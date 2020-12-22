Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МАДИ
Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 40, упоминаний - 65
МАДИ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ожгихин Иван 30 1
|Кравцов Роман 77 1
|Егоров Александр 48 1
|Берзин Алексей 4 1
|Назаров Алексей 69 1
|Лепехин Петр 1 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Емелин Илья 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769529, в очереди разбора - 673213.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769529, в очереди разбора - 673213.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru