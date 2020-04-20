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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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U.S. FRB
The Federal Reserve Board
ФРС США
Федеральная резервная система США



20.04.20 Tor уволил треть сотрудников. Власти США срезали финансирование 1
02.04.20 Accenture стала партнером по созданию цифрового доллара в США 1
09.02.18 ФСБ арестовала двух сотрудников Российского ядерного центра за майнинг биткоинов на суперкомпьютере 1
07.02.18 Герман Греф заявил о подпольных майнерах в Сбербанке 1
09.10.17 Хакеры начали майнить биткоины прямо на серверах Amazon 1
02.06.16 Postgres Professional переносит свой головной офис в Иннополис 1
01.07.15 Акции в июне: МТС с начала года выросла на 43%, Luxoft — на 51,6% 1
01.06.15 Держатели карт MasterCard смогут оплачивать покупки с помощью сервиса Android Pay 1
03.02.15 Акции в январе: Mail.ru и «Яндекс» серьезно подешевели 1
05.06.14 Bitcoin. Инструкция по применению 1
10.06.13 Акции ИКТ-компаний кидает из жара в холод 3
01.10.12 Акции по итогам сентября: ГЛОНАСС-разработчик - лидер падения 3
06.08.12 Акции ИКТ: В ожидании проблем 2
02.12.11 Акции: существенный рост МТС и ожидаемое снижение "Яндекса" 1
10.11.11 Microsoft выпустит ПК за $250 1
03.10.11 Акции российских ИКТ-компаний обвалились. Итоги сентября 1
01.07.11 Акции: "Яндекс" продолжает дорожать, Mail.ru дешевеет 1
29.03.10 Акции: не все "дочки" "Связьинвеста" одинаково привлекательны 1
15.03.10 Акции: МТС возглавила подъем 1
21.09.09 Акции «Ситроникса» рухнули на 29% 1
22.12.08 Акции ИКТ: Жизнь на дне 1
15.12.08 Акции: ИКТ растут хуже рынка 1
13.05.08 Вышел майский номер журнала CNews 1
05.05.08 Акции: «Комстар» взлетел, «Ситроникс» рухнул 2
17.04.08 ФРС России заказывает модернизацию ПО ведения госреестров 2
03.03.08 Вышел мартовский номер журнала CNews 1
26.01.07 ФРС по Кемеровской области купит ИТ-технику 2
22.01.07 ФРС СПб и Ленинградской области требуются ИТ-услуги 2
15.01.07 ФРС по Москве проводит ряд ИТ- конкурсов 2
12.01.07 ФРС Свердловской области купит картриджи и тонеры 1
28.12.06 ФРС Свердловской области купит картриджи и тонеры для принтеров 2
25.12.06 Управления ФРС Амурской области закупают оргтехнику 2
11.12.06 ФРС Свердловской области понадобились услуги связи 1
13.09.05 Акции: Все русские айтишники в плюсе 1
14.08.03 Полупроводниковые компании не смогли спасти рынок 1
07.08.03 NASDAQ упал вслед за акциями Cisco 1
31.07.03 Отчет ФРС не впечатлил рынок 1
28.07.03 Акции высокотехнологичных компаний дорожают 1
30.06.03 Второй квартал стал лучшим для рынка за 4 года 1
26.06.03 ФРС разочаровала инвесторов 3

Публикаций - 377, упоминаний - 729

U.S. FRB упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Cisco Systems 4617 181
Intel Corporation 10761 147
Microsoft Corporation 20922 122
Oracle - Sun Microsystems 2106 96
Oracle Corporation 5752 89
IBM 8608 85
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1389 73
Amazon Inc - Amazon.com 2500 71
Dell Technologies - Dell Computer 745 65
Yahoo! 3467 65
Verizon - WorldCom 416 62
Applied Materials 253 58
JDSU - JDS Uniphase 214 57
Nortel Networks 1269 57
HP Compaq 1820 50
Dell EMC 4458 49
TI - Texas Instruments Incorporated 755 45
HP - Hewlett-Packard 3422 45
Broadcom Inc 446 43
Lenovo Motorola 3318 41
Commerce One 173 37
Ciena 197 36
Apple Inc - Эппл Рус 10060 35
Juniper Networks 401 35
AMD - Advanced Micro Devices 3477 33
AT&T Inc 1517 31
General Electric - Дженерал электрик 390 29
Check Point Software Technologies 680 29
Nokia Corporation 5228 26
Corning Inc 192 25
Oracle - Siebel Systems 193 25
KLA Corporation 72 23
Veritas Technologies 282 22
Micron Technology - Crucial 278 22
Novellus Systems 77 22
i2 Technologies 95 20
Qualcomm Technologies 1515 20
Ericsson 2265 19
SEC Consult Services 1267 18
AT&T - SBC Telecom - SBC Communications 199 18
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1732 306
Merrill Lynch 427 66
Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 199 52
eBay Inc 1557 51
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 491 44
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 389 44
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 240 43
Morgan Stanley - Морган Стэнли 435 38
Citigroup 270 30
Federated Hermes - Federated Investors 57 22
McDonald’s - Макдоналдс 179 20
UBS AG 287 20
GM - General Motors 418 20
DuPont 87 15
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 68 15
First Call 190 15
Enron - Enrongate 121 15
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 832 14
American Express 300 14
Credit Suisse First Boston (CSFB) 158 14
Procter&Gamble - P&G 195 13
Boeing 895 12
The Walt Disney Company 478 12
Ford 350 12
Home Depot - сеть магазинов 55 12
Rambus 231 12
Walmart - Wal-Mart Stores 318 11
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 98 11
Caterpillar 79 11
CMGI 124 11
РТС - Фондовая биржа 317 10
Coca-Cola Company 230 10
Expedia Group 130 10
Priceline.com - online travel agency 133 10
Merck - Мерк - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 49 9
Lockheed Martin 659 8
Charles Schwab 73 8
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 82 8
Nike 152 7
Morgan Stanley - E*Trade - электронная торговая платформа торговли финансовыми активами 100 6
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США 147 18
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 405 11
SEC USA - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 562 10
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 883 6
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 11 6
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 348 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2692 5
U.S. President - Президент США - The White House - Белый дом 250 5
U.S. Navy - Военно-морские силы США 422 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1070 4
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 294 4
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1023 4
Совет Министров Республики Крым 10 3
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 312 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2318 3
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 75 2
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 192 2
FRB USA - Federal Reserve Bank of Chicago 2 2
U.S. Department of Defense - Министерство обороны США - Пентагон 1424 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7254 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1995 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 1203 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 103 1
CFTC USA - Commodity Futures Trading Commission - Комиссия по торговле товарными фьючерсами 10 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 468 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 367 1
Правительство РФ 2616 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1620 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1717 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 149 1
ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 65 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 177 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 363 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3236 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 797 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2266 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1932 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2467 340
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 40 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 580 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 148 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1568 36
Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор - Gateway 507 22
PPI - pixels per inch - пикселей на дюйм - единица измерения разрешающей способности монитора 61 21
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 549 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12077 5
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 583 2
SBC - Session Border Controller - пограничные контроллеры сессий 163 2
e-Commerce - Электронная коммерция 369 2
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 795 2
Google Android-приложения и разработчики 244 1
Website - Вебсайт 344 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 294 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3135 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1262 1
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 233 1
CBDC - Central Bank Digital Currencies - ЦВЦБ - Цифровая валюта центральных банков 4 1
Crypto currency - Криптографическая валюта - Криптовалюта - разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система 38 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 240 1
CD-ROM - Compact Disc Read-Only Memory - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1018 1
MoU - Minutes of Use - Среднее количество используемых минут 77 1
ASIC - application-specific integrated circuit - интегральные микросхемы специального назначения 84 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками 98 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 300 1
Майнинг криптовалюты - Mining 19 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 819 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 784 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1232 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 381 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 199 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12010 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 395 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10031 1
Kubernetes 334 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2954 1
SAP Ariba 271 44
Oracle PeopleSoft 367 21
Nvidia GeForce GTX 3046 12
InterActiveCorp Excite@Home 121 8
Google Marketing Platform - DoubleClick 217 7
Yahoo Overture - Overture Services 71 6
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 59 6
Cisco Webex 141 5
Microsoft Windows 10 10058 4
Nokia Alcatel-Lucent SA 1190 4
Software AG webMethods 71 2
SUN UltraSPARC 109 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 230 2
Oracle JD Edwards 130 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 906 2
Intel Celeron - Серия процессоров 895 2
IBM Cognos BI 224 2
SAP Sybase 278 2
Genesys Engage 36 2
Цифровой доллар 1 1
Infor ERP LN 173 1
MasterCard MDES - MasterCard Digital Enablement Service 20 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 210 1
Quake - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 53 1
Intel x86 - архитектура процессора 1259 1
Rambler Price.ru 42 1
Blizzard - Diablo - компьютерная игра (action) 142 1
MP3.com 115 1
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 162 1
Nestle KitKat 162 1
Google Pay - Google Android Pay 310 1
AMD Radeon RX Vega - Серия видеокарт 72 1
Microsoft Azure 1199 1
AWS - Amazon Web Services 594 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 579 1
Apple iPhone 6 577 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2046 1
Google Cloud Platform - GCP 209 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 658 1
Google Chrome - браузер 1156 1
Greenspan Alan - Гринспен Алан 97 80
Bush George - Буш Джордж 270 23
Chambers John - Чемберс Джон 111 10
Греф Герман 337 4
Draghi Mario - Драги Марио 6 3
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 544 3
Bezos Jeff - Безос Джефф 134 3
Dell Michael - Делл Майкл 184 2
Carl Stephen - Карл Стивен 9 2
Nakamoto Satoshi - Накамото Сатоши 35 2
Buffett Warren - Баффет Уоррен 64 2
Казак Максим 155 1
Whitman Meg - Уитман Мэг 125 1
Branson Richard - Брэнсон Ричард 38 1
Зотов Андрей 11 1
Иванов Егор 17 1
Коротков Андрей 68 1
Ревазов Арсен 13 1
Конявский Валерий 8 1
Сушкевич Антон 59 1
Провоторов Александр 146 1
Артамонова Анна 177 1
Евтушенков Владимир 185 1
Панченко Иван 43 1
Силуанов Антон 53 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 270 1
Путин Владимир 2374 1
Левашов Александр 88 1
Treat David - Трит Дэвид 1 1
Giancarlo Charles - Джанкарло Чарльз 6 1
Giancarlo Chris - Джанкарло Крис 1 1
Багерос Изабелла 1 1
Ведяхин Александр 46 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33779 270
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 329 57
Россия - Российская федерация - РФ 81551 23
Ирак - Республика 574 22
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11505 20
США - Нью-Йорк 2581 14
Япония 7875 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10809 11
Европа 7221 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9374 8
Ближний Восток 2473 8
Греция - Греческая Республика 630 7
Франция - Французская Республика 4912 6
Испания - Королевство 2504 6
США - Калифорния 3039 5
Южная Корея - Республика 3238 5
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 544 4
Аргентина - Аргентинская Республика 473 4
Украина 5496 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26456 4
Сингапур - Республика 1502 4
Израиль 1606 3
Бразилия - Федеративная Республика 1891 3
Италия - Итальянская Республика 2807 3
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 530 3
Германия - Федеративная Республика 7754 3
Канада 2834 3
Австралия - Австралийский Союз 2484 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2875 3
Индия - Республика 4051 3
Россия - УФО - Свердловская область 1016 3
Венесуэла - Боливарианская Республика 257 3
Португалия - Португальская Республика 638 3
Швейцария - Давос 66 3
Северная Америка 2522 2
Северная Корея - КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика 456 2
Иран - Исламская Республика Иран 921 2
Египет - Арабская Республика 633 2
Канада - Монреаль 70 2
Малайзия 732 2
ISDEX интернет-индекс 196 60
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2216 4
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1091 4
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 563 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1222 3
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 788 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4919 3
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 163 3
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 392 3
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 420 2
Вторая мировая война 477 2
Дед Мороз 149 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1050 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3578 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2636 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 410 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 161 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 169 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4000 1
DMCA - Digital Millennium Copyright Act - Закон об авторском праве в цифровую эпоху 64 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1149 1
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 72 1
Forex - Форекс - Валютный рынок 74 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 842 1
НКО - Некоммерческая организация 95 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 392 1
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 318
CNET - Издание 1557 164
CBS MarketWatch 269 76
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 447 62
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 422 8
WSJ - The Wall Street Journal 1193 8
Barron's 25 6
NYT - The New York Times 943 4
Nikkei - Издание 248 4
Vivendi SA - Vivendi Universal 265 2
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 559 2
Viacom - Video & Audio Communications 113 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10232 2
NBC News 165 2
Ananova 249 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1834 1
Radio Free Asia - Свободная Азия - радио 6 1
USA Today 124 1
Вечерняя Москва - газета 5 1
Пятница - Телеканал 21 1
The Washington Post 285 1
Коммерсантъ - Издательский дом 774 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 697 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 142 1
Thomson Reuters - Рейтер 5602 1
Bloomberg 934 1
FT - Financial Times 1066 1
Internet Stock Report 992 321
S&P - Standard and Poor’s 448 104
S&P 500 226 72
Conference Board 72 19
Juniper Research 417 17
Moody's Investors Service 64 12
Bear Stearns 77 12
Dow Jones & Company - Доу Джонс 110 9
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2518 7
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 62 4
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 355 4
IDC - International Data Corporation 4477 3
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 116 1
Forrester Research 766 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 604 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 175 20
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 59 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 180 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 90 1
NSF USA - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 39 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 23 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 160 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1177 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 10 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1159035, в очереди разбора - 1048893.
Создано именных указателей - 50469.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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Древнюю Землю бомбардировали астероиды: последствия обнаружили только сейчас

Наноразмерный холодильник помогает квантовым компьютерам охлаждаться

Ликбез RnD.CNews: 10 фактов о приливных срывах в далеком космосе
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