Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Eutelsat
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Публикаций - 65, упоминаний - 125
Eutelsat упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 4
|UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 12 1
|Прохоров Юрий 44 4
|Никифоров Николай 1126 2
|Гусинский Владимир 7 2
|Путин Владимир 1828 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Волин Алексей 113 1
|Усманов Алишер 241 1
|Bezos Jeff - Безос Джефф 72 1
|Минниханов Рустам 89 1
|Пехтерев Сергей 40 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Buffett Warren - Баффет Уоррен 26 1
|Холодов Алексей 11 1
|Кроль Алексей 8 1
|IDC - International Data Corporation 2728 1
|Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare 27 1
|comScore 226 1
|ЦНИИмаш - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 9 1
|Сириус - Образовательный центр 85 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766768, в очереди разбора - 670453.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766768, в очереди разбора - 670453.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru