В России за 50 миллионов создается государственная система зрения беспилотников 1

РВК отобрала команды для участия в первых в России испытаниях беспилотных автомобилей для зимних дорог 2

МГТС сообщила о кадровых перестановках в блоке по продажам и обслуживанию 1

LogistiX оснастила учебную лабораторию Астраханского государственного университета системой LEAD WMS 1

Столичная система ограничения на въезд и передвижение грузового автотранспорта начала учитывать нарушения водителей 1

Николай Рыжов назначен руководителем Комитета АПКИТ по развитию и локализации ИТ 2

Парковочные инспекторы в Москве начали оформлять протоколы в электронном виде 2

В МАДИ открыт первый в России центр компетенции IBM в области интеллектуальных транспортных систем 4

МГТС приступила к модернизации 16 АТС 1