Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Совет Европы
Публикаций - 40, упоминаний - 65
Совет Европы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 7785 5
|Microsoft Corporation 15624 3
|Google LLC 8829 1
|Mendix 5 1
|Oracle Corporation 4393 1
|Meta - Facebook 3965 1
|Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 150 1
|Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 514 1
|VK - Mail.ru Group 2719 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6823 1
|Apple Inc - Эппл Рус 8896 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 3298 1
|Vocord - Вокорд 117 1
|Yandex - Яндекс 4317 1
|IBM Security 16 1
|BI.Zone 45 1
|Siemens AG - Сименс Россия 1426 1
|IBM 5420 1
|Huawei 2946 1
|Cisco Systems 2824 1
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4494 6
|Visa International 1454 1
|ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 91 1
|ConocoPhillips 14 1
|SberCloud AI Cloud 17 2
|Сбербанк - Кристофари - Christofari Суперкомпьютер 37 1
|Microsoft Windows 7 1666 1
|Ведяхин Александр 45 2
|Путин Владимир 2101 1
|Акимов Максим 167 1
|Петров Сергей 53 1
|Незнамов Андрей 7 1
|van Zadelhoff Marc - ван Задельхоф Марк 3 1
|Pfister Mike - Пфистер Майк 2 1
|Чернышенко Дмитрий 238 1
|Степанов Антон 57 1
|ИРИ - Институт развития интернета 95 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 465 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2003 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 961416, в очереди разбора - 864145.
Создано именных указателей - 47286.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 961416, в очереди разбора - 864145.
Создано именных указателей - 47286.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru