Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Infotecs
ViPNet Client
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 53, упоминаний - 90
Infotecs упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РЖД - Российские железные дороги 1081 1
|Почта России ПАО 1579 1
|Скайсофт Виктори 2 1
|Intouch - Интач Страхование 19 1
|Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 8 2
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
|Гусев Дмитрий 48 4
|Рустамов Рустам 169 3
|Трушкин Константин 43 3
|Гуриев Марат 10 2
|Тихонов Андрей 33 2
|Мзоков Виталий 12 1
|Васильев Дмитрий 40 1
|Аносов Сергей 11 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Мелехин Иван 16 1
|Огурцов Артем 5 1
|Зиганшин Эльдар 2 1
|Смирнов Николай 13 1
|Писарев Михаил 12 1
|Коган Алексей 2 1
|Василенков Александр 3 1
|Карплюк Александр 1 1
|Петров Игорь 5 1
|Терновых Максим 3 1
|Кулаков Александр 3 1
|Коростелев Павел 5 1
|Александрова Александра 8 1
|Заикин Андрей 16 1
|Аз-Зари Хусейн 19 1
|Янкин Андрей 14 1
|Горелов Дмитрий 51 1
|Смирнов Алексей 142 1
|Евдокимов Андрей 54 1
|Эйгес Павел 66 1
|Опанасенко Всеволод 101 1
|Gartner 2197 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
|Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 24 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768983, в очереди разбора - 672667.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768983, в очереди разбора - 672667.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru