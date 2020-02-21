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МиГ РСК
Российская авиастроительная компания
ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр

МиГ РСК - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр


21.02.2020 Корпорация «МиГ» разработала систему автоматической посадки военных самолетов
23.08.2019 «МиГ» не заплатил 65 млн российскому телеком-разработчику за «железо» Huawei
06.02.2019 В корпорации «МиГ» внедрено решение на виртуальной платформе UserGate
02.07.2018 «Техносерв» сообщил о внедрении системы унифицированных коммуникаций для РСК «МиГ»
05.04.2017 Корпорация «МиГ» сносит три ИТ-системы, чтобы поставить «1С»
09.04.2013 МиГ внедрила Optima-WorkFlow
26.01.2012 МиГ автоматизировала документооборот на базе СЭД Optima-WorkFlow
18.01.2012 РСК МиГ: Небо просит информационных технологий
02.06.2010 «Билайн» выбран единым поставщиком услуг корпоративной мобильной связи для «РСК «МиГ»
19.02.2010 Истребители МиГ-29К/КУБ приняты на вооружение ВМС Индии
09.12.2009 Инженерный центр "ОКБ им. А.И.Микояна" отметил свое семидесятилетие
08.12.2009 Первая партия корабельных истребителей МиГ-29К/КУБ поставлена в Индию
29.09.2009 Палубный МиГ-29 впервые сел на авианосец
25.05.2009 РСК "МиГ": болгарский контракт успешно завершён
23.04.2009 GMCS перевела систему управления «МиГ» на Infor ERP LN (Baan 6.1)
03.03.2009 Почетному Генеральному конструктору самолетов "МиГ" Ростиславу Белякову исполняется 90 лет
16.02.2009 AERO INDIA 2009: индийская журналистка совершила полет на МиГ-35
12.02.2009 AERO INDIA 2009: индийский летчик совершил полет на новом истребителе МиГ-35
12.02.2009 В. Путин посетил РСК "МиГ"
11.01.2009 "МиГ" и "Су" получили единого гендиректора
08.12.2008 Новейшая бортовая станция успешно проходит летные испытания
10.09.2008 GMCS переведет систему управления «МиГ» на новый уровень
14.08.2008 Обозначена стратегия РСК "МиГ"
29.07.2008 МиГ-АТ получил российский двигатель вместо французского
15.07.2008 МиГ-35 представлен в Фарнборо
26.05.2008 РСК "МиГ" примет участие в международном авиасалоне ILA-2008
19.03.2008 Серийный МиГ-29КУБ впервые поднялся в воздух
29.02.2008 РСК МиГ модернизировала истребители для Словакии
29.10.2007 МиГ-29М ОВТ продемонстрирует сверхманевренность в Ливии
27.09.2007 GMCS построила систему учета основных средств для РСК «МиГ»
22.08.2007 Корпорация "МиГ": первые контракты на "МАКС-2007"
28.06.2007 Новые МиГи поднялись в подмосковное небо
14.06.2007 В Ле-Бурже представят новейшие базовые модификации МиГов
03.04.2007 РСК «МиГ» управляет персоналом вместе с «БОСС-Кадровиком»
05.07.2006 МиГ внедрит кадровую систему
09.02.2006 Индия модернизирует свои МиГи за $888 млн.
09.02.2006 Индия модернизирует свои МиГи за $888 млн.
27.01.2006 "МиГ" внедряет SSA ERP (Baan)
01.12.2005 МиГ начал внедрение СЭД
22.08.2005 МАКС принес $1 млрд. контрактов и 2 мировых рекорда

Публикаций - 69, упоминаний - 150

МиГ РСК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

GMCS 315 8
Microsoft Corporation 21279 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7559 4
Safran - Sagem 166 3
Infor 180 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8577 3
5300 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6261 3
Ростех - Ростехнологии 2398 2
Optima Software 19 2
Raytheon 284 2
Leta Group 225 2
Biocad - Биокад 38 2
Аскон - Ascon 274 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 295 2
Oracle Corporation 5827 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1843 2
Thales 78 1
1С-Рарус 700 1
Avanpost - Аванпост 103 1
InfoWatch - Инфовотч 826 1
Google LLC 9578 1
Ростелеком ВолгаТелеком 509 1
АПМ НТЦ - Автоматизированное Проектирование Машин - Научно-технический центр 8 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС 138 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 209 1
Булат НИЦ 9 1
ТЕСИС - Tesis - Инжиниринговая компания 25 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1083 1
ЛазерСервис 1 1
Huawei 3023 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services 257 1
Leta IT-company 121 1
UserGate - Юзергейт - Entensys 141 1
ВымпелКом - Билайн - DataFort - ДатаФорт 218 1
SAP SE 4383 1
Intel Corporation 10832 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7875 1
VK - Mail.ru Group 2880 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 411 1
Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П. О. Сухого 181 11
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 129 8
ВВС России - Военно-воздушные силы России - Русские витязи - Авиационная группа высшего пилотажа 83 7
Иркут НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация 123 5
BAE Systems 159 4
Новард Управляющая компания - Novard 67 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1974 3
НРД - Национальный расчетный депозитарий 100 3
Туполев ПАО 22 3
Lockheed Martin 692 3
Boeing 931 3
Держава АКБ 15 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4925 3
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 477 3
Норникель - Норильский никель 264 2
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 80 2
Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого - ГСС 76 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1593 2
Airbus Defence and Space - EADS 124 2
X5 Group 654 2
Northrop Grumman 200 2
Pony Express 58 2
ОКБ имени Яковлева - Опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева 1 2
Сбер - Сбербанк Среднерусский банк 24 1
ОВК ВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 12 1
АК имени С.В. Ильюшина - Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина - российское проектно-конструкторское бюро 15 1
Силовые машины 54 1
Владивосток Авиа 5 1
Paulig Group - Паулиг РУС 24 1
ТНК-ВР Холдинг 236 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливная компания 80 1
РПКБ - Раменское приборостроительное конструкторское бюро 8 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 117 1
Мосводоканал 50 1
Сургутнефтегаз - СНГ 163 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 239 1
Газпром нефть 404 1
Транснефть 216 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 253 1
Газпром ПАО 845 1
Рособоронэкспорт 66 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1765 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1152 3
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 364 3
Правительство РФ 3951 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1210 2
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 245 2
ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 151 2
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 532 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1207 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2447 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1862 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1543 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 3696 1
Роспром - Федеральное агентство по промышленности 52 1
ФСВТС России - Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 18 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 68 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12420 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 18040 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 1011 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 684 3
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 652 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2321 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-aided design - Цифровое проектирование 164 1
УПАТС - учрежденческо-производственная автоматическая телефонная станция 50 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 1096 1
Workflow - Поток работ 98 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 532 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 3704 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 1830 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 4035 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 706 1
EDA - Electronic design automation - Автоматизация проектирования электронных устройств 45 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов 32 1
УАТС - учрежденческая АТС - Офисная АТС - PABX - Private Automatic Branch eXchange 91 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 549 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2887 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 287 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1692 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 1114 1
МФУ - Многофункциональное устройство 784 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 465 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 5943 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1491 1
НСД - Несанкционированный доступ к информации - Неправомерный доступ к компьютерной информации - Защита от несанкционированного доступа к информации - Киберпреступность 154 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 218 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 178 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1017 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1992 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 636 1
ICAP - The Internet Content Adaptation Protocol - Протокол расширения для прокси-сервера 29 1
МиГ - серия фронтовых истребителей 99 22
Infor ERP LN 173 9
Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 119 5
БОСС-Кадровик 116 3
АК имени С.В. Ильюшина - Ил-76 - тяжёлый транспортный самолёт 51 2
Optima Workflow 51 2
ОКБ имени Яковлева - ЯК серия самолётов 4 2
Иркут НПК МС-21 - Семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 48 2
Як - серия одномоторных самолётов-истребителей 32 2
OpenText Documentum 342 2
Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 56 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 605 1
Siemens Teamcenter 50 1
Directum СЭД - ECM-система 142 1
ОКБ О.К. Антонова - АН-124 Руслан 41 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 259 1
Microsoft Forefront TMG 31 1
Microsoft SharePoint Server 538 1
Huawei Honor HUNTER V - игровой ноутбук 31 1
УралВагонЗавод Армата Т-90 «Владимир» - российский основной боевой танк 21 1
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 180 1
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 142 1
Туполев ПАО - Ту-160 - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец 41 1
Microsoft Windows 1474 1
Huawei OceanStor V5 Storage System Enterprise Storage - Система хранения данных All-Flash уровня Enterprise 3 1
Linux OS 7307 1
Microsoft Windows 10 10288 1
Ред ОС 275 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1204 1
Zecurion DLP 37 1
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 1
Zecurion Zlock DLP Device Control 74 1
Microsoft Azure 1221 1
Autodesk CFD - Autodesk Computational Fluid Dynamics simulation software 18 1
Microsoft Office Excel 724 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 893 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 526 1
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 349 1
ESET NOD32 - Антивирусная программа 418 1
Аэрокосмические системы - Макс - САПР 100 1
Погосян Михаил 20 7
Беляев Михаил 8 6
Левиков Антон 68 4
Чевкота Олег 15 4
Халматов Максим 48 3
Кадыков Роман 15 3
Мишин Михаил 4 3
Жилин Вадим 9 3
Почкаев Евгений 9 3
Иванов Георгий 18 3
Долгополов Игорь 4 3
Пономарев Андрей 13 3
Маковкин Иван 6 3
Федоров Алексей 57 3
Лыжин Дмитрий 8 2
Мельников Александр 68 2
Власов Павел 5 2
Христенко Виктор 40 2
Старостин Ефим 7 2
Волков Константин 5 2
Шевченко Владимир 135 2
Зобнина Маргарита 54 1
Самойленко Максим 65 1
Пономарев Ярослав 1 1
Джанбаев Андрей 11 1
Ахметов Даниал 46 1
Болтрукевич Константин 9 1
Котов Олег 43 1
Камышев Михаил 4 1
Стрелец Михаил 1 1
Незнамов Александр 1 1
Суетин Николай 8 1
Курочкин Александр 9 1
Поповкин Владимир 21 1
Алексеев Герман 8 1
Елиферов Виталий 9 1
Дойников Игорь 11 1
Сокольская Людмила 10 1
Фомин Александр 6 1
Тимошкин Андрей 8 1
Россия - Российская федерация - РФ 90373 30
Индия - Республика 4111 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 28484 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 35856 7
Германия - Федеративная Республика 7863 4
Франция - Французская Республика 5014 4
Украина 5603 4
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 195 3
Малайзия 740 3
Нидерланды 2031 3
Грузия 1032 3
Австралия - Австралийский Союз 2662 3
Швеция - Королевство 1879 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1728 3
Казахстан - Республика 4175 3
Италия - Итальянская Республика 2921 3
Мьянма - Республика Союз 84 2
Греция - Греческая Республика 632 2
Монголия 248 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 570 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 4332 2
Беларусь - Белоруссия 3241 2
Узбекистан - Республика 1261 2
Испания - Королевство 2582 2
Индонезия - Республика 771 2
Болгария - Республика 632 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11701 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1469 2
Канада 3063 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 158 2
Йемен - Йеменская Республика 19 2
Сингапур - Республика 1528 2
Нигерия - Федеративная Республика 233 2
Словакия - Словацкая Республика 349 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 11400 2
Европа Восточная 2839 2
Индия - Карнатака - Бангалор 172 2
Ирак - Республика 620 2
Колумбия - Республика 407 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 870 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2769 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1117 4
Черкизон - Черкизовский рынок 65 3
Аутсорсинг 394 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 276 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3670 2
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 2253 2
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 518 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1874 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 404 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 457 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5094 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5088 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1508 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10343 3
Washington Profile 140 2
CNews RND - R&D.CNews 2111 2
Flight International 64 2
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 169 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1843 1
Российская газета 219 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2725 1
ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 107 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 150 6
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1422 3
Startup Village - международная стартап-конференция 46 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170415, в очереди разбора - 1014617.
Создано именных указателей - 65367.
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