Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ЦФО
Московская область
Мытищи
Публикаций - 89, упоминаний - 99
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Тамодин Николай 45 4
|Давыдов Александр 36 4
|Побежимов Сергей 9 3
|Костыгин Дмитрий 21 3
|Попов Алексей 322 2
|Жилков Евгений 6 2
|Старовойтов Денис 5 2
|Щербаков Андрей 7 2
|Рубцов Сергей 27 2
|Савицкий Олег 6 2
|Семилетов Дмитрий 5 2
|Криевс Ритварс 15 1
|Федоринов Сергей 23 1
|Ковнир Евгений 71 1
|Кисляков Евгений 83 1
|Лядовой Сергей 7 1
|Эскин Сергей 26 1
|Сулейманов Руслан 5 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Аннин Игорь 1 1
|Бондаренко Алла 4 1
|Серова Елена 299 1
|Ваньков Вадим 13 1
|Лазаренко Дмитрий 16 1
|Новоселов Евгений 16 1
|Юсупов Ренат 82 1
|Киричек Алексей 66 1
|Рудычева Наталья 81 1
|Крысина Ольга 109 1
|Дегтерева Мария 25 1
|Нигматуллин Тимур 12 1
|Антонов Андрей 16 1
|Никитин Алексей 11 1
|Четвернин Алексей 658 1
|Важнов Алексей 7 1
|Чекмарев Александр 2 1
|Данилов Алексей 5 1
|Ручьев Александр 1 1
|Сафронов Роман 33 1
|Ивакин Роман 49 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 677 4
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 540 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 3363 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 485 1
|Известия ИД 60 1
|CNews Analytics 2239 5
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 498 3
|IDC - International Data Corporation 2892 2
|Gartner 2285 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru