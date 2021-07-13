Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
IDE
Integrated Drive Electronics
Параллельный интерфейс подключения накопителей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 64, упоминаний - 73
IDE упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
|РЖД - Российские железные дороги 1081 1
|Яндекс.Такси 271 1
|Открытие ФК 538 1
|AgroScout 1 1
|Tom’s Hardware 86 1
|Wired - Издание 120 1
|TechRadar 71 1
|Android Authority 33 1
|Android Headline 7 1
|Newsweek 20 1
|ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 2
|Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766922, в очереди разбора - 670607.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766922, в очереди разбора - 670607.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru