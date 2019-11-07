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Lenovo Motorola Droid
серия смартфонов


07.11.2019 Билл Гейтс: Windows Mobile чуть не захватила мир. Но мы облажались из-за Internet Explorer и властей США 1
05.10.2015 Эволюция ОС Android 2
17.10.2013 Новые iPhone уступили Android-смартфонам по времени автономной работы 2
02.08.2013 Motorola официально представила долгожданный смартфон Moto X. ФОТО 1
24.07.2013 Motorola представила новое семейство смартфонов Droid 2
12.04.2013 Создана наклейка, снижающая уровень излучения смартфонов 1
08.12.2011 R2-D2: OnLive - сервис облачных игр теперь доступен и для Android 1
06.12.2011 В смартфонах Samsung, Motorola, HTC и Google обнаружено 11 критических уязвимостей 1
10.08.2011 Смартфоны на базе Android 4.0 появятся в октябре 1
17.02.2011 Первый взгляд на суперфон Motorola Atrix 4G: коммуникатор-компьютер в одном флаконе 1
12.01.2011 Google убивает популярный видео-формат 1
22.12.2010 Microsoft выпустила 1,5 млн смартфонов за полтора месяца 1
14.12.2010 iPad стал лучшим гаджетом 2010 г. по версии Time 1
07.12.2010 Google показал планшет с неанонсированной версией Android 1
06.12.2010 Apple обвинила компанию Motorola в нарушении еще 12 патентов 1
10.11.2010 Ремонтники считают iPhone самым надежным смартфоном на рынке 1
01.11.2010 Apple подала в отношении Motorola ответный иск 1
07.10.2010 Motorola открыта для Windows Phone, несмотря на патентную борьбу 1
04.10.2010 Microsoft атаковала Android через Motorola 1
06.09.2010 Самые ожидаемые Android-коммуникаторы осени 2010 1
27.08.2010 Microsoft потратит полмиллиарда на рекламу Windows Phone 1
11.08.2010 Анонсирована вторая версия самого успешного Android-смартфона 2
20.07.2010 Неофициальные прошивки «убивают» смартфоны Motorola 2
16.07.2010 Новый смартфон Motorola на базе Android встретили очереди поклонников 1
05.07.2010 Google отказался выпускать новые смартфоны 1
17.06.2010 Определен лидер рынка Android-коммуникаторов 2
11.06.2010 LG и Motorola представят 40 "гуглофонов" в этом году 1
24.05.2010 HTC переводит на Android 2.2 почти все новые смартфоны 1
18.05.2010 Телефоны с поддержкой LTE появятся в течение года 1
18.05.2010 Аналитики сделали Apple шестым производителем телефонов в мире 1
14.05.2010 Motorola работает над новым флагманским коммуникатором 1
12.05.2010 Google и Verizon создают конкурента iPad 1
11.05.2010 Android впервые обошел iPhone 1
07.04.2010 Google Android завоевывает рынок смартфонов 1
17.03.2010 Google Nexus One по-прежнему сильно отстает по продажам от конкурентов 1
27.02.2010 Google Nexus One появится на европейском рынке в апреле 2010 г. 1
19.01.2010 Motorola представила в Корее первый смартфон на базе Android 2.0 3
14.01.2010 Google допустила массу ошибок со смартфоном – мнение эксперта 1
14.01.2010 Смартфон Google никто не покупает 2
14.01.2010 Nexus One продается хуже, чем «гуглофоны» HTC и Motorola 2

Публикаций - 54, упоминаний - 73

Lenovo Motorola Droid упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Lenovo Motorola 1019 25
Google LLC 7177 24
Apple Inc - Эппл Рус 7737 21
HTC Corporation 1199 19
Verizon 372 14
Verizon Wireless - Cellco Partnership 176 11
Deutsche Telekom - T-Mobile 265 10
LG Electronics 1875 9
AT&T Inc 562 9
Samsung Electronics 5730 8
Microsoft Corporation 11168 7
Nvidia Corp 2038 5
Qualcomm Technologies 1004 5
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1119 5
Nokia Corporation 2453 4
Twitter 2204 3
Sprint Corporation 155 3
Vodafone Group 386 3
Acer Group 1376 3
Facebook 3768 3
Dell EMC 2419 2
Zoom Int - Zoom Video Communications 732 2
ZTE Corporation 550 2
NeXus 204 1
Sony Ericsson 475 1
Lenovo Motorola Mobility Holdings 130 1
Opera Software 251 1
Android Inc 9 1
Huawei 2733 1
RuTube - видеохостинг 120 1
Navitel - Навител Навигатор 254 1
Dr.Web - Доктор Веб 978 1
Canalys 151 1
NortonLifeLock (Symantec) 790 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 1223 1
Intel Corporation 4204 1
IBM 3557 1
MediaTek 315 1
Philips 744 1
Fujitsu 747 1
Deutsche Bank 130 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 1
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 122 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 661 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 50 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 8
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 8
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 929 6
3G - Стандарт мобильной связи 3753 6
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3000 6
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 5
QWERTY-клавиатура 205 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1141 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 404 4
Flash 480 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2387 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 3
DLNA - Digital Living Network Alliance 370 2
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 390 2
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 497 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 930 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 2
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 181 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 2
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 233 1
Smartphone - Смартфон 774 1
3GP - мультимедийный контейнер, определяемый Партнёрским проектом третьего поколения (Third Generation Partnership Project, 3GPP) 81 1
OGG - открытый стандарт формата мультимедиаконтейнера 127 1
AGPS - Assisted GPS - технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 56 1
WVGA - разрешение экрана 800x480 88 1
3D-игры - Трёхмерная компьютерная игра - 3-dimensional 57 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2057 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 395 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 316 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 434 1
A2DP - Advanced Audio Distribution Profile - расширенный профиль передачи аудио 147 1
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 3 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО 217 1
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 342 1
Nano-SIM 121 1
WXGA - Wide XGA - набор нестандартных разрешений дисплеев 90 1
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 699 1
Google Android 10751 37
Apple iPhone - Серия смартфонов 5143 23
Google Nexus - Серия смартфонов 398 16
Apple iOS 5742 8
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 992 6
Apple iPad 3263 6
Google Play - Google Store - Android Market 2515 6
Apple iPhone 4 700 6
Apple iPhone 3 383 6
Microsoft Windows Phone OS 1472 5
Adobe Flash 359 5
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 5
Nvidia GeForce GTX 2081 5
Google Android 2 Eclair, Gingerbread, Froyo 157 4
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 4
Google YouTube - Видеохостинг 1734 4
HTC Hero - серия смартфонов 37 4
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 3
HTC Sense UI - графическая оболочка 198 3
Apple iPhone 5 710 3
Google Maps - Карты Google 401 3
HTC Desire - серия смартфонов 101 3
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 2
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1179 2
Microsoft Exchange 684 2
Nokia N - серия 244 2
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 2
Apple iPhone OS 132 2
Google Gmail 606 2
HTC Dream - T-Mobile G - смартфон 23 2
Microsoft Windows 10 6676 2
Samsung Galaxy 345 2
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 218 2
Chromium - Браузер 166 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 676 2
Linux OS 4276 2
Statcounter 171 1
Microsoft Windows 10 Mobile 79 1
Google Play Music 53 1
Google Talk - Google Chat 117 1
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 187 3
Rubin Andy - Рубин Энди 59 3
Steve Jobs - Стив Джобс 711 2
Gates William Henry - Гейтс Билл 275 1
Jackson Thomas Penfield - Джексон Томас Пенфилд 1 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
Чернышов Михаил 32 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 42
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 5
Россия - Российская федерация - РФ 57680 4
Европа 3788 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 3
Южная Корея - Республика 1466 2
Азия - Азиатский регион 1525 2
Индия - Республика 2181 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Средняя Азия - Среднеазиатский регион 133 1
США - Вашингтон 335 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
США - Сан-Франциско 697 1
Латинская Америка 726 1
Бразилия - Федеративная Республика 1131 1
Специальный административный район Гонконг 555 1
США - Нью-Йорк 1099 1
Канада 1311 1
Америка 466 1
Сингапур - Республика 808 1
США - Лас Вегас - Las Vegas 405 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
США - Колумбия 17 1
Колумбия - Республика 137 1
Дед Мороз 60 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 98 1
The Wall Street Journal 710 3
Electronista 139 3
Thomson Reuters - Рейтер 1760 2
TechCrunch - TechCrunch Awards 1099 2
Engadget - Блог о технологиях 338 2
The Verge - Издание 448 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 108 1
PhoneArena 68 1
Patently Apple 27 1
Pocket-Lint 68 1
IHS iSuppli 277 5
Gartner 2197 4
IDC - International Data Corporation 2729 2
NPD Group 81 2
comScore 227 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 114 2
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 98 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769063, в очереди разбора - 672748.
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