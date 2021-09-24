Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Spring Framework
Фреймворк микросервисной архитектуры
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 48, упоминаний - 61
Spring Framework упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Microsoft Corporation 11168 8
|ChemTech - Химтех 5 3
|Cinimex - Синимекс 160 3
|1С 3779 2
|Red Hat 668 2
|Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
|ОТР 135 1
|Google LLC 7177 1
|Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
|Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
|HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
|Крок 1221 1
|Lenovo Group 1641 1
|Код Безопасности 365 1
|Yandex - Яндекс 4103 1
|Siemens AG - Сименс Россия 675 1
|Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 147 1
|Oracle Corporation 3363 1
|IBM 3557 1
|ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 2
|ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 1
|ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 1
|РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
|Бунин Евгений 3 3
|Тарасов Арсений 35 2
|Сыкулев Андрей 57 2
|Безрядин Анатолий 5 1
|Кривошеев Евгений 4 1
|Патешман Александр 2 1
|Шипилёв Алексей 1 1
|Конышков Алексей 4 1
|Голованов Леонид 5 1
|Шакирзянов Ренат 1 1
|Girard Elie - Жирар Эли 8 1
|Савельев Илья 2 1
|Генералов Дмитрий 1 1
|Макаров Дмитрий 4 1
|Крюков Владимир 3 1
|Матреничев Максим 6 1
|Кулешов Алексей 27 1
|Урьяс Вадим 76 1
|Солонин Спартак 25 1
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769246, в очереди разбора - 672930.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769246, в очереди разбора - 672930.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru