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ВМФ РФ
Военно-Морской Флот Российской Федерации



04.06.20 «Росэлектроника» поставила модернизированный комплекс связи для надводных кораблей и судов ВМФ 1
13.05.20 Промышленные ИТ используют для измерения температуры людей в толпе 1
11.07.19 «Росэлектроника» представила корабельный комплекс связи с искусственным интеллектом 1
25.06.19 «Автоматика» представила мобильную радиостанцию подводной связи 1
24.05.19 Военные ведомства США схлестнулись из-за шпионского ПО для отслеживания утечек в СМИ 1
28.03.19 «Росэлектроника» поставила новые системы связи для ВМФ 1
08.02.19 Поддельные процессоры Intel попали в военное оборудование США 1
20.12.18 Армия США при боевых действиях годами использует «дырявые» приложения для Android. Видео 1
09.06.18 Хакеры украли секретные документы об американском оружии будущего 2
09.02.17 InfoWatch представила аналитику об атаках на сети МИД Польши, Чехии и Таиланда 1
05.01.16 «Ростеху» от Росимущества передадут активы 19 радиоэлектронных предприятий 1
19.08.15 «Пророссийских хакеров» уличили в шпионаже за гражданами и организациями в России 1
24.12.12 Datadome строит ЦОД для завода имени В.А. Дегтярева 1
19.03.12 ИТ в госсекторе США: Крупнейшие заказчики и мегапроекты 1
25.11.11 Гигантские ИТ-проекты США. Россия меркнет 1
05.09.11 Отечественная "Лагуна" поможет освоиться вьетнамскому "Гепарду" 1
11.08.11 Подводные роботы будут патрулировать мировой океан 1
22.02.11 Американские подводные лодки погрузятся в науку 1
08.06.10 Набор слушателей в высшие военно-морские училища в России отменяется 1
30.03.10 Минобороны РФ рассекретит данные о границе континентального шельфа РФ в Арктике 1
15.03.10 США опередили Россию по экспорту вооружений 1
14.10.09 ВМФ России в ожидании французского 1
13.08.09 ВМФ России начинают поиск пропавшего сухогруза 1
07.08.09 На Черноморском Флоте завершились глубоководные испытания ПЛ "Алроса" 1
19.05.09 ВМФ России приобрел мультисервисные платформы от Zelax 1
13.04.09 24 июня откроется конференция Моринтех-Практик «Информационные технологии в судостроении-2009» 1
16.03.09 24 июня откроется конференция Моринтех-Практик «Информационные технологии в судостроении-2009» 1
03.12.08 В Карибском море завершились военно-морские учения "ВЕНРУС-2008" 1
14.07.08 ВМФ России возобновил патрулирование в районе острова Шпицберген 1
11.02.08 ВМФ Японии купит 30 тыс. компьютеров с защитой данных 1
04.02.08 Учения ВВС и ВМФ в Атлантическом и Северном ледовитом океане завершены 1
21.01.08 «Мегафон» подкрепился питерским 1
31.07.07 В «Скай Линк» назначен зам гендиректора по коммерческой деятельности 1
18.04.07 США: итэшника осудили за трояна в сетях ВМФ 1
12.10.06 АПЛ "Брянск" снова в строю после ремонта 1
12.10.06 АПЛ "Брянск" снова в строю после ремонта 1
12.09.06 72 истребителя F-35 не появятся на свет 1
12.09.06 72 истребителя F-35 не появятся на свет 1
28.08.06 Учения "Удар Зольфакара" близятся к завершению 1
28.08.06 Учения "Удар Зольфакара" близятся к завершению 1

Публикаций - 53, упоминаний - 55

ВМФ РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2281 4
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 714 3
SEC Consult Services 1267 2
Transas - Транзас ГК 132 1
DataDome - ДатаДом - Хостинг-провайдер 26 1
AT&T Inc 1517 1
Ricoh - Ricoh Rus - Рико Рус 216 1
Verizon 824 1
Deloitte - Делойт 230 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1274 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant - Эквант 550 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 38 1
CA Technologies - Computer Associates 328 1
Sea Dragon - Хакерская группировка 1 1
Analog Devices 84 1
Ростех - Росэлектроника - ИнтелТех - Интеллектуальные Технологии 15 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 942 1
ГРПЗ - Государственный Рязанский приборный завод 12 1
Ростех - Автоматика - Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение 20 1
МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 347 1
Safran - Sagem Sécurité 165 1
Zelax - Зелакс 54 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 625 1
Tele2 - Теле2 Россия - Дельта Телеком 140 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 856 1
Compuware 48 1
ТелеРосс 39 1
Microsoft Corporation 20918 1
Ростех - Автоматика Концерн 411 1
Intel Corporation 10759 1
Dahua Technology 44 1
ХайТэк - Hi-Tech 71 1
Ростех - Автоматика - КалугаПрибор 30 1
Xilinx 72 1
Fancy Bear (Модный мишка) - APT28 - APT18 - Pawn Storm - Sofacy Group - Sednit - STRONTIUM - Хакерская группировка 35 1
InfoWatch - Инфовотч 810 1
VK - Mail.ru Group 2797 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 140 1
Trend Micro 555 1
Ростелеком - DataLine - Даталайн 201 1
Boeing 871 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 165 1
Ростех - Автоматика - КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 23 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 830 1
Visa International 1635 1
Nestle - Нестле 98 1
Ford 343 1
Lockheed Martin 631 1
PRB Logics Corporation 3 1
ВРМ - Вагонреммаш 3 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1617 8
US Navy - Военно-морские силы США 379 8
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 733 6
Пентагон - Министерство обороны США 1329 5
FBI USA - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1023 4
МИД РФ - Министерство иностранных дел 290 3
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 360 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 1201 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1070 2
Правительство РФ 2616 2
DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 401 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 2933 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1095 1
United States Office of Personnel Management - Управление кадровой службы США 3 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 464 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 230 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 164 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 864 1
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 289 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 373 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 386 1
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 281 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1863 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 867 1
Единая Россия - Политическая партия 216 1
Демократическая политическая партия США 48 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3899 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2461 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12010 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2845 1
Big Data - Большие данные 1210 1
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 138 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1056 1
IPv6 - Internet Protocol version 6 338 1
3G - Стандарт мобильной связи 5055 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2098 1
BMC - Baseboard Management Controller 74 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 676 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12069 1
АЧТ - «абсолютно черное тело» - калибровочный излучатель 3 1
LWIR - long-wave infrared cameras - ИК-камера - Тепловизор - Устройство наблюдения за распределением температуры поверхности в длинноволновой или дальний ИК-диапазоне 42 1
Lockheed Martin - F-35 Lightning - истребитель-бомбардировщик 146 2
Microsoft Outlook 1203 1
Turkcell Bip - Мессенджер 17 1
KILSWITCH - Kinetic Integrated Low-Cost Software Integrated Tactical Combat Handheld 1 1
APASS - Android Precision Assault Strike Suite 1 1
Ростех - Автоматика - IVA S/W - мобильный радиокомплекс подводной связи 5 1
ATAK - Android Tactical Assault Kit 1 1
Dahua Thermal Solution 2 1
Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 57 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 1190 1
Березовский Владимир 11 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 330 1
Шалманов Сергей 194 1
Vasques Rogelio - Васкесе Рогелио 3 1
Parlatore Tim - Парлаторе Тим 1 1
Gallagher Eddie - Галлахер Эдди 1 1
Wilson David - Уилсон Дэвид 1 1
Kim Anthony - Ким Энтони 1 1
Davidson Philipp - Дэвидсон Филипп 1 1
Prine Carl - Прайн Карл 1 1
Галушкин Олег 170 1
Титов Сергей 4 1
Иванов Сергей 337 1
Хасьянова Гульнара 115 1
Путин Владимир 2374 1
Хамитов Александр 7 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 112 1
Кабанов Владимир 174 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33217 19
Россия - Российская федерация - РФ 81410 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11476 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10717 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9186 5
Россия - СЗФО - Карелия Республика 484 4
Арктика 309 3
Индия - Республика 4006 3
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 224 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Кронштадт 70 2
Северный Ледовитый океан 65 2
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 74 2
США - Техас 758 2
Россия - ПФО - Оренбургская область 408 2
США - Нью-Йорк 2557 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2875 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1721 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1034 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26446 2
Польша - Республика 1436 2
США - Калифорния 2897 2
Южная Корея - Республика 3225 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 648 2
Австралия - Австралийский Союз 2412 1
Россия - ЦФО - Тульская область 919 1
Норвегия - Королевство 869 1
Америка 986 1
Малайзия 731 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 759 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11962 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2124 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 549 1
США - Колумбия - Вашингтон 1061 1
США - Массачусетс 407 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 467 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 276 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11401 1
Япония 7806 1
Ирак - Республика 558 1
Колумбия - Республика 387 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2636 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1050 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 563 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4919 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1735 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10232 2
Эхо Москвы - радиостанция 167 2
Washington Profile 140 2
CNews RND - R&D.CNews 2081 2
ZDnet 555 1
The Washington Post 285 1
The Register 1224 1
РИА Новости 712 1
Vnunet 212 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2518 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 39 2
КНИИТМУ АО - Калужский Научно-Исследовательский институт Телемеханических Устройств 7 1
Армия - Международный военно-технический форум 37 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1132290, в очереди разбора - 1022823.
Создано именных указателей - 50277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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