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Ситидрайв YouDrive Новые транспортные системы оператор каршеринга

Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга

Каршеринг Ситидрайв (ex. YouDrive) – часть сервиса городской мобильности Ситимобил (входит в O2O Холдинг VK и Сбера). Сервис краткосрочной аренды автомобилей доступен в мобильных приложениях iOS и Android в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Пользователи могут выбрать формат аренды с помощью поминутного тарифа, пакетных предложений от 2 часов до 7 дней и абонементов на месяц. Парк Ситидрайва насчитывает более 6000 автомобилей различных марок и классов комфортности.


02.11.2024 «Ситидрайв» выведет на линию еще 1 200 автомобилей Belgee X50

Каршеринг-сервис «Ситидрайв» выведет на линию большую партию из 1,2 тыс. белорусских кроссоверов Belgee X50. Ав
26.08.2024 Каршеринг-сервис «Ситидрайв» запустил классический прокат автомобилей «Ситидрайв Рент» в Москве

Каршеринг-сервис «Ситидрайв» запустил классический прокат автомобилей «Ситидрайв Рент» в Москве. Пользов
22.07.2024 «Ситидрайв» запускает программу по поиску уязвимостей на платформе Bi.Zone Bug Bounty

Сервис заплатит багхантерам до 100 тыс. руб. за обнаруженные уязвимости. «Ситидрайв», один из крупнейших сервисов каршеринга в России, предлагает независимым исследова
10.07.2024 Приложение «Ситидрайва» вновь доступно в App Store

Официальное приложение каршеринг-сервиса «Ситидрайв» появилось в iOS спустя полгода после удаления. Об этом CNews сообщили представител
18.01.2023 «Ситидрайв» расширил зону покрытия в Красной Поляне

«Ситидрайв» расширил зону покрытия в Красной Поляне. Теперь на территории курорта можно бесплатно начать и завершить аренду любого понравившегося автомобиля из парка сервиса. Зоны парковки распо
01.12.2022 «Ситидрайв» запустил фиксированный тариф

В каршеринг-сервисе «Ситидрайв» появился новый тариф — «Фикс». Теперь цена поездки будет известна заранее: если ук
13.10.2022 В Санкт-Петербурге электромобили стали доступны для поминутной аренды

Каршеринг «Ситидрайв» продолжает популяризировать электромобили в Санкт-Петербурге: теперь для поминутно
25.08.2022 В «Ситидрайв» можно расплатиться бонусами от «Сберспасибо»

Теперь в каршеринге «Ситидрайв» часть стоимости услуг можно оплатить бонусами «Сберспасибо». Для этого клиентам ну
11.08.2022 Приложение «Ситидрайв» стало доступно для владельцев Huawei

Приложение каршеринга «Ситидрайв» появилось в магазине приложений AppGallery. Владельцы устройств Huawei получат дос
18.07.2022 Каршеринг «Ситидрайв» увеличил парк электромобилей в Москве и Петербурге

Каршеринг-сервис «Ситидрайв» продолжает развивать направление электромобилей. Парк в Москве и Санкт-Петербурге

01.07.2022 «Ситидрайв» расширил зоны покрытия за пределами Петербурга и Москвы

Каршеринг «Ситидрайв» стал доступнее для жителей Ленинградской области и Подмосковья. В Подмосковье зеленая зона теперь охватывает район Пушкино, сообщили CNews представители «Ситидрайв». В Ленингр
09.06.2022 «Ситидрайв» снизил порог доступа к услугам каршеринга

Начинающие водители получили доступ к российскому каршерингу «Ситидрайв». Теперь воспользоваться его услугами смогут водители от 20 лет и со стажем от года
02.06.2022 «Ситидрайв» разрешил всем пользователям заранее заказывать автомобиль для аренды

«Ситидрайв» открыл доступ к заказу автомобиля ко времени для всех пользователей в Москве и Сан
03.03.2022 «Ситимобил» и «Ситидрайв» отчитались об итогах работы за 2021 год

представил единую платформу городской мобильности, куда вошли такси, каршеринг «Ситидрайв» (бывший Youdrive) и электросамокаты, а также изменил визуальный стиль брендов. «Ситимобил» расширил п
09.12.2021 «Ситидрайв» сделал страховку жизни и здоровья бесплатной для всех пользователей

трахован от несчастных случаев, которые могут происходить на дороге». Каршеринг «Ситидрайв» (бывший YouDrive) – часть сервиса городской мобильности «Ситимобил» (входит в «O2O холдинг» VK и «Сбе
22.08.2019 Mail.ru купила каршеринг YouDrive

партнерстве с инвестиционной компанией Proxima Capital выкупила контрольный пакет акций каршеринга YouDrive. Об этом компания сообщает на своем сайте. Сумма сделки не указывается. Сделка охват
22.08.2019 Mail.ru Group выходит на рынок каршеринга вместе с YouDrive

Холдинг Mail.ru Group объявил о приобретении контрольной доли платформы транспортных услуг YouDrive в партнерстве с Proxima Capital. Сумма инвестиций не раскрывается. Актив не будет ко
20.12.2016 YouDrive распознает документы и банковские карты с помощью Smart Engines

Smart Engines объявила о внедрении технологии Smart IDReader для распознавания документов, удостоверяющих личность, и банковских карт в мобильном приложении оператора каршеринга YouDrive. Как рассказали CNews в компании, пользователи YouDrive могут распознавать данные паспорта РФ и всех видов водительских удостоверений. При регистрации в приложении достаточно по
30.03.2016 Каршеринг-сервис YouDrive запустил бота-помощника в Telegram

Сервис поминутной аренды автомобилей YouDrive запустил Telegram-бота — @YouDriveBot (telegram.me/YouDriveBot). Бот пока носит чисто информационный характер — пользователи сервиса могут получить ответы на интересующие их вопросы о 

Публикаций - 79, упоминаний - 112

Ситидрайв и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3455 35
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3902 33
Yandex - Яндекс 7340 12
МегаФон 8805 11
UCS Foodplex - Фудплекс - Цифровая платформа для ресторанного рынка 19 8
МФ технологии - МФТ 34 6
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 291 6
VK Работа - Worki - Iconjob - Айконджоб 36 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 4
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 4
Ростелеком 9701 3
Alibaba Group 422 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 3
Meta Platforms - Facebook 4438 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 3
Telegram Group 1983 3
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 3
VK - Mail.ru MRG Tech Lab 31 3
Google LLC 11775 3
Bright Box - Брайт бокс 20 2
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 226 2
АФК Система ПАО 1797 2
Tencent 157 2
Box inc - box.com - box.net 357 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 2
Huawei 3933 2
Apple Inc 12100 2
Microsoft Corporation 24625 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 1
Yandex Data Factory - YDF 25 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 60 1
Sumsub - Sum&Substance - Технологии Цифровой Безопасности 3 1
Merlion - Мерлион 793 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 364 1
My.Games Venture Capital - MGVC 13 1
Deus Craft 7 1
Divizion 54 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
DEXP 53 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 35
Ситимобил - Служба такси 158 31
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 31
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 39 20
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - оператор каршеринга 67 13
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 12
О2О Холдинг 56 10
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 52 9
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 197 9
X5 Group - Перекрёсток 544 7
ГПБ - Газпромбанк 1084 7
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 7
McDonald’s - Макдоналдс 198 6
О2О - Performance Group - Здоровая Еда 6 6
DC Daily 5 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 4
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 160 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 4
Tesla Motors 396 4
Лента - Сеть розничной торговли 2080 4
BMW Group 446 3
Сбер - СберЛогистика 63 3
Anytime - Оператор каршеринга 15 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 3
Proxima Capital 7 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 2
NanduQ - Qiwi 996 2
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 210 2
Volkswagen Group - VW 280 2
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 96 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 2
Naspers 83 2
Alibaba Group - AliExpress Russia - AER - АлиЭкспресс Россия - Global Digital Commerce Group - Алибаба.ком (РУ) 38 2
GHP Group 5 2
Winterberg Group - Bryanston Group 3 2
Bryanston Resources 3 2
Uber 330 2
Газпром ПАО 1342 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 5
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 244 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
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Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
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Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
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АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 12 1
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Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка - СберБизнес Спасибо 113 4
VK Play - VK Play Cloud - VK Play Live - VK Play Store - VK Play Games Center - VK Play Media 68 4
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 584 4
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 825 3
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 164 3
Яндекс.Маркет 937 3
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 3
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 74 3
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 49 3
VK Connect 21 3
Tesla Model 3 44 3
Apple iPhone 6 4862 3
Huawei AppGallery 280 3
VK RuStore 327 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 3
Remoto 9 2
Microsoft Azure 1408 2
Сбер - SberX Экосистема 19 2
МегаФон ДМХ - Старт Медиа - Старт.Ру - Start.Ru - МегаФон ТВ - MegaFon.TV - МегаФон Кино - онлайн-кинотеатр 70 2
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 104 2
UCS R-Keeper 67 2
Ситимобил - Такси ВКонтакте 11 2
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Хасис Лев 105 6
Греф Герман 419 4
Аракелян Арам 9 4
Мингажев Эдуард 5 4
Артамонова Анна 183 3
Габриелян Владимир 28 3
Trani Vincenzo - Трани Винченцо 11 3
Ильичев Владимир 5 2
Куприков Андрей 2 2
Кирсанова Светлана 69 2
Делицын Леонид 128 2
Ванин Андрей 9 2
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Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 4
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Чехия - Чешская Республика 1308 1
Германия - Бавария - Мюнхен 469 1
Нидерланды 3517 1
США - Калифорния 4625 1
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18455 24
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 19
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Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 13
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 13
Аренда 2416 10
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 9
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 8
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 8
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1946 7
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 7
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 7
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 6
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2581 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 5
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1026 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 4
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 4
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 497 4
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 4
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 417 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 3
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 3
Паспорт - Паспортные данные 2508 3
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1584 3
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 3
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1688 3
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Страхование - Автострахование - КАСКО - автоКАСКО - страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 205 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1635 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 4
Forbes - Форбс 817 2
FT - Financial Times 1219 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
Ведомости 996 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 1
Times 622 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
VK Skillbox - Скилбокс 109 15
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 100 15
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ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 170 1
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НГУ - Новосибирский Государственный Университет 198 1
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