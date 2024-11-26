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Baikal Electronics Байкал-S серверный процессор



26.11.2024 «Байкал» вернулся на родину: отечественные процессоры вновь поставляют в Россию

Baikal дома Как выяснил CNews, в Россию пришла 1 тыс. российских серверных процессоров Baikal-S (разработчик «Байкал Электроникс»). Об этом во время обхода стендов в рамках форума

28.07.2023 Российские «Байкалы» дали бой чипам Intel и Huawei. Неожиданные для скептиков результаты тестов

Тестирование Baikal-S Как стало известно CNews, компания «Байкал электроникс», известная разработкой линей
13.01.2023 Выпущена первая СХД на новейших 48-ядерных «Байкалах»

Первая СХД на Baikal-S Как стало известно CNews, российская компания «Элпитех» выпустила первую серверную систему хранения данных (СХД) на последнем из пошедших в серию в линейке «Байкал» процессоре Baika
16.06.2022 Россия остается без серверных процессоров «Байкал». Разработка новых моделей под угрозой

ектроникс», разработчик процессоров серии «Байкал», отменила выпуск и продажу серверных процессоров Baikal-S, пишет «Коммерсант» со ссылкой на неназванные источники на российском рынке микроэле
04.02.2022 Компания «ICL Техно» представила первую серверную плату на российском процессоре Baikal-S в рамках программы импортозамещения

ссийских процессоров в рамках программы по импортозамещению. Так, компания анонсировала выход системного блока на Baikal-M, а также поставку в тестовую среду двухпроцессорного сервера teamRAY на базе Baikal-S (III-IV квартал 2022 г.). Выпуск первого ноутбука ICL на Baikal-L запланирован на 2023 г. Плата «ICL Техно» Напомним, что в декабре 2021 г. «ICL Техно» и «Байкал электроникс» уже анонс
10.01.2022 Власти требуют четверть миллиарда от разработчика процессоров «Байкал»

Задержка «Байкал-S» Как выяснил CNews, Минпромторг через суд пытается взыскать с разработчика российски
17.12.2021 Российский Baikal-S превзошел заявленные характеристики. Представлены первые результаты полномасштабных испытаний

мпании «Байкал электроникс», на которой состоялась презентация отечественного серверного процессора Baikal-S с 48 ядрами ARM Cortex-A75. Он подтвердил все основные и превзошел некоторые из заяв
11.11.2021 Sitronics Group разрабатывает серверы на новом российском процессоре Baikal

ила проект по созданию серверов на базе отечественных высокопроизводительных 48-ядерных процессоров Baikal-S. Благодаря использованию нового Baikal-S Sitronics Group выпустит универсальн
27.10.2021 В России появились первые инженерные платы для cерверных процессоров Baikal-S

сийский производитель вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования АО «Рутек» первым в нашей стране выпустил платы для запуска новых серверных процессоров компании «Байкал Электроникс» Baikal-S (BE-S1000), расширенного тестирования их функционала и производительности, а также отладки встроенного ПО UEFI. Плата располагает одним процессорным сокетом под процессор Baikal-S

30.11.2020 В России создаются дешевые версии процессоров «Байкал»

«Байкал-М» пополнится двумя упрощенными моделями: «Байкал-М/2» и «Байкал-М/2+». Кроме того, отечественный производитель микроэлектроники рассчитывает выпустить мощный 48-ядерный серверный процессор «Байкал-S». В 2021 г. «Байкал электроникс» планирует вывести на рынок несколько «урезанные» и удешевленные версии уже существующего продукта «Байкал-М» – «Байкал-М/2» (читается «Байкал-эм попола

Публикаций - 68, упоминаний - 89

Baikal Electronics и организации, системы, технологии, персоны:

Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 61
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 898 39
Intel Corporation 12197 22
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1882 20
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 373 17
Т-Платформы - T-Platforms 395 14
AMD - Advanced Micro Devices 4231 10
Varton - Вартон ТПК - Gauss 46 8
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 8
Nvidia Corp 3490 7
Ростех - Автоматика Концерн 1639 7
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 7
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 7
Базальт СПО - BaseALT 656 6
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 101 6
Apple Inc 12103 6
Т-Нано - Нанотехнологический центр 36 5
Edelweiss - Эдельвейс 58 5
Huawei 3935 5
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 277 5
Microsoft Corporation 24630 4
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 4
Qualcomm Technologies 1824 4
8218 4
СалютДевайсы - Элпитех 21 4
Рикор Холдинг - Rikor 121 3
Рикор Электроникс - Rikor Electronics - Арзамасский завод радиодеталей 52 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2051 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 3
АФК Система ПАО 1797 3
ИТЭЛМА НПП - ITELMA 37 3
Merlion iRU - Деловой офис 301 3
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 96 3
ICL ГК 381 3
Dannie Group - Дэнни 4 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3220 3
ФОРС - Центр разработки 636 3
Промобит - Bitblaze - Promobit 78 3
Imaxai - Аймаксай 9 3
Syntacore 27 3
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 135 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7308 5
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 55 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 2
РЖД - Российские железные дороги 1904 2
Почта России ПАО 2113 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 965 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 270 1
Tesla Motors 396 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Агентство Финансовой Поддержки 10 1
LinkedIn 635 1
Транснефть 299 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
SoftBank Group 259 1
Emerson - Эмерсон Россия - Метран ПГ - Метран Промышленная группа - Метран-Смарт 15 1
Теплоком НПФ 4 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 437 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
Unsplash 771 1
Электрогефест 1 1
ПАЗ - Павловский автобусный завод - Павловский автобус 5 1
Иломакс 1 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2805 35
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11638 14
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 10
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4088 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4963 4
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1208 3
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 163 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3137 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2183 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2888 2
Судебная власть - Judicial power 2312 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5916 2
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 199 2
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 63 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 250 1
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Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1996 1
Федеральное казначейство России 1772 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1363 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1393 1
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ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 595 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2338 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3656 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29040 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4815 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 4
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2900 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4665 4
Кредитование - Сrediting - Заём 6702 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13500 3
Reference - Референс 184 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5767 3
ФЦП ЭКБ - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности - Национальная стратегия развития электронной промышленности России - Программа развития электронной компонентной базы и радиоэлектроники - Федеральная целевая программа 76 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1384 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18471 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9799 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6970 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6947 2
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 884 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2166 2
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 652 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1947 2
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 760 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1309 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1861 12
CNews - ZOOM.CNews 1847 2
Tom’s Hardware 395 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 2
DatacenterDynamics 5 1
Information Age 2 1
Storage Newsletter 1 1
Forbes - Форбс 817 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11242 1
The Washington Post 333 1
Мобильные системы 115 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1279 1
Витебские вести 2 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3201 4
TrendForce 113 1
IDC - International Data Corporation 4910 1
Counterpoint Research 89 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 137 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 148 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1516 2
ИИКП - Ижевский институт комплексного приборостроения 2 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 97 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 51 1
Ростех - НИИССУ - Научно-исследовательский институт систем связи и управления 17 1
ВНИИРА - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры 18 1
НИИВК - НИИ Вычислительных комплексов имени М.А. Карцева 5 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 927 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 246 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2422 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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