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Сбербанк НПФ
Негосударственный пенсионный фонд
СберНПФ


06.08.2021 CNews AWARDS 2021: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
12.02.2021 Платформа личных финансов столичной биржи позволит гражданам брать кредиты и оформлять страховки онлайн 1
29.01.2021 Клиенты «Сбера» стали чаще копить на негосударственную пенсию с помощью индивидуального пенсионного плана онлайн 6
25.12.2020 Какую пользу ИТ-блоку РЖД принесли две волны пандемии 1
15.12.2020 Каждый пятый россиянин хочет на пенсии зарабатывать блогерством 2
01.12.2020 Как «Росатом» меняет зарубежный софт на российское ПО 1
25.11.2020 Банки рассказали о главных открытиях 2020 года 1
25.11.2020 Гибридные или мультиоблака: что выбрать 1
25.11.2020 Как пандемия подстегнула цифровизацию ритейла 1
23.11.2020 Компьютерное зрение и видеоаналитика становятся драйверами цифровизации промышленности 1
20.11.2020 Как регионы переходят к управлению на основе данных 1
20.11.2020 Какие новые технологии появились на рынке больших данных 1
19.11.2020 CNews Forum 2020: какое будущее ждет российский ИТ-рынок 2
19.11.2020 CNews назвал лучшие ИТ-проекты и технологии 2020 года 1
18.11.2020 Лучшие ИТ-проекты и технологии 2020 г. получили награды CNews AWARDS 1
09.11.2020 Завтра состоится первый CNews FORUM онлайн. Успейте подать заявку 1
05.11.2020 Осталось меньше недели до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
29.10.2020 Осталось меньше двух недель до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
13.05.2020 В период самоизоляции популярность онлайн-услуг НПФ Сбербанка выросла вдвое 4
17.12.2019 «Абсолют банк» внедрил PT Application Firewall для защиты веб-приложений от кибератак 1
04.12.2019 Клиенты Сбербанка получили возможность пополнять свой индивидуальный пенсионный счет через мобильный банк 4
03.06.2019 В НПФ Сбербанка появилась поддержка оплаты взносов с помощью Google Pay 4
19.04.2019 Клиенты НПФ Сбербанка внесли более 1 млрд рублей с помощью онлайн-платежей 4
12.04.2019 Россияне создали чат-бота техподдержки, проявляющего инициативу в разговоре 1
27.12.2018 Система автоплатежа пенсионных взносов набирает популярность у клиентов НПФ Сбербанка 5
04.10.2018 НПФ Сбербанка выпустил мобильное приложения 6
27.09.2018 Сбербанк добавил медицинские сервисы в полисы кредитного страхования жизни 1
24.09.2018 CNews проведет в Москве конференцию «Блокчейн в России 2018» 1
20.09.2018 Positive Technologies: PT Application Inspector получил сертификат ФСТЭК 1
13.08.2018 Клиенты НПФ Сбербанка смогут воспользоваться личным кабинетом через «Сбербанк онлайн» 4
18.04.2018 Завершены основные этапы проекта «Резервный ЦОД» для НПФ Сбербанка 5
08.12.2017 Пенсионный фонд Сбербанка первым в мире принял на работу робота-консультанта 2
21.04.2017 WEB-портал НПФ Сбербанка открывает новые возможности для мобильных пользователей 3
27.05.2013 НПФ «Сбербанка» внедрил систему обработки договоров ОПС с помощью Abbyy FlexiCapture 4
19.09.2012 НПФ «Сбербанка» автоматизировал процессы ОПС с помощью Diasoft FA# 2

Публикаций - 35, упоминаний - 77

Сбербанк НПФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Naumen - Наумен 344 15
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 15
Dynatrace 46 15
Veeam Software 250 15
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии 38 13
VK - Mail.ru Group 2490 12
GAFA - GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 12 12
NtechLab - НтехЛаб 78 12
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 4
Rimini Street 38 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 3
Ситилинк - Citilink 190 3
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 3
Cinimex - Синимекс 160 3
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 3
Ланит ГК 1164 3
Schneider Electric 409 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 3
Schneider Electric Secure Power 44 3
Такском - Taxcom 119 3
Yandex - Яндекс 4106 3
Центр2М - Center2М 47 3
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 3
Ситилабс 25 3
Promobot - Промобот 49 2
Nvidia Corp 2047 2
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 2
Telegram Group 702 2
Softline - Софтлайн 1481 2
Huawei 2736 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 2
Microsoft Corporation 11226 2
IBM 3575 2
Alibaba Group 298 1
Huawei Russia - Хуавэй Россия 4 1
Dr.Web - Доктор Веб 980 1
Google LLC 7198 1
Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 21 1
Альфа-Банк 1128 17
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 16
РЖД - Российские железные дороги 1083 16
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 16
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 15
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 14
Уралсиб Банк 390 5
Интер РАО ПАО 159 5
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 5
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 4
Metro Cash&Carry - Metro C&C 224 4
Траско - Trasko 27 4
PepsiCo - Пепсико 96 4
Совкомбанк ПАО 147 4
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 4
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 100 3
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 3
ПГК - Первая грузовая компания 98 3
OKS Group 31 3
Газпромбанк - ГПБ 693 3
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 3
Аэрофлот 493 3
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 3
X5 Group 601 3
МТС банк 254 3
Segezha Group - Сегежа Групп 85 3
Росбанк ПАО - Societe Generale 326 3
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 3
Ингосстрах СПАО 210 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 3
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 3
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 23 3
Победа - Кондитерская фабрика 16 3
X5 Group - Пятерочка 561 3
Газпром нефть 382 2
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1289 2
Сбербанк страхование 47 1
Ornua 2 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 14
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 12
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1374 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 3
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 3
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1722 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1600 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Координационный центр МПК по ВТ ФГБУ - Межправкомиссия по вычислительной технике - Координационный центр межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники 9 1
Счётная палата РФ 462 1
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 99 1
Правительство РФ 2209 1
Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 3 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1706 1
МФЦ Мои документы города Ростов-на-Дону 2 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 123 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
Big Data - Большие данные 1136 15
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 13
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 5
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 4
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 4
e-Commerce - Электронная коммерция 299 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 3
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 3
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 785 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1227 2
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 79 2
SSO - Single Sign-On - Технология единого входа 111 2
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 2
APM - Application Performance Management - Управление производительностью приложений - Системы мониторинга приложений 20 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 725 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом 161 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 563 1
RDS - Remote Desktop Services - Технология поддержки сред удаленных рабочих столов 47 1
DNN - Deep Neural Network - Глубинные нейронные сети - Нейронная сеть глубокого обучения 13 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 1
ARM - Advanced RISC Machine 225 1
Резервный дата-центр (ЦОД) 10 1
AIOps - input/output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 18 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 84 1
Low-code - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 55 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1585 1
ARM64 - Архитектура процессора 1021 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1459 1
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов 29 1
Data Lake - Озеро данных 82 1
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 12
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 4
1С:ERP Управление предприятием 203 3
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 3
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 3
НКТ - Р7-Офис 73 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
Nvidia GeForce GTX 2090 2
Microsoft Office 365 769 2
Microsoft Office 1954 2
Nvidia NVlink - высокопроизводительная компьютерная шина 26 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 65 1
Pravoved.ru - Робот-юрист - Юридический онлайн-сервис 7 1
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector 31 1
Ланит Омни Rightway - Программа лояльности 13 1
Онланта OnCloud.ru 34 1
IBM Power9 21 1
IBM Power Systems - Серия серверов 130 1
Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 22 1
Яндекс.Дзен 66 1
VK - Mail.ru Teambox 19 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall 76 1
Microsoft Excel 440 1
Google Android 10752 1
Совкомбанк Халва 9 1
МегаФон Транкинг - MC PTT - Система профессиональной мобильной радиосвязи 2 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 1
ConTrace 1 1
MLPerf 5 1
ДИЦ - Турбо BI 4 1
Epam Digital Workplace 1 1
ФИС ФРДО - Федеральный реестр сведений о документах об образовании и квалификации 5 1
Цифровой инспектор 6 1
Сбербанк МегаЦОД 9 1
FlexSoft - FXL Платформа 28 1
IVA TPU - тензорный процессор 5 1
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 53 1
Xelent MultiCloud 8 1
Oracle Active Data Guard 16 1
IBM FileNet 55 1
Педоренко Андрей 41 16
Кириченко Игорь 41 16
Валчев Стоян 44 16
Антонов Александр 73 16
Клявин Владимир 26 16
Чаркин Евгений 182 16
Поляков Сергей 60 16
Путятинский Сергей 53 16
Хомков Игорь 40 16
Абакумов Евгений 103 16
Савцов Игорь 27 16
Теленков Андрей 21 13
Шершнев Георгий 13 13
Прохоров Фёдор 78 13
Огуряев Дмитрий 53 13
Васильев Григорий 35 13
Агафонова Наталия 35 13
Прокопенков Александр 6 6
Шевченко Владимир 135 4
Рыстенко Михаил 57 4
Сарнацкий Владислав 16 4
Егоров Владимир 52 4
Мищенко Евгений 14 4
Казарин Станислав 100 4
Платонов Михаил 38 4
Гордиенко Ростислав 17 4
Сирота Юрий 38 4
Смык Виталий 27 3
Трофимова Людмила 31 3
Каюмов Шамиль 34 3
Прохорова Алла 45 3
Богданов Кирилл 91 3
Сыкулев Андрей 57 3
Степченков Максим 36 3
Нестеров Алексей 79 3
Семенихин Игорь 37 3
Емелин Александр 25 3
Карпов Иван 41 3
Дьяченко Валерий 66 3
Халматов Максим 45 3
Россия - Российская федерация - РФ 57828 24
Казахстан - Республика 2661 16
Грузия 694 16
Украина 3417 16
Беларусь - Белоруссия 2104 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1102 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 3
Восточная Европа 1698 3
Россия - Владивосток 868 2
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 2
Латинская Америка 727 2
Испания - Королевство 1262 2
Ближний Восток 1486 2
Новая Зеландия 294 1
Россия - Пермь 748 1
Мавритания 6 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 1
Молдавия - Республика Молдова 436 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 1
Аргентина - Аргентинская Республика 189 1
Непал - Федеративная Демократическая Республика 89 1
Таджикистан - Республика 441 1
Кувейт 51 1
Доминикана - Доминиканская Республика 21 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 1
Россия - Калужская область 575 1
Россия - Ульяновская область 354 1
Узбекистан - Республика 828 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1120 1
Турция - Турецкая республика 957 1
Россия - Омск 636 1
Франция - Французская Республика 2150 1
Италия - Итальянская Республика 1409 1
Африка 1506 1
США - Кремниевая долина 399 1
Россия - Республика Крым 626 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 17
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1012 15
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 15
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 282 12
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 6
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 51 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 4
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 3
ИПП - Индивидуальный пенсионный план 7 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1165 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2880 2
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС 33 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Русский язык 1004 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 85 1
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций 5 1
ОФЗ - Облигации федерального займа 8 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 130 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 29 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 421 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 282 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Gartner 2200 4
IDC - International Data Corporation 2738 2
CNews Analytics 1992 1
Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
OWASP Top - Open Web Application Security Project 39 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 135 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
CNews AWARDS 292 16
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 15
CNews Баттл 34 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771541, в очереди разбора - 675223.
Создано именных указателей - 46354.
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