Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ВМФ РФ
Военно-Морской Флот Российской Федерации
Публикаций - 53, упоминаний - 55
ВМФ РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1735 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10232 2
|Эхо Москвы - радиостанция 167 2
|Washington Profile 140 2
|CNews RND - R&D.CNews 2081 2
|ZDnet 555 1
|The Washington Post 285 1
|The Register 1224 1
|РИА Новости 712 1
|Vnunet 212 1
|Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 39 2
|КНИИТМУ АО - Калужский Научно-Исследовательский институт Телемеханических Устройств 7 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1132290, в очереди разбора - 1022823.
Создано именных указателей - 50277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1132290, в очереди разбора - 1022823.
Создано именных указателей - 50277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru