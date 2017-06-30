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SK Group SK Telecom South Korea Telecom

SK Group - SK Telecom - South Korea Telecom


30.06.2017 SK Telecom и Samsung протестировали сквозное 5G-соединение по технологии New Radio

сети 4G LTE. Кроме того, для достижения этой скорости компании использовали полосу пропускной способности до 100 МГц, тогда как максимальная пропускная способность канала для передачи LTE – 20 МГц. «SK Telecom получила все основные технологии, необходимые для коммерциализации 5G с использованием частот 3,5 ГГЦ и 28 ГГЦ, благодаря сотрудничеству с Samsung, – сказал Парк Джин-Хио, старший ви
21.02.2017 Ericsson, Deutsche Telekom и SK Telecom запустили первую межконтинентальную сеть 5G

Ericsson, Deutsche Telekom (DT) и SK Telecom объявили о развертывании межконтинентальной тестовой сети пятого поколения (5G). Как рассказали CNews в компании, сеть на базе платформы 5G компании Ericsson и объединяющей ряд 5G-ре
10.12.2013 МТТ обеспечил LTE-роуминг между МТС и SK Telecom

ждугородной и международной связи, транзитных и интеллектуальных услуг связи, обеспечил LTE-роуминг между российским оператором мобильной связи МТС и телекоммуникационным провайдером Республики Корея SK Telecom. Благодаря сервису IPX, предоставленному МТТ, МТС стал первым российским оператором связи, обеспечившим своим абонентам возможность использования услуг высокоскоростной передачи данн
12.02.2008 Sandisk и SK Telecom запустили новую платформу для мобильного телевидения

Корпорация SanDisk совместно с корейским оператором мобильной связи SK Telecom сообщили о завершении работ по созданию нового решения для мобильного телевидения и персональных видеозаписей (personal video recorder, PVR). Благодаря новым картам памяти SanDisk с

03.12.2007 Южнокорейская SK Telecom покупает долю в Hanarotelecom за $1,18 млрд.

Крупнейший в Южной Корее оператор сотовой связи SK Telecom приобретет долю в 38,9% в южнокорейском провайдере широкополосного доступа в интернет Hanarotelecom за 1,09 трлн. вон ($1,18 млрд.), сообщает РБК. Таким образом, SK Telecom оц
23.05.2007 Корейский сотовый оператор помогает ловить рыбу

она, второе — представляет собой передатчик в форме поплавка, к которому прикручивается леска с крючком. Во время клева необходимая информация передается на мобильный телефон рыбака. В 2004 году SK Telecom корейский оператор впервые предложил другую оригинальную услугу — при помощи ультракоротких волн отталкивать надоедливых насекомых. Впоследствии данный сервис был введен всеми п
12.04.2007 Корейцы решают проблему со связью по-своему

Один из жителей Сеула, Южная Корея, оставив тщетные попытки обратить на себя внимание оператора сотовой связи SK Telecom, решил в конечном итоге въехать на принадлежащем другу автомобиле Mercedes S500 в стеклянный вход офиса компании. По словам 47-летнего мужчины, он приобрел в SK Telecom сотовы
18.09.2006 RealNetworks купит WiderThan

(ringback tones), услуги музыки-по-запросу (music-on-demand) и других мобильных услуг для более 50 операторов беспроводной связи в более 25 странах, включая таких ведущих операторов как южнокорейский SK Telecom, американский Verizon Wireless и индийский Bharti Airtel. За первые шесть месяцев 2006 г. доход WiderThan составил $61.9 млн., что на 39% выше, чем за аналогичный период 2005 г. Чист
21.06.2006 SK Telecom скооперируется с China Unicom

Южно-корейская компания SK Telecom укрепила свои позиции на китайском быстроразвивающемся рынке беспроводной телефонии, заключив стратегическое партнерство с компанией China Unicom. По словам представителей SK Tele
31.05.2006 SK Telecom впервые в мире запускает сеть 3,5G

Крупнейший оператор сотовой связи Южной Кореи SK Telecom объявил о запуске первой в мире сети поколения 3,5G. Используя широкополосную технологию беспроводной связи компании LG-Nortel, SK Telecom первоначально планирует охватить сет
18.05.2006 SK Telecom запустила первую в мире сеть HSDPA

Южнокорейская компания SK Telecom запустила первый в мире полнофункциональный коммерческий сервис HSDPA (High Speed Data Packet Access). Компанией был также анонсирован первый HSDPA-телефон, изготовленный Samsung.

15.03.2004 SK Telecom запустил DBM-спутник

спутника системы цифрового мультимедийного вещания (digital multimedia broadcasting, DMB), обеспечивающей качественную передачу потокового видео и аудио, осуществил корейский оператор мобильной связи SK Telecom совместно с японской корпорацией Mobile Broadcasting Corporation (MBCo). Спутник под названием Hanbyol (вес 1760 кг) был запущен 14 марта с космодрома во Флориде. Он оборудован 40 тр
15.03.2004 Сторожевой робот от SK Telecom будет управляться с мобильника

Южнокорейский оператормобильной связи SK Telecom планирует выпустить на рынок домашнего сторожевого робота с возможностью управления через мобильный телефон. Новая услуга появится в сети уже этой весной. "Сервис домашней сети" пред
20.01.2004 Samsung получил контракт на развертывание 3G-сети SK Telecom

Мобильный оператор SK Telecom заключил контракт с Samsung Electronics на поставку сетевого оборудования следующего поколения для центра обработки данных своей CDMA-сети. В своё время этот оператор, в качестве узл
18.09.2003 Alcatel будет разрабатывать мобильные приложения совместно с SK Telecom

Французский производитель телекоммуникационного оборудования Alcatel и южнокорейский оператор мобильной связи SK Telecom подписали меморандум о взаимопонимании в области совместной разработки и продажи приложений мобильной связи на мировом рынке. Обе стороны будут разрабатывать и продавать интегрирован
11.08.2003 Число 3G-абонентов SK Telecom превысило 1 млн. человек

Крупнейший в Южной Корее оператор мобильной связи SK Telecom сообщил сегодня, что число обслуживаемых им абонентов сервиса мобильной связи третьего поколения под названием June (скорость передачи данных до 256 кбит/сек) превысило 1 млн. челове
12.05.2003 SK Telecom снижает тарифы и увеличивает доходы

Южнокорейская компания SK Telecom Co. объявила о результатах финансовой деятельности в первом квартале 2003 г. Чистая прибыль компании за первые три месяца года составила 449 млрд. вон ($372,3 млн.), годом ранее этот
26.03.2003 China Unicom и SK Telecom создали совместное предприятие

Компания China Unicom заключила соглашение с южнокорейской компанией SK Telecom о создании совместного предприятия по предоставлению услуг беспроводного доступа в интернет в сетях сотовой связи стандарта CDMA. По условиям соглашения зарегистрированный капитал со
18.02.2003 SK Telecom дешевеет на глазах

Акции ведущего сотового оператора Кореи, SK Telecom, упали за последние две недели почти на 30%, удешевив компанию на $4,2 млрд. Причиной этому стали неудовлетворительные финансовые показатели четвертого квартала и сообщения о проблем
12.02.2003 SK Telecom может отложить запуск 3G-сети

Исполнительный директор ведущего корейского сотового оператора SK Telecom Пьо Мун-су (Pyo Moon-soo) заявил на встрече с инвесторами о том, что компания может перенести сроки запуска своей 3G-сети в зависимости от экономической ситуации. По его словам, у ко
07.02.2003 SK Telecom укрепляет свое лидерство на корейском рынке сотовой связи

Оператор SK Telecom в январе подключил 145 тысяч абонентов, доведя свою клиентскую базу до 17,36 млн. человек. Это 53,6% корейского рынка сотовой связи, на 0,4% больше, чем оператор занимал в начале янв
27.01.2003 У SK Telecom ожидается плохой год

Крупнейший оператор мобильной связи Южной Кореи SK Telecom ожидает ухудшения своего экономического положения в этом году. Все началось с разочаровывающего финансового отчета за четвертый квартал, после которого акции SK упали, а местные и ин
22.01.2003 SK Telecom представил квартальный и годовой финансовые отчеты

Южнокорейский оператор телекоммуникаций SK Telecom Co. представил предварительные годовой и квартальный финансовые отчёты. Квартальный оборот компании составил 2,366 трлн. вон ($1=1173,5 вон), годовой - 8,635 трлн. вон. Чистая кварта
21.01.2003 SK Telecom создал совместное предприятие с China Unicom

Крупнейший оператор сотовой связи Южной Кореи SK Telecom подписал соглашение с китайским China Unicom по созданию в Китае совместного предприятия по предоставлению беспроводного доступа в интернет. SK назвал это "большим шагом на китайский
11.12.2002 SK Telecom изменит подход к продвижению на рынок своей непопулярной 3G-сети

Крупнейший сотовый оператор Кореи SK Telecom решил пересмотреть стратегию продвижения своей 3G-сети CDMA2000 1X EV-DO, открытие которой закончилось провалом. Вместо рассказов о том, как хороша технология EV-DO, компания решила

27.11.2002 В сети SK Telecom 1,5 млн. клиентов используют индивидуальные мелодии звонков другим абонентам

Более полутора миллионов абонентов корейского сотового оператора SK Telecom подписались за первый месяц на услугу "Цветные мелодии", позволяющую звонить на мобильник другого своим собственным звонком. За определенную абонентскую плату абонент может выбрать м
31.10.2002 SK Telecom поделится опытом развития услуг беспроводного доступа в интернет

Южнокорейский оператор мобильной связи SK Telecom ведёт предварительные переговоры с Vodafone и Telefonica по поводу консультирования этих компаний относительно ведения дел в сфере услуг беспроводного подключения к интернету.Свою за
28.08.2002 Правительство Кореи запретило SK Telecom заниматься банковским бизнесом

Попытка корейского оператора SK Telecom заняться бизнесом операций с кредитными карточками закончилась провалом. Правительство страны запретило компании покупку соответствующего подразделения провинциального банка Jeonbuk.
07.06.2002 SK Telecom намерена расширять услуги беспроводной связи для пользователей КПК

Ведущий сотовый оператор Кореи SK Telecom (ей принадлежит 52% рынка мобильной связи в стране), заявил о курсе на расширение беспроводных услуг для пользователей КПК и о помощи провайдерам соответствующего контента. Для этого
22.04.2002 SK Telecom откроет китайское подразделение в июне

Крупнейший корейский оператор мобильной связи SK Telecom сообщил о планах по открытию китайского филиала - SK Telecom China - в июне. Оператор намерен ввести в Китае услугу беспроводного доступа в интернет и заняться продажей ПО. За
11.04.2002 Alcatel поставит SDH-систему корейскому SK Telecom

Во вторник Alcatel объявила о подписании контракта с крупнейшим корейским оператором SK Telecom на поставку своей мультисервисной кросс-коммутационной системы синхронной цифровой иерархии (SDH). Контракт стоимостью несколько сотен миллионов евро позволит оператору создать транс
18.02.2002 SK Telecom ведёт переговоры о приобретении Lycos Korea

Южнокорейский оператор мобильной связи SK Telecom ведёт переговоры с испанской медиа-группой Terra Lycos о приобретении Lycos Korea. Lycos Korea является совместным предприятием Terra Lycos и Mirae Corp., корейского производителя об
29.01.2002 SK Telecom получил лицензию на мобильную связь в Камбодже

Ведущий южнокорейский оператор мобильной связи компания SK Telecom сообщила, что она получила лицензию сроком на 30 лет на монтаж сети связи в Камбодже стоимостью $50 млн. Представитель SK Telecom Чой Янг Мин (Choi Young Min) заявил, что комп
14.01.2002 Правительство Южной Кореи одобрило слияние SK Telecom и Shinsegi Telecom

Министерство информации и телекоммуникаций Южной Кореи одобрило отложенное ранее слияние компаний SK Telecom и Shinsegi Telecom. Новое предприятие будет обслуживать 15 млн. абонентов и получит контроль более чем над половиной рынка мобильной связи страны. Слияние было отложено из-за возраже
09.07.2001 SK Telecom начнет эксплуатацию 3G-сети на год позже намеченного срока

Южнокорейский оператор SK Telecom пополнил растущий список компаний, объявивших о переносе сроков начала эксплуатации мобильной связи 3-го поколения. Десять миллионов потенциальных клиентов SK Telecom смогут в
06.07.2001 SK Telecom и Qualcomm создадут фонд инвестиций в развитие услуг беспроводного доступа в интернет

Ведущий корейский оператор мобильной связи SK Telecom сообщил о заключении договора с американской компанией Qualcomm Inc по созданию фонда в $10 млн., предназначенного для инвестиций в развитие услуг беспроводного доступа в интернет. К
15.06.2001 SK Telecom и Hewlett-Packard создали совместный фонд поддержки исследований и технологических разработок в области беспроводного интернета

08.06.2001 Корейская SK Telecom начала предоставлять услуги по доставке видео- и аудиоинформации на мобильные телефоны пользователей

Крупнейшая в Корее компания-оператор мобильной связи SK Telecom Со. с 1 июня начала предоставлять своим клиентам услуги по доставке видео- и аудиоинформации по их заказам на мобильные телефоны, сообщила Maeil Business Newspaper. Эта услуга доступ
11.03.2001 Корейская SK Telecom создала компанию по развитию мобильной связи 3-го поколения

Корейская телекоммуникационная компания SK Telecom официально объявила о создании компании SK IMT по развитию услуг мобильной связи 3-го поколения cтандарта IMT-2000, сообщила newsbytes.com. На учредительном собрании, прошедшем 5 мар
09.11.2000 Первая сеть cdma2000 1X, разработанная 3COM и Samsung, внедряется в Корее компанией SK Telecom

Первая сеть cdma2000 1X, разработанная компаниями 3COM и Samsung Electronics, внедряется в Корее компанией SK Telecom. Стандартизованная сеть третьего поколения cdma2000 1XRTT предоставляет мобильным абонентам доступ к сервисам передачи данных со скоростью до 144 Кбит/с. Первого октября эту сеть тре

Публикаций - 191, упоминаний - 191

SK Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9838 41
LG Electronics 3555 41
KT Corporation - Korea Telecom - Telecoms Korea - KTF - KT Freetel - Korea Telecom Freetel 298 37
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1139 29
LG Telecom 46 25
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10331 23
Vodafone Group 1366 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9909 18
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2980 16
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5622 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8191 15
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7248 15
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1344 15
Orange S.A. - Orange Group 1031 15
5nine Software 1844 13
AT&T Inc 1663 13
Qualcomm Technologies 1734 12
Verizon Wireless - Cellco Partnership 423 12
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 277 11
Deutsche Telekom 910 10
Telefonica - Telefónica España 548 9
Verizon Communications - Bell Atlanitic 984 9
Lenovo Motorola 3506 9
Apple Inc 11400 9
China Mobile 400 7
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1410 7
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1762 7
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 6
Google LLC 11139 6
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 6
ZTE Corporation 729 5
Huawei 3591 5
KDDI Corporation 264 5
Yota - Скартел - WiMAX Holding 925 4
Microsoft Corporation 23781 4
Intel Corporation 11757 4
Telia Company - TeliaSonera 1023 4
Pantech Group - Pantech&Curitel Communications 152 4
Sony 6495 4
AT&T Wireless Group - AWE - AT&T Wireless Services 258 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6333 8
Евросеть 1402 4
SoftBank Group 251 4
Visa International 1888 3
Nikkei BP - Nikkei Business Publications 30 3
RHG - Radisson Hotel Group - Radisson Hotels & Resorts - гостиничная сеть 40 3
Hyundai Motor Company 346 3
SK Group 9 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 532 2
НСПК - Национальная система платежных карт 644 2
Россети Ленэнерго 2401 2
Связной ГК 1351 2
Private Media Group 10 2
Окей - О'Кей - Гипермаркет 199 1
X5 Group - Перекрёсток 464 1
Открытие ФК - Банк Открытие 2846 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6719 1
Русский стандарт Банк 391 1
Dixis - Диксис 360 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2552 1
Верный - торговая сеть 265 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 340 1
Beiten Burkhardt 62 1
Finnair - Авиакомпания 35 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 77 1
Роскосмос - ЦЭНКИ ФГУП - Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры 7 1
Некстер ИК 33 1
McDonald’s - Макдоналдс 194 1
ВТБ - ВТБ24 661 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6127 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1787 1
Альфа-Банк 1628 1
Walt Disney Company 575 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1274 1
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 933 1
KIA Motors 100 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 857 1
Sony Music Entertainment 157 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 545 1
Альфа-Групп 668 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10656 15
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18504 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9628 4
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 623 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4689 2
Судебная власть - Judicial power 2146 2
Кабинет министров Японии - Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии - Министерство почты и телекоммуникаций Японии 32 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 594 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 362 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1355 1
DoT India - Департамент телекоммуникаций Индии - Ministry of Communications and Information Technology India - Министерство коммуникаций и информационных технологий Индии 11 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 39 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 666 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 905 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2906 1
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 44 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга 119 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 39 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 958 1
Президент Российской Федерации 3828 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 439 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6158 18
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1811 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2608 2
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group 8 2
TIA - Telecommunications Industry Association 88 2
Linux Foundation 175 1
NORDUnet - National research and education networks 5 1
4CIO 736 1
8K Association - Ассоциация 8K 165 1
Церковь Вечности 11 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 153 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1377 1
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 17 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 101 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 985 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25867 116
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18391 57
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22749 47
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2261 43
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6224 35
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9543 32
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 698 25
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55558 22
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21961 22
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7000 20
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2448 20
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 12676 19
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13775 18
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 462 16
5G - пятое поколение мобильной связи 3551 16
ШПД Мобильный - МБШД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - МШБД - мобильный широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband 5794 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41062 15
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12956 14
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8820 14
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7697 13
5G Messages - Технология обмена сообщениями SMS 1874 13
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10515 10
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11855 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22617 9
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5479 9
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11471 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26582 9
Сеть передачи данных - Data transmission network 3430 8
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7632 8
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12017 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17745 8
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1368 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11738 8
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12489 8
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6159 7
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19548 6
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9190 6
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 2567 6
Gen V - кибератаки пятого поколения 1090 6
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17844 6
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4836 7
Apple iPhone 6 6296 7
Microsoft Windows 2000 12848 7
Google Android 12906 6
Nokia Alcatel-Lucent SA 1302 5
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1030 5
Apple iPhone - серия смартфонов 6730 4
Google AdMob Сертификация 42 3
Microsoft Windows BitLocker 1295 3
Linux OS 8574 3
Microsoft Windows 14708 3
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1563 3
Samsung Galaxy S3 - Samsung Galaxy SIII - смартфон 234 3
NVision Барьер 561 2
Apple iTunes Store 1063 2
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 449 2
HP 3Com Carrier Networks 4 2
Myspace - социальная сеть 636 2
Ericsson 5G Radio Dot - Ericsson 5G Core - Ericsson 5G RAN Slicing 5 2
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 236 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 255 2
Samsung Electronics TouchWiz 200 2
Linux MeeGo Core Software Platform - MeeGo-устройства 253 2
MediaTek Helio А - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 44 2
Apple - App Store 2677 2
Samsung Electronics Bada 188 2
Intel x86 - архитектура процессора 1657 2
Apple iOS 7027 2
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 435 2
Nokia Symbian OS 1400 2
Oracle Java - язык программирования 2814 2
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2347 2
Microsoft Skype 1998 2
Samsung Galaxy S4 - Samsung Galaxy S IV - смартфон 184 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 735 2
Canonical - Ubuntu Touch - Linux 26 2
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 704 1
Microsoft Office 3517 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 760 1
Microsoft Store 276 1
Харламова Ольга 5 1
Белашева Марина 37 1
Тарасов Сергей 34 1
Ноготкова Елена 25 1
Бойко Анна 19 1
Воробьев Дмитрий 9 1
Гусев Владимир 20 1
Потехина Ирина 16 1
Синчуков Алексей 11 1
Иванов Даниил 8 1
Морошкин Александр 118 1
Швыдкой Михаил 9 1
Bansal Arun - Банзал Арун 6 1
Сидоров Василий 52 1
Колмакова Елена 2 1
Житнюк Ася 3 1
Kozlowski Dennis - Козловски Деннис 10 1
Болдырев Семен 3 1
Тульский Родион 4 1
Hirschhorn Jason - Хиршхорн Джейсон 3 1
Adderton Peter - Аддертон Питер 1 1
Строфилов Юрий 1 1
Ястржембский Сергей 4 1
Чунихин Павел 4 1
Dayton Sky - Дейтон Скай 1 1
Ravencraft Jeff - Рейвенкрафт Джефф 3 1
Kun-hee Lee - Гон Хи Ли 31 1
Tommi Juhani Uitto 11 1
Cho Seunghwan - Чоу Сёнгван 2 1
Василенко Александр 87 1
Путин Владимир 2810 1
Кусков Денис 218 1
Брюквин Юрий 291 1
Наумов Виктор 125 1
Айбашева Анна 97 1
Lee Jae-yong- Ли Чже Ен 25 1
Майстренко Игорь 45 1
Манджиков Очир 56 1
Soon-sil Choi - Сун Силь Чхве 13 1
Uitto Tommi - Томми Уитто 13 1
Южная Корея - Республика 6354 160
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50724 32
Россия - РФ - Российская федерация 126937 31
Япония 13038 30
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15481 19
Европа 21525 18
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13842 16
Германия - Федеративная Республика 12196 13
Южная Корея - Сеул 363 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40288 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13088 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15633 9
Канада 4741 8
Америка Северная 3123 8
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3449 8
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1755 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13422 7
Азия - Азиатский регион 5171 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6547 6
Финляндия - Финляндская Республика 3501 6
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1661 5
Испания - Королевство 3626 5
Америка 2167 5
Индия - Республика 5159 5
Швеция - Королевство 3548 5
Солнце - звезда Солнечной системы 4953 5
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 920 4
Франция - Французская Республика 7627 4
Нидерланды 3345 4
Италия - Итальянская Республика 4248 4
Африка - Африканский регион 3316 4
Таиланд - Королевство 735 3
Турция - Турецкая республика 2136 3
Филиппины - Республика 544 3
Сингапур - Республика 1789 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2088 3
Россия - ДФО - Хабаровский край 740 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2906 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1022 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2675 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43261 16
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14457 15
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 43160 15
Абонентская база - Абонентская плата 5347 14
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4158 12
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5879 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21329 10
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 5757 10
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 6997 9
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9033 9
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11128 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15680 8
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 749 7
Английский язык 6252 6
Internet Economy - Интернет-экономика 5589 6
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4240 6
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4602 5
Кредитование - Сrediting - Заём 6092 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25109 5
Логистика сбытовая - Сбыт 2247 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6306 5
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4746 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3933 4
Аренда 2173 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1777 4
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3338 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 5572 4
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 422 4
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 1962 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4089 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2648 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4626 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 6701 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10196 3
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 927 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7208 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4833 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6633 3
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 535 2
Финансовые показатели 2140 2
Total Telecom 613 12
Korea Times 129 8
Thomson Reuters - Рейтер 5796 7
Maeil Business Newspaper 79 7
FT - Financial Times 1178 4
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 529 4
Dow Jones Business News 88 3
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 272 3
Korea Herald 42 3
SlashGear 134 2
RCR News 107 2
91Mobiles 1735 2
Playboy 51 2
AP - Associated Press 1994 2
Newsbytes News Network 379 2
News Corp 186 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1255 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11041 2
Electronista 166 1
CNews Северо-Запад 24 1
Росбалт ИА 60 1
InformationWeek 234 1
allNetDevices 160 1
Сellular News 31 1
SiliconValley.com - SV.com 239 1
CNET Networks - CNET News 1642 1
USA Today 125 1
Cellular News 234 1
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 1
NE Asia Online 313 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2714 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 1
Telegraph 209 1
Известия ИД 500 1
DigiTimes - Издание 1300 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 300 1
Engadget - Блог о технологиях 421 1
NYT - The New York Times 1008 1
Bloomberg 1145 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 942 8
IDC - International Data Corporation 4871 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7583 3
Gartner - Гартнер 3499 3
ABI Research 233 3
Strategy Analytics 283 3
Juniper Research 509 2
Infonetics Research 50 2
IHS Infonetics Research 90 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 543 1
Dow Jones & Company - Доу Джонс 156 1
IMS Research 31 1
AC&M Consulting - ACM-Consulting 261 1
Moody's Investors Service 135 1
Analysys Mason 26 1
Samsung Research 17 1
Frost & Sullivan 202 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 331 1
Forrester Wave 45 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 355 1
Forrester Research 814 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 109 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 89 1
Государственный Русский музей 42 1
CATR - China Academy of Telecommunication Research - Китайская академия телекоммуникационных исследований 3 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11875 6
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 687 4
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 901 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1057 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2143 1
Tizen App Challenge 1 1
День молодёжи - 27 июня 707 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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