Sabre Corporation

Sabre запустила облачную систему управления гостиницей Synxis Property Hub 3

Etihad и Sabre объявили о долгосрочном партнерстве и ключевых технологиях 6

Qatar Airways намерена заключить новое дистрибутивное соглашение с Sabre с акцентом на NDC 9

Delta Air Lines и Sabre заключили соглашение о глобальной дистрибуции 1

Sabre представила новую электронную витрину предложений авиакомпаний 2

Sabre расширяет возможности NDC и доступ к контенту авиакомпаний 6

Radixx и Air Moldova заключили многолетнее соглашение 3

Lufthansa Group и Sabre заключили дистрибутивное соглашение 13

Sabre анонсировала первый продукт на базе технологии ИИ 13

Sabre и Google создают технологию искусственного интеллекта в туризме 2

SAS и Sabre заключили дистрибутивное соглашение 6

Sabre активизирует возможности NDC в сотрудничестве с международными партнерами 10

Sabre продлила дистрибуционное соглашение с United Airlines 4

Sabre объявила о новых назначениях в руководстве 5

Sabre объявила финансовые результаты за IV квартал и полный 2019 год 3

Sabre представила стратегические приоритеты для ускорения роста бизнеса 3

Sabre и Accor создадут унифицированную платформу для индустрии гостеприимства 9

Sabre выбрала Google Cloud в качестве основного поставщика облачных услуг 3

Wizz Air внедряет интеллектуальные технологии Sabre для планирования рейсов и составления расписания 6

Sabre и ATPCO заключили соглашение о дистрибуции контента Routehappy Rich Content 5

Sabre объявила о приобретении Radixx 12

Sabre обеспечит агентам доступ к контенту Singapore Airlines по NDC 4

Sabre отчиталась за квартал и улучшила финансовый прогноз на 2019 год 6

Sabre представила новое решение для бронирования гостиничного контента 3

Sabre получила сертификат IATA ONE Order 4