Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 58676
ИКТ 5399
Организации 3675
Ведомства 1359
Ассоциации 419
Технологии 2190
Системы 12864
Персоны 20749
География 1070
Статьи 730
Пресса 599
ИАА 437
НИИ, ВУЗы и библиотеки 809
Мероприятия 640

IBM eServer xSeries



17.08.2005 В "Сатурне" запущен самый производительный суперкомпьютер в СНГ
11.02.2005 IBM представил Unix-сервер начального уровня
25.06.2004 IBM и Motorola представят компьютерные платформы для телекоммуникационной отрасли
01.06.2004 IBM представил первые серверы на новых процессорах Power5
13.03.2002 ComputerAge поставил сервер IBM eServer xSeries 360 на базе Intel Xeon MP в ОАО "Аптека 245"
04.03.2002 IBM и Navision объединили свои усилия
21.12.2001 IBM объявила о новых рекордах сервера eServer p690
15.11.2001 IBM выпутила новые Linux кластеры
12.10.2001 Cетевые адаптеры Intel для гигабитной Ethernet помогут IBM повысить пропускную способность сетей
10.09.2001 IBM представила самый быстрый сервер среднего класса
16.07.2001 IBM, VDEL и "Метап" объявили о выпуске совместного решения для автоматизации управления предприятием

Публикаций - 72, упоминаний - 101

IBM eServer xSeries упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM 8680 65
Intel Corporation 10790 20
Microsoft Corporation 20990 7
Крок 1551 6
HP Inc. 5101 6
Oracle - Sun Microsystems 2159 4
Oracle Corporation 5808 3
AMD - Advanced Micro Devices 3494 3
HP - Hewlett-Packard 3423 3
Cisco Systems 4629 3
Dell EMC 4468 3
Открытые технологии 429 2
Konica Minolta 342 2
Т-Платформы - T-Platforms 333 2
HP Compaq Computer Corp 1852 2
Red Hat 1123 2
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 747 2
Xerox 1050 2
IBM Global Services 113 2
Turbolinux 84 2
APC by Schneider Electric - American Power Conversion 374 2
SUSE 310 2
SAP SE 4373 2
IBM Rational Software 139 2
Marvel - Марвел КТ 118 1
Компьюлинк УСП 143 1
МСЦ РАН - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 74 1
Barco 47 1
Landata - Ландата 62 1
Capgemini Consulting 117 1
Google LLC 9420 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 499 1
CA Technologies - Computer Associates 329 1
Xerox - Ксерокс Россия 142 1
Wacom 123 1
Элвис-Плюс - Элвис+ 123 1
Золотая Корона 339 1
IBM Software Group 32 1
Diebold Nixdorf - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 134 1
HP 3Com 644 1
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 164 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4834 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1906 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1765 1
ВТБ24 622 1
Сургутнефтегаз - СНГ 161 1
Bayer AG - Байер 54 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation - Эйч-эс-би-си 111 1
DuPont 87 1
ЕС-лизинг 17 1
ЕвроСибЭнерго - Красноярская ГЭС 13 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2749 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 135 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 931 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 154 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 360 1
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 55 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2468 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12122 5
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 429 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1457 3
RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 333 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12291 2
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 321 2
InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 208 2
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 305 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4043 1
LINPACK - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 124 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 434 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1635 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 282 1
iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 247 1
OLTP - Online Transaction Processing - Транзакционная система - Обработка транзакций в реальном времени 80 1
SMT - Simultaneous multi-threading - Одновременное многопоточное процессорное выполнение функций 23 1
3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) 49 1
Fiber Channel - протокол для высокоскоростной передачи данных 44 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3030 1
Fast Ethernet - 100BASE-X - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 287 1
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер 220 1
UDDI - Universal Description Discovery & Integration 41 1
NoSQL - not only SQL СУБД 94 1
Сервер - Серверные платформы 300 1
Kerberos - Сетевой протокол аутентификации 73 1
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 185 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 219 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5139 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 636 1
UPnP - Universal Plug and Play - Набор сетевых протоколов 75 1
Gigabit Ethernet 822 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 968 1
Big Data - Большие данные 1240 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3170 1
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 382 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1584 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2855 1
Linux OS 7183 23
IBM System p - IBM eServer pSeries - IBM RS 80 11
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1104 9
IBM Tivoli 275 7
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 253 6
Java - Язык программирования 2396 6
Intel Itanium 607 6
HCL WebSphere - IBM WebSphere MQ - IBM MQSeries 520 6
Microsoft Windows 10 10102 6
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1292 5
IBM DB2 311 4
IBM TotalStorage 12 4
IBM System Z - IBM eServer zSeries 147 4
IBM eServer BladeCenter 103 3
IBM Director 12 3
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 856 3
IBM IntelliStation 9 3
SUN UltraSPARC 109 2
AMD Opteron - Sledgehammer (K8) 382 2
Red Hat Linux 172 2
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 305 2
Microsoft Windows 1338 2
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 372 2
Intel x86 - архитектура процессора 1272 2
Microsoft Windows 2000 1039 1
Intel Pentium III 636 1
SUSE Linux 137 1
Linux LVM - Logical Volume Manager - Менеджер логических томов 10 1
ETegro Hyperion - серия серверов 32 1
ETegro Aegis - серия коммутаторов 3 1
ETegro Therascale OCP 5 1
SCO UnixWare 38 1
Micro Focus - Novell NetWare OS 280 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 449 1
IBM Watson 114 1
StarDivision - StarOffice 97 1
Intel PRO - серия адаптеров 77 1
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 72 1
Sendmail 61 1
Oracle - Sun Solaris OS 152 1
Демидов Михаил 132 1
Герасимов Николай 2 1
Стромов Алексей 7 1
Чуракова Елена 10 1
Белышков Леонид 17 1
Сидоров Константин 12 1
Лядов Кирилл 15 1
Солонин Виталий 89 1
Заединов Руслан 45 1
Кирюшин Сергей 66 1
Романов Алексей 39 1
Шмид Александр 18 1
Золотарев Сергей 5 1
Висящев Андрей 64 1
Шелобков Алексей 13 1
Гимранов Ринат 60 1
Анохин Сергей 41 1
Россия - Российская федерация - РФ 82295 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12050 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33980 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11599 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26637 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11550 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2890 3
Россия - ПФО - Казань 1888 2
США - Калифорния 3068 2
Россия - СФО - Новосибирск 2916 2
Азия - Азиатский регион 3150 2
США - Иллинойс 221 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 770 1
США - Коннектикут 122 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 502 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 342 1
США - Северная Каролина 232 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 245 1
США - Колумбия - Вашингтон 1075 1
США - Мэриленд 151 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1065 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 646 1
Германия - Бавария - Нюрнберг 14 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 986 1
Россия - ПФО - Самарская область 779 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 644 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 861 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1928 1
Германия - Федеративная Республика 7782 1
Швеция - Королевство 1811 1
Дания - Королевство 883 1
Беларусь - Белоруссия 3202 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9508 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10871 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2746 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1878 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 401 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 371 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 145 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3652 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4089 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 174 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 300 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5037 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1496 1
Space Daily 528 2
cw360 84 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10322 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 240 1
Associated Press 1965 1
Fortune 156 1
IDC - International Data Corporation 4522 4
Gartner Dataquest 329 3
Gartner 3180 2
IDC Worldwide Quarterly Server Tracker 9 1
РАН - Российская академия наук 935 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 130 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1168981, в очереди разбора - 1037290.
Создано именных указателей - 58676.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны в подарок на Новый год: выбор ZOOM

Лучшие электронные книги 2021 года: выбор ZOOM

8 полезных подарков для пользователей техники Apple

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: что такое постоянная Планка и почему от нее зависит Вселенная

Первая в истории подземная карта Марса таит сюрпризы

В квантовой сфере время течет вперед и назад одновременно
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022