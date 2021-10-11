Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Ростуризм
Федеральное агентство по туризму


11.10.2021 Власти потратят 44 миллиарда на «Гостех» и другие облака для чиновников 1
06.09.2021 Вице-премьер Чернышенко провел совещание по организации сбора и анализа статистических данных для управления туристической отраслью 1
30.06.2021 Создание 250-миллионной ГИС переклинило из-за неразберихи вокруг «Гостеха» 1
25.06.2021 «Гостех» превратят в маркетплейс для госзаказчиков в духе App Store и Google Play 1
18.06.2021 Запуск суперплатформы «Гостех» затянется до конца 2023 года 1
08.12.2020 Сбербанк отвоевал себе контракт на главную ИТ-платформу страны «Гостех» 1
23.11.2020 Конец интриги. Власти выберут оператора «Гостеха» на 900-миллионных торгах 1
06.11.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за октябрь 2020 г. 1
15.10.2020 Правительство дало зеленый свет «Гостеху», суперплатформе интеграции государства, граждан и бизнеса 2
15.07.2020 Около 30 решений для развития туризма предложили в рамках «Цифровой прокачки» Тульской области 3
22.05.2020 Бывший ИТ-директор «Почты России» стал послом МИДа по цифровой трансформации 1
30.04.2020 МТС продлила действие мер поддержки абонентов в Москве 1
27.03.2020 «Мегафон» поддержит абонентов, которые вынуждены остаться дома 1
24.03.2020 «Билайн» отказался от тарификации трафика государственных сайтов в мобильном приложении «Куб» 1
23.03.2020 «Билайн» расширяет возможности абонентов в роуминге для поддержки борьбы с коронавирусом 2
20.03.2020 МТС обнуляет стоимость звонков на ряд номеров 2
05.06.2019 МВД назвали самым информационно открытым министерством России 1
31.01.2019 Итоги импортозамещения: 99% СУБД и 96% ОС в госорганах иностранные 1
15.01.2019 Минкомсвязи задержалось с переездом в «Москва-сити» из-за проблем с видеонаблюдением и «тонкими клиентами» 1
27.09.2018 Сбербанк приступил к обслуживанию карт международной платежной системы JCB в своей эквайринговой сети 1
02.08.2018 MAPS.ME запускает каталог маршрутов внутри приложения 1
24.05.2018 Мобильное «Облако Mail.Ru» расскажет зрителям ЧМ-2018 о достопримечательностях 1
18.04.2018 MAPS.ME совместно с Ростуризмом запускает маршруты по городам ЧМ-2018 2
16.04.2018 PROMT запустила к ЧМ-2018 режим «Диалог» для общения с иностранцами 1
26.03.2018 «АйТеко» внедряет в Ростуризме бизнес-аналитику к ЧМ2018 2
22.09.2017 Ростуризм и «Астерос» объявили о запуске открытого тестирования «Электронной путевки» 5
12.09.2017 «Астерос» «стопроцентно победил» в суде, но заплатит штраф в 56 млн 3
20.12.2016 «Электронная путевка» выходит на финишную прямую: завершен центральный этап проекта 3
26.07.2016 «Билайн» разработал новый тариф для туристов, путешествующих по городам России 1
27.06.2016 «Мегафон» запускает опцию «Безлимитная Италия» для абонентов столичного филиала 1
16.06.2016 «Мегафон» обеспечил качественную связь в популярных местах отдыха на Востоке России 1
06.06.2016 Почтовые сервисы органов госвласти России практически не защищены 1
03.12.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за ноябрь 2015 года 2
25.11.2015 «Астерос»: прототип информационной системы «Электронная путевка» успешно апробирован туроператорами 3
09.09.2015 За год качество перевода госуслуг в электронный вид повысилось на 70% 1
01.09.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за август 2015 г. 1
08.07.2015 Опубликован рейтинг CNewsInfrastructure 2014: Есть ли жизнь после катастрофы 2013 г.? 1
01.07.2015 Стартовал первый этап проекта по созданию ИС «Электронная путевка» 4
22.06.2015 Интеграторам нужен гол 1
08.06.2015 Из нескольких именитых интеграторов со второй попытки выбран создатель ИС для Ростуризма 4

Публикаций - 53, упоминаний - 81

Ростуризм упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 10
Астерос - Asteros 531 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 4
Microsoft Corporation 11168 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
SAS Institute 597 2
Крок 1221 2
Ланит ГК 1160 2
АйТи 753 2
VK - Mail.ru Group 2487 2
iTeco - Ай-Теко 720 2
BCC - Бизнес Компьютер Центр 82 2
Oracle Corporation 3363 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 2
Google LLC 7177 1
Уютерра - ПланетаСтрой 24 1
Matller - Матллер 6 1
Ланит Интеграция 101 1
МегаФон Дальневосточный филиал 25 1
Promt - Промт 100 1
Компьюлинк ГК - Compulink 214 1
Ситроникс - Sitronics 566 1
Восход ФГБУ НИИ 367 1
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 451 1
iDVP Консорциум 6 1
Нетология - Netology 30 1
Dialog - Диалог 33 1
Red Hat 668 1
СКБ Контур 416 1
3779 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 844 1
Yandex - Яндекс 4103 1
SAP SE 3220 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 6
Почта России ПАО 1579 5
Russia.Travel - Национальный туристический портал 2 2
Аэрофлот 493 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 53 1
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 1
МХТ - Мобильный художественный театр 1 1
Aegean Airlines - Авиакомпания 1 1
РусславБанк - РСБ 147 1
Qatar Airways - Авиакомпания 6 1
Turkish Airlines - Авиакомпания 5 1
Wizz Air - Авиакомпания 2 1
Finnair - Авиакомпания 3 1
Swiss - Swiss International Air Lines 9 1
Brussels Airlines - авиакомпания 7 1
Austrian Airlines - авиакомпания 12 1
Emirates Airlines - Эмирейтс авиакомпания 17 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 25 1
O2 Consulting - O2Consulting 8 1
Расчетная палата РТС НКО 1 1
Уральские авиалинии 17 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 1
Air France 10 1
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 76 1
British Airways - British Midland International 39 1
Deutsche Lufthansa AG 44 1
JCB International 113 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 88 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 88 1
S7 Airlines 80 1
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 1
Coursera 40 1
Газпром ПАО 524 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 15
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 11
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 7
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 6
Правительство РФ 2208 5
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 5
Минкультуры РФ - Министерство культуры 81 5
Минспорта РФ - Министерство спорта Российской Федерации 37 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 184 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 3
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 203 3
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 3
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 2
Роструд РФ - Федеральная служба по труду и занятости 60 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 2
Федеральное казначейство России 766 2
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 81 2
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 2
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 2
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 68 2
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 380 2
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 48 2
МИД РФ ДСКЦ - Департамент Ситуационно-кризисный центр МИД России 3 2
Правительство Хабаровского края 15 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 350 1
4CIO 12 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 2
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 168 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
TravelTech - Новые технологии в туристической отрасли (туризм) 13 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
ИТ-аудит 75 1
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 51 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
3G - Стандарт мобильной связи 3753 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 287 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
Тонкий клиент - Thin client 108 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 152 1
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 786 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2057 1
Smartphone - Смартфон 774 1
Apple iOS 5742 5
Google Android 10751 5
Ростуризм ИС Электронная путевка 7 4
Гостех - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 21 4
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 3
ГИС ФКиС - Физическая культура и спорт 5 2
VK - Mail.ru Maps.me 45 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Google Maps - Карты Google 401 2
ВымпелКом - Билайн Личный кабинет - Мой Билайн 56 2
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 1
VK - Mail.ru Облако 77 1
UNIX FreeBSD - Свободная операционная система 135 1
ЕПБ - Единый проездной билет 3 1
Promt Lite 4 1
Promt Master 3 1
МТС Музыка - МТС Music 6 1
ВымпелКом - Билайн ТВ - Цифровое телевидение 106 1
МТС Фитнес 2 1
Роскосмос - Федеральный фонд данных ДЗЗ - Федеральный фонд данных дистанционного зондирования Земли из космоса - Федеральный фонд пространственных данных - Геопортал - Федеральный портал данных дистанционного зондирования Земли 4 1
IBM WebSphere 80 1
SAP Sybase SQL Anywhere 11 1
МТС SmartMed - Телемедицинский проект 21 1
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
WhatsApp Messenger 654 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
МТС ТВ 37 1
ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 24 1
Promt Professional Neural 7 1
Promt.One - ранее Translate.Ru, Promt Онлайн 29 1
ВымпелКом - BeeFREE WaaS - WorkPlace-as-a-Service 6 1
Медведев Дмитрий 1434 6
Денисов Алексей 15 5
Мишустин Михаил 302 3
Никифоров Николай 1126 2
Огуряев Дмитрий 53 2
Лисовский Евгений 19 2
Чернышенко Дмитрий 234 2
Окулов Валерий 5 1
Красов Алексей 4 1
Разумовский Дмитрий 70 1
Сафонов Олег 8 1
Линьков Юрий 2 1
Мартынова Елена 24 1
Никитченко Анна 6 1
Федорищев Вячеслав 2 1
Suetsugu Takashi - Суэцугу Такаси 4 1
Лукина Светлана 6 1
Герасимов Александр 40 1
Дегтерева Мария 25 1
Брагин Павел 22 1
Межов Игорь 15 1
Николаев Евгений 13 1
Ковнир Евгений 71 1
Бобровников Борис 86 1
Левин Леонид 83 1
Войтенко Олег 24 1
Васильева Татьяна 5 1
Кирюшин Сергей 52 1
Зорин Александр 49 1
Кирсанова Светлана 54 1
Held George - Хелд Джордж 38 1
Ганин Егор 50 1
Сидоренко Валерий 8 1
Айвазов Армен 449 1
Козырев Алексей 270 1
Николаев Вячеслав 56 1
Уваров Алексей 11 1
Савельев Виталий 36 1
Андрющенко Светлана 7 1
Шевченко Игорь 10 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 40
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 7
Россия - Калининград 675 3
Россия - ПФО - Самара 1304 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 2
Россия - Саранск 199 2
Россия - Орловская область 135 2
Россия - Калужская область 575 2
Россия - Сочи 913 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 2
Россия - Республика Мордовия 390 2
Германия - Федеративная Республика 3674 2
Россия - ПФО - Казань 1522 2
Япония 2811 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 2
Европа 3788 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 2
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 1
Россия - Белгород 245 1
Португалия - Португальская Республика 318 1
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 415 1
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 171 1
Россия - Псковская область 307 1
Россия - Республика Калмыкия 180 1
Европа Западная 618 1
Россия - Приморский край - Приморье 607 1
Россия - Кировск - Кировская область 305 1
Прибалтика - Балтия 597 1
Эстония - Эстонская Республика 420 1
Россия - Забайкальский край 356 1
Индия - Республика 2181 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Китай - Тайвань 596 1
Россия - Тульская область 754 1
Южная Корея - Республика 1466 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 2
Информационное общество - Государственная программа 282 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 47 1
Региональное законодательство 45 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 354 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
ФЦП - Федеральная целевая программа 74 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
Русский язык 1000 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 359 1
Wikipedia - Википедия 279 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
23ABC News 55 1
CNews Analytics 1991 2
BCG - Boston Consulting Group 43 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 26 1
НИА ФАУ - Национальный институт аккредитации Федеральное автономное учреждение 1 1
Arzamas - просветительский проект, посвящённый истории культуры 6 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 5
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Цифровая среда онлайн 5 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще