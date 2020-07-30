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Kerberos
Сетевой протокол аутентификации


30.07.2020 Positive Technologies представила новую версию PT Network Attack Discovery 1
29.06.2020 «Криптонит» разработал новый протокол безопасности 1
17.06.2020 «Аванпост» выпустил решение для единого входа в информационные системы 1
14.05.2020 Pure Storage расширила возможности FlashBlade 2
12.05.2020 Российское VDI-решение «Скала-Р ВРМ» получило поддержку VMware vSphere 1
19.03.2020 Maxpatrol SIEM научился обнаруживать работу популярных хакерских инструментов 1
13.02.2020 «Почта Донбасса» внедрила СПО от умельцев из ДНР 1
27.11.2019 Взлом доверия: история расследования атаки на компанию через филиал 1
01.08.2019 Росгвардия купит у «Крафтвэя» больше 1000 ПК на российской ОС 2
28.05.2019 «Ростелеком-Solar» выпустил новую версию DLP-системы Solar Dozor 1
16.05.2019 Минтруд поставит российскую ОС на 2500 ПК чиновников 3
10.04.2019 Maxpatrol SIEM научилась выявлять аномальную активность пользователей в Microsoft Active Directory 1
27.02.2019 «Смарт-Софт» представила новую версию Traffic Inspector Next Generation 1
10.07.2018 Mail.ru запустила облако для работы с большими данными для всех желающих 1
26.06.2018 Роман Ройфман: Наши продукты для облаков – это как собственный автомобиль, каршеринг и такси 1
14.11.2017 Solar inRights представила новую версию IGA-платформы 1
25.09.2017 Обзор Xerox VersaLink B7030: надежное и масштабируемое МФУ 1
14.07.2017 В Windows, Linux и macOS найдена «дыра» возрастом 21 год 11
21.06.2017 Линуксоиды взбунтовались против отказа госорганов от закупок российского ПО 1
17.04.2017 «Информзащита» представила перечень действий по обеспечению ИБ в связи с возможной утечкой инструментария АНБ 1
12.04.2017 «Ай-Теко» обеспечила безопасность распределенных корпоративных сетей «ФосАгро» с помощью UserGate UTM 1
07.04.2017 VMware предлагает инновации для цифрового рабочего окружения с Workspace ONE и AirWatch 2
26.05.2016 Red Hat Ansible 2.1 обеспечит автоматизированную настройку сетевых устройств, контейнеров, Windows и Azure 2
25.05.2016 Как управлять серверами и сетевым оборудованием из любой точки мира 1
06.04.2016 Entensys выпустила UserGate UTM для защиты сетевой инфраструктуры от интернет-угроз 1
26.11.2014 Как обеспечить аутентификацию на мобильных устройствах 2
20.11.2014 Как построить мост между структурированными и неструктурированными данными? 1
08.10.2014 «Родник» привез в Россию модульные консольные серверы устройств 1
09.09.2014 Oracle представила Key Vault для защиты критически важной служебной информации 1
16.07.2014 Oracle пополнила портфолио решений для больших данных продуктом Big Data SQL 1
17.03.2014 На базе 1С создана единая информационная система Клинического центра МГМУ имени И.М.Сеченова 1
02.12.2013 HP представила новое поколение платформы HP Vertica Analytics 1
14.11.2013 Oracle Big Data Appliance X4-2 и Oracle Exadata Database Machine предлагают платформу для работы с «Большими данными» 1
11.11.2013 Oracle представила свои стратегические разработки в России 1
10.10.2013 Российская медицина все чаще выбирает свободное ПО 1
09.10.2013 Oracle Big Data Appliance обновлен для защиты «Больших данных» предприятий 1
22.07.2013 Lenovo представила новый 4-дисковый стоечный дисковый массив для СМБ 1
15.10.2012 Ricoh предлагает «умное» сканирование для оптимизации документооборота 1
28.09.2012 SQL Server 2012: что гарантирует защиту данных? 2
13.02.2012 Аутентификация: когда телефон лучше токена 2

Публикаций - 44, упоминаний - 65

Kerberos упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11226 10
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 3
Amazon Inc - Amazon.com 1478 2
3799 2
SAP SE 3228 1
UserGate - Юзергейт - Entensys 132 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 1
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 271 1
Lifecell - Лайфселл - Украинский оператор мобильной связи 18 1
Астелит 73 1
Avanpost - Аванпост 92 1
Brocade Communications Systems 144 1
Криптонит НПК - Научно-производственная компания 12 1
Деловые системы 3 1
Google LLC 7198 1
EFI - Electronics for Imaging 23 1
Angara ELK - Центр экспертизы по технологиям Elastic 7 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 29 1
Smart-Soft - Смарт-Софт 43 1
РусБИТех НПО - Русские базовые информационные технологии 6 1
Paradox Interactive 115 1
Apple Inc - Эппл Рус 7750 1
iTeco - Ай-Теко 721 1
NetApp 486 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 1
Киевстар 263 1
Базальт СПО 206 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 1
VK - Mail.ru Group 2490 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
GitHub 412 1
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 269 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 1
Alibaba Group 298 1
Nutanix 70 1
VMware 1832 1
Lego 84 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1706 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
ДНР - Почта Донбасса 9 1
ДНР - Минсвязи - Министерство связи Донецкой Народной Республики 7 1
ASF - Apache Software Foundation 60 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 6
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5449 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 3
NoSQL - not only SQL СУБД 92 3
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 132 3
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 138 3
ICAP - The Internet Content Adaptation Protocol - Протокол расширения для прокси-сервера 24 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 2
OAuth - открытый протокол (схема) авторизации 33 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 2
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 176 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1716 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
Printer Bug - уязвимость 1 1
Syslog - system log - системный журнал - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 23 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 140 1
Unix Exim - Агент пересылки сообщений 25 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Captive Portal - Функция аутентификации адаптивного портала 13 1
DMZ - Demilitarized zone - Демилитаризованная зона 24 1
OpenLDAP - open-source implementation of the Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) 15 1
DWG - Формат чертежей САПР AutoCAD 40 1
SSO - Single Sign-On - Технология единого входа 111 1
ACL - Access Control List - Access List - Список правил контроля и фильтрации трафика 36 1
TOTP - Time-based One-Time Password Algorithm - RFC 6238 - OATH-алгоритм создания одноразовых паролей для защищенной аутентификации 10 1
SAML - Security Assertion Markup Language - Язык разметки декларации безопасности - Язык разметки на XML 29 1
IMAP - Internet Message Access Protocol - протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте 77 1
POP3 - Post Office Protocol Version 3 - Интернет-протокол прикладного уровня электронной почты для получения почты с удалённого сервера по TCP-соединению 64 1
Snapshot - Снимок файловой системы или экрана - Моментальный снимок, копия файлов и каталогов файловой системы на определённый момент времени 27 1
DGA - Domain Generation Algorithms - алгоритмы генерации доменов 6 1
OpenID Connect - Открытый стандарт и децентрализованный протокол для аутентификации на сайтах 34 1
CIFS - Common Internet File System - Единая Файловая Система Интернета - Cетевой протокол прикладного уровня для удалённого доступа 66 1
UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз 46 1
Persistent memory - Энергонезависимая память 6 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1156 1
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 19 1
SCSI - Small Computer System Interface - Стандарты физического подключения и передачи данных 9 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 1
Microsoft Windows 10 6691 7
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 792 7
Linux OS 4288 5
Java - Язык программирования 1185 5
SQL - Язык программирования 436 3
Microsoft Windows 7 1662 3
Microsoft Azure 1171 3
Microsoft Windows 864 2
Microsoft SQL Server 799 2
Apple macOS 935 2
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM 150 2
Google Android 10752 2
AWS - Amazon Web Services 569 2
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 24 2
Positive Technologies - PT ESC - Expert Security Center 45 2
Apple iOS 5742 2
СКБ Контур - Контур.Светофор 42 1
Microsoft FAT32 - File Allocation Table - «таблица размещения файлов» - Файловая система 78 1
VK - Mail.ru Cloud Big Data 7 1
Microsoft Azure File Storage 1 1
VMware AirWatch 40 1
NetApp Private Storage 9 1
Apache Hive - система управления базами данных 37 1
SUSE Linux Enterprise Server - SLES 84 1
Microsoft NTFS - new technology file system - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 131 1
Amazon EFS - Amazon Elastic File System 1 1
Microsoft DirectX 330 1
Apache HDFS - Hadoop Distributed File System 34 1
FreeBSD OPNsense OS 10 1
NetApp StorageGRID 19 1
Microsoft WMI - Microsoft Windows Management Instrumentation 22 1
UserGate UTM 9 1
Apache ZooKeeper 5 1
DCSync 1 1
Koadic 2 1
Apache Hadoop YARN - Yet Another Resource Negotiator 6 1
Redmine 9 1
NetApp ONTAP FabricPool 5 1
Apache Hadoop HBase - СУБД класса NoSQL с открытым исходным кодом 8 1
Citrix VDI 6 1
Смирнов Алексей 142 2
Самойленко Максим 65 2
Рябова Галина 21 1
Мылицын Роман 79 1
Ройфман Роман 14 1
Тюрин Антон 6 1
Карасев Антон 10 1
Шишкин Василий 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 2
Россия - Севастополь 420 1
Россия - Республика Крым 626 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 39 1
Казахстан - Республика 2661 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1626 1
Беларусь - Белоруссия 2104 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 1
Украина 3417 1
Италия - Рим 72 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 4
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 2
Hyperscalers - Гиперскейлеры создают т.н. «data fabric», распределённые сети для хранения данных, которые могут объединять множество облачных провайдеров, либо большие частные облака корпораций 1 1
CNews - ZOOM.CNews 1113 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770536, в очереди разбора - 674218.
Создано именных указателей - 46354.
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