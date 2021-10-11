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Sabre Corporation


11.10.2021 Sabre запустила облачную систему управления гостиницей Synxis Property Hub 3
27.09.2021 Etihad и Sabre объявили о долгосрочном партнерстве и ключевых технологиях 6
08.09.2021 Qatar Airways намерена заключить новое дистрибутивное соглашение с Sabre с акцентом на NDC 9
30.06.2021 Sabre интегрирует аналитику оценки тревел-рисков в эпоху COVID-19 2
27.05.2021 Delta Air Lines и Sabre заключили соглашение о глобальной дистрибуции 1
21.05.2021 В «Аэрофлоте» тотальный сбой ИТ-систем. Задержаны рейсы, не продаются билеты 5
02.04.2021 Sabre представила новую электронную витрину предложений авиакомпаний 2
18.03.2021 Sabre расширяет возможности NDC и доступ к контенту авиакомпаний 6
04.03.2021 Kiwi.com заключила партнерство с Sabre для расширения глобального присутствия 6
24.02.2021 Radixx и Air Moldova заключили многолетнее соглашение 3
17.12.2020 Lufthansa Group и Sabre заключили дистрибутивное соглашение 13
09.11.2020 Sabre анонсировала первый продукт на базе технологии ИИ 13
26.10.2020 Sabre и Google создают технологию искусственного интеллекта в туризме 2
01.09.2020 SAS и Sabre заключили дистрибутивное соглашение 6
26.08.2020 Sabre активизирует возможности NDC в сотрудничестве с международными партнерами 10
13.08.2020 Sabre продлила дистрибуционное соглашение с United Airlines 4
29.07.2020 Sabre и Mindsay создали чат-бота для автоматизации и улучшения качества обслуживания путешественников 2
24.07.2020 Мировые ИТ-тренды в российской транспортной отрасли 1
08.07.2020 Sabre объявила о новых назначениях в руководстве 5
10.03.2020 Sabre объявила финансовые результаты за IV квартал и полный 2019 год 3
03.03.2020 Sabre представила стратегические приоритеты для ускорения роста бизнеса 3
28.01.2020 Sabre и Accor создадут унифицированную платформу для индустрии гостеприимства 9
24.01.2020 Sabre выбрала Google Cloud в качестве основного поставщика облачных услуг 3
10.12.2019 Wizz Air внедряет интеллектуальные технологии Sabre для планирования рейсов и составления расписания 6
14.11.2019 Sabre представила медиа-решение для продвижения отелей в GDS 3
25.10.2019 Sabre и ATPCO заключили соглашение о дистрибуции контента Routehappy Rich Content 5
21.10.2019 Sabre объявила о приобретении Radixx 12
01.10.2019 Sabre обеспечит агентам доступ к контенту Singapore Airlines по NDC 4
12.08.2019 Sabre отчиталась за квартал и улучшила финансовый прогноз на 2019 год 6
23.07.2019 Sabre представила новое решение для бронирования гостиничного контента 3
27.06.2019 Китайские хакеры взломали HPE, IBM и еще шесть крупнейших ИТ-провайдеров мира 2
04.06.2019 Sabre и Visa расширят возможности виртуальных B2B-платежей в индустрии туризма 5
20.05.2019 Консолидированный доход Sabre вырос на 6,2% и превысил $1 млрд 3
09.04.2019 Sabre тестирует создание NDC-предложений с United Airlines и агентствами 4
02.04.2019 Sabre получила сертификат IATA ONE Order 4
21.03.2019 Delta Air Lines присоединилась к программе Sabre «Больше, чем NDC» 2
25.02.2019 ГК «Рамакс» стала официальным партнером Swiss Aviation Software 1
25.01.2019 «Аэрофлот» купил сотни «крутящихся» Android-смартфонов, интегрированных с SAP 2
16.11.2018 Sabre приобретает Farelogix для ускорения внедрения стандарта NDC 4
14.11.2018 Sabre отчитался о росте дохода на 7,7% 4

Публикаций - 116, упоминаний - 418

Sabre Corporation упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

NDC Technologies 28 16
SAP SE 3215 11
Microsoft Corporation 11095 8
IBM 3544 7
Google LLC 7154 7
Sabre Travel Solutions 13 7
Ramax - Рамакс 62 6
Lufthansa Systems 19 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 4
Sabre Airline Solutions 13 4
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 4
Inform GmbH 7 4
Cisco Systems 2040 3
Integro Technologies - Интегро Текнолоджис 13 3
Radixx 4 3
Celonis 12 3
AR Door 3 3
NXP Freescale Semiconductor 96 2
Иннодата - Innodata 13 2
Farelogix 3 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1507 2
Swiss-AS - Swiss Aviation Software 2 2
SAP CIS - САП СНГ 754 2
Крок 1220 2
Sabre Labs 3 2
Dimension Data 8 1
NTT - Nippon Telegraph and Telephone Corporation 6 1
BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 20 1
Microsoft USA 1 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Tata Consultancy Services 38 1
NTT DoCoMo 159 1
Accenture - Аксенчер 532 1
Samsung Electronics 5677 1
Alphabet 74 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
Yandex - Яндекс 4101 1
SAS Institute 596 1
Fujitsu 741 1
Hitachi 472 1
Аэрофлот 493 9
Sabre Travel Network 36 7
Почта России ПАО 1574 4
ВТБ24 583 4
Авиакомпания Россия 8 3
Flight Centre Travel Group 3 3
Мираторг 12 2
Accor Hotels 11 2
United Airlines - авиакомпания 17 2
American Express Global Business Travel 3 2
Carlson Wagonlit Travel 3 2
ATPCO - The Airline Tariff Publishing Company 5 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 1
Wizz Air - Авиакомпания 2 1
Air Dolomiti - Авиакомпания 2 1
ЕВРАЗ ЕвразРуда 3 1
LATAM Airlines Group 6 1
Swiss - Swiss International Air Lines 9 1
Etihad Airways - авиакомпания Объединённых Арабских Эмиратов 5 1
Brussels Airlines - авиакомпания 7 1
Austrian Airlines - авиакомпания 12 1
Global CIO 28 1
Boeing 98 1
Airbus Group 71 1
Ethiopian Airlines - Государственная авиакомпания Эфиопии 1 1
Visa International 1346 1
Singapore Airlines - Национальная авиакомпания Сингапура - Сингапурские авиалинии 11 1
American Airlines 20 1
Deutsche Lufthansa AG 44 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 4
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 42 3
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
GDS - Global Distribution System - Глобальная дистрибьюторская система 41 13
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 3
Hospitality Solutions - Hospitality Management Solutions - Hospitality Management - Управление в индустрии гостеприимства 5 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 3
Big Data - Большие данные 1136 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1173 2
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 314 1
Мобильное приложение - Mobile app 33 1
PSS - Passenger Service System - Система обслуживания пассажиров 2 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 1
Push-уведомления - Web Push Notifications - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 112 1
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 240 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3061 1
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 104 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2361 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1699 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 1
Flash 475 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
DevOps - Development и Operations 297 1
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 101 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2894 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 444 6
Google Cloud Platform - GCP 194 5
Sabre Red 360 and GetThere 7 4
Google Android 10751 4
Microsoft Azure 1171 3
Swiss-AS AMOS 11 3
Sabre API 7 3
Booking.com 75 3
Sabre Red Workspace 11 3
Sabre Content Services for Lodging 3 3
SAP BI - SAP Business Intelligence 60 2
Sabre NDC 2 2
ATPCO NGS - Next Generation Storefront 6 2
Sabre Hospitality Solutions 3 2
IBM FileNet 55 2
Sabre GDS 13 2
Sabre SynXis Central Reservations System 2 2
Sabre Virtual Payments 2 2
Lufthansa Systems Sirax AirFinance 5 2
Champ 4 2
SITA CrewTablet 2 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
Sabre Travel AI 3 2
Microsoft LUIS - Microsoft Language Understanding Intelligent Service 1 1
Sabre Digital Workspace 1 1
Sabre Smart Retail Engine 2 1
General Electric Predix - IIoT-платформа 7 1
Sabre Next 1 1
Sabre Interact Interface 1 1
Sabre Sonic 1 1
Sabre Beyond NDC 1 1
Sabre Commercial Platform 1 1
Sabre Airvision Slot Manager 1 1
Sabre Hotel Spotlight 1 1
Sabre Dev Studio APIs 1 1
Sabre KrisConnect 2 1
ATPCO Routehappy 3 1
Samsung Galaxy Gear 102 1
Airbus Skywise 2 1
РЖД Ласточка - ЭС1, ЭС1П, ЭС2Г, ЭС2ГП - семейство пассажирских электропоездов на основе платформы Siemens Desiro 11 1
Menke Shawn - Менке Шон 14 13
Shirk Dave - Ширк Дейв 5 5
Jones Wade - Джонс Уэйд 9 5
Morgan Kathy - Морган Кэти 4 3
Савельев Виталий 36 2
Mendis Roshan - Мендис Рошан 4 2
Bleddyn Jane - Бледдин Джейн 1 1
Lobl Jeff - Лобл Джефф 2 1
Bartels Dave - Бартельс Дэйв 1 1
Ciancimino Alessandro - Чианчимино Алессандро 2 1
Bandourian Ripsy - Бандуриан Рипси 1 1
Ricketts Justin - Рикеттс Джастин 1 1
Johnson Kate - Джонсон Кейт 1 1
Davidson Jim - Дэвидсон Джим 1 1
Bazin Sébastien - Базен Себастьян 1 1
Taylor Alison - Тейлор Элисон 1 1
Savitch Jonathan - Савич Джонатан 1 1
Badani Ashesh - Бадани Ашеш 12 1
Пермяков Павел 2 1
Бахтиаров Алексей 21 1
Чебан Александр 1 1
Крутов Александр 1 1
Заединов Руслан 40 1
Cristofaro Mimmo - Кристафоро Миммо 1 1
Narayanan Rakesh - Нарьянан Ракеш 1 1
Натрусов Артем 121 1
Чаркин Евгений 182 1
Богданов Кирилл 91 1
Kurian Thomas - Куриан Томас 37 1
Аксельрод Илья 15 1
Карпинский Алексей 37 1
Qualantone Mike - Квалантон Майк 1 1
Пауков Сергей 7 1
Перевалов Илья 1 1
Hannigan Robert - Ханниган Роберт 1 1
Phalen Kevin - Фален Кевин 1 1
Albert Robert - Альберт Роберт 2 1
Jorgenson Brian - Йоргенсон Брайан 1 1
Burgess Brett - Берджесс Бретт 1 1
Michalopoulos George - Михалопулос Джордж 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 12
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 9
Европа 3759 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 3
Восточная Европа 1679 3
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 759 3
Африка 1489 3
Германия - Федеративная Республика 3643 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 2
Россия - СФО - Новосибирск 1969 2
Россия - Иннополис 292 2
Ближний Восток 1473 2
Россия - ПФО - Казань 1518 2
Россия - ПФО - Самара 1289 2
Новая Зеландия 292 1
Южная Африка 159 1
Беларусь - Минск 327 1
США - Орландо 45 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Южная Азия 46 1
Индия - Мумбаи 52 1
США - Флорида 142 1
США - Даллас 36 1
США - Майами 73 1
ЮАР - Йоханнесбург 19 1
Австралия - Австралийский Союз 1126 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Украина 3372 1
Франция - Французская Республика 2126 1
Индия - Республика 2173 1
Япония 2788 1
Латинская Америка 724 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 6
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 625 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 281 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2852 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 1
Thomson Reuters - Рейтер 1735 1
CNews Analytics 1990 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 383 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 2
ЦИГА - Центр Инноваций в Гражданской Авиации 2 2
РЖД ВНИИЖТ - Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта 4 1
TAdviser SummIT 3 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763198, в очереди разбора - 666886.
Создано именных указателей - 46354.
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