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ЭЛАР ПланСкан
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Публикаций - 83, упоминаний - 105
ЭЛАР ПланСкан упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 52
|КАМИС 15 7
|Восход ФГБУ НИИ 365 1
|Cisco Systems 2044 1
|Oracle Corporation 3355 1
|Xerox 519 1
|Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
|Microbox 4 1
|ЭларСкан 48 8
|ЭЛАР ПауэрСкан 12 7
|Microsoft Access 26 1
|Архивный фонд РФ 11 1
|ЭЛАР Саперион 22 1
|Мокеев Евгений 19 7
|Комиссаров Александр 15 4
|Андренюк Вадим 11 4
|Кузнецов Александр 75 4
|Дзюбин Алексей 5 3
|Полякова Ольга 4 3
|Качина Наталия 2 2
|Кржешовская Юлия 14 1
|Горский Александр 2 1
|Серегин Алексей 6 1
|Щербакова Мария 1 1
|Зайцев Владимир 37 1
|Журавлев Сергей 12 1
|Паклин Алексей 1 1
|Радченко Александр 5 1
|Базанова Марина 1 1
|Колесников Евгений 14 1
|Петров Евгений 11 1
|Веригин Илья 28 1
|CNews Analytics 1991 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764289, в очереди разбора - 667976.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764289, в очереди разбора - 667976.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru