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Sabre Corporation
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Публикаций - 116, упоминаний - 418
Sabre Corporation упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Автодор - Российские автомобильные дороги 48 4
|ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
|ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
|IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 42 3
|ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763198, в очереди разбора - 666886.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763198, в очереди разбора - 666886.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru