1
22.09.2016 Selgros преобразовала в SAP схему работы с электронными счетами-фактурами 3
22.09.2016 Ритейл увеличивает объемы документооборота за счет системной интеграции 3
26.08.2016 UFG Private Equity Fund III вложился в E-Com 2
01.08.2016 Новая версия платформы Exite соответствует стандарту PCI DSS 1
27.07.2016 E-Com продолжает расширять карту роумингового покрытия 1
19.07.2016 «Альфа-Банк» и E-Com интегрировали электронные факторинговые платформы 3
12.07.2016 E-Com запустил новый сервис по отправке данных в ведомственные органы 3
30.06.2016 Через сервис SignEx за 6 месяцев передано свыше 1 млн счетов-фактур 1
07.06.2016 SPAR Middle Volga перейдет на электронный обмен актами и накладными с контрагентами 1
24.05.2016 «Модуль интеграции ЭДО» от E-Com получил сертификат «1С:Совместимо!» 1
10.05.2016 E-Com предложила онлайн-ритейлерам «Портал электронных коммуникаций» 2

Публикаций - 79, упоминаний - 153

Э-Ком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 82 5
SAP SE 3216 4
Yandex - Яндекс 4101 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 2
АТОЛ ГК 168 2
DTG - Digital Transformation Group 11 1
iiko - айко 17 1
Ланит Омни 17 1
B2B-Center - Центр развития экономики 136 1
Системный софт - SysSoft 124 1
АФК Система ПАО 995 1
Xiaomi 904 1
RetailCRM 21 1
Онланта 75 1
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 62 1
Тензор 44 1
LanCloud - ЛанКлауд 36 1
Google LLC 7158 1
Roistat 6 1
Mindbox 11 1
PayU - ПэйЮ 37 1
ЛайфТелеком - Телфин 97 1
LanKey - ЛанКей ИТ 23 1
Atlassian 33 1
СКБ Контур 416 1
Cisco Systems 2044 1
Amazon Inc - Amazon.com 1471 1
Microsoft Corporation 11110 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 1
Softline - Софтлайн 1474 1
3753 1
Ланит ГК 1158 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 1
Инфосистемы Джет 675 1
AppDynamics 30 1
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 1
Naumen - Наумен 342 1
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 225 1
Ланит - Норбит - Norbit 203 1
Открытие ФК 538 4
Магнит - Сеть магазинов 269 3
Selgros Cash&Carry - Зельгрос 14 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
X5 Group 599 2
Альфа-Банк 1126 2
КурскМаслоПром 1 1
Hilton Hotels & Resorts 9 1
Магнолия - сеть супермаркетов 12 1
СДЭК - CDEK 6 1
Лудинг - Luding 7 1
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 30 1
Красное&Белое - сеть алкомаркетов 3 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 133 1
FM Logistic - ФМ Ложистик 3 1
Бристоль - сеть магазинов 11 1
Деловые Линии ГК 36 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 1
Airbnb 62 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 1
Дикси - Сеть магазинов 79 1
Lamoda 83 1
Яндекс.Такси 271 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Wildberries 128 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1280 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 47 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
Росавтотранс ФБУ - Агентство автомобильного транспорта 3 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 23 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
РОСЭУ - Разработчики и операторы систем электронных услуг 14 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 25
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 19
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 384 7
OpenCertificate - сервис для передачи и хранения всех видов сертификатов и разрешительных документов 6 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 3
ЭТрН - электронная транспортная накладная 13 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 2
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 118 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2451 1
WFM - Workforce Management - Планирование рабочего времени 82 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
GTIN - Global Trade Item Number - международный код маркировки и учёта логистических единиц 5 1
CJM - Customer Journey Map - карта взаимодействия потребителя с продуктом - выстраивание пути клиентов при использовании продуктов 20 1
Next Best Offer - Выбор оптимального предложения для клиента 9 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 1
Virtual office - Виртуальный офис 30 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 1
УПД - Универсальный передаточный документ 44 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 142 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 1
Big Data - Большие данные 1136 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Docrobot EXite 22 12
Э-Ком Exite-Evolution 9 9
Docrobot FactorEx 12 8
Docrobot SignEx 5 5
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 68 4
Сбербанк E-invoicing ЭДО 68 1
Онланта OnCloud.ru 34 1
OFD.RU Renta - аналитика продаж для торговых центров, франчайзи и производителей товаров 5 1
АТОЛ МаркОфис 1 1
Atlassian Confluence 13 1
AppDynamics Business iQ 4 1
Naumen ITSM365 9 1
АТОЛ Frontol 23 1
Онланта ClearFuture RightWay 6 1
Softline Cloud 10 1
Naumen Скорозвон - сервис для холодных продаж 4 1
СКБ Контур - Контур.EDI 10 1
Ланит Омни Rightway - Программа лояльности 13 1
Directum Synerdocs - Сервис обмена электронными документами 44 1
amoCRM 39 1
Microsoft Excel 436 1
Apple macOS 927 1
Linux OS 4265 1
Microsoft Windows 10 6652 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite 179 1
OFD.RU Ferma 8 1
Atlassian Jira - Система отслеживания ошибок 48 1
SAP SuccessFactors 110 1
SQL - Язык программирования 434 1
Microsoft Office 365 769 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 1
Rakuten Viber 429 1
Кишковский Эдуард 10 10
Рязанова Юлия 11 10
Аксенов Алексей 7 3
Смирнов Александр 44 3
Рощин Алексей 7 2
Дзлиев Артур 2 2
Шифман Эдуард 16 1
Агапов Иван 5 1
Аниканова Мария 3 1
Тюрина Мария 39 1
Акопян Алексей 5 1
Фокин Денис 5 1
Низамов Максим 2 1
Горин Родион 1 1
Горбатовский Станислав 15 1
Мартиросян Шушаник 6 1
Цветаев Сергей 1 1
Акопьян Артур 14 1
Горянский Павел 15 1
Ефанова Мария 1 1
Романенков Алексей 10 1
Измайлов Александр 1 1
Бойко Андрей 37 1
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 1
Румянцев Антон 46 1
Свиридов Владимир 10 1
Реймер Денис 49 1
Востриков Юрий 19 1
Захир Максим 19 1
Иванов Александр 71 1
Кириченко Игорь 41 1
Зеленко Дмитрий 3 1
Киричек Алексей 66 1
Марчева Ирина 4 1
Русинова Юлия 21 1
Козловский Андрей 10 1
Новиков Юрий 6 1
Алмазов Владислав 3 1
Гегамов Николай 17 1
Асратян Петр 35 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 23
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 2
Европа 3766 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 1
Америка 462 1
Россия - Краснодарский край 915 1
Россия - Калужская область 574 1
Россия - Рязанская область 314 1
Россия - ПФО - Казань 1519 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 1
Россия - Новоуральск 13 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 21 10
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 1
ящик Пандоры 31 1
ЭПЛ - электронный путевой лист 3 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 1
Gartner 2193 2
IDC - International Data Corporation 2723 1
CNews Analytics 1991 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
CNews SaaS рейтинг 15 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764316, в очереди разбора - 668003.
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