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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ФГУП НТЦ Атлас
Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 55, упоминаний - 93
ФГУП НТЦ Атлас упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1828 3
|Кабанов Владимир 174 3
|Щетинин Павел 3 3
|Шайков Игорь 3 3
|Краснюков Андрей 3 3
|Богданов Владимир 5 1
|Филиппов Максим 36 1
|Шмелева Елена 5 1
|Новоселов Александр 6 1
|Оглоблин Александр 2 1
|Долинин Александр 1 1
|Крутиков Александр 1 1
|Рейемер Александр 1 1
|Ирисов Алексей 3 1
|Криволапов Николай 8 1
|Старовойтов Дмитрий 5 1
|Поливенко Юрий 3 1
|Шерстобитов Сергей 29 1
|Злыгостев Сергей 1 1
|Матвеев Игорь 1 1
|Савина Юлия 2 1
|Sessions Jeff - Сешнс Джеф 19 1
|Coats Dan - Коутс Дэн 14 1
|Паршин Максим 142 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Акимов Максим 167 1
|Носков Константин 202 1
|Иванов Олег 124 1
|Кисляков Евгений 83 1
|Лящ Михаил 33 1
|Мылицын Роман 79 1
|Войтенко Олег 24 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Чемезов Сергей 121 1
|Эпштейн Герман 27 1
|Песков Дмитрий 65 1
|Нащекин Алексей 111 1
|Шилов Сергей 61 1
|Артемьев Игорь 66 1
|Нечаев Андрей 21 1
|Прайм - Агентство экономической информации 529 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
|Известия ИД 59 1
|ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 8 2
|ПГУ - Пензенский государственный университет 31 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768161, в очереди разбора - 671845.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768161, в очереди разбора - 671845.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru