ФГУП НТЦ Атлас

Angara открыла обособленное подразделение в Пензе 1

Российские тюремщики закупают восемь тысяч ПК на отечественном Linux 1

Maxpatrol SIEM и Maxpatrol 8 помогли защитить от кибератак универсиаду в Красноярске 2

Бывшая структура ФСБ создала криптографический сопроцессор на замену американским чипам 2

Касперский готов раскрыть код своего ПО властям США 1

Kraftway запустит в серийное производство отечественный планшет повышенной защищенности 1

Глава Минкомсвязи предложил Apple и SAP раскрыть свои исходные коды российским госорганам 1

ФГУПы Минкомсвязи России вводят новые правила регулирования закупок 1

ФСБ выдала сертификаты Windows 7 и Windows Server 2008 R2 1

ФСБ России сертифицировала Microsoft SQL Server 2008 3

МТС представила новую услугу для защищенной голосовой связи 2

В Минкомсвязи назначен новый замминистра и открыто несколько вакансий 1

Microsoft открыла код Windows 7 для ФСБ 1

ФСБ России сертифицировала Microsoft SharePoint Server 2007 6