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Иркут НПК
Конструкторское бюро
Российская авиастроительная корпорация


01.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
25.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
12.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
18.12.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
03.12.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
14.04.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность в новых условиях» 1
25.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
17.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
11.02.2020 Премия «Инновация года 2020»: начат отбор номинантов 1
10.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
03.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
28.01.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
13.01.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
27.12.2019 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
09.12.2019 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
29.11.2019 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
19.02.2019 Премия «Инновация года 2019»: начат отбор номинантов 1
01.10.2018 CNews продолжает отбор номинантов на премию «Инновация года 2018» 1
12.12.2017 Награда «Инновация года 2018»: начат отбор номинантов 1
30.08.2017 Объявлены первые лауреаты премии «Инновация года 2017» 1
25.08.2016 «Корус Консалтинг» внедрил систему бюджетного управления на базе Oracle Hyperion Planning в «дочке» корпорации «Иркут» 2
06.04.2016 Крупнейшие госкомпании и госведомства России закупили Oracle на 3,4 млрд рублей 1
29.03.2016 Корпорация «Иркут» защитилась от утечек данных с помощью DeviceLock 4
04.06.2015 Разработчики отечественных САПР попросили денег у Минкомсвязи 1
21.05.2014 Leta защитила персональные данные в «Объединенной авиастроительной корпорации» 1
14.03.2014 Взломанный ИБ-поставщик «Газпрома», «Русала» и «Сколково» нашел в атаке на себя «украинский след» 1
13.03.2014 Бизнес-аналитика приносит авиаперевозчикам прибыль 1
12.03.2014 Поставщик ИБ-решений для «Газпрома», «Русала» и «Сколково» взломан хакерами 1
12.03.2014 Первые шаги российской авиации к «цифровой фабрике» 1
11.12.2013 Ключевые ИТ-проекты в авиаотрасли: фокус на клиенте 1
29.08.2013 Немецкое ПО укрепилось в российском авиастроении 1
02.04.2013 «Корус Консалтинг» модернизировал систему бюджетного управления для корпорации «Иркут» 3
05.12.2011 Leta построила систему управления ИБ для корпорации «Иркут» 6
12.09.2011 «Уфимское моторостроительное производственное объединение» развивает ИСУ на базе Infor ERP LN вместе с GMCS 1
26.01.2011 «Инфосистемы Джет» модернизируют ИТ-инфраструктуру корпорации «Иркут» 2
19.10.2010 GMCS построила единую систему учета для «Иркут» на базе Infor ERP LN 2
17.03.2010 Выручка «Инталев» от проектов финансового консалтинга в 2009 г. выросла на 17,5% 1
03.11.2009 «Инталев» автоматизировал управление заказом в сетевой компании «Иркут» 3
28.04.2009 «Техносерв» построил мобильный ЦОД для «Иркута» 2
10.09.2008 GMCS переведет систему управления «МиГ» на новый уровень 1

Публикаций - 43, упоминаний - 61

Иркут НПК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 10
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 3
АТОЛ ГК 168 3
Navitel - Навител Навигатор 254 3
Хоппер ИТ - ранее Роспартнер - Развитие объединений сервисного партнерства 7 3
Восход ФГБУ НИИ 367 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
Ланит ГК 1160 1
Microsoft Corporation 11168 1
VK - Mail.ru Group 2487 1
Крок 1221 1
Астерос - Asteros 531 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Инталев 169 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 13
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 10
Thyssenkrupp - Тиссенкрупп 22 10
Лукойл-Информ 73 10
Росводоканал 44 9
НСПК - Национальная система платежных карт 257 9
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 9
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 9
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 42 9
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 9
Металлинвестбанк 39 9
РСХБ-Страхование жизни 9 9
Газпромбанк - ГПБ 693 6
Takeda Pharmaceutical 15 6
НС-Банк 6 6
Алеф-Банк 12 6
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 4
Открытие ФК 538 4
Технология здоровья 6 3
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 3
Донстрой - Дон-Строй Инвест 14 3
Вертолеты России 114 3
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 2
Газпромбанк - Электронная торговая площадка ГПБ - ЭТП ГПБ 33 2
Аэроклуб 13 2
ВТБ24 583 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 48 1
ВТБ Банк Москвы 372 1
Связь-банк 79 1
ОКБ имени Яковлева - Опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева 1 1
Почта России ПАО 1579 1
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 1
Транснефть 159 1
Норникель - Норильский никель 178 1
Северсталь ПАО 204 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 15
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 12
ПФР Департамент информационных технологий 103 11
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 10
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 10
ЦБ РФ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 23 10
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 6
Правительство Москвы - Департамент строительства 9 6
Росгеолэкспертиза ФГКУ 6 6
Московская безопасность ГКУ 7 6
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 15
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 9
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 9
SDP - Session Description Protocol - Сетевой протокол прикладного уровня 16 9
SECaaS - Security as a service - Безопасность как услуга 65 9
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 5
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 491 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
3D-печать 135 1
KasperskyOS 29 3
МТС Cloud - CloudMTS 125 3
МТС SmartMed - Телемедицинский проект 21 3
АТОЛ Онлайн-кассы 54 3
Вертолеты России VRT - Серия беспилотников - Беспилотный комплекс вертолетного типа - Arctic Supervision 7 3
Хоппер ИТ Сервис-монитор 6 3
Navitel R - серия видеорегистраторов 6 3
Технология здоровья - Медкарта 24 5 3
Иркут НПК МС-21 - Семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 13 3
Microsoft Windows 7 1662 1
РЕЛЭКС Линтер - Linter - СУБД 42 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 174 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager 19 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 676 1
Гербарий - прототипы единой среды управления инженерным программным обеспечением и интегрированной инженерной программной платформы 10 1
Четвернин Алексей 651 15
Горбатько Александр 90 15
Контемиров Юрий 27 10
Калинкин Алексей 16 10
Сычев Артем 48 10
Курбатов Владимир 19 10
Мусич Роман 16 10
Палей Лев 31 10
Остапенко Григорий 26 10
Соколов Алексей 121 10
Борисов Илья 26 10
Цыганов Вячеслав 54 10
Путин Сергей 36 9
Трояновский Владимир 40 9
Гущин Александр 15 9
Суровец Дмитрий 44 9
Нуйкин Андрей 27 9
Демидов Сергей 50 9
Лобанов Михаил 9 6
Ромашов Андрей 6 6
Дилбарян Павел 14 6
Деточкин Андрей 6 6
Мешков Александр 6 6
Чемериский Максим 6 6
Яковлев Сергей 23 6
Чулков Олег 6 6
Шевченко Александр 9 6
Журавлёв Владимир 8 4
Ермаков Дмитрий 4 4
Варназов Лев 10 3
Лысенко Юрий 17 3
Пьянченко Андрей 5 2
Матюхин Денис 4 2
Субботин Александр 2 1
Белоусов Сергей 217 1
Емельченков Сергей 83 1
Божор Юрий 3 1
Кириллов Александр 21 1
Скородумов Анатолий 63 1
Трапезин Владимир 11 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 7
Арктика 141 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 1
Казахстан - Республика 2650 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Украина 3398 1
Россия - Кемеровская область 470 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 6
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 5
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 3
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 48 3
Транспорт 62 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 62 6
CNews Инновация года - награда 26 5
CNews Analytics 1991 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 10
CNews FORUM Кейсы 44 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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