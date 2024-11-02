Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга

Сервис заплатит багхантерам до 100 тыс. руб. за обнаруженные уязвимости. « Ситидрайв », один из крупнейших сервисов каршеринга в России, предлагает независимым исследова

Официальное приложение каршеринг-сервиса « Ситидрайв » появилось в iOS спустя полгода после удаления. Об этом CNews сообщили представител

« Ситидрайв » расширил зону покрытия в Красной Поляне. Теперь на территории курорта можно бесплатно начать и завершить аренду любого понравившегося автомобиля из парка сервиса. Зоны парковки распо

В каршеринг-сервисе « Ситидрайв » появился новый тариф — «Фикс». Теперь цена поездки будет известна заранее: если ук

Теперь в каршеринге « Ситидрайв » часть стоимости услуг можно оплатить бонусами «Сберспасибо». Для этого клиентам ну

Каршеринг « Ситидрайв » стал доступнее для жителей Ленинградской области и Подмосковья. В Подмосковье зеленая зона теперь охватывает район Пушкино, сообщили CNews представители « Ситидрайв ». В Ленингр

Начинающие водители получили доступ к российскому каршерингу « Ситидрайв ». Теперь воспользоваться его услугами смогут водители от 20 лет и со стажем от года

« Ситидрайв » открыл доступ к заказу автомобиля ко времени для всех пользователей в Москве и Сан

представил единую платформу городской мобильности, куда вошли такси, каршеринг «Ситидрайв» (бывший Youdrive ) и электросамокаты, а также изменил визуальный стиль брендов. «Ситимобил» расширил п

трахован от несчастных случаев, которые могут происходить на дороге». Каршеринг «Ситидрайв» (бывший YouDrive ) – часть сервиса городской мобильности «Ситимобил» (входит в «O2O холдинг» VK и «Сбе

партнерстве с инвестиционной компанией Proxima Capital выкупила контрольный пакет акций каршеринга YouDrive . Об этом компания сообщает на своем сайте. Сумма сделки не указывается. Сделка охват

Холдинг Mail.ru Group объявил о приобретении контрольной доли платформы транспортных услуг YouDrive в партнерстве с Proxima Capital. Сумма инвестиций не раскрывается. Актив не будет ко