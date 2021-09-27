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Россия - ЦФО - Московская область - Мытищи


27.09.2021 Whoosh запустил шеринг электровелосипедов 1
21.06.2021 ЦППК начала запуск билетных автоматов новой модификации 1
21.05.2021 Школьники познакомились с цифровым производством на открытом «Уроке цифры» от «1С» 1
13.04.2021 Абоненты «Мегафона» в подмосковном городе установили рекорд потребления 4G-трафика 1
18.06.2019 «Сёрчинформ» прогнозирует рост числа ИБ-инцидентов в российской медицине 1
14.05.2019 Вышли на свободу экс-руководители «Воентелекома», посаженные за хищение у Минобороны 700 миллионов 1
18.03.2019 «Майтэк» внедрила DirectumRX в ГК «Ключевые системы и компоненты» 1
29.11.2018 «Ситимобил» вышел в регионы 1
24.08.2018 «Связной» и «Евросеть» начали обмен старых MacBook на новые. Как это работает 1
04.07.2018 EOS for SharePoint пробует себя в пивоварении 2
30.05.2018 «Мегафон» оптимизировал инфраструктуру в Москве и Подмосковье 1
26.03.2018 Топ-менеджер оператора Минобороны получил новый тюремный срок за хищения 1
27.11.2017 «Акадо Телеком» подключила видеонаблюдение в самых загруженных почтовых отделениях Подмосковья. 1
28.07.2016 Tele2 расширяется в Подмосковье 1
28.03.2016 «Ростелеком» победил «Мегафон» в борьбе за доступ к московским новостройкам 1
15.03.2016 Определены лучшие программисты 16-го международного турнира ICL 1
29.02.2016 «Сев. Р. Девелопмент» перешла на EOS for SharePoint 1
09.12.2015 «Билайн» увеличил на 15% количество базовых станций 4G в Московском регионе 1
26.10.2015 «Стрелка» - пример эффективного государственно-частного партнерства 1
19.10.2015 Розничная сеть Tele2 готова к запуску в Москве 1
02.10.2015 Tele2 завершает подготовку к запуску сети в Москве и Московской области 1
16.09.2015 Tele2 тестирует мобильную сеть в Москве 1
11.09.2015 Tele2 объявила дату запуска сети в Москве 1
27.08.2015 Tele2 использует каналы связи «Ростелекома» для строительства сети в Москве 1
04.08.2015 МТС и Tele2 поспорили, кто быстрее строит инфраструктуру 1
24.07.2015 «Орион Экспресс» завершил формирование собственной сети дистрибуции 1
20.07.2015 МТС расширила и ускорила сети LTE-1800 в московском регионе 1
17.06.2015 «Билайн» расширил покрытие 4G в Московской области 1
09.06.2015 Новым партнером системы «Юнистрим» стал МФБанк 1
30.04.2015 Экс-гендиректор «Воентелекома» приговорен к 6 годам колонии 1
12.03.2015 «Юлмарт» оценили в $6—7 млрд 1
11.03.2015 Число пользователей транспортной карты «Стрелка» достигло 30 тыс. 1
20.01.2015 Объём продаж «Юлмарта» по итогам 2014 г. составил порядка $1,3 млрд 1
13.11.2014 «Билайн» расширил сеть 4G в Подмосковье 1
22.10.2014 «СПАР Ритейл» перевела корпоративную почту в единую облачную среду на базе Microsoft Office 365 1
03.07.2014 Клиенты «Билайн» Подмосковья переходят на 4G 1
01.07.2014 МТС передала МГТС фиксированные сети в Подмосковье 1
23.05.2014 «Юлмарт» вложит 6 млрд руб. в развитие логистической инфраструктуры 1
16.01.2014 «Московская Пивоваренная Компания» автоматизирует документооборот на EOS for SharePoint 1
14.10.2013 СЭД «Дело» будет внедрена в администрации Солнечногорска 1

Публикаций - 89, упоминаний - 99

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4936 9
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2009 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5756 6
ЭОС - Электронные офисные системы 1080 6
Юниксофт 18 6
K-Systems - К-Системс 55 6
DEPO Computers - Депо Электроникс 366 5
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 887 5
HP Inc. 3208 4
Воентелеком 135 4
Rover Computers 111 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6841 4
Yandex - Яндекс 4188 4
Ниеншанц 47 3
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 307 3
МегаФон Столичный филиал 68 3
4205 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6981 3
Microsoft Corporation 12409 3
Apple Inc - Эппл Рус 8073 3
Sony 2830 2
Acer Group 1452 2
МегаФон Москва - Соник Дуо 95 2
Центел - Центральный телеграф 191 2
Samsung Electronics 6088 2
Xerox 549 2
Google LLC 7931 2
Foxconn - Hon Hai Precision Industry 319 2
Акадо Телеком - Комкор 661 2
Nokia Corporation 2699 2
Dream Industries 8 2
1С-Рарус 563 1
Webmoney 362 1
Астор 86 1
Башинформсвязь 83 1
Nikon 284 1
Aquarius - Аквариус 223 1
ICL ГК 69 1
Скай Линк - Skylink 650 1
МФИ Софт 114 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 192 10
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 103 5
Евросеть 1062 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1363 4
Связной ГК 935 3
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 3
Почта России ПАО 1631 3
Московская Пивоваренная Компания 11 2
УЭК - Универсальная электронная карта 512 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1707 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4380 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 705 2
Мострансавто 60 2
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 39 2
ВТБ - Транскредитбанк 77 1
Открытие Арена - стадион 17 1
Ситимобил - Служба такси 113 1
Мортон 16 1
Европлан 18 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 37 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 147 1
Метрополис ТРК 29 1
Корстон - Korston Hotels - Гостиничный комплекс 16 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 26 1
Bookmate 19 1
ДамПродам - DamProdam 4 1
MoneyGram 24 1
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 17 1
Единая транспортная карта 12 1
X5 Group 604 1
ПФК ЦСКА - российский футбольный клуб 18 1
CyberPlat - КиберПлат 225 1
Юнистрим - Unistream 169 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 127 1
X5 Group - Пятерочка 565 1
Qiwi 783 1
Visa International 1383 1
Лента - Сеть розничной торговли 192 1
Мосэнергосбыт АО 80 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1713 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1024 4
Савёловский районный суд города Москвы 5 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2013 2
Главная военная прокуратура Российской Федерации 11 2
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 35 2
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 288 2
Мещанский районный суд города Москвы 9 2
МИАЦ ГУЗ ВО г. Владимир - Медицинский информационно-аналитический центр Владимирской области 17 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6008 1
ГВСУ СК РФ - Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ 3 1
Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького 8 1
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 19 1
ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 57 1
Парк Зарядье 14 1
Правительство Московской области 49 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 243 1
Правительство Москвы 675 1
Роснано 456 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 736 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 785 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1552 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий 15 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1430 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 540 1
Правительство РФ 2264 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1431 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 474 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 858 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3988 13
3G - Стандарт мобильной связи 3920 11
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1725 3
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 601 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2177 3
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 586 3
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 249 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 580 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4978 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2523 2
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 200 1
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 67 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 91 1
UMPC - Ultra-Mobile PC - Origami Project - спецификация на мобильные компьютеры небольшого размера 68 1
L2TP - Layer 2 Tunneling Protocol - Протокол туннелирования уровня 2 (канального уровня) 42 1
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 440 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1551 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 447 1
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 326 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 375 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 648 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1240 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 260 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3289 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 809 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 638 1
RDS - Remote Desktop Services - Технология поддержки сред удаленных рабочих столов 48 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5703 1
SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован 59 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1697 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3162 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 468 1
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 50 1
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 181 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 738 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10690 1
Google Android 10773 5
Apple iOS 5750 5
Ланит Treolan Irbis 68 4
ЭОС EOS for SharePoint 112 3
Apple iPad 3263 3
ЭОС Дело СЭД 702 3
Стрелка - Транспортная карта 114 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Яндекс.Карты и Транспорт 295 2
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 524 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 848 2
Apple iPhone - серия смартфонов 5350 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 829 1
Сател VoIP Платформа РТУ - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - ПАК РТУ 36 1
MasterCard Maestro 113 1
ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 26 1
Microsoft Exchange 719 1
Microsoft Office 2095 1
Speedtest by Ookla 32 1
Zvooq 31 1
Microsoft Lync 272 1
Oracle WebLogic 40 1
Sony Xperia 113 1
Apple Certified - Apple Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 28 1
Microsoft Yammer - корпоративное социальное программное обеспечение 47 1
Visa Electron 50 1
Agfa Healthcare Enterprise Imaging 21 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 60 1
Microsoft Dynamics 365 92 1
Microsoft Dynamics NAV 223 1
Huawei Honor - Серия смартфонов 350 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 720 1
Apple iMac - Серия моноблоков 234 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 114 1
Apple iPhone 5 710 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 1
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Ковнир Евгений 71 1
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Чернышенко Дмитрий 234 1
Аннин Игорь 1 1
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Нигматуллин Тимур 12 1
Антонов Андрей 16 1
Никитин Алексей 11 1
Четвернин Алексей 658 1
Важнов Алексей 7 1
Чекмарев Александр 2 1
Данилов Алексей 5 1
Ручьев Александр 1 1
Сафронов Роман 33 1
Ивакин Роман 49 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 18913 52
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Россия - Российская федерация - РФ 61456 32
Россия - ЦФО - Московская область - Химки 95 32
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 112 30
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Россия - Одинцово 61 22
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Россия - Долгопрудный 44 18
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 89 16
Россия - Железнодорожный 36 14
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 71 14
Россия - Пушкино - Пушкинский городской округ 52 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8214 11
Россия - Реутов 46 11
Россия - Раменское 39 10
Россия - СЗФО - Калининградская область 605 10
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Россия - УФО - Пермский край - Пермь 799 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1332 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 919 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3429 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 974 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 580 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4217 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2329 1
Trade-in 56 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 434 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 689 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 181 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3048 1
КАД - Кольцевая автомобильная дорога 14 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 677 4
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 540 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 3363 1
Коммерсантъ - Издательский дом 485 1
Известия ИД 60 1
CNews Analytics 2239 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 498 3
IDC - International Data Corporation 2892 2
Gartner 2285 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 684 1
МИЭТ - Московский институт электронной техники 61 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 200 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева 20 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1170 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 8 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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