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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МиГ РСК
Российская авиастроительная компания
ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр
Публикаций - 69, упоминаний - 150
МиГ РСК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 68 2
|Погосян Михаил 20 7
|Беляев Михаил 8 6
|Левиков Антон 68 4
|Чевкота Олег 15 4
|Халматов Максим 48 3
|Кадыков Роман 15 3
|Мишин Михаил 4 3
|Жилин Вадим 9 3
|Почкаев Евгений 9 3
|Иванов Георгий 18 3
|Долгополов Игорь 4 3
|Пономарев Андрей 13 3
|Маковкин Иван 6 3
|Федоров Алексей 57 3
|Лыжин Дмитрий 8 2
|Мельников Александр 68 2
|Власов Павел 5 2
|Христенко Виктор 40 2
|Старостин Ефим 7 2
|Волков Константин 5 2
|Шевченко Владимир 135 2
|Зобнина Маргарита 54 1
|Самойленко Максим 65 1
|Пономарев Ярослав 1 1
|Джанбаев Андрей 11 1
|Ахметов Даниал 46 1
|Болтрукевич Константин 9 1
|Котов Олег 43 1
|Камышев Михаил 4 1
|Стрелец Михаил 1 1
|Незнамов Александр 1 1
|Суетин Николай 8 1
|Курочкин Александр 9 1
|Поповкин Владимир 21 1
|Алексеев Герман 8 1
|Елиферов Виталий 9 1
|Дойников Игорь 11 1
|Сокольская Людмила 10 1
|Фомин Александр 6 1
|Тимошкин Андрей 8 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170415, в очереди разбора - 1014617.
Создано именных указателей - 65367.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170415, в очереди разбора - 1014617.
Создано именных указателей - 65367.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru