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Совет Европы



08.07.2021 Сбербанк принял участие в подготовке отчёта для Совета Европы о регулировании искусственного интеллекта 6
23.04.2021 Осторожно: какие провайдеры IaaS до сих пор не имеют сертификат по 152-ФЗ 1
14.04.2021 «Сбер» примет участие в разработке европейского регулирования сферы искусственного интеллекта 4
29.03.2021 Совет Европы обеспокоился суперполномочиями постсоветского телеком-регулятора 2
09.02.2021 Замминистра экономического развития Оксана Тарасенко в интервью CNews — о развитии искусственного интеллекта в России 1
09.11.2020 Межгосударственную группу Совета Европы по технологиям искусственного интеллекта возглавил сотрудник Сбербанка 3
03.07.2020 Mendix представила платформу с Low-Code для ConocoPhillips 1
11.10.2018 Россия подписала протокол изменений в европейскую конвенцию о защите персональных данных 2
06.07.2018 Как Россия будет бороться с киберпреступностью. Путин назвал 5 шагов 1
08.11.2017 «Лаборатория Касперского» и Совет Европы совместно будут защищать права человека в интернете 5
17.09.2014 ЕС отчитался о развитии проекта пан-европейского внедрения e-procurement 1
05.09.2014 Создана ГИС для контроля за торговлей оружием 1
13.03.2014 20 марта в Москве обсудят проблемы и вопросы развития e-commerce в России 1
02.12.2013 Российские суды снисходительны к киберпреступникам 1
08.11.2013 Роскомнадзор: Обезличивание персональных данных снизит административную нагрузку на операторов 1
14.10.2013 ЕС вводит электронные разрешения на работу 1
10.10.2013 Начал работу экспертный совет при Минкомсвязи по вопросам защиты персональных данных 1
16.05.2013 Офис Совета Европы в Москве объявляет тендер на предоставление ИТ-услуг 5
29.01.2013 Защитил ли новый ФЗ персональные данные? 1
16.03.2012 Защита персональных данных: к чему привела модернизация 152-ФЗ? 1
20.09.2011 30 сентября пройдет круглый стол «Безопасный интернет: правила игры» 1
15.09.2011 30 сентября пройдет круглый стол «Безопасный интернет: правила игры» 1
27.10.2010 В России появился первый «умный» деревянный дом 1
09.08.2010 Закон о персональных данных касается всех 1
27.07.2010 Защита персональных данных: пригодится ли нам британский опыт? 2
27.03.2008 Путин отказался подписать Конвенцию о киберпреступниках 1
26.03.2008 РФ отказалась подписывать Конвенцию о киберпреступности 1
26.09.2007 Президент Эстонии призвал мировое сообщество бороться с киберпреступностью 1
19.02.2007 Совет Европы одобрил создание единой полицейской базы данных ЕС 1
19.10.2006 МВД хочет бороться с кибертерроризмом по закону 1
06.07.2006 Владимир Путин призвал бороться с кибертерроризмом 1
04.04.2006 "Дон Кихот" сразится с астероидом 1
09.12.2005 Завершилась интернет-пресс-конференция по внутренней безопасности 1
25.11.2005 Госдума приняла новую редакцию закона "Об информации" 1
26.04.2005 Пользователей интернета защитят декларацией 1
26.04.2005 СЕ разработал декларацию прав человека в киберпространстве 1
24.12.2004 Баварцы отказываются от Windows 2
19.11.2004 Совет Европы рекомендовала своим членам принять EML 2
06.10.2004 Совет Европы принял первый нормативный акт об электронном голосовании 3
23.06.2004 "ТрансТелеКом" организовал второе подключение к сети GEANT 1

Публикаций - 40, упоминаний - 65

Совет Европы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 7785 5
Microsoft Corporation 15624 3
Google LLC 8829 1
Mendix 5 1
Oracle Corporation 4393 1
Meta - Facebook 3965 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 150 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 514 1
VK - Mail.ru Group 2719 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6823 1
Apple Inc - Эппл Рус 8896 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3298 1
Vocord - Вокорд 117 1
Yandex - Яндекс 4317 1
IBM Security 16 1
BI.Zone 45 1
Siemens AG - Сименс Россия 1426 1
IBM 5420 1
Huawei 2946 1
Cisco Systems 2824 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4494 6
Visa International 1454 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 91 1
ConocoPhillips 14 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1901 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6540 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1699 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 806 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1784 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 374 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 109 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2171 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1794 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1698 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1035 1
CAHAI - Council of Europe and Artificial Intelligence - Специальный комитет Совета Европы по искусственному интеллекту 1 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 217 1
АРБ - Ассоциация российских банков 127 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1261 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1246 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2289 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3571 1
Low-code - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 56 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1124 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 993 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 647 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1474 1
No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 7 1
SberCloud AI Cloud 17 2
Сбербанк - Кристофари - Christofari Суперкомпьютер 37 1
Microsoft Windows 7 1666 1
Ведяхин Александр 45 2
Путин Владимир 2101 1
Акимов Максим 167 1
Петров Сергей 53 1
Незнамов Андрей 7 1
van Zadelhoff Marc - ван Задельхоф Марк 3 1
Pfister Mike - Пфистер Майк 2 1
Чернышенко Дмитрий 238 1
Степанов Антон 57 1
Россия - Российская федерация - РФ 70413 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 7992 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 22457 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 6085 4
Канада 1811 4
Норвегия - Королевство 591 4
Франция - Французская Республика 3036 4
Европа 5180 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 20588 3
Франция - Страсбург 15 3
Германия - Федеративная Республика 5121 3
Болгария - Республика 426 2
Нидерланды 1306 2
Эстония - Эстонская Республика 546 2
Ирландия - Республика 528 2
Австрия - Австрийская Республика 703 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 7713 2
Швеция - Королевство 1142 2
ЮАР - Южно-Африканская Республика 281 2
Украина - Киев 724 1
Украина - Одесса 90 1
Земля - планета Солнечной системы 2047 1
Бразилия - Федеративная Республика 1417 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 296 1
Латинская Америка 935 1
Грузия 823 1
Великобритания - Шотландия 100 1
Сомали - Федеративная Республика 19 1
Украина - Львов 57 1
Ливия 22 1
Кабо-Верде - Республика 7 1
Украина 4610 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1872 1
Сенегал - Республика 19 1
Монако Княжество 73 1
Уругвай - Восточная Республика 32 1
Тунис - Тунисская Республика 116 1
Португалия - Португальская Республика 433 1
Литва - Литовская Республика 412 1
Люксембург Великое Герцогство 279 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1380 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 132 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 692 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1068 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3789 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 56 1
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 25 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 6359 1
ИРИ - Институт развития интернета 95 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 465 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 138 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1176 1
ICC - International Cybersecurity Congress - Международный конгресс по кибербезопасности 3 1
WFD - World Forum for Democracy - Всемирный форум за демократию 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2003 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 961416, в очереди разбора - 864145.
Создано именных указателей - 47286.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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