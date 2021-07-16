Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
A-GPS
Assisted GPS
Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника
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Публикаций - 198, упоминаний - 220
A-GPS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Почта России ПАО 1572 1
|AliExpress Tmall 52 1
|Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 44 1
|Вотрон 16 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 1
|ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 1
|CNews - ZOOM.CNews 1093 17
|Wikipedia - Википедия 276 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|SlashLeaks 10 1
|MySmartPrice 4 1
|Pocket-Lint 68 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760025, в очереди разбора - 663715.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760025, в очереди разбора - 663715.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru