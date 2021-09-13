Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Data Insight
Исследовательское агентство
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 71, упоминаний - 86
Data Insight упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 2
|РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
|АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
|Малюгин Владимир 24 5
|Кретов Илья 11 3
|Hunt Troy - Хант Трой 5 1
|Орлов Анатолий 4 1
|Воронин Андрей 5 1
|Васильев Григорий 35 1
|Денежкина Ирина 1 1
|Абрамов Алексей 27 1
|Кузин Вадим 34 1
|Прохоров Фёдор 78 1
|Савцов Игорь 27 1
|Валчев Стоян 44 1
|Мищенко Евгений 14 1
|Агафонова Наталия 35 1
|Шершнев Георгий 13 1
|Теленков Андрей 21 1
|Огуряев Дмитрий 53 1
|Бондарик Александр 5 1
|Цапок Михаил 2 1
|Гончарова Дарья 1 1
|Ременникова Елена 8 1
|Карчев Олег 13 1
|Мангутов Владислав 11 1
|Бурмистрова Мария 3 1
|Куракин Алексей 5 1
|Крайнов Алексей 6 1
|Успенский Александр 7 1
|Слуцкий Александр 7 1
|Летов Александр 1 1
|Бар-Бирюкова Мария 62 1
|Поляков Сергей 60 1
|Абакумов Евгений 103 1
|Садовенко Илья 60 1
|Воробьев Андрей 125 1
|Баринов Александр 23 1
|Путятинский Сергей 53 1
|Коробкина Оксана 18 1
|Евтушенков Владимир 130 1
|Семенов Александр 69 1
|Платонов Михаил 38 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 1
|Прайм - Агентство экономической информации 528 1
|РБК Инновации 36 1
|Gartner 2193 1
|Markets&Markets Research 78 1
|Forrester Research 386 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
|Frost & Sullivan 101 1
|RiskIQ 8 1
|Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare 27 1
|ТИАР-Центр 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764635, в очереди разбора - 668322.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764635, в очереди разбора - 668322.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru