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Intersoft Lab Референт



30.06.2021 Алексей Волин назначен генеральным директором ФГУП «Космическая связь» 1
02.04.2020 Intersoft Lab предложила банкам систему дистанционного мониторинга розничного бизнеса 1
23.01.2020 Intersoft Lab предоставит банкирам «живую» аналитику на мобильных телефонах 1
18.02.2019 Сверхпроблемный долгострой ГИС ТЭК возобновлен. В нем импортозаместят только что принятое ПО 1
26.06.2017 «МайТэк» автоматизирует электронный документооборот ТФОМС Республики Татарстан на базе Directum 1
24.09.2015 «Лукойл-Гарант» перевёл документооборот на Docsvision 1
08.10.2014 Создание ГИС ТЭК начинается с задержкой на год 1
06.02.2014 Виктор Вайнштейн: Бумажки больше никто носить не будет 1
30.08.2013 Франкоязычные компании стали жертвами атак с применением агрессивной социальной инженерии 1
06.08.2013 Андрей Бугаенко - На каждое рабочее место приходится минимум ИТ-систем


 1
16.07.2013 МТТ внедрил электронный документооборот «Логика ECM. СЭД» 1
28.03.2013 Облачные сервисы Inoventica будут интегрированы с веб-платформой Startpack 1
12.02.2013 Оператор Минобороны сменил гендиректора 1
04.12.2012 Профессиональная бухгалтерия «Небо» доступна в «облаке» Startpack 1
27.11.2012 ГУФСИН Иркутской области внедряет СЭД «Дело» 1
09.11.2012 Корпоративная связь: тарифы падают, а качество растет 1
02.11.2012 «Логика бизнеса 2.0» перевела 2,6 тыс. сотрудников МГТС на новую СЭД 1
17.09.2012 СЭД «БОСС-Референт» меняет название 1
08.08.2012 Минкомсвязи сменило свободную СЭД на облачную 1
27.06.2012 Медведев изменил состав комиссии по транспорту и связи 1
18.06.2012 СЭД загоняют в "облака" и "мобилизуют" 1
14.06.2012 Германия зовет российские ИТ-компании к себе 1
05.06.2012 Конференция CNews «ИКТ-бизнес в Германии: возможности для российских компаний» 1
25.04.2012 Банк «Верхнеленский» переходит на электронный документооборот вместе с ЭОС 1
05.04.2012 «Сибавиастрой» автоматизирует документооборот на базе EOS for SharePoint 1
03.04.2012 Администрация Ангарска развивает СЭД с помощью подсистемы «Мониторинг документов» 1
02.04.2012 Новая версия системы «БОСС-Референт» оснащена модулями «АРМ делопроизводителя» и «Центр отчетов» 1
29.03.2012 Российская СЭД выходит на мировой рынок через Румынию 1
02.02.2012 Администрация Боготола расширяет работу в СЭД «БОСС-Референт» 1
27.01.2012 «АйТи» перетрясла одну из ключевых практик 1
18.01.2012 МБРР ищет поставщика услуг по сопровождению СЭД «БОСС-Референт» 1
20.12.2011 УК «Проект» построила СЭД на базе «БОСС-Референта» 1
08.12.2011 «Армада» внедрила «электронное правительство» в республике Коми 1
25.11.2011 «Босс-Референт» и «Ланк Системс» рассказали об особенностях СЭД для органов власти 1
22.11.2011 В «Волга-Днепр» завершен первый этап проекта по развитию СЭД «Босс-Референт» 1
03.11.2011 В администрации Мончегорска модернизировали СЭД «БОСС-Референт» 1
02.11.2011 «Ростелеком» готовится стать мега-поставщиком СЭД 1
22.09.2011 Вышла новая версия ECM-системы «БОСС-Референт» с поддержкой интеграции с iPad-клиентом 1
15.09.2011 ABBYY Recognition Server используется в новой системе электронного управления документами в 40 подразделениях Tele2 1
18.05.2011 «Ситроникс» и «АйТи» внедрили в «Башнефти» систему «БОСС-Референт» 1

Публикаций - 153, упоминаний - 153

Intersoft Lab Референт упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM - International Business Machines Corp 9167 19
Microsoft Corporation 23395 6
ЭОС - Электронные офисные системы 1149 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 4
Red Hat 1224 3
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1405 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 3
Startpack - СтартПак 25 2
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 125 2
Softline - Софтлайн 2032 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 888 1
TerraLink - ТерраЛинк 259 1
Элемент ГК - Elementec 25 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 695 1
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 144 1
Intel Corporation 11624 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2730 1
Pentaho 58 1
Прогноз 1647 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1746 1
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 132 1
Rambler Group - Рамблер ГК 851 1
Inoventica Services - Гарант-Парк-Интернет - Parking.ru - Паркинг.ру 125 1
Газпром ПАО 1144 2
Благосостояние НПФ 39 2
Артекс Нефтегаз 3 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 414 1
Виктория - Сеть супермаркетов 171 1
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк - МТС Финтех 336 1
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 30 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 18
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2330 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1578 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 696 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2790 2
Президент Российской Федерации 3492 2
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 188 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 196 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 73 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1736 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1511 1
Администрация Президента РФ 976 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3196 10
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12783 6
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 2628 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 12995 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 4992 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7352 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7664 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7325 3
Автоответчик - Answering machine 176 3
Облачная бухгалтерия - онлайн-бухгалтерия - бухгалтерия онлайн - интернет-бухгалтерия 125 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 494 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3896 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3355 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9403 2
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 908 2
АОН - технология Автоматического Определения Номера - CLI - Calling Line Identification 200 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52542 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 822 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8517 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 2814 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) 1355 1
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 304 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3177 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2405 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2305 1
NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 175 1
Толстый клиент - Rich client - приложение в архитектуре клиент-сервер 130 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5918 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5545 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 1
Push-уведомления - Web Push Notifications - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 440 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2164 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 5136 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1132 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 3610 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10669 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1021 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 970 36
Google Android 12432 5
ЭОС Дело СЭД 202 3
Microsoft Windows 2000 12612 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3986 3
Mozilla Firefox - браузер 1783 3
Apple iOS 6722 2
Linux OS 8153 2
Apple Safari - браузер 793 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 905 2
Microsoft Office 3405 2
Cognitive Technologies - Евфрат-Документооборот 161 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - mySAP HR - mySAP Human Resources 191 1
Oracle Java - язык программирования 2751 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 982 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 802 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1964 1
Microsoft Windows 7 1874 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1218 1
Microsoft Office Excel 914 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2872 1
ЭОС EOS for SharePoint - EOS for SPS 118 1
ЭОС Дело-web 204 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 543 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 802 1
Амириди Юлия 18 2
Текслер Алексей 21 2
Федоров Алексей 66 1
Куцевляк Иван 2 1
Акимов Максим 175 1
Путин Владимир 2696 1
Пономарева Ольга 6 1
Торшин Дмитрий 9 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 8
Россия - ПФО - Казань 2333 4
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 774 3
Россия - РФ - Российская федерация 121478 3
Россия - СФО - Иркутская область 910 3
Земля - планета Солнечной системы 9676 3
Казахстан - Республика 4750 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12777 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 2
Балтийское море - Варяжское море 95 1
Беларусь - Белоруссия 4165 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3420 1
Азия - Азиатский регион 4633 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1051 1
Бразилия - Федеративная Республика 2082 1
Румыния 709 1
Россия - СФО - Новосибирск 3663 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14676 1
Нидерланды 3287 1
Африка - Африканский регион 3256 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1101 1
Америка Северная 2827 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1332 1
Европа 21235 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 14
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10010 7
Юриспруденция - Jurisprudence 6158 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 2975 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2129 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8815 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 3238 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 1827 1
Ergonomics - Эргономика 1488 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2516 1
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2615 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41226 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2658 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7390 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3371 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19430 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 841 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 3572 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 3306 1
Ипотека - Mortgage - вариант залога недвижимого имущества 276 1
РИА Новости 800 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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