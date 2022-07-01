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Археология Антропология



01.07.2022 Находка из 13 000 артефактов проливает свет на загадочную цивилизацию
27.04.2022 Археологи выяснили, когда был запущен первый древний компьютер
30.11.2020 Археологи узнали, что побудило человека отказаться от старых инструментов
23.08.2016 Старорязанская археологическая экспедиция собирает средства на создание виртуального музея
10.12.2015 В Московском музее-заповеднике переведены в электронный вид коллекции фондов «Археология», «Фото-фоно-видео фонд» и «Древнерусская живопись»
18.04.2011 Найдено первое свидетельство массовой резни в древней Британии
25.11.2010 Неизвестные клады: что нашли российские археологи в 2010 году
07.10.2009 Археологи обнаружили новый Стоунхендж
14.01.2009 Археологи: деятельность человека на севере Китая началась в эпоху неолита
16.12.2008 Археологи вновь находят подтверждения более ранней даты основания Полоцка
09.12.2008 Археологи Китая обнаружили руины царского дворца 475-221 гг. до н.э.
23.06.2008 Мексиканские археологи обнаружили древний город
27.03.2008 Археологи нашли в испанских пещерах останки древнего человека
17.03.2008 В Южной Англии найдены следы таинственного древнего ритуала
12.03.2008 Археолог-любитель обнаружил склад орудий труда эпохи палеолита
13.11.2007 Неолит: эпоха моды и гламура
08.11.2007 Стоунхендж-"сити": новая археологическая сенсация
15.10.2007 Украинские археологи обнаружили уникальную усыпальницу VІ века до н.э.
29.08.2007 Самарские археологи нашли древнюю булаву
06.08.2007 Мексиканские археологи обнаружили останки императора ацтеков
26.07.2007 Осьминог помог археологам сделать открытие
05.07.2007 Болгарские археологи обнаружили следы высокоразвитой древней цивилизации
02.07.2007 Археологи обнаружили в Китае гигантское здание
22.06.2007 Археолог утверждает, что Святой Грааль находится в Риме
25.01.2007 Новгородские археологи подводят итоги летнего сезона 2006 года
15.01.2007 Японские археологи получили невиданный шанс
11.12.2006 Археологи обнаружили гробницу Святого Петра
11.12.2006 Археологи обнаружили гробницу Святого Петра
17.08.2006 Находка болгарских археологов затмила артефакты из Трои
17.08.2006 Находка болгарских археологов затмила артефакты из Трои
06.12.2002 Археологи дадут совет по захоронению радиоактивных отходов
06.12.2002 Археологи дадут совет по захоронению радиоактивных отходов
05.06.2002 Cпутник "Ikonos" помог археологам завершить многолетние раскопки

Публикаций - 345, упоминаний - 455
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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