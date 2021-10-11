Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ростуризм
Федеральное агентство по туризму
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 53, упоминаний - 81
Ростуризм упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Медведев Дмитрий 1434 6
|Денисов Алексей 15 5
|Мишустин Михаил 302 3
|Никифоров Николай 1126 2
|Огуряев Дмитрий 53 2
|Лисовский Евгений 19 2
|Чернышенко Дмитрий 234 2
|Окулов Валерий 5 1
|Красов Алексей 4 1
|Разумовский Дмитрий 70 1
|Сафонов Олег 8 1
|Линьков Юрий 2 1
|Мартынова Елена 24 1
|Никитченко Анна 6 1
|Федорищев Вячеслав 2 1
|Suetsugu Takashi - Суэцугу Такаси 4 1
|Лукина Светлана 6 1
|Герасимов Александр 40 1
|Дегтерева Мария 25 1
|Брагин Павел 22 1
|Межов Игорь 15 1
|Николаев Евгений 13 1
|Ковнир Евгений 71 1
|Бобровников Борис 86 1
|Левин Леонид 83 1
|Войтенко Олег 24 1
|Васильева Татьяна 5 1
|Кирюшин Сергей 52 1
|Зорин Александр 49 1
|Кирсанова Светлана 54 1
|Held George - Хелд Джордж 38 1
|Ганин Егор 50 1
|Сидоренко Валерий 8 1
|Айвазов Армен 449 1
|Козырев Алексей 270 1
|Николаев Вячеслав 56 1
|Уваров Алексей 11 1
|Савельев Виталий 36 1
|Андрющенко Светлана 7 1
|Шевченко Игорь 10 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 359 1
|Wikipedia - Википедия 279 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|23ABC News 55 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru