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РАСУ
Русатом Автоматизированные Системы Управления
РАСУ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Переверзев Алексей 3 3
|Абакумов Евгений 108 2
|Мантуров Денис 57 2
|Пехтерев Сергей 41 2
|Путин Владимир 2162 2
|Дуб Алексей 1 1
|Рыбалкин Александр 1 1
|Бутко Андрей 1 1
|Толстой Лев 18 1
|Подольный Вадим 6 1
|Алексеев Сергей 5 1
|Серчугов Евгений 2 1
|Савин Валерий 1 1
|Грошев Николай 1 1
|Фрадков Михаил 118 1
|Воронин Алексей 15 1
|Махновский Кирилл 18 1
|Шаронов Андрей 50 1
|Наквасин Сергей 13 1
|Федоров Алексей 41 1
|Панченко Иван 43 1
|Рейман Леонид 978 1
|IDC - International Data Corporation 4414 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2502 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 869 1
|Gartner Dataquest 316 1
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