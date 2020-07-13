«Автоматика» приняла участие в «Гонке Героев»

Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» принял участие в военно-патриотическом физкультурном мероприятии «Гонка Героев». Холдинг представили 30 сотрудников, в том числе из головной организации, а также НЦИ и НТЦ «Атлас». «Гонка героев» включает бег на дистанцию 10 километров с преодолением 40 различных естественных и специально сконструированных препятствий. Сотрудники концерна «Автоматика» продемонстрировали высокий уровень спортивной подготовки и слаженную командную работу.

«Гонка героев» — российский спортивно-патриотический проект, включающий экстремальный забег по пересеченной местности, организованный сообществом «Лига Героев». Забег представляет собой многокилометровую полосу с препятствиями, разработанную профессиональными инженерами и опытными инструкторами. Рукоходы и переправы, рвы и поля с колючей проволокой, реалистичные имитации боевых действий с использованием взрывпакетов, дымовых шашек, холостых выстрелов и других видов пиротехники – все это происходит на военных полигонах (при поддержке Министерства обороны России) и на гражданских территориях.

«Гонка героев» объединяет огромное количество участников - активных и целеустремленных людей, став для них неотъемлемой частью спортивного досуга. Сотрудники концерна «Автоматика» уже не первый год принимают участие в данном забеге, демонстрируя сплоченность и самоотдачу. Мы поддерживаем наших спортсменов, а также все активности холдинга, направленные на популяризацию физической культуры и спорта. Нацеленность на победу, уверенность в себе и своей команде – залог успешного динамичного развития всей компании», – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.