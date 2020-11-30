Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Bell Integrator
Бэлл Интегратор
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Публикаций - 72, упоминаний - 242
Bell Integrator упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 7
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
|Альфа-Банк 1126 2
|Газпромбанк - ГПБ 693 2
|ВТБ Лизинг 34 2
|Почта Банк 289 1
|Altera Capital 2 1
|Global Pilots 9 1
|ТЭК-торг 38 1
|Lego 84 1
|ВТБ24 583 1
|НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 1
|Возрождение - Коммерческий банк 99 1
|Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 1
|re:Store 106 1
|X5 Group 599 1
|LinkedIn 520 1
|Открытие ФК 538 1
|Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 452 1
|RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 2
|АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
|Поздняков Евгений 8 3
|Молодцов Александр 9 3
|Шарендо Константин 3 3
|Носов Николай 12 2
|Кирьянова Александра 42 2
|Шалагинов Алексей 13 2
|Герасимов Александр 40 2
|Богачев Игорь 172 2
|Сергеев Александр 21 2
|Горшкова Алена 1 1
|Крысина Ольга 109 1
|Асланов Дмитрий 41 1
|Аншина Марина 67 1
|Лебедев Павел 21 1
|Петухов Денис 10 1
|Коньшин Андрей 6 1
|Сусленникова Наталия 1 1
|Самойлов Андрей 7 1
|Зубарев Сергей 1 1
|Маринич Сергей 3 1
|Фролкова Мария 1 1
|Кавешников Константин 1 1
|Ананьев Алексей 88 1
|Хачиян Александр 2 1
|Генс Филипп 29 1
|Андрианов Павел 31 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764481, в очереди разбора - 668168.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764481, в очереди разбора - 668168.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru