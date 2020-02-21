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Корпорация «МиГ» разработала систему автоматической посадки военных самолетов

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Инженеры корпорации «МиГ» (в составе «Объединенной авиастроительной корпорации», ОАК) получили патент на систему автоматического управления самолетом при заходе на посадку. Данный цифровой комплекс повышает безопасность пилотирования в сложных метеоусловиях, позволяет летчику выйти на глиссаду в автоматическом режиме и за меньшее время, продолжить снижение до появления видимости. Новая технология найдет свое применение в самолетах МиГ-29М/М2 и МиГ-35.

«Мы планируем внедрять новую систему автоматической посадки, разработанную нашими инженерами, в современные и перспективные авиационные комплексы марки "МиГ", – сказал генеральный директор корпорации "МиГ" Илья Тарасенко. – Работа уже ведется. Одним из главных приоритетов наших инженеров является безопасность и максимальная эффективность применения авиационной техники».

Новая разработка корпорации «МиГ» включила в себя ряд инновационных блоков, приводов и систем, в том числе навигационно-измерительный комплекс. Преимущества системы, как утверждают в компании, подтверждены летными испытаниями с положительными оценками летчиков.



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