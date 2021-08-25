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РАСУ
Русатом Автоматизированные Системы Управления



25.08.2021 «Росатом» будет оценивать репутацию поставщиков на российском ПО вместо софта Microsoft 1
24.05.2021 «Росатом» переносит огромную финансовую ИТ-систему с Oracle на Postgres Pro 1
10.12.2020 «Росатом» массово меняет СУБД Oracle и Microsoft на российскую Postgres Pro 1
25.08.2020 Программы создания квантового компьютера с облачным доступом и сенсорных доверенных систем выполнят к 2022 году 3
17.07.2020 РЖД и ФАС расправились с микропредприятием, из-за пандемии не поставившим планшеты на российском Linux 1
05.06.2020 ЗНТЦ вошел в проект исследовательского центра «Доверенные сенсорные системы» 1
01.06.2020 В России создадут доверенную платформу сбора и обработки сенсорной информации 1
13.11.2019 Евгений Абакумов, ИТ-директор Росатома — в интервью CNews - Хорошо относимся к российскому ИТ-рынку и развиваем инсорс-разработку 1
23.01.2019 «Дочка» «Росатома» начинает поставлять за границу электрооборудование для АЭС 6
11.12.2018 Уволившийся из «Росатома» критик иностранного ПО на АЭС нашел 100 млн руб. и создал ему замену 2
12.02.2018 В России появился интегратор 3D-печати 1
06.06.2017 Hughes поставит в Россию первую VSAT-систему стандарта DVB-S2X для «РуСат» 3
25.05.2017 РАСУ оснастит новые блоки на «Курской АЭС» системами связи 2
17.04.2017 «Орион» по итогам первого квартала 2017 года увеличил показатель ARPU для бюджетного пакета на 13% 1
20.03.2017 «Русатом автоматизированные системы управления» запускает собственный электротехнический бизнес 4
13.12.2016 РАСУ автоматизирует новые энергоблоки АЭС в Индии 2
31.01.2014 «РуСат» открывает сервисный центр Newtec 1
29.01.2014 Ссора провайдеров позволила абонентам бесплатно пользоваться спутниковым интернетом 1
28.01.2014 «Радуга-Интернет» прекратил обслуживать абонентов сервиса KiteNet 2
21.08.2013 «Радуга-Интернет» снижает цены на оборудование для двустороннего спутникового интернета, работающего в Ka-диапазоне 1
18.03.2013 Двусторонний спутниковый интернет KiteNet запущен в коммерческую эксплуатацию 3
24.01.2013 Спутниковый интернет идет в народ 1
23.01.2013 «РуСат» будет предоставлять услуги спутникового интернета под торговой маркой KiteNet 5
16.01.2013 «РуСат» расширяет сотрудничество с Panasonic Avionics 2
18.12.2012 «РуСат» запустил пилотный проект по предоставлению доступа в интернет в поездах 1
19.09.2012 «РуСат» выходит на массовый рынок 1
04.09.2012 В четырех российских поездах дальнего следования появился бесплатный WiFi 1
17.07.2012 «РуСат» открывает сервисный центр C-COM 1
21.03.2012 «РуСат» начал оказывать услугу аренды емкости телепорта 1
03.02.2012 Panasonic Avionics запустил широкополосный доступ через спутник «Ямал-201» 1
17.01.2012 «РуСат» стал официальным представителем по продаже оборудования Wavestream на территории России 6
15.12.2011 «РуСат» купил сервис-центр ViaSat 1
29.11.2011 «РуСат» арендовал частотный ресурс на спутнике Astra 1F 2
27.04.2011 «РуСат» формирует новую платформу для управления сетью VSAT 1
09.03.2011 Оборот «РуСат» в 2010 г. вырос на 27,6% до 1,17 млрд руб. 1
16.02.2011 «РуСат» предоставит связь для транзитных самолетов 1
31.01.2011 «РуСат» предоставил вещателям возможность получения телепрограмм из центра формирования медиапотоков «Синтерра Медиа» 1
09.11.2010 Открыта регистрация на посещение Международной выставки и конференции CSTB’2011 1
26.10.2010 «РуСат» арендовал частотный ресурс на спутнике Intelsat-906 1
23.09.2010 «РуСат» отчитался за первое полугодие 2010 г. 1

Публикаций - 86, упоминаний - 137

РАСУ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Lenovo Motorola 3213 8
Космическая связь ФГУП ГПКС 327 8
Viasat 73 7
Акадо Телеком - Комкор 773 7
GS Group - General Satellite 169 7
НТВ-Плюс 249 7
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 315 7
Apple Inc - Эппл Рус 9577 6
ProViS - Provideo Systems 9 6
BT Group - British Telecommunications 571 6
INTELSAT Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization 78 6
STMicroelectronics 258 6
Rambler Group - Рамблер ГК 751 6
Газпром космические системы - Gazprom Space Systems 47 5
Intel Corporation 10398 4
Наука и инновации АО 6 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2259 4
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 102 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7562 3
РИР - Русатом Инфраструктурные решения 20 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3707 3
Oracle Corporation 5704 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8382 2
Aquarius - Аквариус 415 2
СЦС Совинтел - Голден Телеком 522 2
Ростелеком Уралсвязьинформ 536 2
Orange S.A. 864 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6134 2
Hughes 64 2
Инфраструктура ТК 4 2
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant 460 2
Agilent Technologies 85 2
AltegroSky - Альтегроскай - НекстТелл 48 2
Gilat Satellite Networks 69 2
Microsoft Corporation 20359 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7638 2
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр 8 2
Siemens AG - Сименс Россия 2126 2
Eutelsat 115 2
Philips 1573 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 188 6
Орион-Экспресс - Телекарта 133 5
АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом 42 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4732 4
Белоярская АЭС-авто 3 3
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 88 3
Куданкулам АЭС - Атомная электростанция 13 3
Атомредметзолото Хиагда - Горно-химический комбинат 7 3
Газпром ПАО 711 3
РЖД - Российские железные дороги 1276 3
Смоленская АЭС-сервис 3 3
Евросеть 1312 2
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 35 2
Почта России ПАО 1752 2
УЭМЗ - Уральский электромеханический завод 3 2
Аккую Нуклеар АЭС - Атомная электростанция Турции - Akkuyu Nükleer Güç Santrali 5 1
Росатом Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 16 1
Трансаэро - авиакомпания 53 1
36,6 - аптечная сеть 13 1
Руппур АЭС Бангладеш - Атомная электростанция 2 1
Курская АЭС - Атомная электростанция 16 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 164 1
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 64 1
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 87 1
Интер РАО ПАО 246 1
Danone - Данон 58 1
Транснефть 184 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 327 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 168 1
Boeing 449 1
Роснефть НК 415 1
Банк Зенит 163 1
X5 Group - Пятерочка 592 1
Лукойл-Информ 86 1
Связной ГК 1057 1
ГПБ - Газпромбанк 779 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1821 1
РВК - Российская венчурная компания 500 1
Физприбор - Московский завод 8 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 842 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7207 12
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 539 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1269 4
Правительство РФ 2485 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1882 4
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 186 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1822 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1923 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 417 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1078 2
Балаковская АЭС - Атомная электростанция 19 1
Совет Европы 72 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 125 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 96 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 120 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 134 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 52 1
РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е. И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 8 1
Ростовская АЭС - Атомная электростанция 17 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2679 1
Нововоронежская АЭС - Атомная электростанция 22 1
Бушерская АЭС - Атомная электростанция - Иран - Бушер 8 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1785 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 477 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1039 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1916 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2279 1
Президент Российской Федерации 1601 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 480 1
Роснано 459 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 839 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1712 1
Калининская АЭС - Атомная электростанция 57 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 238 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 175 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 48 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 354 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1741 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1946 13
SVGA - Super VGA - разрешение экрана 800x600 112 6
VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 44 5
3G - Стандарт мобильной связи 4911 4
Ka-диапазон - сантиметровые и миллиметровых длины волн для спутниковой радиосвязи и радиолокации 48 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2510 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3065 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 819 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2448 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2053 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 143 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2741 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 462 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 226 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9257 2
3D-печать 141 1
Телевизор - Телевизионный приёмник 837 1
MQTT - Message Queuing Telemetry Transport - Сетевой протокол поверх TCP/IP для обмена сообщениями между устройствами 20 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11685 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 447 1
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 616 1
НКУ - низковольтные комплектные устройства 8 1
РЗА - Система цифровой релейной защиты и автоматики 10 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 95 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 709 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1751 1
ModBus - Открытый коммуникационный протокол на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave) 74 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 946 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 600 1
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 476 1
TDMA - Time Division Multiple Access - Множественный доступ с разделением по времени - способ использования радиочастот 139 1
Электроника 79 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 446 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1202 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем 54 1
DDR - Double data rate 1958 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5609 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3870 1
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 159 1
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 562 1
Microsoft SQL Server 1139 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 653 3
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 330 3
Linux OS 7015 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 297 2
АИК ССИ - Автоматизированная информационно-контролирующая система сбора и обработки сенсорной информации 2 2
PTC OPC UA - PTC OPC Unified Architecture 11 1
C# - C Sharp - Язык программирования 206 1
Swiss-AS AMOS 14 1
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - Процессор 39 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 832 1
Microsoft Windows Server 2012 147 1
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 419 1
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 71 1
Microsoft Windows 10 Enterprise 20 1
Физприбор - Вершок - WhereShock - Унифицированная распределенная система управления (HMI/SCADA) 4 1
Физприбор - Корешок - CoreShock - Распределенная СУБД реального времени 23 1
Microsoft Windows Server 2016 42 1
РусБИТех - Astra Linux Common Edition 65 1
Microsoft .NET Framework - платформа разработки веб-приложений 203 1
Siemens Simatic Profibus - открытая промышленная сеть 17 1
Microsoft Office 2016 15 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 157 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 1175 1
Oracle Java ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 140 1
Google Chrome - браузер 1125 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 423 1
Microsoft Windows 10 9823 1
JavaScript - Язык программирования 866 1
Microsoft Azure 1195 1
AWS - Amazon Web Services 589 1
1С:ERP Управление предприятием 209 1
Microsoft Windows 8 1229 1
Microsoft Windows 7 1667 1
Microsoft Outlook 1191 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1206 1
Apache HTTP Server 357 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 64 1
Новые облачные технологии - МойОфис 316 1
Red Hat WildFly - ранее JBoss Application Server - JBoss AS 100 1
Переверзев Алексей 3 3
Абакумов Евгений 108 2
Мантуров Денис 57 2
Пехтерев Сергей 41 2
Путин Владимир 2162 2
Дуб Алексей 1 1
Рыбалкин Александр 1 1
Бутко Андрей 1 1
Толстой Лев 18 1
Подольный Вадим 6 1
Алексеев Сергей 5 1
Серчугов Евгений 2 1
Савин Валерий 1 1
Грошев Николай 1 1
Фрадков Михаил 118 1
Воронин Алексей 15 1
Махновский Кирилл 18 1
Шаронов Андрей 50 1
Наквасин Сергей 13 1
Федоров Алексей 41 1
Панченко Иван 43 1
Рейман Леонид 978 1
Россия - Российская федерация - РФ 76899 55
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25274 32
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28395 8
Европа 6508 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10628 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11753 5
Германия - Федеративная Республика 6787 5
Индия - Республика 3441 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1676 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11134 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2066 4
Россия - Сибирь 1217 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 773 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1769 3
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 463 3
Европа Восточная 2698 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1687 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 961 3
Япония 6710 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1864 3
Франция - Французская Республика 4080 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1217 2
Евразия 199 2
Иран - Исламская Республика Иран 585 2
Венгрия 554 2
Беларусь - Белоруссия 2952 2
Израиль 1293 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8111 2
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 52 2
Россия - СФО - Новосибирск 2799 2
Египет - Арабская Республика 523 2
Финляндия - Финляндская Республика 1400 2
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 232 2
Китай - Тайвань 1386 1
Латинская Америка 1294 1
Северная Америка 2355 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 586 1
Азия - Азиатский регион 2886 1
Бельгия - Королевство 743 1
Канада 2312 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 561 6
Fashion industry - Индустрия моды 27 6
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 775 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1431 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 606 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 896 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 364 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1553 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 124 1
РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 22 1
Абонентская база 12 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 94 1
МРОТ - Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации 18 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 294 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1221 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7893 4
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 324 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 237 1
Рен ТВ - телеканал 54 1
New Scientist 630 1
Вести 24 - Российский информационный канал 26 1
VNUNet.com 179 1
IDC - International Data Corporation 4414 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2502 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 869 1
Gartner Dataquest 316 1
МИЭТ - Московский институт электронной техники 73 3
Доверенные сенсорные системы ЛИЦ - Лидирующий исследовательский центр 2 2
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 165 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 92 1
Сириус - Образовательный центр 102 1
ТГУ - Томский государственный университет 80 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 106 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 54 1
ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 15 1
CSTB Telecom & Media 48 8
Технопром - форум технологического развития 6 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1084261, в очереди разбора - 980866.
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