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Data Insight
Исследовательское агентство


13.09.2021 Конференция CNews «Рынок E-commerce: как удержать покупателя» состоится 7 октября 1
23.08.2021 Конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 7 октября 1
22.07.2021 Ingate представил комплексный продукт для работы с маркетплейсами 2
23.06.2021 Внезапное превращение: ритейлеры один за другим становятся ИТ-компаниями 1
21.05.2021 Совместный проект eBay и банка «Открытие» увеличил число российских экспортеров на маркетплейсе 1
01.04.2021 Российский рынок онлайн-торговли подвел итоги 2020 года 1
30.03.2021 «Рексофт» расширяет практику автоматизации логистики 1
29.03.2021 Исследование: рынок интернет-торговли между частными лицами вырос на 87% за полтора года 2
18.03.2021 «Доставка Яндекс Go» интегрирована в систему управления продажами для интернет-торговли RetailCRM 1
03.02.2021 PIM Solutions привлекла 100 млн рублей от частного инвестора 1
20.01.2021 PIM Solutions и «Абсолют банк» договорились финансировать интернет-магазины 1
11.01.2021 Сбербанк нацелился купить розничные активы Merlion ценой более $1 млрд, пока его топ-менеджеры за решеткой 1
18.12.2020 Прогноз: объем рынка розничного онлайн-экспорта из России впервые превысит $1 млрд к концу 2020 2
01.12.2020 «Яндекс» создал «убийцу» «Авито» 1
25.11.2020 Как пандемия подстегнула цифровизацию ритейла 1
25.11.2020 Как экономить десятки тысяч долларов на резервном копировании 1
02.10.2020 Крупнейший ритейлер Урала вышел на AliExpress 1
03.08.2020 ФРИИ увеличил свою долю в финтех-компании PimPay до 15% 1
30.04.2020 «Корус консалтинг» пополнил линейку решений для электронной коммерции платформой Magento 1
21.04.2020 B2B-торговля ускоряет цифровую трансформацию под влиянием пандемии и миллениалов 1
27.02.2020 «Вконтакте» запустит новую платформу для электронной коммерции 1
20.01.2020 Электронная коммерция 1
17.12.2019 Экономика Рунета за год выросла на 20% до 4,7 трлн рублей 1
06.11.2019 eBay и Data Insight рассказали об изменениях на рынке розничного онлайн-экспорта 2
11.07.2019 В Сеть слиты полмиллиона логинов и паролей к магазину Ozon 1
18.04.2019 Покупки россиян в Telegram за время блокировки выросли в семь раз 1
18.04.2019 «Яндекс.деньги» предложили самозанятым платежные сервисы 1
03.04.2019 Вредоносы, которым не придавали значения, приносят хозяевам сотни тысяч долларов ежемесячно 1
03.12.2018 eBay запускает проект по развитию экспорта из регионов «Город экспорта» 1
23.11.2018 Самым «продающим» мессенджером России стал заблокированный Telegram 1
20.11.2018 Продажи российских интернет-магазинов за границу растут колоссальными темпами 2
01.11.2018 «Ситилинк» объявил о реорганизации региональной структуры 1
27.12.2017 Незаконный рынок алкоголя в Рунете достиг 1,7 миллиарда 1
11.10.2017 Исследование eBay: интернет-экспорт товаров из России в 2017 превысит $490 млн 1
15.08.2017 Data Insight назвала «1С-Битрикс» самой популярной CMS среди российских интернет-магазинов 1
30.03.2017 Технологический партнер РЖД UFS.Travel объявляет о подключении PayPal 1
10.11.2016 Российские разработчики создали экспертный совет игровой индустрии 1
05.10.2016 Россия: объём трансграничных онлайн-продаж в 2016 г. превысит $2 млрд 2
23.03.2016 В кризис растет востребованность интернета для покупок и заработка 2
15.03.2016 Lamoda и Assist начали сотрудничать в Беларуси 2

Публикаций - 71, упоминаний - 86

Data Insight упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4101 8
VK - Mail.ru Group 2484 4
Microsoft Corporation 11110 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
Apple Inc - Эппл Рус 7713 2
PayPal 441 2
Amazon Inc - Amazon.com 1471 2
Alibaba Group 298 2
Magento Inc 26 2
Telegram Group 702 2
Yahoo! 1098 1
Veritas Aptare 6 1
Magecart - Хакерская группировка 9 1
Brand Analytics 25 1
Admitad 11 1
Ситилинк - Citilink 190 1
NtechLab - НтехЛаб 78 1
Ланит - Норбит - Norbit 203 1
B2B-Center - Центр развития экономики 136 1
RetailCRM 21 1
Verisign 59 1
Dynatrace 46 1
OpenText 160 1
Google LLC 7158 1
Shopify 14 1
Flashpoint 8 1
GAFA - GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 12 1
PIM Solutions - PimPay - ПИМ - Помощь Интернет-Магазинам 8 1
Stripe 18 1
Корус Консалтинг ГК 806 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
Cisco Systems 2044 1
Huawei 2731 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 1
Facebook 3766 1
Veeam Software 250 1
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 1
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 1
Ланит ГК 1158 1
Veritas Technologies 74 1
eBay Inc 531 4
Почта России ПАО 1574 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 3
AliExpress 275 3
Альфа-Банк 1126 2
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 2
Avito - Авито 171 2
DHL Express 82 2
Walmart - Wal-Mart Stores 152 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Комус 25 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
PickPoint - Сеть постаматов 34 1
YouDo 27 1
Yves Rocher - Ив Роше 29 1
British Airways - British Midland International 39 1
FILA 3 1
Fix Price - Сеть магазинов 24 1
Ticketmaster 5 1
Boxberry - российская служба доставки 20 1
Sistema_VC - Sistema Venture Capital - венчурный фонд 28 1
Decathlon - Декатлон 22 1
Белый Ветер 54 1
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 1
ВсеИнструменты.ру 10 1
Worldpay - Платежная процессинговая компания 11 1
Alibaba Group - Cainiao Network - Цайняо - Международный логистический оператор 16 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 48 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1280 1
LinkedIn 520 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус 53 1
Pony Express 55 1
Авто.ру - Auto.ru 67 1
UPS 36 1
Северсталь ПАО 204 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1689 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 3
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 421 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 4
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 4
C2C - Consumer-to-consumer 22 4
Электроника 63 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
С2С - Consumer-to-consumer - Электронная торговля конечного потребителя с конечным потребителем 9 2
MD5 - 128-битный алгоритм хеширования 27 1
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 145 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 71 1
PIM - Product Information Management - Управление информацией об изделии 26 1
eDiscovery - Electronic discovery - Электронное обнаружение - ПО для поиска информации 18 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами 73 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
BaaS - Backup as a service- Резервное копирование как услуга 77 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1206 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 160 1
CJM - Customer Journey Map - карта взаимодействия потребителя с продуктом - выстраивание пути клиентов при использовании продуктов 20 1
JavaScript-сниффер - JS-сниффер 7 1
ImageID - JavaScript-сниффер 1 1
Webrank - JavaScript-сниффер 2 1
Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Цифровые деньги 17 1
Kubernetes 307 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 547 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2896 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 30 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 3
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 3
WhatsApp Messenger 654 2
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 70 2
JavaScript - Язык программирования 631 2
VK - Mail.ru Одноклассники 858 2
Rakuten Viber 429 2
Google Android 10751 2
Myspace - социальная сеть 336 1
Ланит Омни Rightway - Программа лояльности 13 1
Google Analytics 70 1
Visa Verified By Visa 33 1
Яндекс.Работа 21 1
eBay Retail Revival 1 1
Symantec NetBackup 49 1
Veritas NetBackup Appliance 16 1
Veritas Backup Exec Capacity 35 1
JQuery 31 1
Rambler Касса 13 1
Veritas Infoscale 10 1
Veritas Enterprise Vault 18 1
Яндекс.Объявлений 2 1
OpenCart 10 1
Have I Been Pwned 5 1
Veritas Access 3 1
Google YouTube - Видеохостинг 1723 1
ЮKassa - Яндекс.Касса 96 1
Apple iOS 5742 1
Microsoft Office 1942 1
PHP - Язык программирования 305 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 114 1
WordPress 169 1
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 93 1
Яндекс.Маркет 439 1
Google Gmail 606 1
SAP C/4HANA - SAP Hybris 57 1
Dropbox - Файловый хостинг 390 1
Apple Face ID 118 1
WeChat - Мессенджер 96 1
Ростелеком-Солар - Solar MSS - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 21 1
Малюгин Владимир 24 5
Кретов Илья 11 3
Hunt Troy - Хант Трой 5 1
Орлов Анатолий 4 1
Воронин Андрей 5 1
Васильев Григорий 35 1
Денежкина Ирина 1 1
Абрамов Алексей 27 1
Кузин Вадим 34 1
Прохоров Фёдор 78 1
Савцов Игорь 27 1
Валчев Стоян 44 1
Мищенко Евгений 14 1
Агафонова Наталия 35 1
Шершнев Георгий 13 1
Теленков Андрей 21 1
Огуряев Дмитрий 53 1
Бондарик Александр 5 1
Цапок Михаил 2 1
Гончарова Дарья 1 1
Ременникова Елена 8 1
Карчев Олег 13 1
Мангутов Владислав 11 1
Бурмистрова Мария 3 1
Куракин Алексей 5 1
Крайнов Алексей 6 1
Успенский Александр 7 1
Слуцкий Александр 7 1
Летов Александр 1 1
Бар-Бирюкова Мария 62 1
Поляков Сергей 60 1
Абакумов Евгений 103 1
Садовенко Илья 60 1
Воробьев Андрей 125 1
Баринов Александр 23 1
Путятинский Сергей 53 1
Коробкина Оксана 18 1
Евтушенков Владимир 130 1
Семенов Александр 69 1
Платонов Михаил 38 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 56
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 10
Беларусь - Белоруссия 2093 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 8
Казахстан - Республика 2637 7
Европа 3766 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 6
Германия - Федеративная Республика 3648 6
Украина 3374 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 5
Европа Западная 615 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 4
Израиль 722 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 662 2
Россия - Воронежская область 397 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 2
Россия - Ярославская область 332 2
Япония 2792 2
Россия - Саратовская область 344 2
Россия - Омская область 384 2
Восточная Европа 1682 2
Россия - Краснодарский край 915 1
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 412 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Россия - Калининградская область 539 1
Северная Америка 1413 1
Россия - Пермь 740 1
Грузия 691 1
Россия - Тюменская область 583 1
Россия - Ярославль 406 1
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 343 1
Россия - Ростовская область 863 1
Россия - Республика Марий Эл 203 1
Россия - Волгоград 542 1
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 655 1
Россия - Свердловская область 806 1
Россия - ПФО - Казань 1519 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций 5 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2855 1
ПВЗ - пункт выдачи заказов 17 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 104 1
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 29 1
DarkNet - Даркнет - Теневой интернет - Темный интернет 28 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 281 1
НПА - Нормативный правовой акт 49 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 833 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1429 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 1
Прайм - Агентство экономической информации 528 1
РБК Инновации 36 1
Gartner 2193 1
Markets&Markets Research 78 1
Forrester Research 386 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
Frost & Sullivan 101 1
RiskIQ 8 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare 27 1
ТИАР-Центр 3 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
CNews AWARDS 291 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764635, в очереди разбора - 668322.
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