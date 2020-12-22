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МАДИ
Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет


22.12.2020 Раскрыты самые штрафующие дорожные камеры Москвы, отбирающие у водителей сотни миллионов рублей 3
26.11.2020 «Швабе» реализует проект весогабаритного контроля в Ленинградской области 1
15.09.2020 В России за 50 миллионов создается государственная система зрения беспилотников 1
18.02.2020 В ТТК назначен руководитель ИТ-департамента 1
13.11.2019 Беспилотник «Яндекса» попал в ДТП по вине своего водителя 1
07.10.2019 «Рексофт» вошел в межотраслевой проектный консорциум «Автодата.рус» 1
24.01.2019 РВК отобрала команды для участия в первых в России испытаниях беспилотных автомобилей для зимних дорог 2
14.08.2018 МГТС сообщила о кадровых перестановках в блоке по продажам и обслуживанию 1
21.12.2017 «РТ Лабс» разработала сервис «Мультиоплаты» на Едином портале госуслуг 1
09.02.2017 LogistiX оснастила учебную лабораторию Астраханского государственного университета системой LEAD WMS 1
08.09.2016 ИТ-департамент Москвы: штраф за неоплаченную парковку можно обжаловать в электронном виде 3
28.04.2016 В Москве похитили студента, чтобы он написал банковский троян 2
11.01.2016 «Автокод» поможет водителям вернуть ошибочно уплаченный штраф МАДИ 3
27.10.2015 Водители смогут запросить копию постановления МАДИ через «Автокод» 2
01.10.2015 «Автокод» сообщит результат обжалования штрафа МАДИ 4
14.09.2015 На портале «Автокод» стали доступны фотографии нарушений правил стоянки и остановки 1
10.09.2015 Столичная система ограничения на въезд и передвижение грузового автотранспорта начала учитывать нарушения водителей 1
14.08.2015 «Автокод» поможет водителям оформить европротокол 1
09.06.2015 Николай Рыжов назначен руководителем Комитета АПКИТ по развитию и локализации ИТ 2
10.04.2015 Столичные водители смогут записаться на прием к руководству МАДИ через «Автокод» 3
23.03.2015 Водители смогут отслеживать статус своего обращения в МАДИ на портале «Автокод» 3
16.03.2015 Сумма платежей, совершенных на московском портале госуслуг, превысила 5 млрд руб. 1
18.12.2014 Столичные водители смогут аннулировать необоснованный штраф на портале «Автокод» 1
05.12.2014 Столичные водители смогут сообщить об оплате штрафа за неправильную парковку на портале «Автокод» 2
24.11.2014 Парковочные инспекторы в Москве начали оформлять протоколы в электронном виде 2
08.07.2014 Omnicomm поставит датчики уровня топлива для обучающего центра программы «Эко-вождение» в России 2
24.03.2014 В «Моём деле» — новый директор по маркетингу 1
13.11.2013 Kapsch и «НИС» объединяют усилия для развития системы взимания платы с большегрузного транспорта в России 1
24.04.2013 LogistiX создала WMS-инфраструктуру для «Центра инновационных технологий в логистике» 1
17.04.2013 Топ-менеджер Inpas стал региональным директором «Эн. Си. Ар., NCR A/O» по продажам финансовых решений в России и СНГ 1
02.02.2012 В России разработана федеральная система идентификации объектов дорожного движения с помощью RFID-технологий 1
31.01.2012 Выручка ГЛОНАСС-интегратора «АФК Системы» выросла в 100 раз за два года 1
25.01.2012 «НИС ГЛОНАСС» и «Сименс» договорились о сотрудничестве в области разработки и внедрения спутниковых навигационных технологий 1
09.12.2011 Система взимания платы с большегрузного транспорта «НИС ГЛОНАСС» прошла испытания и готова к промышленному использованию 2
18.08.2011 Конференция «Современные методы анализа конструкций с использованием программного комплекса Sofistik» пройдет в Сочи 1
09.08.2011 В МАДИ открыт первый в России центр компетенции IBM в области интеллектуальных транспортных систем 4
18.09.2009 Генеральным директором «Сервис Плюс» стал Сергей Фалеев 1
07.04.2009 Николай Рыжов назначен генеральным директором «Открытых Технологий» 2
04.08.2008 МГТС приступила к модернизации 16 АТС 1
29.04.2008 Составлен первый портрет итэшника 1

Публикаций - 40, упоминаний - 65

МАДИ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4103 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 2
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 102 1
М2М телематика 165 1
Ростех Электронный паспорт 15 1
BaseTracK - Бейстрек Рус 2 1
ИТС СПРУТ - Магнитогорск 1 1
НКБ ВС - Научно-конструкторское бюро вычислительных систем 2 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Открытые технологии 209 1
Avrora Robotics - Аврора Роботикс 2 1
СтарЛайн НПО - StarLine 10 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 254 1
НП ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 116 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 492 1
Рексофт - Reksoft 202 1
Ростех Швабе Холдинг 150 1
SAP CIS - САП СНГ 757 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 785 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 844 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 247 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
X5 Group - Пятерочка 560 1
X5 Group - Перекресток 205 1
McDonald’s - Макдоналдс 90 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 104 1
ГАЗ - Горьковский автомобильный завод 64 1
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 20 1
Соллерс - Sollers 17 1
Водный стадион Технопарк 10 1
Agora Freight 1 1
Авто-РТК - РТК-Авто 2 1
Sapato.ru 18 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога 31 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 1
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 68 1
АМПП ГКУ - Администратор Московского парковочного пространства - Московский паркинг 5 1
Министерство транспорта Израиля 2 1
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 548 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 488 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1357 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Google Android 10751 1
IBM Watson 105 1
Java - Язык программирования 1180 1
Автодата - Национальная сервисная навигационно-телематическая платформа 9 1
Toyota Prius 22 1
РЖД Ласточка - ЭС1, ЭС1П, ЭС2Г, ЭС2ГП - семейство пассажирских электропоездов на основе платформы Siemens Desiro 11 1
Ожгихин Иван 30 1
Кравцов Роман 77 1
Егоров Александр 48 1
Берзин Алексей 4 1
Назаров Алексей 69 1
Лепехин Петр 1 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Емелин Илья 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 15
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 3
Беларусь - Белоруссия 2099 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 2
Индия - Республика 2181 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 2
Россия - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 34 1
Россия - Магнитогорск 151 1
ТТК - Третье транспортное кольцо в Москве 29 1
Россия - Таганрог 112 1
МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 150 1
Россия - Рязань 356 1
Россия - Забайкальский край 356 1
Россия - Ульяновск 298 1
Украина 3398 1
Россия - Ростовская область 864 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Восточная Европа 1691 1
Казахстан - Республика 2650 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 526 1
Россия - Томск 452 1
Россия - Владимирская область 369 1
Россия - Челябинская область 661 1
Россия - Курская область 341 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 2
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - Национальный проект 30 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - АПВГК - Автоматические пункты весогабаритного контроля 5 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
Автокод (портал) 29 7
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 49 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 31 1
АГУ - Астраханский государственный университет 7 1
РАО - Российская академия образования ФГБУ 4 1
ЮЗГУ - Юго-Западный государственный университет 3 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Up Great - серия технологических конкурсов 8 1
Армия - Международный военно-технический форум 37 1
NAIAS Mobility Challenge 1 1
Up Great - Зимний город - конкурс 5 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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