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Bell Integrator
Бэлл Интегратор


30.11.2020 Crafttalk стала резидентом «Сколково» 1
28.08.2020 Сбербанк раздал 3 миллиарда Java-разработчикам. Кому достались деньги 4
17.06.2020 Сбербанк готов заплатить Java-разработчикам 3 миллиарда рублей 1
21.05.2020 «ВТБ Лизинг» разработал личный кабинет операционного лизинга 1
16.01.2020 Bell Integrator обеспечил перечисление социальных выплат на счета клиентов «Почта банка» 2
17.10.2019 Bell Integrator разработал сервис дистанционного обслуживания клиентов для «ВТБ лизинга» 4
19.09.2019 Bell Integrator модернизировал биллинговую систему Национального расчетного депозитария 1
22.08.2019 Bell Integrator помог страховому дому сократить дебиторскую задолженность за счет роботизации 3
20.08.2019 Компания известного ИТ-шника с поразительными гендиректорами получила 90 миллионов от Сбербанка 4
14.08.2019 Bell Integrator создал единый веб-сервис для сбора данных электронной площадки «ТЭК-торг» 1
08.08.2019 Bell Integrator помог банку «Возрождение» наладить взаимодействие с электронными торговыми площадками 3
07.08.2019 Сбербанк выбрал семь компаний для Java-разработки в сверхажиотажном тендере на 750 миллионов 1
04.06.2019 «Ланит» создал компанию по тестированию софта — конкурента Epam, «Люксофта» и «Ай-теко» 1
23.05.2019 «Московская биржа» обновила систему управления индексами 2
11.12.2018 Объем российского рынка аутсорсинга услуг тестирования ИТ-систем достиг 12,9 млрд руб 1
05.03.2018 Bell Integrator предоставила услугу мобильного тестирования приложений 1
16.03.2017 Bell Integrator расширяет сотрудничество с TmaxSoft 4
13.01.2017 Михаил Лебединцев возглавит направление по продажам лицензий и оборудования в Bell Integrator 5
26.12.2016 «Почта Банк» с помощью Bell Integrator наладил электронный обмен документами с ПФР 4
08.12.2016 Bell Integrator анонсировал «Дополненную реальность» для бизнеса 1
26.09.2016 Bell Integrator проанализировал системы ПДн «Кидзании» на соответствие требованиям законодательства РФ 5
08.09.2016 Bell Integrator разработал универсальную OSS-систему 1
04.08.2016 Bell Integrator будет партнером Ericsson в области OSS/BSS 3
02.08.2016 Bell Integrator заключил стратегическое партнерское соглашение с Li9 2
14.07.2016 Bell Integrator и Li9 представили совместное решение по DevOps 3
07.07.2016 Bell Integrator и Atlassian договорились о партнерстве 1
10.06.2016 Bell Integrator вошла в сотню лучших аутсорсинговых компаний мира 4
26.04.2016 «Салым Петролеум Девелопмент» оптимизировал добычу нефти с помощью Bell Integrator 5
17.02.2016 Тренды «облаков»: сервисы как коммуналка, переход на телекомплатформы, распределенная защита 1
12.02.2016 Будущее облаков: трансформация захватит сервисы, не связанные с ИТ 1
03.02.2016 Конференция CNews «Облачный рост российского ИТ-рынка 2016» 1
21.01.2016 Bell Integrator вышел на европейский рынок 5
12.01.2016 Bell Integrator создал в России центр компетенций по OSS-решениям 6
24.12.2015 Bell Integrator — новый партнер TmaxSoft в России 4
22.12.2015 Bell Integrator открыл офис в Уфе 5
16.12.2015 Bell Integrator и FusionStorm договорились о партнерстве 4
23.11.2015 Zebra Telecom запускает подключение услуги «Виртуальная АТС» по модели freemium 1
01.10.2015 Bell Integrator открыл филиал в Саратове 6
28.09.2015 Bell Integrator и EView Technology договорились партнерстве 1
08.07.2015 Bell Integrator и Equinix договорились о партнерстве 6

Публикаций - 72, упоминаний - 242

Bell Integrator упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 6
iTeco - Ай-Теко 718 4
IBM 3546 4
Microsoft Corporation 11110 3
IFellow - АйФэлл 7 3
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 3
Oracle Corporation 3355 2
Premium IT solution - Премиум ИТ солюшен 2 2
Wellink - Веллинк 17 2
INNO Consulting - ИННО Консалтинг 2 2
Performance Lab - Перфоманс Лаб 17 2
Техно-Диасофт 3 2
Ланит ГК 1158 2
Luxoft - Люксофт 233 2
Accenture - Аксенчер 532 2
Аплана Группа компаний 102 2
Корус Консалтинг ГК 806 2
SAP CIS - САП СНГ 755 2
Цифра ГК 116 2
Анкор финтек - ANCOR FinTech 1 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software 79 1
Saprun - Сапран групп 38 1
Ай-Теко Инновационный центр - ИЦ АйТеко 16 1
Ланит холдинг 3 1
Ланит Экспертиза 1 1
Философия.ИТ 13 1
Цифра лаб 1 1
CraftTalk - Крафт-Толк 14 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
Intervale - Интервейл 45 1
Neovox - Неовокс - New Contact - Ньюконтакт 8 1
Smart IT - Смарт АйТи 1 1
Цифровые Привычки 1 1
Лаборатория Числитель 1 1
ЦПИКС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 21 1
Зебра Телеком - Zebra Telecom 5 1
UIPath 27 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1508 1
Samsung Electronics 5686 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
Альфа-Банк 1126 2
Газпромбанк - ГПБ 693 2
ВТБ Лизинг 34 2
Почта Банк 289 1
Altera Capital 2 1
Global Pilots 9 1
ТЭК-торг 38 1
Lego 84 1
ВТБ24 583 1
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 1
Возрождение - Коммерческий банк 99 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 1
re:Store 106 1
X5 Group 599 1
LinkedIn 520 1
Открытие ФК 538 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 452 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 2
Правительство РФ 2206 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 2
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1258 2
ЭТП - Электронная торговая площадка 97 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
Outstaffing and smartstaffing - Аутстаффинг и смартстаффинг 3 1
Hyperautomation - Гиперавтоматизация - совокупность средств машинного обучения 4 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 116 1
Usability testing - Тестирования эргономичности интерфейсов 43 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 286 1
TTM - Time-to-Market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 74 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2896 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 181 1
Java - Язык программирования 1178 4
JavaScript - Язык программирования 631 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Microsoft Azure 1171 1
AWS - Amazon Web Services 568 1
СПАРК-Интерфакс 104 1
Startupbootcamp 10 1
TmaxSoft Tibero 40 1
Oracle Certified - Oracle Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 7 1
Поздняков Евгений 8 3
Молодцов Александр 9 3
Шарендо Константин 3 3
Носов Николай 12 2
Кирьянова Александра 42 2
Шалагинов Алексей 13 2
Герасимов Александр 40 2
Богачев Игорь 172 2
Сергеев Александр 21 2
Горшкова Алена 1 1
Крысина Ольга 109 1
Асланов Дмитрий 41 1
Аншина Марина 67 1
Лебедев Павел 21 1
Петухов Денис 10 1
Коньшин Андрей 6 1
Сусленникова Наталия 1 1
Самойлов Андрей 7 1
Зубарев Сергей 1 1
Маринич Сергей 3 1
Фролкова Мария 1 1
Кавешников Константин 1 1
Ананьев Алексей 88 1
Хачиян Александр 2 1
Генс Филипп 29 1
Андрианов Павел 31 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 4
Казахстан - Республика 2637 2
Россия - СФО - Новосибирск 1971 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 2
Россия - Ижевск 308 1
Россия - Орёл 216 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 1
Россия - Уфа 645 1
Россия - Челябинск 773 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 1
Россия - Сибирь 877 1
Россия - Иннополис 292 1
Беларусь - Белоруссия 2093 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1208 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
Thomson Reuters - Рейтер 1741 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
RAEX - Эксперт РА 49 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
CNews Analytics 1991 1
Refinitiv 4 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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