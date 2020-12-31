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Безлимитный доступ в интернет в глубинке обойдется в 45 рублей в месяц 2

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За процедурой голосования на выборах можно будет следить из пунктов коллективного доступа в почтовых отделениях 1

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