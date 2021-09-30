Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП
Российский федеральный ядерный центр
Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 47, упоминаний - 90
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
|НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 4 1
|Северо-Запад Центр стратегических разработок - фонд 3 1
|Греф Герман 205 2
|Кривошеев Олег 2 2
|Медведев Дмитрий 1434 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Солнцева Екатерина 29 2
|Елистратов Николай 90 1
|Шадаев Максут 384 1
|Четвернин Алексей 651 1
|Чернышов Михаил 32 1
|Румянцева Ольга 45 1
|Stevens Rick - Стивенс Рик 2 1
|Богданов Максим 15 1
|Байков Денис 1 1
|Hook Chris - Хук Крис 1 1
|Павлов Игорь 3 1
|Белоусов Андрей 53 1
|Зыков Олег 12 1
|Абакумов Евгений 103 1
|Шатохин Андрей 1 1
|Рыбкин Андрей 2 1
|Кондаков Александр 14 1
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 1
|Осипова Александра 16 1
|Чукарин Алексей 56 1
|Иванов Алексей 76 1
|Соколов Алексей 121 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Панченко Иван 43 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 1
|Ведомости 259 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
|Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 63 3
|CNews Analytics 1991 1
|CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru