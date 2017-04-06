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Eutelsat


06.04.2017 Глава Amazon продаст ее акции на $2,5 млрд, чтобы построить ракету 1
27.09.2016 «Космическая связь» приступила к предоставлению новой услуги для Eutelsat S.A. 2
18.04.2016 ЮКОС vs российского телекома: Борьба за $400 млн продолжается 2
15.04.2016 Французский суд снял арест с задолженности Eutelsat в отношении «Космической связи» 2
21.01.2016 Выставка-форум CSTB. Telecom & Media'2016 - актуальные тренды рынка телевидения и телекоммуникаций 1
10.11.2015 «Народного спутникового интернета» не будет. Деньги отправлены в Татарстан 1
30.01.2015 Центру космической связи «Дубна» исполняется 35 лет 1
16.07.2014 Николай Никифоров был переизбран председателем совета глав Администраций связи Регионального содружества в области связи 1
09.08.2013 Топ-10 ключевых событий в российском телекоме 1
02.07.2013 Eutelsat и «Космическая связь» расширяют сотрудничество на российском рынке спутниковой связи 5
15.05.2013 Производителем нового российского спутника связи и вещания «Экспресс-АМУ1» выбрана компания Astrium 4
27.02.2013 SES Аstra начнет вещание в Ultra HD не раньше 2015 г. 2
20.02.2013 Eutelsat предоставит абонентам интерактивные сервисы 3
29.01.2013 Япония перейдет на Ultra HD вещание в 2014 г. 1
14.01.2013 Украинский рынок спутникового телевидения: все только начинается 1
14.01.2013 Eutelsat запустил первый в Европе телеканал в стандарте Ultra HD (4K) 6
20.12.2012 Спутниковое телевидение Черной Африки: угроза из моря 1
06.12.2012 Турция будет вещать на Африку в нового спутника SES 1
27.11.2012 Спутник Astra 2F введен в эксплуатацию 1
23.11.2012 Количество случаев спутникового глушения утроилось за последний год 2
02.11.2012 Eutelsat арендует емкость двух новых спутников ГПКС для телерадиовещания и IP-услуг 2
01.11.2012 AltegroSky подвел первые итоги работы с Ка-диапазоном 1
31.10.2012 Евросоюз запретил Ирану вещать на своей территории 5
19.10.2012 Иранские спутниковые телеканалы стали недоступны в Европе 1
12.10.2012 Начались технические тесты нового спутника Astra 2F 1
08.10.2012 Армения запустит первый вещательный спутник 1
29.09.2012 Зачем России 13-летний американский спутник? 1
19.09.2012 «РуСат» выходит на массовый рынок 2
14.09.2012 Сирийский телеканал начал вещание с российского спутника 1
10.09.2012 Cyfrowy Polsat будет вещать со спутника Hotbird 2
10.09.2012 Телевидение Сирии продолжило вещание на европейских спутниках 2
29.08.2012 Телеканал Fashion TV запустил испанскую версию 1
06.08.2012 На греческий спутник Hellas Sat 2 нашлись покупатели 3
26.07.2012 SES Astra лидирует на рынке HD телевидения 1
20.07.2012 GlobeCast начинает вещание в интернете 1
02.07.2012 Спутниковое ТВ: карлики и белые пятна 1
28.06.2012 Китай собирается инвестировать в платформу Hispasat 2
27.06.2012 Иран против Eutelsat: кто победит? 2
21.06.2012 Eutelsat покупает спутник GE 23 172.0 гр. E 2
20.06.2012 Босния и Герцеговина запускает первую спутниковую коммерческую платформу непосредственного вещания 1

Публикаций - 65, упоминаний - 125

Eutelsat упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Космическая связь ФГУП ГПКС 212 13
Триколор - Национальная спутниковая компания 246 6
НТВ-Плюс 174 4
INTELSAT Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization 29 4
Акадо Телеком - Комкор 609 4
SES 30 2
Viasat 60 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Eltex - Элтекс 71 1
AltegroSky - Альтегроскай - НекстТелл 46 1
SPB TV 43 1
МойСклад - Логнекс 85 1
Telefonica - Telefónica España 172 1
Ситроникс - Sitronics 565 1
Orange France Télécom 99 1
GS Labs 21 1
Ngenix 42 1
Sharp Corporation 341 1
Netris - Нетрис 46 1
Элекард - Elecard 8 1
Google LLC 7168 1
Газпром космические системы - Gazprom Space Systems 47 1
АЛС и ТЕК - АЛСиТЕК 4 1
Akamai Technologies 50 1
Alcatel-Lucent Enterprise 334 1
ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева 4 1
Орбита 23 1
Globecast 7 1
SmartLabs - СмартЛабс 31 1
Irdeto 22 1
CT Consulting 13 1
Amazon Souq.com 3 1
CDNvideo 21 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 210 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1914 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 3
ЮКОС НК 10 2
Shopping Live 4 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Garsdale Services 36 1
Arianespace 5 1
Blue Origin 6 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 130 1
ВТБ Банк Москвы 372 1
MICL - MegaFon Investments (Cyprus) Limited 17 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 1
Восточный Банк 108 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 71 1
Роснефть НК 367 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 1
Газпром ПАО 524 1
Почта России ПАО 1577 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 5
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 3
Президент Российской Федерации 1442 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 495 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
Счётная палата РФ 461 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 256 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
Роснано 456 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
МТПП - Московская торгово-промышленная палата 7 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 40 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 4
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 12 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1349 6
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
3G - Стандарт мобильной связи 3748 1
Телевизор - Телевизионный приёмник 499 1
VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 32 1
CATV - Cable Television - Кабельное телевидение 36 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 1
Ka-диапазон - сантиметровые и миллиметровых длины волн для спутниковой радиосвязи и радиолокации 42 1
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 491 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2455 1
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 262 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 1
8K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 173 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 948 1
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли 60 10
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 69 4
Samsung Galaxy 345 1
VK - Mail.ru Одноклассники 860 1
Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 44 1
Swiss-AS AMOS 11 1
Google+ Социальная сеть 195 1
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 11 1
Intel One API - Intel oneAPI Project 12 1
Прохоров Юрий 44 4
Никифоров Николай 1126 2
Гусинский Владимир 7 2
Путин Владимир 1828 1
Щеголев Игорь 676 1
Волин Алексей 113 1
Усманов Алишер 241 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 72 1
Минниханов Рустам 89 1
Пехтерев Сергей 40 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Buffett Warren - Баффет Уоррен 26 1
Холодов Алексей 11 1
Кроль Алексей 8 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 35
Европа 3781 21
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 17
Франция - Французская Республика 2139 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 7
Украина 3389 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 6
Ближний Восток 1478 6
Африка 1494 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1153 4
Индия - Республика 2181 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 842 3
Россия - Дубна 134 3
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 3
Иран - Исламская Республика Иран 376 3
Катар 78 3
Франция - Париж 374 3
Саудовская Аравия - Королевство 278 3
Турция - Турецкая республика 956 3
Северная Африка 94 3
Италия - Итальянская Республика 1399 3
Германия - Федеративная Республика 3664 3
Япония 2808 3
Польша - Республика 834 3
Испания - Королевство 1258 2
Швейцария - Женева 87 2
Ирак - Республика 82 2
Казахстан - Республика 2646 2
Нигерия - Федеративная Республика 113 2
Ватикан - Государство-город 33 2
Азербайджан - Баку 74 2
Армения - Республика 689 2
Восточная Европа 1688 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 2
Южная Корея - Республика 1466 2
Азия - Азиатский регион 1525 2
Космодром Байконур 97 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1431 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 354 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2864 1
Федеральный закон ФЗ-257 Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 21 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 37 1
Русский язык 991 1
НТВ - Телекомпания 164 4
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 358 1
Thomson Reuters - Рейтер 1753 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 1
Newsweek 20 1
IDC - International Data Corporation 2728 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare 27 1
comScore 226 1
ЦНИИмаш - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 9 1
Сириус - Образовательный центр 85 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 2
CSTB Telecom & Media 37 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766768, в очереди разбора - 670453.
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