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A-GPS
Assisted GPS
Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника


16.07.2021 Какие гаджеты взять в поход: советы ZOOM 2
25.06.2021 Обзор смартфона vivo X60 Pro: космический флагман 1
21.06.2021 Lenovo представляет новый смартфон Lenovo K13 Note 1
29.10.2020 Обзор смартфона vivo V20: первый гаджет 2020 года на Android 11 1
11.06.2020 Обзор смартфона Honor 30 Pro+: Андроид под санкциями 1
21.05.2020 Обзор смартфона Samsung Galaxy A41: герой посткарантина 1
06.04.2020 Обзор Samsung Galaxy S20 Ultra 5G: флагман с телескопом 1
21.01.2020 Обзор Xiaomi Mi Note 10: еще больше мегапикселей! 1
04.03.2019 Лучшие гаджеты для домашних животных: выбор ZOOM 1
29.12.2018 Смартфон Meizu Note 8 поступил в продажу в России 1
05.10.2018 «Ростелеком» потратил 100 миллионов на гаджеты для тестирования отечественной OC Sailfish 1
14.09.2018 В Россию привезли недорогую «безрамочную» Nokia 5.1 Plus на «чистом» Android. Цена 1
03.08.2018 В России начались официальные продажи флагмана и самого дешевого Xiaomi. Цены 1
28.05.2018 TP-Link начинает продажи смартфона Neffos N1. Цена 1
18.05.2018 Huawei выпускает смартфон с HD+ экраном дешевле $100 1
14.05.2018 BlackBerry возобновляет выпуск кнопочных смартфонов. Фото 1
24.04.2018 Все характеристики хитового смартфона Xiaomi рассекречены до анонса. Видео 1
18.04.2018 Начались продажи дешевого смартфона с гигантской батареей и 8-ядерным процессором. Видео 1
06.04.2018 Новый «убийца флагманов» получил дизайн iPhone X. Фото 1
06.12.2017 Huawei выпустила дешевый смартфон с дисплеем 18:9 1
28.11.2017 Huawei выпустила бюджетный смартфон с характеристиками флагмана 1
13.10.2017 Новый флагман Huawei получит «нейронный процессор» и «умную ручку». Видео 1
28.09.2017 Уникальный смартфон BlackBerry на Android добрался до России. Цена 1
27.09.2017 В России стали доступны все смартфоны Moto. Цены 1
11.09.2017 Xiaomi выпустила керамический смартфон и новый ноутбук. Фото 1
04.08.2017 Fly выпустил LTE-смартфон для селфи 1
04.07.2017 Обзор умных часов от HIPER, BabyGuard и EasyGuard. «Все под контролем» 1
30.06.2017 Xiaomi представила флагманские смартфоны Mi 6 и Mi Max 2 в России. Фото, цены 1
28.06.2017 Lenovo вернула бренд Motorola в Россию 1
02.06.2017 Выпущен тонкий флагманский смартфон Motorola. Фото 1
16.05.2017 HTC выпустила первый в мире смартфон, управляемый сжатием. Видео 1
21.04.2017 Рассекречены характеристики нового безрамочного флагмана Xiaomi. Фото 1
15.12.2016 Fly пополнил линейку смартфонов Cirrus новой моделью с поддержкой 4G LTE и 2 SIM-карт 1
09.12.2016 Meizu представила смартфон M5 Note в металлическом корпусе 1
09.11.2016 Lenovo тайком представила недорогой цельнометаллический смартфон Motorola 1
02.11.2016 В России начались продажи дешевого «стеклянного» смартфона Meizu U10. Фото 1
15.08.2016 Игровое приложение «Узнай Москву Фото» с технологией дополненной реальности стало доступно для пользователей 1
01.07.2016 Обзор смартфона LG G5 SE: революция здесь и сейчас 1
13.04.2016 Офис в кармане: возможности Lumia 1
30.03.2016 НР: смартфоны избавят пользователей от компьютеров 1

Публикаций - 198, упоминаний - 220

A-GPS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5651 42
Google LLC 7144 16
Microsoft Corporation 11060 15
Lenovo Group 1636 7
Xiaomi 904 5
Navitel - Навител Навигатор 252 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 4
Lenovo Motorola 1004 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 3
Nokia Corporation 2434 3
3Q 38 2
Twitter 2204 2
VK - Mail.ru Group 2483 2
Philips 702 1
E-Ten Information Systems 70 1
Qisda BenQ 77 1
Navteq 110 1
Wexler 54 1
VVP Group - Центр дистрибьюции 9 1
NXP Freescale Semiconductor 96 1
Nvidia Corp 2015 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 1
BBK Electronics 119 1
BlackBerry Mobile 5 1
Lenovo MBG - Lenovo Mobile Business Group 16 1
Huawei 2730 1
OPPO Electronics 222 1
Apple Inc - Эппл Рус 7692 1
Vivo 125 1
OnePlus - BBK Electronics 131 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1118 1
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 1
Alcatel 229 1
Jolla - Sailfish Holding 58 1
Sharp Corporation 321 1
Meizu 122 1
HMD Global - Nokia 116 1
TCL Corporation 87 1
INOI - ИНОЙ 30 1
ZTE Corporation 550 1
Почта России ПАО 1572 1
AliExpress Tmall 52 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 44 1
Вотрон 16 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 649 5
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 40 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 163
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3669 149
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 93
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3050 42
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2954 30
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 24
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 19
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 17
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 16
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1107 15
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 15
HSUPA - High-Speed Uplink Packet Access - технология высокоскоростной пакетной передачи данных в направлении «от абонента» 75 14
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 391 13
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 826 13
USB OTG - On-The-Go 93 12
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 186 11
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2349 11
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1340 10
Flash 472 10
QWERTY-клавиатура 193 10
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 102 10
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 9
3G - Стандарт мобильной связи 3723 9
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 433 8
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 336 7
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 699 7
Smartphone - Смартфон 773 7
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 305 6
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 889 5
Soft-touch - Софт тач - Софт-фил - эластичное резиноподобное матовое лакокрасочное покрытие 45 5
Nano-SIM 121 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 282 4
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 922 4
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 262 4
Sony LDAC Bluetooth - технология кодирования звука 13 4
Xvid - видеокодек 99 4
Dual SIM - поддержка двух SIM-карт 56 3
Сенсорный экран - Тачскрин - Touch Screen 41 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 3
DivX - видеокодек 167 3
Google Android 10750 100
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 661 28
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 24
Google Play - Google Store - Android Market 2515 19
Samsung Electronics TouchWiz 167 15
Microsoft Windows Phone OS 1472 14
Symbian OS 776 14
HTC Sense UI - графическая оболочка 198 12
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 12
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 11
Samsung Galaxy Note 558 10
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 306 10
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 9
Google Android 2 Eclair, Gingerbread, Froyo 157 9
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 217 8
Apple iOS 5741 7
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 7
Nokia N - серия 241 7
Google Android 8 Oreo 139 7
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 6
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 6
Nvidia GeForce GTX 2058 6
Google Nexus - Серия смартфонов 398 6
Qualcomm aptX Adaptive audio - Audio Processing Technology - аудиокодек с алгоритмом сжатия данных 37 5
VK - Mail.ru Одноклассники 857 5
Corning Gorilla Glass 496 5
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 218 5
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 213 5
Microsoft Windows 10 6629 4
HTC Desire - серия смартфонов 101 4
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 4
Google Android 5 Lollipop 146 4
Nokia Ovi Store 51 4
MediaTek Helio P - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 82 4
Samsung Galaxy 345 4
HTC Touch Pro 19 4
Futuremark 3DMark - серия компьютерных тестов производительности 131 4
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 127 4
Qualcomm Kryo CPU - Семейство процессоров на основе ARM архитектуры 48 3
HTC Touch - серия смартфонов 28 3
Осеевский Михаил 221 1
Носков Константин 201 1
Катаев Александр 36 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
Blass Evan - Бласс Эван 32 1
Lau Pete - Ло Пит 13 1
Пушкин Александр 11 1
Lejeune Alain - Лежен Алан 4 1
Hartsfield Keith - Хартсфилд Кит 1 1
Бахур Владимир 11 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 60
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 15
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 10
Европа 3745 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 5
Германия - Федеративная Республика 3624 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 2
Китай - Хойчжоу 6 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 1
Украина 3361 1
Франция - Французская Республика 2120 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 1
Беларусь - Белоруссия 2087 1
Япония 2778 1
Казахстан - Республика 2627 1
Россия - СФО - Новосибирск 1965 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ЕСН - Единый социальный налог 66 1
Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 19 1
CNews - ZOOM.CNews 1093 17
Wikipedia - Википедия 276 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
SlashLeaks 10 1
MySmartPrice 4 1
Pocket-Lint 68 1
Gartner 2190 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 4
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760025, в очереди разбора - 663715.
Создано именных указателей - 46354.
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