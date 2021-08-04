Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
УПД
Универсальный передаточный документ
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 44, упоминаний - 68
УПД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Машурин Сергей 17 2
|Афанасьев Дмитрий 14 2
|Мраморов Дмитрий 24 1
|Зельднер Людмила 1 1
|Харитонов Василий 1 1
|Мальцев Василий 1 1
|Пургин Денис 9 1
|Арипов Никита 1 1
|Култыгин Леонид 4 1
|Валеев Ренат 1 1
|Алексеев Константин 5 1
|Курлович Елена 1 1
|Жигалова Татьяна 1 1
|Витров Ян 3 1
|Кишковский Эдуард 10 1
|Третьякова Наталья 1 1
|Аксенов Алексей 7 1
|Рощин Алексей 7 1
|Вильде Александр 5 1
|Котова Любовь 1 1
|Сухарев Игорь 1 1
|Шевелев Илья 1 1
|Жданов Павел 6 1
|Белянцева Наталья 1 1
|Парфенов Сергей 3 1
|Вершков Сергей 5 1
|Фогель Олег 1 1
|Кудинова Елена 1 1
|Сергеев Михаил 31 1
|Ананьев Андрей 2 1
|Кривенцев Андрей 2 1
|Егоричев Александр 1 1
|Скворцов Артем 3 1
|Смирнов Александр 44 1
|Семенихина Татьяна 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770067, в очереди разбора - 673749.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770067, в очереди разбора - 673749.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru