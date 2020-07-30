Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Kerberos
Сетевой протокол аутентификации
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Публикаций - 44, упоминаний - 65
Kerberos упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Смирнов Алексей 142 2
|Самойленко Максим 65 2
|Рябова Галина 21 1
|Мылицын Роман 79 1
|Ройфман Роман 14 1
|Тюрин Антон 6 1
|Карасев Антон 10 1
|Шишкин Василий 3 1
|CNews - ZOOM.CNews 1113 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770536, в очереди разбора - 674218.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770536, в очереди разбора - 674218.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru