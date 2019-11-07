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Lenovo Motorola Droid
серия смартфонов
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 54, упоминаний - 73
Lenovo Motorola Droid упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Lenovo Motorola 1019 25
|Google LLC 7177 24
|Apple Inc - Эппл Рус 7737 21
|HTC Corporation 1199 19
|Verizon 372 14
|Verizon Wireless - Cellco Partnership 176 11
|Deutsche Telekom - T-Mobile 265 10
|LG Electronics 1875 9
|AT&T Inc 562 9
|Samsung Electronics 5730 8
|Microsoft Corporation 11168 7
|Nvidia Corp 2038 5
|Qualcomm Technologies 1004 5
|BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1119 5
|Nokia Corporation 2453 4
|Twitter 2204 3
|Sprint Corporation 155 3
|Vodafone Group 386 3
|Acer Group 1376 3
|Facebook 3768 3
|Dell EMC 2419 2
|Zoom Int - Zoom Video Communications 732 2
|ZTE Corporation 550 2
|NeXus 204 1
|Sony Ericsson 475 1
|Lenovo Motorola Mobility Holdings 130 1
|Opera Software 251 1
|Android Inc 9 1
|Huawei 2733 1
|RuTube - видеохостинг 120 1
|Navitel - Навител Навигатор 254 1
|Dr.Web - Доктор Веб 978 1
|Canalys 151 1
|NortonLifeLock (Symantec) 790 1
|ASUS - AsusTek Computer Inc 1223 1
|Intel Corporation 4204 1
|IBM 3557 1
|MediaTek 315 1
|Philips 744 1
|Fujitsu 747 1
|Deutsche Bank 130 1
|U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 1
|FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 122 1
|Дед Мороз 60 1
|Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
|PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 98 1
|The Wall Street Journal 710 3
|Electronista 139 3
|Thomson Reuters - Рейтер 1760 2
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1099 2
|Engadget - Блог о технологиях 338 2
|The Verge - Издание 448 1
|CNBC - Consumer News and Business Channel 108 1
|PhoneArena 68 1
|Patently Apple 27 1
|Pocket-Lint 68 1
|IHS iSuppli 277 5
|Gartner 2197 4
|IDC - International Data Corporation 2729 2
|NPD Group 81 2
|comScore 227 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769063, в очереди разбора - 672748.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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