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Ланит Treolan Irbis


02.09.2021 Российские магазины завалены дешевыми кнопочными телефонами с вредоносным ПО 1
01.04.2021 Irbis представила единую систему для умного дома из девяти устройств 1
20.08.2019 Как выбрать телевизор: советы ZOOM 1
26.07.2019 Обзор всех умных колонок с «Алисой» внутри 1
10.06.2019 IRBIS представил ноутбуки с Windows Hello и «Сбербанк Бизнес Онлайн» 4
03.06.2019 Microsoft обновила Microsoft 365, Windows и интернет вещей в Azure 1
03.06.2019 Irbis выпустил планшеты с защищенным дизайном и функцией поздарядки других устройств 1
07.03.2019 «Ланит» выпустила дешевый ноутбук российской сборки 2
07.03.2019 Irbis представила свой первый ноутбук, произведенный в России 2
01.02.2019 Обзор ноутбука IRBIS NB245 2
21.01.2019 Irbis представил новый недорогой безрамочный ультрабук 1
27.12.2018 Как выглядел планшет «Яндекса», о котором ходили слухи несколько лет. Фото 1
05.12.2018 IRBIS представил новую серию бюджетных металлических ноутбуков 2
11.07.2018 «Лантер» представил собственную онлайн-кассу 1
06.06.2018 Аналитика: Huawei занял четверть российского рынка планшетов 1
12.03.2018 IRBIS упростил сервисную поддержку с помощью Microsoft Azure 1
31.10.2017 Российские смартфоны набирают популярность 1
11.07.2017 Irbis представил металлический ноутбук-гибрид NB116 с углом разворота 360° 1
16.05.2017 IRBIS выпустил металлический ультрабук NB99 на базе Intel Core M 1
23.03.2017 «Билайн» проанализировал предпочтения абонентов при выборе устройств в 2016 году 1
17.03.2017 Продажи планшетов в России падают 12 кварталов подряд 1
15.03.2017 Irbis выпустил смартфон в тонком прорезиненном корпусе 1
07.02.2017 Стартовали продажи бюджетного 4G-смартфона Irbis SP57 1
31.01.2017 Treolan начала производство ИБП под торговой маркой Irbis 2
24.01.2017 «Ланит» запускает в продажу очень бюджетный смартфон 4
24.01.2017 Irbis представил бюджетный 4-ядерный 5-дюймовый смартфон 2
18.01.2017 Самым популярным новогодним подарком в Чечне стал 4G-смартфон 1
01.12.2016 Российский рынок планшетов валится в пропасть 33 месяца подряд 1
25.10.2016 Microsoft установила Office Mobile на Android-планшеты Irbis 1
18.10.2016 Irbis начал производство ультратонких ноутбуков и моделей с поворотным экраном 2
11.10.2016 Стартовали продажи планшета-трансформера с жесткой клавиатурой Irbis TW55 1
21.09.2016 В салонах «Билайн» перед 1 сентября выросли продажи бюджетных гаджетов 2
11.08.2016 Продажи смартфонов и планшетов с LTE в сети «Билайн» возросли в 4 раза 1
17.03.2016 Рынок планшетов в России сократился, продажи гибридных устройств растут 1
27.11.2015 Рынок планшетов в России рухнул на 40% 1
16.09.2015 На российский рынок вышли новые планшеты-трансформеры на базе Windows и Android от Irbis 2
11.09.2015 Планшетные компьютеры Irbis на базе Windows будут поставляться с предустановленным приложением «Дай 5!» 3
27.08.2015 «Билайн» предложил планшет для учебы Irbis за 1990 руб. 1
14.08.2014 Средняя цена планшета в уральской рознице МТС впервые спустилась ниже отметки 5 тыс. руб. 1
22.11.2012 AMD представила решения от партнеров на базе своих новых APU А-серии и GPU серии FX 1

Публикаций - 68, упоминаний - 94

Ланит Treolan Irbis упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

K-Systems - К-Системс 49 23
Samsung Electronics 5702 17
Ланит Treolan - Треолан 95 17
Ланит ГК 1159 14
Lenovo Group 1639 9
Intel Corporation 4192 9
Digma 51 9
Microsoft Corporation 11127 8
Apple Inc - Эппл Рус 7724 6
Prestigio 167 6
Huawei 2732 5
Oysters 17 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 5
Yandex - Яндекс 4101 4
Supra 24 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 1218 3
DEXP 27 3
Alcatel 229 3
Vertex 10 2
Fly 123 2
Micromax - Микромакс системс 39 2
TeXet 43 2
3Q 38 2
Rover Computers 76 2
Nokia Corporation 2447 2
Sony 2395 2
LG Electronics 1865 2
Xiaomi 904 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 2
Dell EMC 2413 1
ZTE Corporation 550 1
HP Inc. 2926 1
Acer Group 1368 1
Highscreen 31 1
MSI - Micro-Star International 278 1
Wexler 54 1
Aquarius - Аквариус 209 1
Amazon Inc - Amazon.com 1472 1
Jinga 11 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 254 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1282 3
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Сбербанк - Цифровой корпоративный банк 47 1
Связной ГК 883 1
Hyundai Motor 146 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 1
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 1
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 32 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 104 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1206 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 9
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2981 9
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5386 9
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 8
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3067 7
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2452 6
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1214 6
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3711 5
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2375 5
Телевизор - Телевизионный приёмник 493 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 3
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 212 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1702 2
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 2
LTE-смартфон 138 2
3G - Стандарт мобильной связи 3744 2
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 440 2
DDR - Double data rate 1071 2
SCART - Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs - Peritel, евроразъём, Euro-AV- Объединение производителей радиоприёмников и телевизоров - Европейский стандартный тип соединителя для подключения мультимедийных устройств 96 1
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 311 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 1
LED - Light-emitting diode - светодиод 92 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply 50 1
S/PDIF - S/P-DIF - Sony/Philips Digital Interface (Interconnect) Format - международный стандарт передачи с помощью нескольких разъёмов и кабелей звука в цифровом виде 54 1
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 269 1
MDM - Master Data Management - Управление основными данными 54 1
HRA - High-resolution audio - Hi-Res Audio 26 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 1
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 151 1
Power Bank - Электрический аккумулятор - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 202 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 215 1
PiP - picture in picture - картинка в картинке 95 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 394 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1128 1
Ddialer - дайлер - программа дозвона - звонилка 36 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
Google Android 10751 16
Microsoft Windows 10 6659 14
ASBIS Prestigio 157 6
Intel Celeron - Серия процессоров 258 6
Ланит Treolan Irbis NB - серия ноутбуков 5 5
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Microsoft Windows Hello 170 4
Microsoft Office 1946 3
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 3
Microsoft Office 365 769 2
Ланит Treolan Irbis A - умный домашний голосовой помощник 14 2
Microsoft Azure 1171 2
DEXP Smartbox - Умная колонка 11 2
Apple iOS 5742 2
Microsoft PowerPoint 400 2
Microsoft Windows 854 2
Microsoft Azure IoT Edge 12 1
Intel Apollo Lake 14 1
Яндекс.Телефон 16 1
Microsoft Office OneNote 137 1
Microsoft DirectX 327 1
Aquarius Cmp NS - Серия ноутбуков 7 1
Яндекс.Плюс 44 1
ELARI SmartBeat 7 1
Dell XPS - Серия ноутбуков 81 1
Microsoft Azure IoT Central 8 1
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 42 1
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 129 1
VK - Mail.ru Atom - браузер 216 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5141 1
Ланит Treolan Irbis Software Update Center 1 1
HTC Touch Diamond 29 1
ASUS Eee PC - серия нетбуков 112 1
Battery Eater - notebook benchmark tool 71 1
Sapphire Edge-VS - неттоп - мини-ПК 1 1
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 1
AMD A - мобильный чип начального уровня поколения Stoney Ridge для хромбуков 3 1
Яндекс.Кит - Яндекс.Shell 22 1
Microsoft Windows 10 IoT Core 21 1
Никифоров Андрей 6 6
Виноградова Наталья 49 3
Дмитриев Сергей 16 2
Колбин Евгений 43 1
Гуцериев Михаил 107 1
Суханов Дмитрий 12 1
Губанов Андрей 17 1
Горский Константин 1 1
Иванников Дмитрий 31 1
Агафонов Андрей 19 1
Толстой Лев 15 1
Андреев Сергей 40 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 35
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 1
Россия - Севастополь 420 1
Россия - Республика Крым 626 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 1
Восточная Европа 1682 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 1
Европа 3774 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
Россия - Чеченская Республика (Чечня) 225 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 83 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 58 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2857 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 1
CNews - ZOOM.CNews 1103 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 1
IDC - International Data Corporation 2724 5
IDC Russia - IDC Россия 115 1
NPD DisplaySearch 195 1
Foxford - Фоксфорд - онлайн-школа 12 2
GfK - ГФК-Русь 119 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765830, в очереди разбора - 669516.
Создано именных указателей - 46354.
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