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ЭЛАР ПланСкан


27.04.2020 Представлен прогноз по российскому рынку планетарных сканеров на 2020 год 1
05.07.2019 «Элар» внедрила единую архивную ИС в госархиве Астаны 1
04.07.2019 «Элар» внедрил единую архивную информационную систему в госархиве Астаны 1
22.05.2019 «Элар» поставил сканирующее оборудование учреждениям культуры Казахстана 1
13.02.2019 «ЭЛАР» завершила оцифровку в госархиве Владимирской области 1
16.01.2019 «ЭЛАР» завершила оцифровку в Российском государственном военном архиве 1
14.02.2018 В Государственной публичной исторической библиотеке РФ установлен новый сканер А2+ 1
31.01.2018 В музее-заповеднике «Царицыно» оцифрованы учетные документы 1
11.10.2017 «Элар» поставила ПланСкан А2В для архивов Красноярского края 1
24.07.2017 «Элар»: Обновленный «ЭларСКАН» останется одним из самых доступных решений на рынке 1
19.04.2017 Россия: отечественные планетарные сканеры по итогам 2016 года захватили 87% рынка 3
12.04.2017 «Элар» поставил в Углегорский муниципальный архив сканер для оцифровки документов 2
06.04.2017 «Элар» поможет оцифровать фонды Государственного центрального музея кино 1
22.03.2017 Муниципальный архив Ленского района Якутии оцифрует документы с помощью сканера «Элар» 3
07.03.2017 Элар завершила оцифровку 425 выпусков журнала «Известия Русского географического общества» 1
02.03.2017 Элар поставила планетарный сканер в библиотеку Государственного Академического Мариинского театра 2
17.01.2017 Электронный фонд Санкт-Петербургской государственной библиотеки для слепых и слабовидящих пополнился новыми изданиями 1
11.01.2017 В «Мемориальном музее космонавтики» оцифровали учетные книги 1
14.12.2016 «Элар» завершил второй этап оцифровки гербария в МГУ им. М.В. Ломоносова 1
16.11.2016 В Пензенской областной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова оцифрована редкая периодика 1
02.11.2016 Продолжается оцифровка экспонатов «Государственного Эрмитажа» на базе решений «Элар» 1
19.10.2016 «Элар» оцифровала рассекреченные документы из фонда «Сталин» 1
06.10.2016 В Госархиве Ярославской области завершилась оцифровка метрических книг 1
24.08.2016 В Московском областном суде установлен новый сканер 1
19.08.2016 Для оцифровки климатических архивов РФ задействуют отечественные робосканеры 1
10.08.2016 Геологические отчеты будут оцифровываться на «Элар ПланСкан» А2В 2
12.07.2016 «Элар» поставила универсальный сканер для музея-заповедника «Коломенское» 2
30.06.2016 «Элар» поставил в Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского два комплекса планетарного сканирования 2
26.04.2016 Специалисты ЭЛАР перевели в электронный вид учетные документы музея-заповедника И.С. Тургенева 1
10.03.2016 В «Центре информационно-технического обеспечения, микрофильмирования и реставрации» оцифровывают документы на сканере «ЭларСКАН» 1
16.02.2016 ЭЛАР перевел в электронный вид документы земельно-имущественного комплекса для Архива города Перми 1
15.02.2016 МГОМЗ: Технологии оцифровки дают музейным работникам творческий импульс 1
11.02.2016 ЭЛАР перевела в электронный вид подшивки газеты «Гудок» 1
28.01.2016 В «Доме Гоголя» в цифровой вид перевели издания начала 20 века 1
12.01.2016 Театральный музей им. А.А. Бахрушина оцифровал фотографии и документы с помощью ЭЛАР 2
17.12.2015 Военную историю отсканируют на «ЭЛАР ПланСкан» 1
10.12.2015 В Московском музее-заповеднике переведены в электронный вид коллекции фондов «Археология», «Фото-фоно-видео фонд» и «Древнерусская живопись» 1
27.11.2015 «ЭЛАР» перевел в цифровой формат документы Государственного архива Российской Федерации 1
19.11.2015 В Российском государственном архиве новейшей истории оцифрованы документы фонда №89 1
05.11.2015 На «ЭЛАР ПауэрСкан» оцифруют краеведческие документы Владимирской области 1

Публикаций - 83, упоминаний - 105

ЭЛАР ПланСкан упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 52
КАМИС 15 7
Восход ФГБУ НИИ 365 1
Cisco Systems 2044 1
Oracle Corporation 3355 1
Xerox 519 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Microbox 4 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 25 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 2
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 92 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 1
Президент Российской Федерации 1440 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 88 1
Государственный архив Владимирской области 1 1
Правительство Москвы - Департамент городского имущества города Москвы - ДГИ 9 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 34 1
РГВА - Российский государственный военный архив 4 1
Мариинский театр - Государственный академический 30 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 58 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1006 8
Оцифровка - Digitization 49 6
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
МФУ - Многофункциональное устройство 588 2
TIFF - Tagged Image File Format - формат хранения растровых графических изображений 137 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 781 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 684 1
SMA - Service Manager Automation - Service Management Automation - Решение для автоматизации сервисных подразделений 8 1
ЭларСкан 48 8
ЭЛАР ПауэрСкан 12 7
Microsoft Access 26 1
Архивный фонд РФ 11 1
ЭЛАР Саперион 22 1
Мокеев Евгений 19 7
Комиссаров Александр 15 4
Андренюк Вадим 11 4
Кузнецов Александр 75 4
Дзюбин Алексей 5 3
Полякова Ольга 4 3
Качина Наталия 2 2
Кржешовская Юлия 14 1
Горский Александр 2 1
Серегин Алексей 6 1
Щербакова Мария 1 1
Зайцев Владимир 37 1
Журавлев Сергей 12 1
Паклин Алексей 1 1
Радченко Александр 5 1
Базанова Марина 1 1
Колесников Евгений 14 1
Петров Евгений 11 1
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Россия - Владимирская область 368 2
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Россия - Пензенская область 347 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 662 1
Россия - Якутск 249 1
Россия - Кировск - Кировская область 304 1
Россия - Сургут 197 1
Россия - Обнинск 105 1
Казахстан - Актобе - Актюбинск 5 1
Государственная Третьяковская галерея 25 1
Россия - Архангельск 207 1
Северная Америка 1413 1
Россия - Красноярский край 666 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 634 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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