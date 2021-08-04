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УПД
Универсальный передаточный документ


04.08.2021 СЭД ТЕЗИС помогла «БАТ Россия» цифровизировать контракт-менеджмент, организовать электронный архив и повысить уровень автоматизации 1
21.06.2021 Выпущена новая версия СЭД «ТЕЗИС» 5.0.5 1
21.06.2021 TerraLink xDE обновлена до версии 3.22 и поддерживает актуальные изменения законодательства 1
25.05.2021 «Эвотор» интегрировал сервис ЭДО «СберКоруса» 1
31.03.2021 Исследование: Практика работы с информацией в российских компаниях 1
04.03.2021 Российский офис METRO переводит процессы в Directum RX 1
08.02.2021 TerraLink выпустила новую версию TerraLink xDE 1
28.01.2021 «АТИ-Доки» присоединились к сети доверенных операторов ЭДО 1
18.01.2021 «Контур.Диадок» и «Платформа ЭДО» теперь в роуминге 3
08.12.2020 Synerdocs и «Платформа ЭДО» настроили роуминг 1
23.11.2020 Безопасность КИИ: как перейти от нормативов к практическим внедрениям 2
02.11.2020 В России разработано мобильное решение для автоматизации продаж топлива корпоративному транспорту 1
26.10.2020 Пользователи Synerdocs теперь могут отследить статус УПД с данными о маркировке 2
24.09.2020 Х5 перевела закупку запчастей в электронный вид 1
07.09.2020 «Магнолия» начала работать с маркированным табаком с помощью решения «E-Com.Маркировка» 1
18.08.2020 Модуль «ДОКНЕТ» помог ускорить ввод печатных документов в СЭД на 500% 1
10.07.2020 «Платформа ЭДО» интегрировалась с облачной ПРОСТОР:КАССОЙ 1
08.06.2020 «Корус консалтинг СНГ» запустил новый сервис документооборота для бизнеса 1
22.04.2020 «Корус консалтинг СНГ» и «Платформа ОФД» открыли роуминг ЭДО для маркировки товаров 1
14.04.2020 Edisoft помог сети «Леруа Мерлен» автоматизировать документооборот 1
11.03.2020 «СКБ Контур» и «Магнит» успешно протестировали передачу данных в «Честный знак» 3
10.02.2020 «Ашан Ритейл Россия» перевел финансы в облако Oracle ERP Cloud 1
14.01.2020 «Нижнекамскнефтехим» упростил работу с документами с помощью ABBYY FlexiCapture 1
17.12.2019 Развитие программ и сервисов 1С делает работу бухгалтеров проще 2
09.12.2019 «СКБ Контур» настроил ЭДО «Лорен косметик» и «Л’Этуаль» для интеграции с системой маркировки «Честный знак» 1
27.11.2019 «СКБ Контур» выпустил сервис для работы с маркировкой товаров 2
25.10.2019 Synerdocs представил решение для обмена электронными накладными 3
19.09.2019 Directum представила Directum новой версии 5.8 1
07.08.2019 «Сбербанк факторинг» внедрил автоверификацию поставок для клиентов ритейла 2
10.04.2019 «Корус консалтинг СНГ» объявил о росте чистой прибыли на 66% 1
05.03.2019 Ассоциация «Русский свет» ускорила процесс обработки первичных документов с помощью Legaldoc 1
29.11.2018 Ozon отказался от бумаг в работе с поставщиками в пользу Synerdocs 1
16.04.2018 «КОРУС Консалтинг СНГ» протестировала систему маркировки и прослеживания табачной продукции 2
22.03.2018 СКБ Контур заработал 10,9 миллиардов рублей в 2017 году 2
13.10.2017 Directum представила ECM-систему Directum версии 5.5 1
01.09.2017 «ДоксВижн» обновила модуль интеграции Docsvision с операторами ЭДО 1
31.05.2017 Факторинговая площадка FactorPlat переходит на электронные УПД 3
20.04.2017 «Метро Кэш энд Керри» и «Паулиг Рус» обмениваются УПД через «СКБ Контур» 6
27.03.2017 УПД станет еще более универсальным 1
14.03.2017 Масштабное обновление Directum: поддержка работы в ОС на базе Linux 3

Публикаций - 44, упоминаний - 68

УПД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 5
3779 4
Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 82 4
SAP SE 3220 3
СКБ Контур 416 3
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 3
Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 77 3
Такском - Taxcom 119 2
Google LLC 7177 1
SmartWay - Смартвэй 4 1
Э-Ком - E-Com - Электронные коммуникации 79 1
Edisoft - Эдисофт 53 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 1
Калуга Астрал 41 1
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 189 1
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 48 1
Microsoft Corporation 11168 1
Docsvision - ДоксВижн 780 1
1С-Рарус 539 1
Крипто-ПРО 200 1
Directum - Директум 647 1
Корус Консалтинг ГК 808 1
Oracle Corporation 3363 1
Abbyy 797 1
Гарда Технологии 38 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 4
Сбербанк Факторинг 18 2
Бухгалтерфон Сервис 2 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Магнолия - сеть супермаркетов 12 1
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 1
Нижнекамскнефтехим 14 1
АТАК - сеть магазинов 15 1
Л’Этуаль - Торговая сеть 49 1
ВТБ Факторинг 22 1
БКС - Финансовая группа - БКС банк 41 1
СМП банк - Северный морской путь 71 1
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Открытие ФК 538 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 432 1
X5 Group 600 1
Auchan Holding - Ашан 148 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 1
X5 Group - Перекресток 205 1
Visa International 1346 1
X5 Group - Пятерочка 560 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Правительство РФ 2208 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 508 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 161 1
World Bank Group - Всемирный банк 131 1
ИФНС - Инспекция Федеральной налоговой службы 36 1
РОСЭУ - Разработчики и операторы систем электронных услуг 14 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 21
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 142 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 4
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 3
ЭТрН - электронная транспортная накладная 13 2
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 2
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
BitTorent - протокол для обмена файлами 3 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 161 1
Web-client - Веб-клиент 18 1
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 123 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 76 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 118 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 135 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
Directum Synerdocs - Сервис обмена электронными документами 44 5
Apple iOS 5742 3
Linux OS 4276 3
Google Android 10751 2
СКБ Контур - Контур.Диадок 146 2
Apple macOS 934 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
Abbyy FlexiCapture 127 2
TerraLink xDE - eXtended Document Exchange - Юридически значимый электронный документооборот 18 2
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 68 2
СКБ Контур - Контур.Экстерн 22 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 213 1
1С:Розница 55 1
1С:БизнесСтарт - онлайн-бухгалтерия для малого бизнеса 4 1
1С:Бухгалтерия 398 1
OnlyOffice 11 1
Directum Solo 33 1
Калуга Астрал-М 1 1
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 1
Сбербанк Business Travel 3 1
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 1
1С:БухОбслуживание 13 1
Смарт-технологии ТД - BENZUBER 3 1
Directum Ario 14 1
EleWise LegalDoc 8 1
АМИ-софт Простор:Касса 1 1
1С-КПД Докнет 1 1
1С:Fresh - 1CFresh.com - 1С:Предприятие через интернет 4 1
ЦРПТ ЭДО Лайт - сервис электронного документооборота 2 1
Сберкорус Вет.Коннект 2 1
СКБ Контур - Контур.Маркировка 1 1
1С:Отчетность 5 1
1С:ИТС - 1С Информационно-технологическое сопровождение 13 1
Сберкорус Сфера курьер 12 1
1С:DirectBank - 1С:ДиректБанк 14 1
SAP FICO - SAP FI - SAP Finance and Cost controlling module 13 1
Oracle ERP Cloud - Oracle Enterprise Resource Planning 19 1
Google YouTube - Видеохостинг 1734 1
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 1
Microsoft Windows 10 6676 1
Машурин Сергей 17 2
Афанасьев Дмитрий 14 2
Мраморов Дмитрий 24 1
Зельднер Людмила 1 1
Харитонов Василий 1 1
Мальцев Василий 1 1
Пургин Денис 9 1
Арипов Никита 1 1
Култыгин Леонид 4 1
Валеев Ренат 1 1
Алексеев Константин 5 1
Курлович Елена 1 1
Жигалова Татьяна 1 1
Витров Ян 3 1
Кишковский Эдуард 10 1
Третьякова Наталья 1 1
Аксенов Алексей 7 1
Рощин Алексей 7 1
Вильде Александр 5 1
Котова Любовь 1 1
Сухарев Игорь 1 1
Шевелев Илья 1 1
Жданов Павел 6 1
Белянцева Наталья 1 1
Парфенов Сергей 3 1
Вершков Сергей 5 1
Фогель Олег 1 1
Кудинова Елена 1 1
Сергеев Михаил 31 1
Ананьев Андрей 2 1
Кривенцев Андрей 2 1
Егоричев Александр 1 1
Скворцов Артем 3 1
Смирнов Александр 44 1
Семенихина Татьяна 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 2
Европа 3788 1
Россия - Свердловская область 807 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
Россия - Приморский край - Приморье 607 1
Россия - Владивосток 866 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Великое Герцогство Люксембург 217 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 2
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 123 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 282 1
Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 16 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 6 1
ТТН - товарно-транспортная накладная 6 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица 16 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 65 1
УСН - Упрощенная система налогообложения 52 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Прайм - Агентство экономической информации 529 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 9 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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