Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП
Российский федеральный ядерный центр
Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики


30.09.2021 В России готовится строительство линейки суперкомпьютеров на «Эльбрусах» до 100 петафлопс 1
09.08.2021 Названы российские и зарубежные лидеры поставок САПР в госсектор 3
30.07.2021 Мишустин распорядился написать план создания и внедрения российских САПР 1
23.12.2020 Российским ИТ-разработкам для атомной отрасли нашли применение в других секторах промышленности 1
15.09.2020 Создатели атомной бомбы хотят стать главным российским поставщиком САПР 6
20.07.2020 «Росатом» переезжает с Oracle, SAP и OpenText на российское ПО 1
23.12.2019 «Росатом» запустил новый цифровой продукт «Логос тепло» 1
23.12.2019 «Росатом» запустил СППДР «Волна» 1
25.10.2019 Сотрудник Российского ядерного центра отправился в тюрьму за майнинг биткоинов на суперкомпьютере 1
18.09.2019 У властей просят 133 миллиарда на роботов, чтобы Россия за шесть лет догнала Запад 1
01.04.2019 Сверхважные планы развития в России блокчейна, роботов и больших данных разработают за 1 копейку, а виртуальной реальности — за 1 рубль 2
19.03.2019 Первый в мире «экзафлопсный» суперкомпьютер строится на секретной архитектуре Intel 1
29.01.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
13.12.2018 Российский ядерный центр показал CAE-систему на 3D-ядре от «Аскон» 4
04.04.2018 C3D Labs отчиталась о росте выручки на 30% по итогам 2017 года 1
09.02.2018 ФСБ арестовала двух сотрудников Российского ядерного центра за майнинг биткоинов на суперкомпьютере 3
04.08.2017 В ракетно-космической отрасли внедрят «Цифровое предприятие» 2
11.04.2017 После прошлогоднего провала «Аскон» смог заработать больше миллиарда 1
20.03.2017 «Русатом автоматизированные системы управления» запускает собственный электротехнический бизнес 1
03.03.2017 Создатели атомной бомбы вместе с Postgres Professional выпустили СУБД для работы с гостайной 2
20.02.2017 Первый в мире экзафлопсный компьютер будет создан без процессоров и ОС из США 1
03.02.2017 Новую российскую ERP-систему внедрят поставщики Военно-космических сил 2
02.06.2016 «Ланит-Урал» в составе консорциума «Цифровое предприятие» представил импортонезависимую интеграционную платформу для ОПК 3
05.04.2016 Выручка «Аскона» уменьшилась впервые за 6 лет 2
24.03.2016 В Минкомсвязи обсудили меры поддержки российского инженерного ПО 1
23.11.2015 На 70 российских оборонных предприятиях будет внедрена отечественная ERP-система 7
08.06.2015 МТС запустила сеть 4G в Сарове 2
08.06.2015 РФЯЦ-ВНИИЭФ лицензировал геометрическое ядро C3D для применения в собственных программных продуктах 3
04.06.2015 Разработчики отечественных САПР попросили денег у Минкомсвязи 4
29.05.2015 «Ростех» и «Росатом» договорились о совместной работе над решениями в сфере ИТ 2
28.05.2014 «Дочка» Росатома разрабатывает ПО для замены Windows и СУБД Oracle 2
13.01.2014 Российские чиновники убедили США снять санкции с «Т-Платформ» 1
29.11.2013 Испытания самолетов и ракет в России заменят компьютерными расчетами 6
18.10.2012 РДТЕХ создаст систему управления НСИ для Российского федерального ядерного центра ВНИИЭФ 1
16.03.2012 Концепция создания экзафлопсного суперкомпьютера России готова. ЦИФРЫ 1
27.10.2011 На базе технопарка «Саров» создадут научно-производственный кластер 1
22.04.2011 Как россияне используют суперкомпьютеры: замена мертвых птиц, бронежилеты, ВИЧ 3
29.03.2011 Самый мощный суперкомпьютер России не включили в Топ-50 СНГ 1
22.03.2011 «Росатом» может запустить производство телеком-оборудования 1
09.03.2011 Запущен самый мощный суперкомпьютер России 2

Публикаций - 47, упоминаний - 90

РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 5
C3D Labs 21 2
Ланит ГК 1160 2
Ланит Урал 18 2
Аскон - Ascon 177 2
VK - Mail.ru Group 2487 1
ECI Telecom 23 1
Микрон - Micron 365 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 1
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 1
Microsoft Corporation 11168 1
IBM 3557 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
Nvidia Corp 2038 1
АПМ НТЦ - Автоматизированное Проектирование Машин - Научно-технический центр 7 1
Altium 34 1
ТЕСИС - Tesis - Инжиниринговая компания 12 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
МикроКомпонент - MicroComponent 1 1
Cray 50 1
Ростех - Концерн Автоматика 398 1
Twitter 2204 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Intel Corporation 4204 1
Fujitsu 747 1
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 1
НИПС - Новосибирский институт программных систем 31 1
ИКС холдинг - Форпост 35 1
Газпромнефть Цифровые решения - ранее ИТСК - Информационно-технологическая сервисная компания 28 1
Lenovo Data Center Group - Lenovo DCG 57 1
SAP SE 3220 1
3779 1
Oracle Corporation 3363 1
Крок 1221 1
Promobot - Промобот 49 1
OpenText 161 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 3
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод 247 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 2
СКБ ПН - Специальное конструкторское бюро приборов подземной навигации 1 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Российская инженерная школа 2 1
Росатом Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 16 1
Эко-Томск 1 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 48 1
Газпром нефть 382 1
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 91 1
Сухой - Авиационный холдинг 65 1
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 1
Аэрофлот 493 1
Газпром ПАО 524 1
Почта России ПАО 1579 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 9
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 8
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 2
РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е. И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 8 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Совет Министров Республики Крым 10 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
ФРС США - Федеральная резервная система США - The Federal Reserve Board 8 1
Саровский городской суд Нижегородской области 1 1
Администрация Владимирской области 1 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 30 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 1
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
РНФ - Российский научный фонд 11 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 46 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Президент Российской Федерации 1442 1
Правительство РФ 2208 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 350 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 620 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 4 1
Северо-Запад Центр стратегических разработок - фонд 3 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 8
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 2
Майнинг криптовалюты - Mining 19 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 2
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации 2 1
Microsoft Windows приложения 105 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов 19 1
3G - Стандарт мобильной связи 3753 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем 48 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
Big Data - Большие данные 1136 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
Безопасный город 347 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
ARM64 - Архитектура процессора 1020 1
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 231 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 90 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ Логос тепло 4 3
РФЯЦ-ВНИИЭФ Логос САПР 5 3
Nvidia GeForce GTX 2081 3
Linux OS 4276 2
Intel x86 - Архитектура процессора 994 2
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 276 2
РФЯЦ-ВНИИЭФ Логос аэро-гидро 3 2
РЕЛЭКС Линтер - Linter - СУБД 42 2
C3D Toolkit 10 2
Аскон Компас-3D 66 2
SQL - Язык программирования 436 2
Microsoft Windows 856 1
SAP ArchiveLink 2 1
Sunway TaihuLight 14 1
Cray Slingshot 5 1
IBM Power System AC - Серия серверов 1 1
IBM Power System S - Серия серверов 1 1
IBM WebSphere 80 1
Nvidia Volta GV 26 1
Intel One API - Intel oneAPI Project 12 1
C3D Vision 5 1
Росатом ЕСГ - Единая система газоснабжения - автоматизированная система диспетчерского управления 1 1
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 326 1
Гербарий - прототипы единой среды управления инженерным программным обеспечением и интегрированной инженерной программной платформы 10 1
ТЕСИС Flowvision 5 1
Tianhe - Тяньхэ - серия суперкомпьютеров 4 1
Microsoft Windows 10 6676 1
Intel Xeon Scalable Purley - Масштабируемые микропроцессоры 98 1
Intel Xe - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 18 1
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 285 1
Cray Shasta - Суперкомпьютерная платформа 7 1
IBM Power9 21 1
Аскон Лоцман:PLM 36 1
C3D Modeler 7 1
IBM Power Systems - Серия серверов 130 1
Google Chrome - браузер 1119 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Google Scholar 2 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 293 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 1
Греф Герман 205 2
Кривошеев Олег 2 2
Медведев Дмитрий 1434 2
Никифоров Николай 1126 2
Солнцева Екатерина 29 2
Елистратов Николай 90 1
Шадаев Максут 384 1
Четвернин Алексей 651 1
Чернышов Михаил 32 1
Румянцева Ольга 45 1
Stevens Rick - Стивенс Рик 2 1
Богданов Максим 15 1
Байков Денис 1 1
Hook Chris - Хук Крис 1 1
Павлов Игорь 3 1
Белоусов Андрей 53 1
Зыков Олег 12 1
Абакумов Евгений 103 1
Шатохин Андрей 1 1
Рыбкин Андрей 2 1
Кондаков Александр 14 1
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 1
Осипова Александра 16 1
Чукарин Алексей 56 1
Иванов Алексей 76 1
Соколов Алексей 121 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Панченко Иван 43 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 33
Россия - Саров 92 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 4
Индия - Республика 2181 2
Россия - Иннополис 292 2
Россия - Нижегородская область 745 2
Россия - Московская область - Королёв 84 1
США - Беркли 22 1
Россия - Челябинская область - Снежинск 15 1
Россия - Коломна 48 1
Россия - ПФО - Самара 1304 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 1
Япония 2811 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Казахстан - Республика 2650 1
США - Калифорния 975 1
Турция - Турецкая республика 956 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 1
Южная Корея - Республика 1466 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 1
Ведомости 259 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 63 3
CNews Analytics 1991 1
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 2
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 39 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 2
ЦНИИ РТК - ЦНИИ робототехники и технической кибернетики - Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики 1 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
ГУУ - Государственный университет управления 11 1
Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 11 1
NERSC - National Energy Research Scientific Computing Center - Федеральный научный энергетический вычислительный центр США 1 1
ФИЦ ИУ РАН - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 9 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 49 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 18 1
МИЭТ - Московский институт электронной техники 56 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 20 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 119 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 135 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 201 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 177 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
CNews AWARDS 292 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще