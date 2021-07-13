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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ICAO
International Civil Aviation Organization
Международная организация гражданской авиации
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 42, упоминаний - 72
ICAO упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Мылицын Роман 79 2
|Черненко Андрей 37 2
|Windley Phil - Уиндли Фил 1 1
|Атаманов Александр 3 1
|Скоков Сергей 26 1
|Ведешкина Татьяна 7 1
|Капойко Юрий 2 1
|Калмыков Сергей 9 1
|Скрипкин Дмитрий 3 1
|Соловенчук Александр 44 1
|Натрусов Артем 121 1
|Барыкин Сергей 9 1
|Буленков Дмитрий 13 1
|Pina Gustavo - Пина Густаво 1 1
|Пауков Сергей 7 1
|Карпинский Алексей 37 1
|Аксельрод Илья 15 1
|Чаркин Евгений 182 1
|ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
|COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
|ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
|CNews Analytics 1991 1
|ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 2
|МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 193 1
|РЖД ВНИИЖТ - Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770519, в очереди разбора - 674201.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770519, в очереди разбора - 674201.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru