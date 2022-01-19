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Transistor Транзистор полупроводниковый триод

Transistor - Транзистор - полупроводниковый триод


19.01.2022 В нанопроводной транзистор встроили память для суперкомпьютеров будущего
28.12.2021 Создан революционный транзистор, меняющий конфигурацию «на лету». Процессоры станут в разы меньше по размерам и энергопотреблению
08.12.2016 Toshiba представила новый МОП-транзистор на 100 В с более узким диапазоном пороговых напряжений
02.12.2016 Toshiba представила МОП-транзистор на 160 А для автомобильного применения
28.07.2015 Транзистор уместился в молекуле
10.12.2012 3D-транзистор решит проблему кремниевых компьютеров
13.03.2012 Создан первый биоразлагаемый транзистор
20.02.2012 Создан одноатомарный транзистор
09.02.2010 Создан графеновый транзистор с рекордным быстродействием
15.04.2009 Алмазный транзистор: новый рекорд
22.12.2008 Создан самый быстрый транзистор
13.11.2008 Создан первый плазменный транзистор
21.04.2008 Изготовлен графеновый транзистор
18.04.2008 Русский ученый создал транзистор толщиной в 1 атом
21.12.2007 Новый одноэлектронный транзистор используют для определения ампера
17.12.2007 Создан новый некремниевый транзистор
12.12.2007 Транзистор 1 ТГц: новый рекорд
15.10.2007 Новый транзистор на квантовых точках может считать отдельные фотоны
06.08.2007 Разработан первый тепловой транзистор
23.11.2006 "Одноатомный" транзистор: новый рекорд миниатюризации
23.11.2006 "Одноатомный" транзистор: новый рекорд миниатюризации
03.11.2006 Светоизлучающий транзистор - новый этап в развитии электроники
03.11.2006 Светоизлучающий транзистор - новый этап в развитии электроники
06.09.2006 Создан транзистор из шпината
06.09.2006 Создан транзистор из шпината
26.07.2006 Разработан органический транзистор-микродатчик
26.07.2006 Разработан органический транзистор-микродатчик
15.03.2006 В Корее разработали самый маленький транзистор
25.10.2005 Ученые создали нанотрубку-спинтронный транзистор
25.10.2005 Ученые создали нанотрубку-спинтронный транзистор
15.08.2005 Нанотрубочный транзистор готов к работе
15.08.2005 Нанотрубочный транзистор готов к работе
06.06.2005 Канадцы представили самый маленький транзистор в мире.
06.06.2005 Канадцы представили самый маленький транзистор в мире.
01.02.2005 Hewlett-Packard представил микроскопический транзистор
01.02.2005 Hewlett-Packard представил микроскопический транзистор
08.12.2003 NEC разработал самый маленький транзистор
08.12.2003 NEC разработал самый маленький транзистор
07.07.2003 Infineon разработал 110-гигагерцовый транзистор для телекома
09.12.2002 IBM изобрел самый маленький кремниевый транзистор по технологии SOI

Публикаций - 223, упоминаний - 223
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