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ПКД
Пункты коллективного доступа в интернет


31.12.2020 Как российский телеком помог стране пережить кризисный 2020 год 1
28.12.2020 Власти заставят «Ростелеком» провести сотовую связь во все российские деревни 2
25.11.2020 Россияне нашли бесплатную замену смартфонам 1
27.10.2020 Топ-75 федеральных ИТ-чиновников России по доходам 1
10.02.2020 Украина осталась без таксофонов 3
09.10.2019 Топ-60 федеральных ИТ-чиновников России по доходам 1
26.04.2019 Власти проведут интернет в деревни с населением 100 человек, а мобильную связь - везде, где есть интернет 2
24.04.2019 Междугородние звонки с таксофонов в России станут бесплатными 1
17.09.2018 Регулирование телекома: чего мы ждем от нового министра связи. Опрос 4
08.06.2018 Путин распорядился провести Wi-Fi в села с населением 100 человек 1
17.05.2018 Минкомсвязи против «Ростелекома»: Итоги 6 лет противостояния 1
27.04.2017 Власти пригрозили наказать «Ростелеком» за слишком активное устранение «цифрового неравенства» 1
18.04.2017 Путин ввел штрафы для тех, кто плохо платит за таксофоны 1
07.04.2017 Минкомсвязи собралось оставить большие города без таксофонов 2
24.10.2016 Россиян оставят без пунктов коллективного доступа в интернет 9
16.05.2016 Любовь россиян к «интернету на почте» выросла в 10 раз 1
01.12.2015 Уплотнение Минсвязи: 1,6 млрд руб. из ИКТ-бюджета ЧМ-2018 отдадут «Ростелекому» в счет долгов Россвязи 1
13.07.2015 Власти России не хотят субсидировать таксофоны. «Ростелеком» должен найти деньги сам 1
29.06.2015 Чиновники потратили 76 млн руб. на неработающую информационную систему 1
07.04.2015 Безлимитный доступ в интернет в глубинке обойдется в 45 рублей в месяц 2
22.01.2015 У государства остаются миллиардные долги перед «Ростелекомом» и «Почтой России» 2
19.11.2014 Как, когда и за сколько в России ликвидируют проблему цифрового неравенства. ПЛАН 2
15.04.2014 "Ростелеком" получит от государства i150 млрд на интернет в глубинке 1
09.04.2014 Выручка «Почты России» выросла за 2013 г. на 3,2% 1
27.01.2014 Госдума поручила “Ростелекому” обеспечить жителей сел 10-мегабитным интернетом 1
26.11.2013 Технологии BSS Engineering добавили новую функциональность порталу госуслуг Ставропольского края 1
27.09.2013 «Ростелеком» хочет стать единым оператором универсальных услуг связи 1
11.07.2013 Сенаторы испугались за будущее таксофонов 1
27.06.2013 Минкомсвязь разработала новые механизмы оказания универсальных услуг связи 3
22.11.2012 В Зауралье не хватает денег на перевод госуслуг в электронную форму 1
05.03.2012 Более 50 тыс. человек воспользовались услугами ПКД «Почты России» в день выборов 1
24.02.2012 За процедурой голосования на выборах можно будет следить из пунктов коллективного доступа в почтовых отделениях 1
27.01.2012 Федеративная архитектура СЭД: в чем преимущество? 5
16.12.2011 В здании правительства Московской области откроется многофункциональная общественная приемная по предоставлению госуслуг 1
25.05.2011 «Яндекс.Деньги» появились в отделениях Почты России 1
03.02.2010 «Почта России» выпустила 2 млн единых карт оплаты универсальных услуг связи 2
14.03.2008 Леонид Рейман: рост ИКТ превышает 20% 1
29.01.2008 Правительство РФ расширило лицензионные требования операторов связи 1
28.02.2007 "Сетьтелеком" установит 300 пунктов коллективного доступа в интернет 1
25.01.2007 На Северо-Западе «Почта России» установит 252 ПКД 2

Публикаций - 43, упоминаний - 71

ПКД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 24
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 844 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 2
Freshtel 49 2
Google LLC 7177 2
Facebook 3768 2
Основа Телеком 55 1
Скай Линк - Skylink 506 1
Элвис-Плюс 69 1
Миранда-Медиа 20 1
SafeData - Центр Хранения Данных 51 1
Рустелеком ТК 197 1
НСТТ - НИРИТ-СИНВЭЙ Телеком Технолоджи 11 1
21 век – ТВ - Народный телефон 2 1
Антарес 25 1
НКС - Национальные кабельные сети 77 1
OnLim - ОнЛайм - Интернет провайдер 67 1
ТЦИ - Технический центр Интернет 26 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 319 1
Энлаин - Энлайн - Nline 13 1
Синтерра Медиа - Телеком-центр 80 1
Укртелеком 131 1
АФК Система ПАО 998 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 210 1
Twitter 2204 1
Yandex - Яндекс 4103 1
Восход ФГБУ НИИ 367 1
Huawei 2733 1
Nokia Corporation 2453 1
VK - Mail.ru Group 2487 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 732 1
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 1
Turkcell 182 1
Yota - Скартел 623 1
Rambler Group - Рамблер ГК 487 1
Почта России ПАО 1579 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 2
Газпром ПАО 524 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Северсталь ПАО 204 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 216 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 432 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 18
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 8
Россвязь - Федеральное агентство связи 495 6
Президент Российской Федерации 1442 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 4
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 620 2
Федеральное казначейство России 766 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 508 2
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 183 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 161 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 81 1
Госкомитет по телекоммуникациям РФ - Государственный комитет Российской Федерации по телекоммуникациям 1 1
Правительство Республики Саха (Якутия) 8 1
Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 44 1
ГКИТиС КР - Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызской Республики - Госкомсвязи Киргизии - Госагентство связи Киргизии 10 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 1
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи 24 1
Правительство Москвы 653 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Счётная палата РФ 461 1
Правительство РФ 2208 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 443 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 12
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 12
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2057 4
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
УУС - Универсальные услуги связи 29 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 2
3G - Стандарт мобильной связи 3753 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1350 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
Таксофон - телефон общего пользования 8 1
EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 55 1
NG-1 - McWiLL - стандарт широкополосного мобильного доступа 12 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 127 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия 29 1
FTTH - Fiber To The Home 97 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 488 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 442 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 488 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 2
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 1
МЭШ - Московская электронная школа 33 1
SafeData ЦОД 1 1
АПК Минсельхоза России 2 1
ГС ПВДНП - Государственная система изготовления, оформления и контрольно паспортно-визовых документов нового типа 21 1
ДИТ Москвы - Социальный мониторинг 5 1
Путин Владимир 1828 7
Никифоров Николай 1126 7
Осеевский Михаил 221 3
Чурсин Игорь 20 2
Албычев Александр 74 2
Духовницкий Олег 91 2
Нестеренко Татьяна 36 2
Медведев Дмитрий 1434 2
Попов Павел 12 2
Петрушин Андрей 64 2
Провоторов Александр 146 1
Киселев Владимир 1 1
Киселев Александр 61 1
Архипов Александр 3 1
Шолкин Андрей 2 1
Носков Михаил 21 1
Сердюков Анатолий 54 1
Марголин Михаил 2 1
Афанасьев Михаил 4 1
Шулика Виталий 8 1
Ковальчук Михаил 10 1
Калугин Сергей 162 1
Масленников Олег 3 1
Тигунов Олег 1 1
Ковальчук Юрий 30 1
Рудый Анатолий 1 1
Щеголев Евгений 1 1
Черногубова Наталья 9 1
Волк Ирина 10 1
Панова Елена 1 1
Гаглоев Арсен 2 1
Тихонов Анатолий 11 1
Иванов Евгений 33 1
Ипатов Вадим 80 1
Дмитриев Кирилл 93 1
Рейман Леонид 422 1
Щеголев Игорь 676 1
Малофеев Константин 98 1
Носков Константин 202 1
Лацанич Василь 92 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 3
Россия - Республика Крым 626 3
Украина 3398 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 666 2
Россия - Севастополь 420 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 597 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 1
Россия - Тюменская область 589 1
Таджикистан - Республика 439 1
Россия - Владимирская область 369 1
Северный Кавказ 138 1
Россия - Приморский край - Приморье 607 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 845 1
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Армения - Республика 690 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 354 15
Резерв универсального обслуживания 37 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 2
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 317 2
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 16 1
Антитеррор 62 1
Golden Parachutes - Золотой парашют - компенсация 3 1
Коррупция 22 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 42 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 24 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1435 1
CNews Analytics 1991 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Армия - Международный военно-технический форум 37 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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