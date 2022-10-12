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Антарктида Антарктика Южный полюс Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией

Антарктида - Антарктика - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией

Площадь шельфового ледника Антарктики с 2009 по 2019 год выросла на 5300 кв. км, свидетельствуют спутниковые данные. Синий цвет показывает прирост ледового панциря, а красный – сокращение. Площадь шельфового ледника Антарктики с 2009 по 2019 год выросла на 5300 кв. км, свидетельствуют спутниковые данные. Синий цвет показывает прирост ледового панциря, а красный – сокращение.
14 декабря 1958 года советская экспедиция 1-ой в мире покорила Южный полюс недоступности. Полярники построили на этом месте дом, метеорологическую станцию и радиостанцию. Временную станцию так и назвали — «Полюс недоступности». 14 декабря 1958 года советская экспедиция 1-ой в мире покорила Южный полюс недоступности. Полярники построили на этом месте дом, метеорологическую станцию и радиостанцию. Временную станцию так и назвали — «Полюс недоступности».
Площадь шельфового ледника Антарктики с 2009 по 2019 год выросла на 5300 кв. км, свидетельствуют спутниковые данные. Синий цвет показывает прирост ледового панциря, а красный – сокращение.


12.10.2022 Телемост с Антарктидой прошел на ВКС Vinteo
23.03.2022 МТС обеспечила интернетом станцию «Новолазаревская» в Антарктиде
21.01.2020 В МТС объявили о запуске в Антарктиде первой российской сети сотовой связи
05.09.2019 «Росэлектроника» установила в Антарктиде оборудование, которое повысит точность системы ГЛОНАСС
24.12.2018 Tele2 запустил безлимитный интернет в Антарктиде
16.03.2017 «Крок» поддержала творческую экспедицию в Антарктиду
13.02.2017 «Лаборатория Касперского» поддержит первую арт-экспедицию в Антарктиду
22.01.2017 Айсберг размером с две Москвы скоро оторвется от Антарктиды
01.10.2015 "СФЕРА-Антарктида" будет искать галактические лучи в Антарктиде
11.07.2013 От Антарктики оторвался огромный кусок
28.12.2012 Воздушный шар-телескоп парит над Антарктидой
26.12.2012 В Антарктиду пришла "жара"
06.12.2012 Таяние льда на полюсах растет огромными темпами
03.09.2012 Китайцы будут искать инопланетян в Антарктиде
03.08.2012 В Антарктиде были пальмы и баобабы
17.07.2012 Google опубликовала новые панорамные снимки Антарктики
10.02.2012 Российские ученые "вскрыли" очередную тайну Антарктики
31.01.2012 В Антарктике обнаружены непобедимые бактерии
10.01.2012 В Антарктике обнаружен "затерянный мир"
18.11.2011 Составлена подробная биография гор Гамбурцева
27.10.2011 Антарктические киты-убийцы отдыхают в тропиках
12.09.2011 Королевские крабы атакуют Антарктику
08.08.2011 Ледниковая угроза: Гренландия тает, Антарктида нестабильна
06.06.2011 Под льдами Антарктиды скрываются гигантские фьорды
16.05.2011 Озоновая дыра в Антарктике затягивается
06.04.2011 В Антарктике нашли бактерий-экстремалов
01.04.2011 В Антарктиде найден вирус-каннибал
23.03.2011 Новые скафандры испытают в Антарктиде
05.03.2011 Ледники в Антарктиде растут за счет воды под ними
07.02.2011 До озера Восток в Антарктиде остались считанные метры
10.12.2010 Гренландия и Антарктида затапливают Россию
02.12.2010 Ученые исследовали дно озера Восток в Антарктиде
26.10.2010 В Антарктике нашли останки черепах
21.10.2010 Беспроводной робот изучает океан подо льдами Антарктики
20.08.2010 Антарктика замерзает, готовясь к потопу
27.02.2010 Сильное цунами ударит по 7 странам и Антарктике
08.02.2010 В Антарктиде обнаружено древнее виски
02.11.2009 Началась 55-я Российская антарктическая экспедиция
20.10.2009 Скорость таяния ледников в Антарктиде преувеличена
04.05.2009 Признаков потепления в Антарктиде не отмечается

Публикаций - 617, упоминаний - 943

Антарктида упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 717 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9774 12
Microsoft Corporation 23702 9
Галактика - Корпорация 1425 9
Google LLC 11094 8
Прогноз 1677 6
Treyarch 58 6
7166 5
Microsoft - Activision Blizzard 473 5
1С-ИжТиСи 6476 4
Raytheon - Raytheon Missiles & Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Pratt & Whitney - Raytheon Intelligence & Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek and Newman - Raytheon Network Centric Systems 307 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 866 3
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1569 3
Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 165 3
Цифра ГК 2178 3
Spirit DSP - Спирит Корп 454 2
Thuraya - Thuraya Telecommunications - Thuraya Satellite Telecommunications Company 69 2
Интеллектуальные системы 225 2
Орбита 280 2
MCI 176 2
DigitalGlobe 125 2
Inmarsat - Инмарсат 103 2
Toshiba Corporation 2898 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2859 2
Крок - Croc 1727 2
Kometa - Комета 158 2
Минтранс РФ - Морсвязьспутник ФГУП 25 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7145 2
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 86 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4279 2
ATEN 17 2
Fujitsu 2048 2
OLS - Original Live Systems 10 2
Globalstar - Глобалстар 176 2
ГлобалТел - GlobalTel - Глобалстар-Космические Телекоммуникации 56 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2564 2
Ракурс НПФ 152 1
SAP SE 4959 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10237 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 970 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6691 36
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2540 34
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 346 30
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 945 27
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 569 14
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 615 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6285 8
Викинг 34 5
ЕКА Топливная компания 139 4
Геометрия НПО 127 4
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 146 3
MODIS 57 3
Египет - Асуанский гидроузел 2 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 239 2
Сплит 161 2
Росатом Атомфлот ФГУП - Росатомфлот 24 2
ATIC 38 2
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 97 2
Netherlands Agency for Aerospace Programmes - Нидерландский институт космических исследований - Агентство аэрокосмических программ Нидерландов 7 2
Май - Майский чай - российская торговая компания 1049 2
Northrop Grumman 201 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 141 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 252 2
Открытие ФК - Банк Открытие 2842 2
Союзмультфильм - киностудия 35 1
Газпром ПАО 1179 1
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 190 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 120 1
Випсервис - В.И.П. Сервис - V.I.P. Сервис - Вип Корпорейт Тревел - VIP Corporate Travel 16 1
Simple Group - SimpleWine - Винотеки Симпл Вайн УК 8 1
АМП Приморского края и Восточной Арктики - Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики 2 1
NuScale Power 2 1
Boeing 988 1
Театр Вахтангова - Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова 4 1
Рыбинский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник 1 1
Лента - Сеть розничной торговли 1769 1
Dyson 113 1
BP - British Petroleum 177 1
Кораблик - сеть магазинов детских товаров 45 1
Росморпорт ФГУП 57 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3399 78
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1121 16
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1930 13
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1761 12
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 203 12
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10574 10
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18392 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2891 7
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 506 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4650 4
Правительство Австралии - Australian Government - Государственные органы власти Австралийского Союза - Парламент Австралии - Parliament of Australia 25 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1341 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 536 3
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 866 3
Президент Российской Федерации 3799 3
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 278 2
U.S. Department of Defense - OLS - Operational Linescan System - метеорологическая служба Министерства обороны США 2 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США 551 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2462 2
Минприроды РФ - Роснедра - Федеральное агентство по недропользованию - Роскомнедра 34 2
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 119 2
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 184 2
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 174 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 330 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1263 2
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - ситуационный центр 24 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 86 1
Правительство КЧР - Карачаево-Черкесской Республики 11 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 201 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области 60 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9465 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 124 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 343 1
ФСБ РФ - ФПС РФ - Федеральная пограничная служба Российской Федерации 44 1
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Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа 38 1
U.S. DOI - U.S. NMFS - National Marine Fisheries Service - Национальная служба морского рыболовства - Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США 2 1
Правительство Москвы 2082 1
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Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3019 5
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NASA MSL - Curiosity - Кьюриосити - марсоход 73 4
Airbus EADS Astrium - Beagle - Бигль 90 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4824 4
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Роскосмос - Марс-500 - эксперимент по имитации пилотируемого полёта на Марс 37 3
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Путин Владимир 2788 3
Bidaut Carine - Бидо Карин 3 3
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 182 3
Иванов Сергей 373 3
Захаркина Ольга 24 2
Фролов Александр 32 2
Гименез Вероника 6 2
Маринова Ирина 2 2
Нестеренко Надежда 2 2
Jones Philip - Джоунз Филипп 2 2
Бобровников Борис 103 2
Pappalardo Robert - Паппалардо Роберт 4 2
Пономарев Александр 3 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 265 2
Bindschadler Bob - Биндшадлер Боб 2 2
Молчанов Павел 2 2
Тиньков Олег 45 1
Branson Richard - Брэнсон Ричард 48 1
Перельман Григорий 15 1
Суслов Николай 1 1
Опренко Илья 1 1
Коченов Григорий 1 1
Поповкин Владимир 23 1
Гурко Александр 136 1
Красовский Александр 29 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 374 1
Беляев Александр 13 1
Steen Birger - Стен Биргер 72 1
Allen Paul - Аллен Пол 119 1
Hughes Oliver - Хьюз Оливер 22 1
Клепиков Александр 1 1
Коротин Павел 31 1
Сергунина Наталья 313 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 378 1
Самошкин Дмитрий 20 1
Swan Robert (Bob) H. - Свон (Суон) Роберт 46 1
Касперский Евгений 305 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 905 1
Земля - планета Солнечной системы 9846 232
Россия - РФ - Российская федерация 125630 133
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50547 120
Европа 21475 67
Арктика - Арктический регион 539 67
Солнце - звезда Солнечной системы 4937 47
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3441 47
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13055 46
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1280 46
Солнечная система - Solar system 2459 41
Мировой океан - World Ocean 489 37
Дания - Гренландия 135 37
Германия - Федеративная Республика 12169 36
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40002 30
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15348 28
Индия - Республика 5128 25
Луна - спутник Земли 1435 23
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17226 22
Африка - Африканский регион 3300 21
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2694 20
Америка Южная 725 19
Франция - Французская Республика 7111 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15447 18
Земля - Южное полушарие 153 18
Юпитер - планета Солнечной системы 534 18
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 662 17
Азия - Азиатский регион 5146 16
Новая Зеландия 693 16
Япония 13022 16
Канада 4729 14
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн 697 13
США - Аляска 237 13
Беларусь - Белоруссия 4467 13
Арктика - Северный полюс 124 12
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 566 12
США - Калифорния 4686 11
Великобритания - Лондон 2379 11
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1206 11
Италия - Итальянская Республика 4243 10
Америка Северная 3119 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24775 118
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9484 71
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3185 61
Геология - Ледник - Glacier 203 53
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1355 47
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Погода 1634 43
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15483 31
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4580 31
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 5076 30
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3544 29
Зоология - наука о животных 2331 26
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8090 26
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 785 24
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4666 24
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 798 20
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42760 19
Земля Озоновый слой атмосферы - Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой - The Montreal Protocol on Substances That Deplete the Ozone Layer 68 18
Газы - Метан - methanum - болотный газ 343 15
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 326 14
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 4174 14
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3084 13
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1597 13
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 425 13
Физика - Physics - область естествознания 2456 13
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 848 13
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8987 13
Водород - Hydrogenium - химический элемент 955 13
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Sustainable Forestry Initiative - Инициатива устойчивого лесопользования 1007 12
Транспорт - Топливо - Контроль топлива 1487 12
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1241 12
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10151 12
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1190 12
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus 209 12
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4945 11
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 141 11
Геология - Кратер - Crater 304 10
Транспорт - Аэростат - Воздушный шар 33 10
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1690 10
Здравоохранение - Генетика - Genetics - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1555 10
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8480 10
CNews RND - R&D.CNews 2274 24
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2714 18
New Scientist 1447 18
Phys.org 973 16
Nature 796 15
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11031 13
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 839 10
TerraDaily 141 9
ScienceDaily 400 9
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 8
Thomson Reuters - Рейтер 5788 7
AP - Associated Press 1994 6
LiveScience 153 5
Россия 24 - телеканал 102 3
Geophysical Research Letters 27 3
PhysicsWeb 180 3
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 135 3
The Guardian - Британская газета 344 2
National Geographic 84 2
BBC Russian - Русская служба Би-би-си 178 2
NYT - The New York Times 1006 2
Space Daily 528 2
CNews Межзвездные перелеты 43 2
Der Spiegel 145 2
Прайм - Агентство экономической информации 860 2
Nature Geoscience 16 1
Die Welt 80 1
PCPro 53 1
IDG - International Data Group 99 1
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 88 1
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 28 1
Ars Technica 390 1
Defense Talk 40 1
PhysicsWorld 90 1
Newsbytes News Network 379 1
NEWSru.com 229 1
The Independent 30 1
Network World 32 1
SpaceDaily - Space Daily 187 1
CNews - ZOOM.CNews 1761 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7529 3
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 96 2
Росгидромет ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 42 18
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция 14 13
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 217 8
Columbia University - Колумбийский университет 152 7
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 450 6
IceCube - Нейтринная обсерватория - Антарктическая научно-исследовательская станция - Центр астрофизики элементарных частиц 14 6
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 922 5
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 511 5
Amundsen–Scott South Pole Station - Амундсен-Скотт антарктическая станция США - Antarctic Submillimeter Telescope and Remote Observatory Обсерватория AST/RO 9 5
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 132 5
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 215 4
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 88 4
Llano de Chajnantor Observatory - Льяно-де-Чайнантор Обсерватория - Cosmic Background Imager (CBI) 10 4
Yale University - Йельский университет 119 4
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 229 4
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 109 4
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 226 4
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 186 3
University of Oxford - Оксфордский университет 193 3
University of Cambridge - Кембриджский университет 226 3
University of Bristol - Бристольский университет 80 3
Ohio State University - Университет штата Огайо 58 3
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 150 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 424 3
РАН - Российская академия наук 1814 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1309 3
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 239 2
University of Edinburgh - Эдинбургский университет - Royal Observatory, Edinburgh - Королевская обсерватория университета Эдинбурга 63 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 271 2
PRIC - Polar Research Institute of China - Китайская антарктическая экспедиция - Kunlun Station (Antarctica) - Antarctica Schmidt Telescopes project, AST, Antarctic Survey Telescopes - Chinese Small Telescope Array, CSTAR 2 2
CIW - Carnegie Institution for Science of Washington - Институт Карнеги - Обсерватория Карнеги - Carnegie Observatories - Las Campanas Observatory - Обсерватория Лас-Кампанас 57 2
Finnish Meteorological Institute - Финский метеорологический институт 3 2
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 219 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 192 2
U.S. Department of Energy - Fermilab - FNAL - Fermi National Accelerator Laboratory - Национальная ускорительная лаборатория имени Энрико Ферми - Фермилаб 60 2
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 206 2
BU - Brown University - Брауновский университет - Университет Брауна 56 2
UK Royal Society of London for Improving Natural Knowledge - Лондонское королевское общество - Proceedings of the Royal Society 60 2
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 2
Royal Netherlands Meteorological Institute - Метеорологический институт Королевства Нидерланды 4 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11802 11
День молодёжи - 27 июня 701 6
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 358 3
Высокие технологии XXI века 78 2
Неогеография XXI - форум 65 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 619 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 218 1
ВВУИО - Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества - World Summit on the Information Society 3 1
Burning Man - фестиваль 7 1
Арктика - полярная экспедиция 1 1
Связь-Экспокомм 94 1
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