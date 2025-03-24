Получите все материалы CNews по ключевому слову
Античность Древняя Греция
Античность и организации, системы, технологии, персоны:
|Иерусалимская православная церковь - Церковь Сиона - Иерусалимский патриархат - Греко-православный патриархат Иерусалима 3 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5937 4
|Independent 111 4
|Nature 812 3
|AP - Associated Press 2004 3
|New Scientist 1448 3
|CNews RND - R&D.CNews 2273 3
|CNews - ZOOM.CNews 1849 2
|BBC Russian - Русская служба Би-би-си 179 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 399 1
|BleepingComputer - Издание 355 1
|ZDnet 660 1
|CNews Журнал 166 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2708 1
|Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 159 1
|Phys.org 972 1
|Чудо техники 60 1
|Telegraph 195 1
|LiveScience 154 1
|WCCFTech - Издание 64 1
|TechSpot 126 1
|Ars Technica 425 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8169 3
|IDC - International Data Corporation 4912 1
|Gartner - Гартнер 3565 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1348682, в очереди разбора - 762358.
Создано именных указателей - 171550.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.