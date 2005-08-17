Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
IBM eServer xSeries
Публикаций - 72, упоминаний - 101
IBM eServer xSeries упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Демидов Михаил 132 1
|Герасимов Николай 2 1
|Стромов Алексей 7 1
|Чуракова Елена 10 1
|Белышков Леонид 17 1
|Сидоров Константин 12 1
|Лядов Кирилл 15 1
|Солонин Виталий 89 1
|Заединов Руслан 45 1
|Кирюшин Сергей 66 1
|Романов Алексей 39 1
|Шмид Александр 18 1
|Золотарев Сергей 5 1
|Висящев Андрей 64 1
|Шелобков Алексей 13 1
|Гимранов Ринат 60 1
|Анохин Сергей 41 1
|Space Daily 528 2
|cw360 84 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10322 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 240 1
|Associated Press 1965 1
|Fortune 156 1
|IDC - International Data Corporation 4522 4
|Gartner Dataquest 329 3
|Gartner 3180 2
|IDC Worldwide Quarterly Server Tracker 9 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1168981, в очереди разбора - 1037290.
Создано именных указателей - 58676.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1168981, в очереди разбора - 1037290.
Создано именных указателей - 58676.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru