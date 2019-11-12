Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Альфа-Групп
Altimo
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 223, упоминаний - 589
Альфа-Групп упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 625 1
|4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 1
|SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 1
|Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 1
|Google Android 10750 1
|Microsoft Windows 7 1662 1
|Microsoft Excel 434 1
|Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 3
|Малис Олег 55 2
|Морошкин Александр 106 2
|Рейман Леонид 406 1
|Усманов Алишер 241 1
|Резникович Алексей 19 1
|Фридман Михаил 54 1
|Кузьмичев Алексей 9 1
|Перцовский Александр 11 1
|Хан Герман 8 1
|Малис Александр 110 1
|Чичваркин Евгений 82 1
|Лукин Александр 3 1
|Демидов Михаил 119 1
|Юрченко Евгений 75 1
|CNews Analytics 1988 4
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754309, в очереди разбора - 658023.
Создано именных указателей - 46322.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754309, в очереди разбора - 658023.
Создано именных указателей - 46322.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru