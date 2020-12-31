Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ПКД
Пункты коллективного доступа в интернет
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 43, упоминаний - 71
ПКД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 443 1
|LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
|Путин Владимир 1828 7
|Никифоров Николай 1126 7
|Осеевский Михаил 221 3
|Чурсин Игорь 20 2
|Албычев Александр 74 2
|Духовницкий Олег 91 2
|Нестеренко Татьяна 36 2
|Медведев Дмитрий 1434 2
|Попов Павел 12 2
|Петрушин Андрей 64 2
|Провоторов Александр 146 1
|Киселев Владимир 1 1
|Киселев Александр 61 1
|Архипов Александр 3 1
|Шолкин Андрей 2 1
|Носков Михаил 21 1
|Сердюков Анатолий 54 1
|Марголин Михаил 2 1
|Афанасьев Михаил 4 1
|Шулика Виталий 8 1
|Ковальчук Михаил 10 1
|Калугин Сергей 162 1
|Масленников Олег 3 1
|Тигунов Олег 1 1
|Ковальчук Юрий 30 1
|Рудый Анатолий 1 1
|Щеголев Евгений 1 1
|Черногубова Наталья 9 1
|Волк Ирина 10 1
|Панова Елена 1 1
|Гаглоев Арсен 2 1
|Тихонов Анатолий 11 1
|Иванов Евгений 33 1
|Ипатов Вадим 80 1
|Дмитриев Кирилл 93 1
|Рейман Леонид 422 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Малофеев Константин 98 1
|Носков Константин 202 1
|Лацанич Василь 92 1
|CNews Analytics 1991 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769731, в очереди разбора - 673415.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769731, в очереди разбора - 673415.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru