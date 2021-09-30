РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП

Названы российские и зарубежные лидеры поставок САПР в госсектор 3

Мишустин распорядился написать план создания и внедрения российских САПР 1

Создатели атомной бомбы хотят стать главным российским поставщиком САПР 6

Сотрудник Российского ядерного центра отправился в тюрьму за майнинг биткоинов на суперкомпьютере 1

ФСБ арестовала двух сотрудников Российского ядерного центра за майнинг биткоинов на суперкомпьютере 3

Создатели атомной бомбы вместе с Postgres Professional выпустили СУБД для работы с гостайной 2

Первый в мире экзафлопсный компьютер будет создан без процессоров и ОС из США 1

В Минкомсвязи обсудили меры поддержки российского инженерного ПО 1

МТС запустила сеть 4G в Сарове 2

Разработчики отечественных САПР попросили денег у Минкомсвязи 4

Испытания самолетов и ракет в России заменят компьютерными расчетами 6

РДТЕХ создаст систему управления НСИ для Российского федерального ядерного центра ВНИИЭФ 1