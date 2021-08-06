Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Сбербанк НПФ
Негосударственный пенсионный фонд
СберНПФ
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 35, упоминаний - 77
Сбербанк НПФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 123 1
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
|Педоренко Андрей 41 16
|Кириченко Игорь 41 16
|Валчев Стоян 44 16
|Антонов Александр 73 16
|Клявин Владимир 26 16
|Чаркин Евгений 182 16
|Поляков Сергей 60 16
|Путятинский Сергей 53 16
|Хомков Игорь 40 16
|Абакумов Евгений 103 16
|Савцов Игорь 27 16
|Теленков Андрей 21 13
|Шершнев Георгий 13 13
|Прохоров Фёдор 78 13
|Огуряев Дмитрий 53 13
|Васильев Григорий 35 13
|Агафонова Наталия 35 13
|Прокопенков Александр 6 6
|Шевченко Владимир 135 4
|Рыстенко Михаил 57 4
|Сарнацкий Владислав 16 4
|Егоров Владимир 52 4
|Мищенко Евгений 14 4
|Казарин Станислав 100 4
|Платонов Михаил 38 4
|Гордиенко Ростислав 17 4
|Сирота Юрий 38 4
|Смык Виталий 27 3
|Трофимова Людмила 31 3
|Каюмов Шамиль 34 3
|Прохорова Алла 45 3
|Богданов Кирилл 91 3
|Сыкулев Андрей 57 3
|Степченков Максим 36 3
|Нестеров Алексей 79 3
|Семенихин Игорь 37 3
|Емелин Александр 25 3
|Карпов Иван 41 3
|Дьяченко Валерий 66 3
|Халматов Максим 45 3
|Gartner 2200 4
|IDC - International Data Corporation 2738 2
|CNews Analytics 1992 1
|Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
|OWASP Top - Open Web Application Security Project 39 1
|НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 135 1
|Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
|НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771541, в очереди разбора - 675223.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771541, в очереди разбора - 675223.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru