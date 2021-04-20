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Lenovo Motorola RAZR
серия смартфонов


20.04.2021 Huawei завалит мировой рынок дешевыми смартфонами с гибкими дисплеями 3
30.03.2021 Обзор гибкой раскладушки motorola razr 5G: будущее в стиле ретро 4
25.03.2021 Xiaomi выпускает супертехнологичный флагман с уникальной «жидкой» камерой. Его ждали почти три года. 1
15.03.2021 Microsoft создает революционный Android-смартфон с двумя экранами. Видео 1
12.02.2021 Китайский гигант показал первый в мире смартфон с растягивающимся дисплеем. Видео 1
25.01.2021 Лучшие гибкие смартфоны: выбор ZOOM 5
16.12.2020 «Связной»: первая партия motorola razr 5G была выкуплена за первые пять дней со старта предзаказа 2
12.11.2020 Apple задумала уничтожить свой мини-планшет, заменив его на суперсовременный iPhone 4
21.05.2020 Годовая выручка Lenovo превысила $50 миллиардов второй год подряд 1
20.04.2020 Создан первый в мире гибкий сверхтонкий аккумулятор с характеристиками не хуже литиевых батарей 1
11.03.2020 Сверхдешевый гибкий смартфон, созданный братом знаменитого наркобарона, оказался грандиозным обманом 2
21.02.2020 Квартальная выручка Lenovo достигла рекордных $14,1 млрд 1
12.02.2020 Samsung выпустила гибкий смартфон в новом форм-факторе и три мощных флагмана. Цены в России 1
12.02.2020 Новинки Samsung Unpacked 2020: гибкий смартфон и акцент на камеры 1
10.02.2020 Смартфоны Samsung перейдут на чистый Android 1
27.01.2020 На гибком экране смартфона Razr за $1500 возникает залом. Motorola говорит, что это нормально. Видео 17
13.01.2020 Самые ожидаемые смартфоны 2020 года 2
19.12.2019 Samsung выпустит новый смартфон с гибким экраном вдвое дешевле прежнего. Фото 8
18.12.2019 Самые интересные устройства 2019 года: выбор ZOOM 1
04.12.2019 Брат знаменитого наркобарона выпустил сверхдешевый гибкий смартфон и объявил войну Samsung и Apple 2
28.11.2019 Обзор Samsung Galaxy Fold: магия складного экрана 1
27.11.2019 Первый взгляд на Motorola RAZR: культовая раскладушка с гибким экраном 11
26.11.2019 Samsung выпустит складной планшет с пропорциями ноутбука. Первые подробности 1
19.11.2019 Lenovo выпускает первый в мире ноутбук с гибким экраном и без клавиатуры. Видео 1
14.11.2019 Motorola воскресила легендарную «раскладушку» RAZR. Теперь она с гибким экраном. Видео 23
14.11.2019 Lenovo представила новый motorola razr 4
11.11.2019 Проигранный в карты крупный производитель смартфонов вернулся к жизни с неожиданным устройством 1
04.09.2019 После скандального провала первого гибкого смартфона Samsung секретно готовит новый 1
28.03.2019 Новый гибкий смартфон Samsung «срисован» со старого Xiaomi. Видео 1
20.03.2019 Самый дорогой смартфон Samsung ломается в 20 раз быстрее заявленного срока службы. Видео 2
22.02.2019 Samsung скрыла от всех неустранимый недостаток гибкого смартфона 2
23.01.2019 Xiaomi впервые показала свой гибкий смартфон. Видео 1
17.01.2019 Возрожденная «раскладушка» Motorola RAZR будет продаваться дороже iPhone. Опрос 19
02.10.2018 Только бестселлеры: самые популярные смартфоны за всю историю 2
21.06.2017 Смартфоны Motorola вернутся в Россию в ближайшие дни 1
06.03.2017 Motorola желает возродить легендарную сверхтонкую «раскладушку» Razr V3 7
27.09.2016 Motorola разгромлена. На улицу выгоняют 1100 сотрудников 1
23.05.2016 Motorola намекнула на возрождение легендарной «раскладушки» Razr. Видео 10
02.03.2016 Возвращение легенды: В России начались продажи смартфонов Motorola. Цены 1
11.02.2016 Мобильники Motorola возвращаются в Россию 1

Публикаций - 78, упоминаний - 240

Lenovo Motorola RAZR упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5686 32
Lenovo Motorola 1010 23
Lenovo Group 1638 22
Xiaomi 904 12
Apple Inc - Эппл Рус 7713 11
Huawei 2731 10
Google LLC 7158 7
Nokia Corporation 2442 7
Microsoft Corporation 11110 6
Twitter 2204 5
Lenovo Motorola Mobility Holdings 130 4
HMD Global - Nokia 116 3
OPPO Electronics 222 3
LG Electronics 1855 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 1214 3
AKG 51 2
Sony 2387 2
Lenovo MBG - Lenovo Mobile Business Group 16 2
Vivo 125 2
Lenovo Intelligent Devices Group 8 2
Verizon 370 2
Lenovo Data Center Group - Lenovo DCG 57 2
Lenovo PCSD - Personal Computer and Smart Devices Group 10 2
Facebook 3766 2
OnePlus - BBK Electronics 131 2
Intel Corporation 4186 2
Qualcomm Technologies 1003 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 300 1
BBK Electronics 122 1
Sony Ericsson 474 1
Ericsson Television - Tandberg Television 8 1
Redmond - Инновационные решения 49 1
Qisda BenQ 83 1
Leica Camera 156 1
BOE Technology 16 1
Casio 58 1
Samsung Display 35 1
Harman Kardon 167 1
Gionee 15 1
Meizu 124 1
Связной ГК 881 1
IKEA - ИКЕА 81 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 51 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 16
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3701 15
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 13
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3065 10
Рулонный смартфон - Смартфон-рулон - Складной смартфон - Смартфон-раскладушка 25 8
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 6
USB Type-C - USB-C 901 6
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 699 6
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2451 5
Smartphone - Смартфон 773 5
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2971 5
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 4
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 437 4
eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card 88 3
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 3
Power Bank - Электрический аккумулятор - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 202 3
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 203 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
8K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 173 2
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 838 2
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 262 2
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 363 2
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 82 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 2
Умные часы - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты 160 2
SDI - Software Defined Infrastructure - Программно-определяемая инфраструктура - SDH - Software Defined Hardware 24 2
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 582 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 339 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 2
HSUPA - High-Speed Uplink Packet Access - технология высокоскоростной пакетной передачи данных в направлении «от абонента» 76 2
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 312 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1346 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 397 2
ToF camera - Time-of-flight камера 54 2
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 186 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1125 1
6K - Телевидение сверхвысокой чёткости 5 1
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 85 25
Google Android 10751 23
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 16
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1155 15
Huawei Mate - серия смартфонов 183 10
Samsung Galaxy Z Flip - Серия смартфонов 41 9
Samsung Galaxy Note 558 8
Google Android 9 Pie 159 6
Samsung Galaxy Z Fold - Серия смартфонов 18 6
Apple iPhone - Серия смартфонов 5139 6
Rouyu Technology - FlexPai - Смартфон 17 5
Apple iOS 5742 5
Symbian OS 778 5
Google YouTube - Видеохостинг 1723 5
Samsung One UI 42 4
Lenovo Motorola Moto X 36 4
Google Android 10 172 4
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 306 4
LPDDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 266 4
Apple iPhone 12 113 4
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
Escobar Fold - Серия смартфонов 4 3
Microsoft Surface Neo - Планшет 16 3
Xiaomi Mi MIX - Мобильные телефоны 79 3
Lenovo Motorola Moto G - Серия смартфонов 28 3
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 168 3
Java - Язык программирования 1178 2
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Apple iPhone 6 547 2
Nvidia GeForce GTX 2071 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 2
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OPPO Find X - Серия смартфонов 31 2
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 2
Sina Weibo - Китайский сервис микроблогов 82 2
Microsoft Surface Duo - Планшет 10 2
Nokia 9 PureView - Смартфон 89 2
Apple iPad 3263 2
Tizen OS - Linux 215 2
Samsung Galaxy 345 2
Yuanqing Yang - Юаньцин Ян 24 4
Мишин Глеб 46 3
Escobar Roberto Gaviria - Эскобар Роберто Гавириа 4 3
Escobar Pablo - Эскобар Пабло 4 3
Steve Jobs - Стив Джобс 708 2
Browne Thom - Браун Том 2 2
Brownlee Marques - Браунли Маркес 5 1
Давыдович Евгений 25 1
Lirong Liu - Лоранг Лю 5 1
Geskin Ben - Гескин Бенджамин 6 1
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 76 1
Martonik Andrew - Мартоник Эндрю 1 1
Jun Lei - Цзунь Лей 43 1
Prosser Jon - Проссер Джон 3 1
Weibing Lu - Вейбинг Лу 3 1
Wood Ben - Вуд Бен 10 1
Bin Lin - Бин Лин 4 1
Ракаев Марат 9 1
Simmons Angela - Симмонс Анжела 1 1
Simmons Joseph - Симмонс Джозеф 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 32
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 16
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 3
США - Чикаго 127 3
Индия - Республика 2175 3
Южная Корея - Республика 1463 3
Европа 3766 2
США - Сан-Франциско 696 2
США - Северная Каролина 60 1
Союз Мьянма - Республика 47 1
Китай - Шэньчжэнь 89 1
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 119 1
Европа Западная 615 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 184 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 1
Испания - Барселона 536 1
Китай - Ухань 32 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 1
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Япония 2792 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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