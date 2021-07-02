Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ТВ-3
телеканал
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 48, упоминаний - 52
ТВ-3 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Таврин Иван 83 9
|Фадеев Андрей 11 5
|Путин Владимир 1828 4
|Волин Алексей 113 2
|Жаров Александр 165 2
|Чернышенко Дмитрий 234 2
|Толстой Петр 1 1
|Ревенко Евгений 1 1
|Бельская Яна 9 1
|Held George - Хелд Джордж 38 1
|Малахов Андрей 4 1
|Прохоров Алексей 4 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Широких Александр 4 1
|Махновский Кирилл 18 1
|Комаров Алексей 6 1
|Назаров Алексей 69 1
|Субботин Вадим 11 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Навальный Алексей 58 1
|Левин Леонид 83 1
|CNews Analytics 1991 1
|НЭБ - Национальная электронная библиотека 26 1
|РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
|Открытое образование 5 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768097, в очереди разбора - 671781.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768097, в очереди разбора - 671781.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru