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Индексная книга (каталог) CNews*
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Античность Древняя Греция


24.03.2025 В России появился альянс разработчиков в сфере мониторинга 1
20.08.2024 Отголоски Древнего Рима: археологи обнаружили прекрасно сохранившийся додекаэдр, но загадок стало еще больше 1
10.05.2024 Как принимали ванны фараоны: российские археологи нашли уникальный СПА-комплекс 1
27.04.2024 Злобные хакеры превратили жителей третьего мира в подопытных кроликов. Они используют развивающиеся страны как полигон для испытания троянов 1
12.01.2024 МТС обеспечила связью музей истории БАМа в Тынде 1
17.05.2023 Индия создала свой первый процессор, более продвинутый, чем чипы Intel. В нем почти 100 мощных ядер 1
20.11.2022 Секретные NFT — правда ли, что в них можно скрыть данные? 1
11.11.2022 Найдена часть звездного каталога Гиппарха, который ученые искали веками — ему больше 2000 лет 1
18.05.2022 Создателем прогремевших на весь мир троянов оказался пожилой законопослушный врач-кардиолог 1
04.04.2022 Создатель World of Tanks «ушел» из России и Белоруссии 1
17.03.2022 В открытый доступ выложен ИИ, расшифровывающий обрывки древних текстов. Фото 2
29.01.2022 Ликбез RnD.CNews: в чем разница между астероидами, кометами и метеорами 1
11.01.2022 Технологии Cisco Webex будут использоваться в лунной миссии Artemis I 1
29.09.2021 В России создан процессор оригинальной архитектуры. Не «Эльбрус» и не «Байкал» 1
10.08.2021 Выбираем акустику в машину: лучшие аудиосистемы до 25 000 рублей 1
08.06.2021 Как силовики создали «сверхзащищенный» смартфон и мессенджер, чтобы ловить бандитов и наркоторговцев 1
03.02.2021 Владимир Определенов, CDTO Пушкинского музея в интервью CNews: Технологии должны быть только там, где они уместны 1
03.02.2021 Оригинальный троян взламывает суперкомпьютеры по всему миру 1
02.02.2021 Новый вирус Kobalos атаковал суперкомпьютеры в Европе, Америке и Азии 1
29.01.2019 Apple превратит iPhone XI в «циклопа» 1
10.01.2019 AOC начинает продажи изогнутых игровых мониторов AGON 3. Цены 1
17.09.2018 «М.Видео» сняла мокьюментари-видео про ноутбуки в Древней Греции 1
26.04.2018 Asus представила новый бренд видеокарт AREZ 1
14.07.2017 В Windows, Linux и macOS найдена «дыра» возрастом 21 год 1
16.09.2015 Облачные сервисы в России продолжают рост 1
26.08.2015 Выходцы из России везут в страну «революционную поисковую систему» 2
28.11.2014 Бесcмертные польские вампиры умерли от холеры 1
20.02.2014 Новый сервис покажет, когда вы врете в Twitter 1
20.12.2012 Возрождение Трои: город присоединился к грекам 1
11.05.2012 Создан класс материалов с изменяемыми механическими свойствами 1
27.01.2012 Влажное дело. ZOOM.CNews обозревает «зимнюю» климатическую технику 1
17.02.2011 Планета №9: Плутону найдут замену 1
16.12.2010 За 10 лет на базе репозитория Sisyphus было собрано более 150 дистрибутивов 1
10.12.2010 Древнейший компьютер в мире воссоздали в лего 2
20.08.2010 Блог Сергея Меднова. Цивилизация повисла "на крючке" технологий 1
21.04.2010 "Numen: Время Героев" в продаже 1
05.03.2010 Mail.Ru будет издавать MMORPG GodsWar Online в России 1
05.02.2010 Кардинально пересматриваются представления о Солнце 1
08.05.2009 "Войны древности: Спарта. Gold" в продаже 1
02.02.2009 Сакральная география Древней Греции проясняется 3

Публикаций - 96, упоминаний - 114

Античность и организации, системы, технологии, персоны:

Codemasters 243 8
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 847 6
Microsoft Corporation 24723 4
Sony 6556 4
Apple Inc 12186 3
Бука - Buka Entertaiment 482 3
Новый диск 956 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1459 2
ESET - ESET Software 1135 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3231 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 913 2
Samsung Electronics 10311 2
AMD - Advanced Micro Devices 4264 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 389 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1575 2
Орбита 292 2
United Technologies - Hamilton Sundstrand - Гамильтон Сандстрэнд 47 2
ФОРС - Центр разработки 640 1
Huawei 3975 1
VK - Mail.ru Group 3467 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2059 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2175 1
Siemens AG - Siemens Group 2596 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 1
Amazon Inc - Amazon.com 3026 1
Synopsys - Синопсис 36 1
Alphabet 134 1
Google DeepMind 48 1
Google LLC 11874 1
Nvidia Corp 3527 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1085 1
X Corp - Twitter 2872 1
Seiko Epson Corporation 898 1
Cisco Systems 5135 1
8333 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 251 1
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 230 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 301 1
Toshiba Corporation 2934 1
Salesforce.com 428 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 461 2
Boeing 1013 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 471 2
Россети Ленэнерго 1700 2
Борец Производственная Компания - Borets 32 2
Suzuki Motor - Сузуки Мотор 41 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2831 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2428 1
Альфа-Банк 1784 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2734 1
Lockheed Martin 759 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 125 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 669 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 261 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
LEGO 246 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 78 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 55 1
Hertz Corporation 14 1
SWISS International Air Lines 52 1
Веста 51 1
NASA KSC - John Fitzgerald Kennedy Space Center - Космический центр Кеннеди 75 1
Daikin Industries 46 1
NASA Lyndon B. Johnson Space Center - Космический центр имени Линдона Джонсона 67 1
РЖД БАМ - Байкало-Амурская магистраль 26 1
British Museum - Британский музей 14 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3409 6
Правительство Египта - Верховный совет древностей Египта 63 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6007 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1144 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 260 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1538 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 559 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5521 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1165 2
ООН ЕЭК - Европейская экономическая комиссия ООН - ITC UN ЕСЕ - Inland Committee United Nations Economic Commission for Europe 31 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3078 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4838 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2930 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 641 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3309 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 706 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 378 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 82 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 177 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 506 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 63 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 286 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 466 1
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 112 1
Иерусалимская православная церковь - Церковь Сиона - Иерусалимский патриархат - Греко-православный патриархат Иерусалима 3 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17199 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67421 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30095 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28198 8
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9821 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51569 7
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7007 7
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3113 6
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12801 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13419 5
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4635 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24409 5
Аксессуары 3931 5
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Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5140 5
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20966 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6268 4
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4309 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10652 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12703 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11190 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12180 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24433 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25662 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7208 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16148 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21467 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13906 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24715 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14506 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2983 3
PC game - Shooter - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1030 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11230 3
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1636 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7439 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8181 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7473 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12106 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16249 3
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп 1396 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4045 7
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3021 6
God of War - компьютерная игра 44 5
Sony Playstation Portable - Sony PSP 660 5
Linux OS 10089 4
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 501 4
NASA New Horizons - Ralph - MVIC - Multispectral Visible Imaging Camera - LEISA - Linear Etalon Imaging Spectral Array 85 4
Антикитерский механизм - Antikythera mechanism - андикитирский, антикифирский, антикиферский 7 4
Microsoft Windows 15786 3
Stafory - робот Вера 333 3
Titan Quest - Компьютерная игра (action) 19 3
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 997 2
AMD Radeon FreeSync 198 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 281 2
NASA WISE - Wide-Field Infrared Survey Explorer - орбитальный космический телескоп НАСА - широкоугольный инфракрасный обзорный исследователь 44 2
NASA ASTP - Advanced Space Transportation Program 2 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1099 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 656 1
Apple AirPower 15 1
Apple macOS 2082 1
Linux - Debian GNU 476 1
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 469 1
Google Android 14127 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 791 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1345 1
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 300 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 497 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7131 1
Microsoft Yammer - корпоративное социальное программное обеспечение 51 1
Khronos Vulkan - Кроссплатформенный API для 2D- и 3D-графики 57 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 490 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 473 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 161 1
Epic Games - Unreal Engine 309 1
AMD Radeon R - AMD Radeon RX - Серия видеокарт 164 1
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 630 1
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 266 1
Microsoft Office 365 949 1
Primal Software - 2025: Битва за Родину 8 1
Sullivan Brian - Салливан Брайан 8 3
Меднов Сергей 124 2
Aloimonos Yiannis - Алоймонос Яннис 2 2
Kalas Paul - Калас Пол 2 2
Fermüller Cornelia - Фермюллер Корнелия 2 2
Gaius Iulius Caesar - Гай Юлий Цезарь 10 2
Beacham Richard - Бичем Ричард 3 2
Muller Richard - Мюллер Ричард 8 2
Медведев Дмитрий 1656 1
Водясов Алексей 222 1
Macura Lucas - Макура Лукас 1 1
Заржецкий Александр 35 1
Ващенко Александр 10 1
Боровиков Игорь 131 1
Медичи Екатерина 2 1
Шевченко Владимир 147 1
Аншина Марина 78 1
Sommerschield Thea - Зоммершильд Теа 1 1
Соловьев Владимир 106 1
Diggle James - Диггл Джеймс 1 1
Ломоносов Михаил 12 1
Ramos Vincent - Рамос Винсент 5 1
Антонова Ирина 4 1
Кирюхин Дмитрий 86 1
Определенов Владимир 20 1
Александровна Ирина 2 1
Дружко Сергей 2 1
Henkelman Scott - Херкельман Скотт 9 1
Patel Jeetu - Патель Джиту 11 1
Притула Павел 33 1
Герасимов Александр 43 1
Крючков Максим 9 1
Школьников Николай 26 1
Рудаков Денис 31 1
Пережогин Александр 1 1
Головин Даниил 34 1
Жбанков Антон 13 1
Rubenson Aaron - Робинсон Аарон 1 1
Callahan Lisa - Каллахан Лиса 1 1
Magnasco Marcelo - Магнаско Марсело 1 1
Греция - Греческая Республика 983 32
Россия - РФ - Российская федерация 146477 20
Европа 21848 15
Земля - планета Солнечной системы 10425 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52343 12
Средиземное море - Эгейское море 25 11
Солнечная система - Solar system 2526 10
Солнце - звезда Солнечной системы 5211 9
Египет - Арабская Республика 1011 8
Германия - Федеративная Республика 12735 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13371 7
Греция - Афины 122 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14248 6
Плутон - Харон (спутник) 61 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17239 5
Франция - Французская Республика 7874 5
Азия - Азиатский регион 5575 5
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3539 5
Солнечная система - Пояс Койпера - Kuiper Belt 193 5
Япония 13330 4
Италия - Итальянская Республика 4367 4
Испания - Королевство 3725 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43625 4
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 725 4
Нептун - планета Солнечной системы 202 4
Плутон - малая планета Солнечной системы 240 4
Италия - Рим 206 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2496 3
Южная Корея - Республика 6688 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3344 3
Луна - спутник Земли 1482 3
Юпитер - планета Солнечной системы 550 3
Средиземное море - Средиземноморье 199 3
Австрия - Австрийская Республика 1313 2
Китай - Тайвань 4012 2
США - Флорида 767 2
Америка - Американский регион 2167 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17583 2
Индия - Bharat 5490 2
Африка - Африканский регион 3500 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29553 17
Археология - Archaeology - Антропология - Anthropology 416 13
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6375 13
Английский язык 6691 8
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3722 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11048 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51766 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48581 6
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2777 5
Античность - Древний Рим - Древнеримское государство - Римская империя 87 5
Физика - Physics - область естествознания 2666 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18855 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5862 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8680 4
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1522 4
Металлы - Золото - Gold 1147 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13783 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5230 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7570 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10055 3
Христианство - Христианская церковь - Библия - Священное Писание - Евангелие - Благая весть 162 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4044 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4077 3
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