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Infotecs
ViPNet Client


07.09.2021 Участники конференции «ТехноФест 2021» познакомятся с возможностями мобильной ОС «Аврора» 3
19.05.2021 Поставить ПК на Linux в МВД вызвался только «Аквариус» 1
22.04.2021 Baikal-M: какую экосистему успел собрать вокруг себя первый российский ARM-процессор 1
05.04.2021 ФСБ России сертифицировала ViPNet Client для ОС «Аврора» 5
16.03.2021 МФЦ Липецкой области переходит на Astra Linux 1
02.02.2021 Вышел релиз программного комплекса ViPNet Client для обновленной ОС «Аврора» 4
04.12.2020 Вышел новый релиз ОС «Аврора»: еще безопаснее, еще удобнее, еще корпоративнее 1
21.10.2020 «Инфотекс»» и Schneider Electric сообщили о совместимости своих продуктов 2
06.10.2020 «Инфотекс» продлила акцию по безвозмездному предоставлению лицензий на ПО для защиты удаленного доступа 1
30.09.2020 «Коронакризис» меняет приоритеты в сфере защиты информации 1
30.07.2020 Подтверждена совместимость «Рутокен» и средств защиты информации ViPNet 1
04.06.2020 «Инфотекс» и «Ред софт» тестируют продукты 2
15.05.2020 МВД на миллиард закупило ПК на импортных чипах, хотя хотело на «Эльбрусах» или «Байкалах» 1
28.04.2020 Мегазакупка ПК для МВД остановлена, потому что «Эльбрусы» и «Байкалы» слишком дорогие 1
31.03.2020 МВД открыло «Эльбрусам» и «Байкалам» путь к своему миллиардному контракту, но не оставило им шансов на победу 1
19.03.2020 «Инфотекс» предоставит бесплатные лицензии ПО для защищенного удаленного доступа 1
04.02.2020 Облако для проверяющих чиновников будет стоить 1,3 миллиарда 2
27.12.2019 Минтруд развернул по всей стране российский Linux, заставив передраться поставщиков 1
10.12.2019 «Инфотекс» и «Ред софт» протестировали совместимость своих продуктов 2
03.10.2019 Неприметный подрядчик безальтернативно с привлечением ФАС получил ИТ-контракты МВД на 2 миллиарда 1
30.08.2019 МВД не позволили потратить миллиард на 30 тыс. российских ПК с отечественной ОС 1
26.08.2019 Getac и «Инфотекс» провели испытания на совместимость своих продуктов 1
09.08.2019 «Базальт СПО» и «Инфотекс» обеспечили совместимость своих программных продуктов 4
15.04.2019 Подтверждена совместимость ViPNet Client for Linux и ViPNet CSP с Ред ОС 2
22.03.2019 МВД закупает тысячи моноблоков на Windows. Российские процессоры и ОС не предлагать 1
13.09.2018 В МВД пресечена миллиардная закупка ПК на Windows 1
31.07.2018 Разработчики всем миром создали ПК на «Байкалах» с российским ПО за 79 тыс. рублей 1
31.07.2018 Российские компании представили защищенный программно-аппаратный комплекс 3
26.03.2018 Разработчиков обяжут писать ПО для российской мобильной ОС 2
27.12.2017 Мобильные решения Directum подтвердили совместимость со средствами защиты ViPNet 3
13.03.2017 «Инфотекс» и «Открытая Мобильная Платформа» представили защиту корпоративных мобильных устройств на базе Sailfish OS 5
06.12.2016 «Инфотекс» и «Киберника» представят корпоративный мессенджер с сертифицированной криптозащитой данных 3
25.08.2016 Решения ViPNet от «Инфотекс» совместимы с токенами и смарт-картами «Рутокен» от «Актива» 2
03.08.2016 Смарт-карты и USB-токены от "Аладдин Р.Д." совместимы с обновлёнными версиями продуктов компании "ИнфоТеКС" 2
02.06.2016 Представлены первые прототипы ИТ-решений для корпоративного рынка России на базе ОС Tizen 1
20.05.2016 Ряд программных продуктов «Инфотекс» включен в Единый реестр российского ПО 2
04.02.2016 Samsung объявила о вступлении в российскую ассоциацию «Тайзен.ру» 1
17.11.2015 «ИнфоТекс» и Samsung представили ViPNet Client для ОС Tizen 1
11.09.2015 Вышел технический релиз новой версии ViPNet Client для iOS 9 2
17.03.2015 Softline подключила Тихоокеанский государственный университет к ФИС ЕГЭ 1

Публикаций - 53, упоминаний - 90

Infotecs упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Infotecs - ИнфоТеКС 249 18
Samsung Electronics 5730 7
Крипто-ПРО 200 7
Aquarius - Аквариус 209 5
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 4
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 424 4
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 4
Ред Софт - Red Soft 246 3
Код Безопасности 365 3
Т-Платформы 274 3
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 3
Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 144 3
Microsoft Corporation 11168 3
Apple Inc - Эппл Рус 7737 2
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 2
Dr.Web - Доктор Веб 978 2
Новые облачные технологии (НОТ) 227 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 2
СТиС НПО - Специальная техника и связь МВД России 28 1
123 солюшнс 10 1
Roundred - Раунд ред 1 1
Ланит ГК 1160 1
АйТи 753 1
ICL Системные Технологии 10 1
Edelweiss - Эдельвейс 29 1
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 54 1
ELKO Group 9 1
ICL ГК 69 1
БайтЭрг 24 1
Киберника 16 1
Smart Technologies - Смарт текнолоджис 79 1
Aveva 18 1
Getac 22 1
Philax - Филакс 7 1
Базальт СПО 206 1
AMD - Advanced Micro Devices 1686 1
Информзащита 423 1
INOI - ИНОЙ 30 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Почта России ПАО 1579 1
Скайсофт Виктори 2 1
Intouch - Интач Страхование 19 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 14
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Правительство РФ 2208 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 1
Президент Российской Федерации 1442 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
Охрана Росгвардии ФГУП 7 1
Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 8 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 8
MIPS Rating - Million Instructions Per Second - Единица измерения быстродействия, равная одному миллиону инструкций в секунду 8 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1270 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 2
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 346 2
DDR - Double data rate 1077 2
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 2
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 303 2
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 122 2
CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков 19 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 1
SASE - Secure Access Service Edge - Комплексная платформа пограничных сервисов защищенного доступа (технология веб-изоляции) 25 1
OTA - over-the-air - Обновление по воздуху 127 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место 25 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
PAM - Privileged Access Manager - Решения для контроля и управления привилегированным доступом пользователей 20 1
MFA - Multi-factor authentication - Многофакторная аутентификация пользователей 17 1
EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 145 1
CSPM - Cloud Security Posture Management - Системы управления гибридными и мультиоблачными средами 5 1
Microsoft Windows приложения 105 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 1
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 70 1
МПКТ - Мобильный платежно-кассовый терминал 5 1
Цифровая среда доверия - Доверенное информационное пространство 5 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 1
СЗИ - Средства защиты информации 140 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 1
WINE - Wine Is Not an Emulator - Альтернативная реализация Windows API 45 1
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений 112 1
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 182 1
NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения 73 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
SECaaS - Security as a service - Безопасность как услуга 65 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1266 1
Google Android 10751 14
Linux OS 4276 13
Apple iOS 5742 8
Microsoft Windows 10 6676 8
Infotecs - ViPNet VPN-решение 137 7
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 6
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 5
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 63 5
Intel x86 - Архитектура процессора 994 5
Новые облачные технологии - МойОфис 311 4
Infotecs - ViPNet Connect 9 4
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - Процессор 38 4
Infotecs - ViPNet SafeBoot 9 3
Microsoft Windows 856 3
Gemalto SafeNet eToken 121 3
ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 132 3
Т-Платформы Таволга терминал 26 3
Infotecs - ViPNet CSP 24 3
Aladdin JaCarta 147 3
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 3
Ред ОС 239 3
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 39 2
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 2
INOI R - Серия смартфонов 19 2
Infotecs - ViPNet IDS HS 13 2
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 2
Java - Язык программирования 1180 2
Aladdin JaCarta PKI 74 2
Samsung Galaxy Z Flip - Серия смартфонов 41 2
Microsoft Office 1950 2
VLC - VideoLan - медиаплеер 46 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
Samsung Galaxy Grand 3 1
GIMP - Графический редактор 35 1
Alfresco 114 1
BlackView BV6000s - смартфон 7 1
Актив - Рутокен S 20 1
Киберника Сибрус - мессенджер 26 1
Intel Xeon Scalable - Intel Xeon Gold 38 1
МВД РФ ЦОД 3 1
Гусев Дмитрий 48 4
Рустамов Рустам 169 3
Трушкин Константин 43 3
Гуриев Марат 10 2
Тихонов Андрей 33 2
Мзоков Виталий 12 1
Васильев Дмитрий 40 1
Аносов Сергей 11 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Мелехин Иван 16 1
Огурцов Артем 5 1
Зиганшин Эльдар 2 1
Смирнов Николай 13 1
Писарев Михаил 12 1
Коган Алексей 2 1
Василенков Александр 3 1
Карплюк Александр 1 1
Петров Игорь 5 1
Терновых Максим 3 1
Кулаков Александр 3 1
Коростелев Павел 5 1
Александрова Александра 8 1
Заикин Андрей 16 1
Аз-Зари Хусейн 19 1
Янкин Андрей 14 1
Горелов Дмитрий 51 1
Смирнов Алексей 142 1
Евдокимов Андрей 54 1
Эйгес Павел 66 1
Опанасенко Всеволод 101 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 24
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 2
Россия - Севастополь 420 2
Россия - Республика Крым 626 2
Россия - Республика Карелия 305 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 666 1
Россия - Пенза 256 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Европа Западная 618 1
Россия - Калужская область 575 1
Северная Америка 1416 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 13
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 36 1
Всероссийская перепись населения 31 1
НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 16 1
Gartner 2197 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 24 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 15 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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