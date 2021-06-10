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ФГУП НТЦ Атлас
Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России


10.06.2021 Российский алкогольный регулятор зря потратил 60 миллионов на свои ИТ-системы 1
22.09.2020 Бывшую ИБ-компанию ФСБ превратили в акционерное общество 8
13.07.2020 «Автоматика» приняла участие в «Гонке Героев» 1
21.01.2020 Сотрудники «Автоматики» получили ведомственные награды 1
24.06.2019 «Автоматика» продемонстрирует комплекс продуктов для противодействия кибератакам 1
07.06.2019 Angara открыла обособленное подразделение в Пензе 1
03.04.2019 Российские тюремщики закупают восемь тысяч ПК на отечественном Linux 1
25.03.2019 Maxpatrol SIEM и Maxpatrol 8 помогли защитить от кибератак универсиаду в Красноярске 2
24.12.2018 Важнейшие события 2018 года в ИКТ-отрасли. Голосование 1
05.10.2018 Экс-глава ИТ-центра ФСИН взят под стражу за многомиллионный сговор с НТЦ «Атлас» 2
20.04.2018 Бывшую криптокомпанию ФСБ забрали у Минкомсвязи и спешно передали в «Ростех» 5
24.01.2018 Бывшая структура ФСБ создала криптографический сопроцессор на замену американским чипам 2
14.06.2017 «Глобус-Телеком» завершил внедрение системы «СКИТ» в Новосибирской области 1
25.05.2017 Касперский готов раскрыть код своего ПО властям США 1
30.11.2016 Генпрокуратура: Государство закупает чипы для биопаспортов с 65% переплатой 2
01.04.2016 Разработчики межведомственной госсистемы не смогли купить серверы на процессорах «Эльбрус» 1
18.03.2016 Алкогольная зависимость: второе пришествие ЕГАИС в розницу 4
11.03.2016 В России создается госсистема на процессорах «Эльбрус» 1
08.06.2015 Kraftway запустит в серийное производство отечественный планшет повышенной защищенности 1
29.07.2014 Глава Минкомсвязи предложил Apple и SAP раскрыть свои исходные коды российским госорганам 1
21.05.2014 ФГУПы Минкомсвязи России вводят новые правила регулирования закупок 1
21.05.2013 Новый сайт правительства России. ПОДРОБНОСТИ 1
22.03.2013 Александр Гридин назначен генеральным директором НТЦ «Атлас» 2
17.01.2013 Выбран генеральный директор НТЦ «Атлас» 1
17.01.2013 Стали известны результаты конкурса на замещение должности гендиректора НТЦ «Атлас» 3
29.10.2012 Минкомсвязи обновило комиссию по контролю за НИИ «Восход» и НТЦ «Атлас» 1
07.03.2012 ФСБ выдала сертификаты Windows 7 и Windows Server 2008 R2 1
07.03.2012 ФСБ России выдало заключения на операционные системы Microsoft по классам АК2/АК3 4
16.09.2011 20 сентября откроется выставка «IT-Сибирь. СибТелеКом-2011» 1
15.09.2011 От модемов до облаков: "ИнфоТеКС" 20 лет на рынке ИБ 1
15.06.2011 Два топ-менеджера «Энвижн Груп» перешли в Inline Technologies для развития направления ИБ 1
20.05.2011 Олег Хабаров назначен директором по информационным технологиям «Ростелеком – Юг» 1
15.04.2011 Российский сервис для создания тулбаров получил $1 млн инвестиций 1
01.04.2011 ФСБ одобрила СУБД Microsoft, на очереди Windows 7 2
01.04.2011 ФСБ России сертифицировала Microsoft SQL Server 2008 3
03.02.2011 МТС представила новую услугу для защищенной голосовой связи 2
25.01.2011 В Минкомсвязи назначен новый замминистра и открыто несколько вакансий 1
07.07.2010 Microsoft открыла код Windows 7 для ФСБ 1
20.04.2010 ФСБ России сертифицировала Microsoft SharePoint Server 2007 6
30.03.2010 Собянин не пустил Минздрав к федеральным электронным картам 1

Публикаций - 55, упоминаний - 93

ФГУП НТЦ Атлас упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11168 9
Ростех - Концерн Автоматика 398 6
Ростех - Ростехнологии 2230 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 4
Восход ФГБУ НИИ 367 4
NXP Freescale Semiconductor 97 4
АйТи 753 3
SAP SE 3220 2
Intel Corporation 4204 2
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 2
Nginx - Энджайникс 100 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 2
Эшелон НПО 56 2
Zabbix SIA - Заббикс 34 2
Google LLC 7177 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 2
НПП Сигнал - Научно-производственное предприятие 14 1
Монолит-Инфо 34 1
Россети Цифра - Управления ВОЛС-ВЛ 2 1
Национальные Технологии 23 1
3779 1
Микрон - Micron 365 1
Анкад - Ancud 21 1
Infotecs - ИнфоТеКС 249 1
Крипто-ПРО 200 1
Автоматика Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение 17 1
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 1
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 270 1
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 44 1
Синтерра - Synterra 570 1
ФСИН РФ ФГУП ЦИТОС - Федеральное государственное унитарное предприятие центр информационно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний 7 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 302 1
Samsung Electronics 5730 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 1
Yandex - Яндекс 4103 1
Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
HP Inc. 2937 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 1
Почта Банк 289 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Альфа-Банк 1127 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
Россети ПАО 168 1
Совкомбанк ПАО 147 1
МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири 41 1
Автоматика КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 22 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Почта России ПАО 1579 1
X5 Group - Пятерочка 560 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 1
Дикси - Сеть магазинов 79 1
X5 Group 600 1
Балтика - Пивоваренная компания 112 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 7
Правительство РФ 2208 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 350 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 4
ФСИН РФ ФКУ ГЦИТОиС - Федеральное казенное учреждение Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний 4 3
Президент Российской Федерации 1442 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 3
Роспром - Федеральное агентство по промышленности 11 3
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 380 2
Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 35 2
ГНИВЦ ФНС России - Главный научный инновационный внедренческий центр 42 2
Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 44 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 2
Счётная палата РФ 461 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 161 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 2
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
Конгресс США - Сенат - Комитет по разведке 14 1
DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 18 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
Министерство промышленности средств связи СССР 1 1
ГСУ СК - Главное следственное управление Следственного комитета РФ по городу Москве 7 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 85 1
Тверской районный суд города Москвы 15 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
Администрация Президента РФ 269 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Басманный районный суд города Москвы 47 1
Руссофт - Russoft 252 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 19 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 442 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО 217 1
Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 22 1
DDR - Double data rate 1077 1
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 176 1
УТМ - Универсальный транспортный модуль 8 1
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 929 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1456 1
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 346 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 1
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 105 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 488 1
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1270 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1266 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 385 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 1
Microsoft Windows 7 1662 7
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 146 5
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 3
ФГУП НТЦ Атлас Атликс 9 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 2
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 67 2
Redis СУБД 46 2
Apache ActiveMQ 21 2
OTRS - OpenSource Ticket Request System 10 2
Google Android 10751 2
Роскомнадзор Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 24 1
Microsoft Office 2010 108 1
Масштаб IP-АТС Александрит 11 1
Microsoft Windows Server 2003 145 1
НИИСИ ФГУ ФНЦ РАН - КОМДИВ (KOMDIV) - семейство микропроцессоров 7 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
Apple iOS 5742 1
Глобус-телеком СКИТ 40 1
Microsoft Windows 2000 107 1
Автоматика СКЗИ Швейцар-М 1 1
Microsoft Skype 1477 1
IVA AVES - Защищенная система для удаленных конференций 35 1
Linux OS 4276 1
Rakuten Viber 429 1
AWS - Amazon Web Services 569 1
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 1
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM 150 1
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 790 1
Apache Tomcat - Веб-сервер и контейнер сервлетов 64 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 202 1
Ростех Росэлектроника TSP - Telecommunication Server Platform - Универсальная телекоммуникационная серверная платформа 15 1
Ростех - НИИ Масштаб Кронос 17 1
NTP - Network Time Protocol - Cетевой протокол синхронизации внутренних часов компьютера с использованием сетей 31 1
Автоматика Фотон‑Т - комплект абонентских устройств унифицированных коммуникаций 5 1
VK - Mail.ru Одноклассники 862 1
Путин Владимир 1828 3
Кабанов Владимир 174 3
Щетинин Павел 3 3
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Краснюков Андрей 3 3
Богданов Владимир 5 1
Филиппов Максим 36 1
Шмелева Елена 5 1
Новоселов Александр 6 1
Оглоблин Александр 2 1
Долинин Александр 1 1
Крутиков Александр 1 1
Рейемер Александр 1 1
Ирисов Алексей 3 1
Криволапов Николай 8 1
Старовойтов Дмитрий 5 1
Поливенко Юрий 3 1
Шерстобитов Сергей 29 1
Злыгостев Сергей 1 1
Матвеев Игорь 1 1
Савина Юлия 2 1
Sessions Jeff - Сешнс Джеф 19 1
Coats Dan - Коутс Дэн 14 1
Паршин Максим 142 1
Щеголев Игорь 676 1
Акимов Максим 167 1
Носков Константин 202 1
Иванов Олег 124 1
Кисляков Евгений 83 1
Лящ Михаил 33 1
Мылицын Роман 79 1
Войтенко Олег 24 1
Никифоров Николай 1126 1
Чемезов Сергей 121 1
Эпштейн Герман 27 1
Песков Дмитрий 65 1
Нащекин Алексей 111 1
Шилов Сергей 61 1
Артемьев Игорь 66 1
Нечаев Андрей 21 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 36
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 2
Россия - Новосибирская область 819 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 1
Европа 3788 1
Казахстан - Республика 2650 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
Индия - Республика 2181 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
Австралия - Сидней 54 1
Россия - Обнинск 105 1
Россия - Сибирь 881 1
Армения - Республика 690 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Восточная Европа 1691 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Россия - Пенза 256 1
Украина 3398 1
Россия - Республика Коми 418 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 519 1
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Россия - Республика Крым 626 1
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Россия - ПФО - Казань 1522 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 2
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ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
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ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 71 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровые технологии и проекты - Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов 10 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 42 1
Прайм - Агентство экономической информации 529 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
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