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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Иркут НПК
Конструкторское бюро
Российская авиастроительная корпорация
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 43, упоминаний - 61
Иркут НПК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Четвернин Алексей 651 15
|Горбатько Александр 90 15
|Контемиров Юрий 27 10
|Калинкин Алексей 16 10
|Сычев Артем 48 10
|Курбатов Владимир 19 10
|Мусич Роман 16 10
|Палей Лев 31 10
|Остапенко Григорий 26 10
|Соколов Алексей 121 10
|Борисов Илья 26 10
|Цыганов Вячеслав 54 10
|Путин Сергей 36 9
|Трояновский Владимир 40 9
|Гущин Александр 15 9
|Суровец Дмитрий 44 9
|Нуйкин Андрей 27 9
|Демидов Сергей 50 9
|Лобанов Михаил 9 6
|Ромашов Андрей 6 6
|Дилбарян Павел 14 6
|Деточкин Андрей 6 6
|Мешков Александр 6 6
|Чемериский Максим 6 6
|Яковлев Сергей 23 6
|Чулков Олег 6 6
|Шевченко Александр 9 6
|Журавлёв Владимир 8 4
|Ермаков Дмитрий 4 4
|Варназов Лев 10 3
|Лысенко Юрий 17 3
|Пьянченко Андрей 5 2
|Матюхин Денис 4 2
|Субботин Александр 2 1
|Белоусов Сергей 217 1
|Емельченков Сергей 83 1
|Божор Юрий 3 1
|Кириллов Александр 21 1
|Скородумов Анатолий 63 1
|Трапезин Владимир 11 1
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 62 6
|CNews Инновация года - награда 26 5
|CNews Analytics 1991 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769403, в очереди разбора - 673087.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769403, в очереди разбора - 673087.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru