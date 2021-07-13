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IDE
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13.07.2021 Linux перестанет работать на ПК со старыми жесткими дисками 3
20.05.2021 «Сбер» открывает разработчикам приложений доступ ко всем своим технологиям 1
04.03.2021 Стандартизованный сервер Java-приложений Libercat включен в реестр российского ПО 1
14.10.2020 Выпущена новая версия анализатора кода Solar appScreener с поддержкой IntelliJ IDEA и Visual Studio 1
11.09.2020 Экосистема Honor развивается с новыми версиями HarmonyOS 2.0, EMUI 11 и HMS 1
28.07.2020 Банк «Открытие» внедрил новую интегрированную среду разработки программных продуктов 1
25.03.2020 В скандальную мегазакупку ПК на «Эльбрусах» для РЖД допустили процессоры «Байкал» 1
20.02.2020 Oracle выпустила облачную платформу Oracle Cloud Data Science Platform 1
13.02.2020 В России созданы компактные десктопы и моноблочный ПК на процессорах «Эльбрус» 1
25.10.2019 Выпущен первый пользовательский планшет на процессоре «Эльбрус» 1
15.04.2019 10 бесплатных программ для ускорения ПК на Windows: выбор ZOOM 1
17.09.2018 Microsoft представила 5 новых сервисов для DevOps 1
14.05.2018 Битва ОС: как выбрать корпоративную мобильную платформу 1
07.06.2017 Выпущена первая партия экономичных ПК «Эльбрус 101-РC» 1
25.05.2017 Выпущены первые ПК и серверы на процессорах «Эльбрус 8С» 1
10.03.2017 Microsoft представила новую версию платформы для разработчиков Visual Studio 2017 1
17.01.2017 Embarcadero объявила о поддержке Windows 10 Desktop Bridge в RAD Studio 1
09.01.2017 ПК на «Эльбрусах» готовы к массовому выпуску. Впервые названа цена 2
29.06.2016 Haulmont перевела платформу CUBA в Open Source 3
28.01.2016 Российские разработчики выпустили «конкурента Microsoft Visual Studio» 1
04.12.2015 Выпущена крупнейшая партия ПК на базе процессора «Эльбрус» 2
03.06.2015 HP предложила разработчикам приложений решение по автоматизации функционального тестирования 1
25.12.2014 В России начинается выпуск материнских плат на отечественных процессорах 1
25.12.2014 МЦСТ готовит выпуск материнских плат на базе процессора «Эльбрус-2см» 1
18.06.2014 Встраиваемые системы принесли новые вызовы для разработчиков 1
04.04.2014 Вышла новая версия NetBeans IDE с полной поддержкой Java 8 1
31.07.2013 Oracle выпустила новую версию платформы, ускоряющей развитие «Интернета вещей» 1
22.05.2013 Представлена мобильная ОС на базе Qt. ВИДЕО 1
20.05.2013 Новая среда разработки Android Studio создана на основе российского проекта 1
22.03.2013 Новая версия AppCode от JetBrains интегрирована со средой разработки Kiwi и внешними браузерами документации 1
18.03.2013 Вышла интегрированная среда разработки NetBeans IDE 7.3 с поддержкой HTML5 1
11.03.2013 Вышла новая версия WebStorm — интегрированной среды разработки для JavaScript 1
05.12.2012 JetBrains выпустила ежегодное обновление среды для разработки приложений IntelliJ IDEA 2
15.10.2012 NVidia выпустила новую версию платформы CUDA 1
06.09.2012 Oracle выпустила Java SE 7 Update 6, JavaFX 2.2 и JavaFX Scene Builder 1.0 1
03.02.2012 Oracle выпустила NetBeans IDE 7.1 с поддержкой JavaFX 2.0 1
21.11.2011 Adobe передаёт сообществу Flex SDK: начало конца? 1
10.11.2011 Oracle выпустила бета-версию NetBeans IDE 7.1 с поддержкой JavaFX 2.0 2
17.10.2011 Oracle Enterprise Pack for Eclipse 11g ускоряет разработку Java-приложений и приложений Oracle Fusion Application 1
23.08.2011 Oracle анонсировала платформу Java SE 7 1

Публикаций - 64, упоминаний - 73

IDE упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11143 8
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 3
Ростех - Концерн Автоматика 397 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Smart Technologies - Смарт текнолоджис 78 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 424 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 319 1
Т-Нано - Нанотехнологический центр 32 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1119 1
СберДевайсы - SberDevices 47 1
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 302 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 1
JetBrains 40 1
Google LLC 7168 1
VMware End-User Computing 25 1
Фактор-ТС 10 1
IDenTV 1 1
HP Enterprise Services 29 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация 156 1
Red Hat 668 1
Telegram Group 702 1
VK - Mail.ru Group 2485 1
Т-Платформы 274 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
GitHub 412 1
Oracle Corporation 3360 1
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 1
Apple Inc - Эппл Рус 7729 1
Huawei 2733 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Dr.Web - Доктор Веб 977 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2767 1
VMware 1829 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Яндекс.Такси 271 1
Открытие ФК 538 1
AgroScout 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Президент Российской Федерации 1442 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5408 16
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 317 7
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 274 7
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 927 6
HD-аудио - Audio HDA - High Definition Audio 15 5
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 5
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2385 4
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 790 4
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 4
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 847 4
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 385 4
Gigabit Ethernet 360 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1134 3
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 604 3
SPI - Serial Peripheral Interface - SPI bus - Последовательный периферийный интерфейс 37 3
DDR - Double data rate 1075 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 3
IEEE 1284 - LPT - Line Print Terminal - стандарт параллельного интерфейса для подключения периферийных устройств персонального компьютера 37 3
GPIO - General-purpose input/output - Интерфейс ввода/вывода общего назначения 45 3
Типы корпусов процессоров - HFCBGA - FCBGA 10 2
Single precision - Число одинарной точности - FP32 - Операции с одинарной точностью 21 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 2
DevOps - Development и Operations 297 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 2
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 2
Xvid - видеокодек 103 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1706 2
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 217 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 1
SCRUM - Методология совместной работы 58 1
AOD - Always On Display 103 1
S/PDIF - S/P-DIF - Sony/Philips Digital Interface (Interconnect) Format - международный стандарт передачи с помощью нескольких разъёмов и кабелей звука в цифровом виде 54 1
Google Android-приложения и разработчики 236 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 215 1
Java - Язык программирования 1179 25
Google Android 10751 10
JavaScript - Язык программирования 633 10
Linux OS 4272 7
Microsoft Windows 10 6670 7
Apple iOS 5742 5
JavaFX - OpenJFX 25 5
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 3
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 3
МЦСТ - Эльбрус-1С+ - 1891ВМ11Я - Микропроцессор со встроенным графическим ядром c поддержкой аппаратного ускорения 3D-графики 36 3
Intel x86 - Архитектура процессора 994 3
Apple macOS 930 2
Microsoft Azure 1171 2
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 276 2
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 71 2
OpenGL - Язык программирования 126 2
OpenCL - Open Computing Language - Фреймворк для написания компьютерных программ 59 2
Microsoft Windows 7 1662 2
Oracle VM VirtualBox 94 2
Red Hat Ansible 57 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Symbian OS 781 1
Huawei Harmony OS - Harmonica 74 1
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 302 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 1
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 1
Kaspersky Internet Security 289 1
PHP - Язык программирования 306 1
Apache Spark 63 1
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 187 1
Microsoft Skype 1476 1
SQL - Язык программирования 434 1
Ростелеком-Солар - Solar appScreener 34 1
Apache Hadoop 339 1
Oracle Cloud Infrastructure Data Science 1 1
Huawei AppGallery 95 1
Oracle Cloud Platform 151 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 790 1
Опанасенко Всеволод 101 1
Кабанов Владимир 174 1
Чернов Даниил 49 1
Белокрылов Александр 20 1
Горшенин Максим 15 1
Селезнев Сергей 1 1
Pawlik Greg - Павлик Грег 4 1
Алексеев Тимофей 3 1
Micklea Brad - Микли Брэд 1 1
White Alex - Уайт Алекс 3 1
Dayaratna Arnal - Дайрана Арнел 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Польша - Республика 834 1
Германия - Федеративная Республика 3664 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 520 1
Малайзия 344 1
Румыния 345 1
Египет - Арабская Республика 369 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1623 1
Япония 2808 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 1
Европа 3781 1
Россия - Каменск-Уральский 47 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
Tom’s Hardware 86 1
Wired - Издание 120 1
TechRadar 71 1
Android Authority 33 1
Android Headline 7 1
Newsweek 20 1
IDC - International Data Corporation 2728 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 2
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 220 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766922, в очереди разбора - 670607.
Создано именных указателей - 46354.
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