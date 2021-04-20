Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Lenovo Motorola RAZR
серия смартфонов
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Публикаций - 78, упоминаний - 240
Lenovo Motorola RAZR упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Связной ГК 881 1
|IKEA - ИКЕА 81 1
|СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 1
|ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 6
|ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
|WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 51 1
|PTI - payment to income - Показатель долговой нагрузки 3 2
|COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
|Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 19 1
|CNews - ZOOM.CNews 1096 4
|Ice Universe - микроблог инсайдера 8 3
|LetsGoDigital 8 3
|Bloomberg 785 2
|GizmoChina 77 2
|Thomson Reuters - Рейтер 1741 2
|IDG - International Data Group 20 2
|PhoneArena 68 2
|Engadget - Блог о технологиях 336 2
|GizChina - Издание 40 2
|TENAA 16 1
|DxOMark - Издание 34 1
|SamMobile 40 1
|Daily Mail 28 1
|Jiemian 4 1
|OnLeaks 9 1
|IBT - International Business Times 14 1
|InformationWeek 101 1
|The Korea Herald 25 1
|Digital Trends - Издание 30 1
|The Verge - Издание 448 1
|DigiTimes - Издание 506 1
|MacRumors 114 1
|CNET - Издание 273 1
|NYT - The New York Times 509 1
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
|WSJ - The Wall Street Journal 161 1
|ITHome 15 1
|Forbes - Форбс 442 1
|The Wall Street Journal 709 1
|Counterpoint Research 29 2
|IDC - International Data Corporation 2723 1
|CCS Insight 20 1
|Strategy Analytics 176 1
|KAERI - Korea Atomic Energy Research Institute - Корейский исследовательский институт атомной энергии 1 1
|KIER - Korea Institute of Energy Research - Корейский институт энергетических исследований 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765008, в очереди разбора - 668695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765008, в очереди разбора - 668695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru