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Альфа-Групп
Altimo


12.11.2019 Хозяева «Билайна» расстались с ветераном легендарных корпоративных войн 1
27.06.2019 Владельцу «Билайна» разрешили покинуть Египет за $744 млн 1
04.04.2018 Владелец «Билайна» отказался выкупать акции у миноритариев из-за проблем с властями 2
29.08.2017 Главой «Связного» стал топ-менеджер «Евросети» 2
16.05.2017 Власти отберут половину частот у «дочки» «Билайна» 1
27.03.2017 «Дочка» «Билайна» покинула Лондонскую биржу из-за провальных показателей 2
23.03.2017 Иван Анашкин назначен директором Макрорегиона Центр «Транстелекома» 1
03.12.2015 «Ростех» будет производить первый российский аппарат для сварки оптоволокна 1
12.01.2015 Власти предостерегли брата президента «Евросети» от покупки «Связного» 1
22.12.2014 Брат президента «Евросети» установил контроль над «Связным» 2
01.04.2014 Иван Анашкин назначен региональным директором Дальневосточного региона «ВымпелКома» 1
03.09.2013 «Альфа-групп» меняет главу «Билайна» 1
09.08.2013 Телеком-операторы делят территорию 1
26.06.2013 Война закончена: «Альфа-групп» откупилась от МТС 10
03.06.2013 Египтяне не отдали «Альфа-групп» «дочку» «Билайна» 12
28.05.2013 «Альфа-групп» продолжает борьбу за «дочку» «Билайна» 7
20.05.2013 «Билайн» устал кормить египтян 3
15.05.2013 «Альфа-групп» не отдают «дочку» «Билайна» 2
24.04.2013 Сбербанк помог «Альфе» закрепиться в «Билайне» 1
22.04.2013 «Билайн» отступает из Азии 2
19.04.2013 «Билайн» вернул «Альфе» $800 млн 1
11.04.2013 Как «Альфа-групп» уводила актив МТС. СХЕМА 11
31.03.2013 «Альфа-групп» покупает «дочку» «Билайна» за $3,7 млрд 1
13.03.2013 Власти Турции остановили поход «Альфа-групп» на Turkcell 1
12.03.2013 Экс-руководители «Билайна», Tele2 и Минсвязи вступили в борьбу за «Ростелеком» 1
31.01.2013 «Альфа-групп» отдают контроль над крупнейшим оператором Турции 1
28.12.2012 Turkcell наказали за связь с «Альфа-групп» 1
25.12.2012 «Альфа-групп» «подарила» Vimpelcom $1,4 млрд 2
05.11.2012 Российский рынок M&A подогревается ИКТ-сектором 1
01.11.2012 Битва за "Билайн": Telenor готов сдаться "Альфе" 2
30.10.2012 Зять Кучмы заработал на акциях «Билайна» $116 млн 5
09.10.2012 «Альфа-банк» дал $740 млн на скупку акций «Билайна» 8
03.10.2012 Власти России не дали норвежцам установить контроль над «Билайном» 1
01.10.2012 Акционер «Билайна» не послушался российских властей 1
01.10.2012 Telenor стал владельцем 42,95% голосующих акций VimpelCom 8
17.09.2012 Спецназ провел акцию устрашения в офисе акционеров «Билайна» 1
05.09.2012 Депутаты просят Медведева защитить «Билайн» 1
16.08.2012 «Альфа-групп» вернула себе акции «Билайна» на $3,75 млрд 7
16.07.2012 «Мегафон» и «Скартел» завершили объединение активов в единый холдинг 1
20.06.2012 Власти не помогут «Билайну» компенсировать миллиардные убытки 1

Публикаций - 223, упоминаний - 589

Альфа-Групп упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5297 96
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6436 32
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6849 15
Питерская группа связистов 113 10
Синтерра - Synterra 561 8
Ростелеком Связьинвест 686 7
Global Telecom Holding S.A.E. (GTH) - Orascom Telecom Holding S.A.E. 100 3
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 3
Orange France Télécom 96 2
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 115 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4654 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 2
ВымпелКом - Билайн Казахстан - Кар-Тел 67 2
Djezzy - Алжирский сотовый оператор 28 1
НТК - Национальные телекоммуникации 61 1
Microsoft Corporation 10973 1
Med Cable 3 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 775 1
VK - Mail.ru Group 2482 1
Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 67 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 237 1
Bitel - Бител - сотовый оператор Киргизии 28 1
Iraqna 5 1
Banglalink 13 1
Veon - Beeline - Sky Mobile 36 1
Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 31 1
Альфа-Телеком ГК - Megacom 72 1
Telenor 293 1
Киевстар 255 1
Turkcell 178 1
Telia Company 346 1
ТНК-ВР Холдинг 147 5
Газпромбанк - ГПБ 692 4
Альфа-Групп 318 3
LetterOne Holdings - L1 Technology 43 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 231 2
EGX - Египетская фондовая биржа 9 2
Farimex - Фэримекс 14 2
Uber Technologies 258 1
Uber 257 1
Merrill Lynch 31 1
Связной ГК 875 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 1
Кордиант - Cordiant - ранее Сибур-Русские шины 32 1
ОНЭКСИМ ГК 35 1
Trellas Enterprises 7 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1422 17
ETA - Egyptian Tax Authority - Налоговый регулятор Египта 8 2
EFRA - Egyptian Finance Regulation Authority - Финансовый регулятор Египта 8 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1320 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 625 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 1
Google Android 10750 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Microsoft Excel 434 1
Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 3
Малис Олег 55 2
Морошкин Александр 106 2
Рейман Леонид 406 1
Усманов Алишер 241 1
Резникович Алексей 19 1
Фридман Михаил 54 1
Кузьмичев Алексей 9 1
Перцовский Александр 11 1
Хан Герман 8 1
Малис Александр 110 1
Чичваркин Евгений 82 1
Лукин Александр 3 1
Демидов Михаил 119 1
Юрченко Евгений 75 1
Россия - Российская федерация - РФ 57070 95
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7896 21
Украина 3338 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17264 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 13992 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3889 9
Казахстан - Республика 2615 9
Индия - Республика 2151 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5692 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5582 6
Восточная Европа 1665 4
Россия - Санкт-Петербург 7035 3
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 183 2
Египет - Арабская Республика 366 2
Канада 1290 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 2
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 118 2
Африка 1477 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 224 2
Беларусь - Белоруссия 2079 2
Германия - Федеративная Республика 3601 2
Россия - Курская область 337 1
Россия - Московская область - Подмосковье 2449 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 1
Россия - Татарстан - Казань 1505 1
Азия - Азиатский регион 1509 1
Россия - Амурская область 320 1
Ирак - Республика 81 1
Таджикистан - Республика 433 1
Иран - Исламская Республика Иран 374 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 523 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 517 1
Индонезия - Республика 384 1
Швеция - Королевство 746 1
Нидерланды - Амстердам 257 1
Италия - Итальянская Республика 1362 1
Америка 452 1
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 58 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Buyback - Обратный выкуп эмитентом собственных акций 4 1
АПК РФ - Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 9 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 2
CNews Analytics 1988 4
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754309, в очереди разбора - 658023.
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