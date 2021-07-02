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ТВ-3
телеканал


02.07.2021 Закон о бесплатной трансляции ТВ в интернете больно ударит по разработчикам российского ПО 1
29.04.2021 «Большие Гастролли» «Пятёрочки» стали бронзовым призёром Effie Awards Russia 2021 1
12.04.2021 Зарубежные инвесторы расхватывают акции компании экс-главы «Мегафона» 1
22.03.2021 Компания экс-главы «Мегафона» получила десятки миллионов долларов от канадского фонда 1
05.03.2021 Скандальный американский фонд вложился в компанию экс-главы «Мегафона» 1
16.02.2021 Крупнейший хедж-фонд Канады вложился в компанию экс-главы «Мегафона» 1
09.02.2021 Американский миллиардер крупно вложился в компанию экс-главы «Мегафона» 1
02.02.2021 Экс-глава «Мегафона» покупает крупного разработчика, созданного россиянами 1
17.04.2020 У «Яндекса» требуют денег за «пиратский» футбол 1
07.04.2020 Россиянам дадут бесплатный доступ к 400 сайтам. Список 1
24.03.2020 Экс-глава Роскомнадзора возглавил «Газпром-Медиа» 1
10.01.2020 Где смотреть кино и сериалы онлайн: легальный контент в России 1
09.10.2019 Счетная палата: переход на цифровое ТВ кишит недочетами и недоработками 1
27.08.2019 «Мегафон» выпустил линейку тарифов с безлимитным интернетом. Цены 1
24.07.2019 Власти ограничат трансляцию ТВ в Рунете. Тех, кто неправильно транслирует, будут блокировать 1
15.02.2019 «Билайн» и ivi выяснили, какие фильмы и сериалы предпочитают абоненты 1
30.01.2019 Конец аналоговому ТВ в России: к чему готовиться? 1
09.01.2019 Сервис автозаполнения обработал 1,6 млн документов владельцев еОСАГО от «АльфаСтрахование» 1
19.12.2018 Власти обязали спутниковых операторов работать в глубинке бесплатно 1
10.12.2018 Каким российским регионам и в какие даты власти отключат аналоговое ТВ. График 1
17.09.2018 «Яндекс» попросил заступничества Mail.ru и Rutube в тяжбе о пиратских ссылках 3
29.08.2018 «Яндекс» отказался удалять из поиска «пиратские» ссылки. До блокировки сервисов «Яндекса» остались сутки. Опрос 1
05.04.2018 Экс-глава «Мегафона», не имея акций, заработает $22,5 млн на IPO HeadHunter 1
30.05.2017 Как ТТК покоряет рынок интерактивного телевидения 1
21.10.2016 Как у властей России строились и рушились планы по запуску цифрового ТВ 1
22.04.2016 «Мегафону» меняют гендиректора 1
18.11.2015 «Газпром-медиа» предоставляет региональным телеканалам доступ к собственной библиотеке прав 1
06.11.2015 Rutube выпустил приложение для новой Apple TV 1
14.07.2015 Путин обязал ТВ-операторов бесплатно транслировать все цифровые телеканалы 1
05.02.2015 Rutube представил API видеовитрин 1
22.12.2014 Обзор ТВ-приставки BBK SMP246HDT2 1
28.07.2014 «Ростелеком» повысил качество 15 эфирных телеканалов в Новосибирске 1
23.06.2014 1 июля в Республике Крым и в Севастополе начнется трансляция двух цифровых мультиплексов РТРС 1
18.12.2013 Определен победитель конкурса на пятую позицию во втором мультиплексе цифрового ТВ 2
19.11.2013 Определены претенденты на пятую позицию во втором мультиплексе цифрового вещания 1
24.01.2013 Google нашел нового гендиректора в России 1
17.12.2012 В России появятся два бесплатных цифровых телеканала о спорте 1
02.11.2012 МТС отмечает рост популярности мобильного ТВ в ЦФО 1
17.10.2012 «Орион Экспресс» запускает новые пакеты телеканалов 1
17.10.2012 Россиянам добавят 10 цифровых телеканалов 1

Публикаций - 48, упоминаний - 52

ТВ-3 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 7
Nexters 9 6
Kismet Acquisition One 9 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 6
Yandex - Яндекс 4103 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 5
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
Rambler Group - Рамблер ГК 487 3
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 210 3
VK - Mail.ru Group 2487 3
Триколор - Национальная спутниковая компания 246 2
Акадо Телеком - Комкор 612 2
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 102 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 1
Samsung Electronics 5730 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 785 1
Синтерра - Synterra 570 1
Ростелеком Связьинвест 706 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 319 1
НТВ-Плюс 174 1
Питерская группа связистов 114 1
Мобильное электронное образование 12 1
RuTube - видеохостинг 120 1
Космическая связь ФГУП ГПКС 212 1
МегаФон ПетерСтар 148 1
Rambler Media 72 1
Nexters BVI 3 3
Газпромбанк - ГПБ 693 3
Газпром-Медиа Холдинг 120 2
Орион-Экспресс - Телекарта 133 2
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 2
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 2
Эковолга - Экология Регионов 1 1
ICS Opportunities 1 1
RP Select Opportunities Master 1 1
RP SPAC Opportunities Master Fund 1 1
Tiu.ru торговая площадка 6 1
Дрофа - Российский учебник 3 1
Телеспорт 3 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Альфа-Банк 1127 1
Открытие ФК 538 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
АльфаСтрахование СГ 208 1
Почта Банк 289 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 38 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 8
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 7
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 5
Президент Российской Федерации 1442 2
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 1
МКС - Международная космическая станция 99 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 661 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 14 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1350 13
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1141 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2057 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2387 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 2
3G - Стандарт мобильной связи 3753 1
MKV - медиаконтейнер 138 1
CATV - Cable Television - Кабельное телевидение 36 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1709 1
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 342 1
Родительский контроль 156 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 62 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 1
Спутниковое телевидение - Satellite television 36 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Сбербанк ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 40 1
Амальгама - лингво-лаборатория - Amalgama-lab 1 1
Philips PUT - серия телевизоров 4 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 14 1
Symbian OS 782 1
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 1
VK - Mail.ru Одноклассники 862 1
Apple iOS 5742 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Google Android 10751 1
Сбербанк Работа.ру - Rabota.ru 30 1
Яндекс.Музыка 131 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
АльфаСтрахование Мобайл 7 1
Rutracker - BitTorrent-трекер 66 1
МегаФон ТВ - MegaFon.TV - Онлайн-кинотеатр 48 1
Яндекс.Едадил 13 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 1
ICQ 500 1
Яндекс.Маркет 439 1
Малышарики - анимационный сериал для детей 2 1
ВымпелКом - Билайн ТВ - Цифровое телевидение 106 1
Таврин Иван 83 9
Фадеев Андрей 11 5
Путин Владимир 1828 4
Волин Алексей 113 2
Жаров Александр 165 2
Чернышенко Дмитрий 234 2
Толстой Петр 1 1
Ревенко Евгений 1 1
Бельская Яна 9 1
Held George - Хелд Джордж 38 1
Малахов Андрей 4 1
Прохоров Алексей 4 1
Никифоров Николай 1126 1
Широких Александр 4 1
Махновский Кирилл 18 1
Комаров Алексей 6 1
Назаров Алексей 69 1
Субботин Вадим 11 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Навальный Алексей 58 1
Левин Леонид 83 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 666 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 2
Индия - Республика 2181 1
Россия - Махачкала 116 1
Россия - Республика Крым 626 1
Россия - Республика Мордовия 390 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Россия - Нижний Тагил 114 1
Восточная Европа 1691 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 1
Европа 3788 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 1
Россия - Грозный 95 1
Россия - Пятигорск 76 1
Россия - Владикавказ 133 1
Россия - Саратов 410 1
Россия - Краснодар 1041 1
Россия - Волгоград 545 1
Россия - Красноярск 853 1
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Россия - Хабаровский край 420 1
Россия - Республика Алтай 687 1
Россия - Тверская область 249 1
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 1
Россия - Севастополь 420 1
Россия - Республика Саха (Якутия) 501 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 354 4
Пиратство - Авторское право 209 2
ФЦП - Федеральная целевая программа 74 1
Запугивание и шантаж 2 1
ФЦП Развитие телерадиовещания в Российской Федерации - Федеральная целевая программа 4 1
Маша и медведь - анимационный сериал для детей 19 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 60 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 33 1
КАС РФ - Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 6 1
ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 26 8
ТНТ - Телеканал 94 5
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 4
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 4
Рен ТВ - телеканал 48 4
Пятый канал - Телеканал 38 4
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 3
НТВ - Телекомпания 164 3
Россия 24 - телеканал 86 2
Муз-ТВ - телеканал 26 2
Россия К - телеканал 9 2
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 2
Пятница - Телеканал 20 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
CNews - ZOOM.CNews 1109 2
Вести FM - Вести ФМ 12 1
Муз ТВ - Телеканал 12 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
Российская газета 92 1
Радио России - радиостанция 31 1
Юность - радиостанция 15 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
КиноПоиск - Портал о кино 118 1
Вести 24 - Российский информационный канал 20 1
CNews Analytics 1991 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 26 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
Открытое образование 5 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
Effie Awards 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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