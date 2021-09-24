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Spring Framework
Фреймворк микросервисной архитектуры


24.09.2021 BellSoft выпускает новый релиз Liberica JDK 17 с долгосрочной поддержкой до 2030 г. 1
28.04.2021 Atos в России увеличивает инвестиции в фокусные направления 3
08.04.2021 Поможет ли импортозамещение цифровой трансформации 1
23.12.2020 Haulmont представила СЭД «ТЕЗИС» 5.0 1
06.10.2020 Российские предприниматели смогут принимать платежи через СБП по QR-коду 1
05.08.2020 Atos представила финансовые результаты первого полугодия 2020 1
28.04.2020 «Техносерв консалтинг» представила решение для автоматизации процессов разработки 1
10.02.2020 ОТР выпустила фронт-офис для платформы «Опора» 1
18.11.2019 Red Hat представила Kubernetes-ориентированный Java-стек Quarkus 1.0 1
15.07.2019 «Синимекс» тестирует новую криптографию в Райффайзенбанке 1
07.06.2019 Годовая выручка «Синимекс» выросла на 15%, превысив 1,167 млрд рублей 1
22.03.2019 ChemTech: Искусственный интеллект дает миллионную экономию 1
10.09.2018 Microsoft и ChemTech внедряют искусственный интеллект в нефтепереработке 1
16.08.2018 Российский искусственный интеллект начал экономить нефтяникам миллионы долларов 1
14.05.2018 «Синимекс» представила итоги за 2017 год 1
31.10.2017 «Росбанк» внедрил единую платформу автоматизации административных бизнес-процессов 1
27.04.2017 Росгвардия строит ИТ-систему учета оружия с использованием PostgreSQL 1
31.03.2017 Программа Java-конференции JPoint полностью готова 2
17.03.2017 7 апреля в Москве откроется Java-конференция JPoint 1
04.07.2016 RedSys о переходе на новую версию СМЭВ 3.х 1
19.06.2014 Автоматизация тестирования: новые ноты для гармонии оркестра 2
06.08.2013 Oracle расширяет поддержку мобильных и облачных технологий в среде разработки Java 1
06.05.2013 Доход EMC в первом квартале 2013 г. вырос на 6% 1
28.08.2012 Oracle обновила средства разработки Enterprise Pack for Eclipse 1
30.11.2011 Французские власти объявили тендер на поддержку открытого ПО 1
17.10.2011 Oracle Enterprise Pack for Eclipse 11g ускоряет разработку Java-приложений и приложений Oracle Fusion Application 1
05.10.2011 Американцы пришли в Рунет искать российских программистов 1
27.06.2011 VMware, Oracle: Java необходимо переориентировать на облака 1
27.04.2011 VMware купила компанию, специализирующуюся на онлайн-презентациях 1
26.04.2011 Куда плывут облака? Современные тренды 1
22.04.2011 Рынок PaaS в России: кто играет и есть ли выигрыш? 2
14.04.2011 VMware представила PaaS-платформу с открытым кодом 2
10.03.2011 VMware обзавелась собственной “облачной” IDE 1
24.12.2010 TOLLTEC разработала ПО IntellectTraffic для автоматизации управления дорожным движением 1
14.12.2010 Вышел новый релиз IntelliJ IDEA 10 Community Edition 1
03.09.2010 VMware предлагает платформу для «облачных» приложений 2
31.05.2010 Синхронизируй все: новинка на рынке онлайн-сервисов 1
21.05.2010 Google и VMware будут вместе работать над облачными приложениями 2
28.04.2010 Salesforce.com и VMware представили «облако» для корпоративных Java-приложений: VMforce 4
11.08.2009 VMware инвестирует $420 млн в Java и «облака» 1

Публикаций - 48, упоминаний - 61

Spring Framework упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11168 8
ChemTech - Химтех 5 3
Cinimex - Синимекс 160 3
3779 2
Red Hat 668 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
ОТР 135 1
Google LLC 7177 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
Крок 1221 1
Lenovo Group 1641 1
Код Безопасности 365 1
Yandex - Яндекс 4103 1
Siemens AG - Сименс Россия 675 1
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 147 1
Oracle Corporation 3363 1
IBM 3557 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 3
Татнефть 114 3
Почта Банк 289 2
Ренессанс кредит Банк 143 2
Газпромбанк - ГПБ 693 2
Альфа-Банк 1127 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 2
Petrobras 5 2
SABIC - Saudi Basic Industries Corporation 2 2
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 45 2
HeadHunter Group - HH Group 336 2
Татнефть Танеко НПЗ 13 2
Bang&Bonsomer - Банг и Бонсомер 3 1
Благосостояние НПФ 32 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
ВТБ24 583 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 1
X5 Group 600 1
X5 Group - Пятерочка 560 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 7
Kubernetes 307 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 929 4
OpenStack 347 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 3
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 2
WSRM - Web-service Risk Management - Автоматизация оценки кредитных заявок 5 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 2
УФЭБС - Унифицированные форматы электронных банковских сообщений 19 2
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов 47 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 2
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 2
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 1
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 187 1
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 84 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 48 1
SSO - Single Sign-On - Технология единого входа 111 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 289 1
Lightning 131 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 287 1
Big Data - Большие данные 1136 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1270 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
DevOps - Development и Operations 297 1
JavaScript Object Notation - JSON - Текстовый формат обмена данными 87 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 79 1
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 187 1
JVM - Java Virtual Machine - JavaVM 30 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1010 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 1
Java - Язык программирования 1180 28
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 4
Google Android 10751 4
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 4
Татнефть Танеко ЭЛОУ АВТ - Нефтеперерабатывающая установка (цифровой двойник) 3 3
ChemTech OptimEase 5 3
Microsoft Azure 1171 3
XGBoost - алгоритмы машинного обучения с применением библиотек градиентного бустинга 9 3
Google AngularJS - JavaScript-фреймворк с открытым исходным кодом 11 3
C++ - Язык программирования 284 3
Microsoft LightGBM - Light Gradient Boosting Machine - Платформа для обучения машин 5 3
Microsoft SQL Server 798 2
Docker - Платформа распределённых приложений 146 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
Apache Kafka - Распределённый программный брокер сообщений 51 2
ПК АРМ КБР Н - АРМ КБР-СПФС - Автоматизированное рабочее место клиента Банка России 20 2
Microsoft Windows 10 6676 2
IBM Integration Bus 16 2
Spring Data JPA 1 1
ВТБ Бизнес QR 5 1
Spring Web 1 1
Spring API 1 1
IBM Digital Business Automation 5 1
Google Compute Cloud 1 1
Spring DI 1 1
Spring MVC 3 1
Apache Airflow 9 1
Eclipse MicroProfile 2 1
Haulmont CUBA Platform 24 1
Haulmont CUBA Studio 6 1
Eclipse Vert.x 2 1
Альфа-Банк gpi Tracker 2 1
Oracle Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition - J2EE - Java EE 82 1
IBM BPM 23 1
EclipseLink - свободный фреймворк для языка программирования Java 2 1
Linux OS 4276 1
Apache Tomcat - Веб-сервер и контейнер сервлетов 64 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Apple - App Store 2198 1
Apache Spark 63 1
Бунин Евгений 3 3
Тарасов Арсений 35 2
Сыкулев Андрей 57 2
Безрядин Анатолий 5 1
Кривошеев Евгений 4 1
Патешман Александр 2 1
Шипилёв Алексей 1 1
Конышков Алексей 4 1
Голованов Леонид 5 1
Шакирзянов Ренат 1 1
Girard Elie - Жирар Эли 8 1
Савельев Илья 2 1
Генералов Дмитрий 1 1
Макаров Дмитрий 4 1
Крюков Владимир 3 1
Матреничев Максим 6 1
Кулешов Алексей 27 1
Урьяс Вадим 76 1
Солонин Спартак 25 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 2
Франция - Французская Республика 2143 2
Россия - Оренбург 259 2
Европа 3788 2
Саудовская Аравия - Королевство 278 2
Ближний Восток 1479 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 1
Европа Южная - Иберийский полуостров - Пиренейский полуостров 16 1
Княжество Монако 63 1
Украина 3398 1
Европа Центральная 106 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Индия - Республика 2181 1
Япония 2811 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Россия - Сочи 913 1
Северная Америка 1416 1
Россия - Воронеж 693 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Сингапур - Республика 808 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 302 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 244 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 6 1
IDC - International Data Corporation 2729 2
CNews Analytics 1991 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
Microsoft for Startups 7 1
WorldSkills DigitalSkills 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769246, в очереди разбора - 672930.
Создано именных указателей - 46354.
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