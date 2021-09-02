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Ланит Treolan Irbis
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Публикаций - 68, упоминаний - 94
Ланит Treolan Irbis упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|K-Systems - К-Системс 49 23
|Samsung Electronics 5702 17
|Ланит Treolan - Треолан 95 17
|Ланит ГК 1159 14
|Lenovo Group 1639 9
|Intel Corporation 4192 9
|Digma 51 9
|Microsoft Corporation 11127 8
|Apple Inc - Эппл Рус 7724 6
|Prestigio 167 6
|Huawei 2732 5
|Oysters 17 5
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 5
|Yandex - Яндекс 4101 4
|Supra 24 4
|ASUS - AsusTek Computer Inc 1218 3
|DEXP 27 3
|Alcatel 229 3
|Vertex 10 2
|Fly 123 2
|Micromax - Микромакс системс 39 2
|TeXet 43 2
|3Q 38 2
|Rover Computers 76 2
|Nokia Corporation 2447 2
|Sony 2395 2
|LG Electronics 1865 2
|Xiaomi 904 2
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 2
|Dell EMC 2413 1
|ZTE Corporation 550 1
|HP Inc. 2926 1
|Acer Group 1368 1
|Highscreen 31 1
|MSI - Micro-Star International 278 1
|Wexler 54 1
|Aquarius - Аквариус 209 1
|Amazon Inc - Amazon.com 1472 1
|Jinga 11 1
|Microsoft Russia - Майкрософт Россия 254 1
|ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 1
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
|Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
|Никифоров Андрей 6 6
|Виноградова Наталья 49 3
|Дмитриев Сергей 16 2
|Колбин Евгений 43 1
|Гуцериев Михаил 107 1
|Суханов Дмитрий 12 1
|Губанов Андрей 17 1
|Горский Константин 1 1
|Иванников Дмитрий 31 1
|Агафонов Андрей 19 1
|Толстой Лев 15 1
|Андреев Сергей 40 1
|CNews - ZOOM.CNews 1103 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765830, в очереди разбора - 669516.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765830, в очереди разбора - 669516.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru