Индексная книга CNews*
Антарктида Антарктика Южный полюс Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией
Площадь шельфового ледника Антарктики с 2009 по 2019 год выросла на 5300 кв. км, свидетельствуют спутниковые данные. Синий цвет показывает прирост ледового панциря, а красный – сокращение.
14 декабря 1958 года советская экспедиция 1-ой в мире покорила Южный полюс недоступности. Полярники построили на этом месте дом, метеорологическую станцию и радиостанцию. Временную станцию так и назвали — «Полюс недоступности».
Площадь шельфового ледника Антарктики с 2009 по 2019 год выросла на 5300 кв. км, свидетельствуют спутниковые данные. Синий цвет показывает прирост ледового панциря, а красный – сокращение.
Публикаций - 617, упоминаний - 943
Антарктида упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 7529 3
|CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 96 2
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1233076, в очереди разбора - 862131.
Создано именных указателей - 118260.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1233076, в очереди разбора - 862131.
Создано именных указателей - 118260.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.