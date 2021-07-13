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ICAO
International Civil Aviation Organization
Международная организация гражданской авиации


13.07.2021 Грузовые дроны и воздушные такси: какой будет Москва будущего 1
05.02.2021 «Росэлектроника» проектирует систему охраны аэропорта Ульяновска 1
24.07.2020 Мировые ИТ-тренды в российской транспортной отрасли 1
20.07.2020 КБ «Панорама» выпустило линейку продуктов на базе «Эльбрус» для ОС Astra Linux 1
27.05.2020 Автоматизация организации воздушного движения доступна в среде ОС Astra Linux 2
20.05.2020 SITA поддержит развитие единой системы цифровой самоидентификации для авиаперелетов 1
28.01.2020 Российские аэропорты переходят на цифровое наблюдение за полетами 1
30.08.2019 «Росэлектроника» впервые показала отечественный комплекс для контроля состояния взлетно-посадочных полос 2
10.10.2018 Каршеринг Rentmee внедрил распознавание документов с помощью Smart Engines 1
14.07.2017 Минкомсвязи закупило «железо» на «Эльбрусах» 1
15.06.2017 Технологии распознавания документов Smart Engines внедряются в Болгарии 1
16.01.2017 Миграционная ГИС переехала с IBM на «Эльбрусы» и СПО 3
16.01.2017 Ведомственный сегмент системы «Мир» переведен на отечественную аппаратную платформу 3
19.12.2016 МТС запустил бесплатный Wi-Fi в международном терминале «Толмачево» 1
13.12.2016 «Цифровые радиотехнические системы» создали многопозиционную систему наблюдения за воздушным движением 1
06.12.2016 Якутия переходит на спутниковозависимое наблюдение за воздушным движением 1
30.09.2016 Готовится запрет на перевозку смартфонов в самолетах 11
22.09.2016 Вышла новая версия системы распознавания машиночитаемой зоны документов от Smart Engines 1
15.06.2016 «Азимут» выиграл тендер на поставку аэронавигационного оборудования в Индонезию 2
25.05.2016 ОПК оборудует аэропорты Республики Ирак новейшим РЛС 1
19.01.2016 Финляндия выбрала компанию Gemalto для создания новой системы электронных паспортов и удостоверений личности 2
21.12.2015 Криптография для масс-маркета: почему эксперты рекомендуют U2F-токены 1
17.07.2015 Систему мониторинга Aircom FlightTracker внедряют три авиакомпании 2
25.12.2014 Эксперты: будущее загранпаспортов - гибридные смарт-карты 1
01.12.2014 ОПК оснастила аэродромы России новым оборудованием в рамках гособоронзаказа-2014 1
22.09.2014 Великобритания отказывается от собственной системы координат 1
07.07.2014 НП ГЛОНАСС и Канцелярия по спутниковой навигации договорились о сотрудничестве по ряду пилотных проектов 1
16.05.2014 Рынок смарт-карт в госсекторе будут расти на 10% в год 1
09.04.2014 ЕС планирует ввести пан-европейский идентификационный ключ 1
12.03.2014 Первые шаги российской авиации к «цифровой фабрике» 1
22.11.2013 Продажи смарт-карт в госсекторе ожидает стабильный рост 1
15.10.2013 Филиппины выпустили 8 млн. электронных загранпаспортов 1
16.07.2013 Интероперабельность электронных паспортов подтверждена международными тестами 3
05.10.2012 «Почта России»: электронный обмен данными ускорит доставку международных почтовых отправлений 1
20.02.2012 «Ситроникс» внедрил систему поиска и спасания для воздушного движения в Беларуси 2
14.04.2009 Преимущества ИТ в авиации "смазывает" человеческий фактор 1
11.12.2008 NXP поставила стомиллионную микросхему для электронных паспортов 2
05.09.2008 Управление воздушным движением: какая АС нужна России? 5
23.06.2008 9 стран СНГ поддержали сотрудничество в создании государственных ИС паспортно-визовых документов 1
21.02.2008 «Гелиос Компьютер» участвует в конкурсе на модернизацию системы управления полетами РФ 2

Публикаций - 42, упоминаний - 72

ICAO упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Smart Engines - Смарт Энджинс 199 3
ЦРТС НПП - Цифровые радиотехнические системы - Научно-производственное предприятие 11 3
Ростех - Ростехнологии 2230 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 2
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 2
Эшелон НПО 56 2
IBM 3557 2
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 2
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 93 2
Восход ФГБУ НИИ 367 2
Ростех Росэлектроника Вега - Полет ЧРЗ - Челябинский радиозавод 33 2
Zabbix SIA - Заббикс 34 1
Nginx - Энджайникс 100 1
DJI 32 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 424 1
Ростех Росэлектроника Вега - Концерн радиостроения 122 1
Intel Corporation 4204 1
Gemalto 168 1
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 1
TI - Texas Instruments Incorporated 211 1
Ростех Азимут 16 1
Панорама КБ 43 1
Yubico 5 1
Harris Corporation 15 1
Sovrin Foundation 1 1
ARINC - Aeronautical Radio - Авиационное радио 7 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 1
Lufthansa Systems 19 1
Yandex - Яндекс 4103 1
Крок 1221 1
Hitachi 477 1
Siemens AG - Сименс Россия 675 1
Sabre Corporation 116 1
ГЛОНАСС АО 82 1
iCore 45 1
General Electric - Дженерал электрик 122 1
Ramax - Рамакс 62 1
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 234 1
Swiss-AS - Swiss Aviation Software 2 1
BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 20 1
Singapore Airlines - Национальная авиакомпания Сингапура - Сингапурские авиалинии 11 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 79 2
Lockheed Martin 47 2
Rentmee - Оператор каршеринга 2 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Аэрофлот 493 1
Boeing 98 1
Airbus Group 71 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 1
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина 26 1
РТС-тендер - Электронная торговая площадка 42 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 185 1
Храброво - Международный аэропорт Калининград 7 1
ЕВРАЗ ЕвразРуда 3 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 4
FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 17 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 428 2
Росавиации - Федеральное агентство воздушного транспорта 48 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Минцифры РФ - Департамент реализации стратегических проектов 8 1
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 74 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 44 1
ФГУП Госкорпорация по ОрВД - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации 29 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 257 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 42 2
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 23 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 6 1
IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 3 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 2
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 102 2
U2F - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации 17 1
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - машиносчитываемая часть документа 18 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 442 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс 43 1
3D-печать 135 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 233 1
Умные платформы 500 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 1
ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - RSD - Remote Sensing Data - Банк данных цифровых карт 29 1
OGC WMTS - Web Map Tile Service - открытая спецификация для публикации в сети цифровых карт с использованием кэшированных листов изображений 4 1
OGC WMS - Web Map Service - протокол обслуживания через интернет географически привязанных изображений, генерируемых картографическим сервером на основе данных из БД ГИС 3 1
EPSG - Geodetic Parameter Dataset - Набор данных геодезических параметров 4 1
ISO 19100 - Geographic information Referencing by coordinates - Стандарт Географическая информация, привязка по координатам 3 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
DDR - Double data rate 1077 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 156 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 187 1
Сервер - Серверные платформы 169 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 435 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 2
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1357 2
ЦРТС Альманах МПСН - многопозиционная система наблюдения за воздушным движением 4 2
Linux OS 4276 2
OTRS - OpenSource Ticket Request System 10 1
Red Hat Ceph Storage 70 1
Oracle Java Card 8 1
Redis СУБД 46 1
Apache ActiveMQ 21 1
Панорама КБ Imagery Creator 4 1
Панорама КБ GIS WebService SE 4 1
SITA Smart Path 4 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Панорама КБ ГИС Сервер 4 1
Ростех Росэлектроника ЧРЗ Полет АОРЛ - радиолокатор 7 1
Airbus Skywise 2 1
Linux - Debian GNU 273 1
РЖД Ласточка - ЭС1, ЭС1П, ЭС2Г, ЭС2ГП - семейство пассажирских электропоездов на основе платформы Siemens Desiro 11 1
РЖД Цифровая железная дорога 7 1
General Electric Predix - IIoT-платформа 7 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 137 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 1
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Swiss-AS AMOS 11 1
Siemens MindSphere 22 1
Аэрокосмические системы - Макс - САПР 86 1
Aladdin JaCarta 147 1
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1179 1
Apache Tomcat - Веб-сервер и контейнер сервлетов 64 1
Google Android 10751 1
Apple iOS 5742 1
Microsoft Windows 10 6676 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Apple - App Store 2198 1
Samsung Galaxy Note 558 1
Мылицын Роман 79 2
Черненко Андрей 37 2
Windley Phil - Уиндли Фил 1 1
Атаманов Александр 3 1
Скоков Сергей 26 1
Ведешкина Татьяна 7 1
Капойко Юрий 2 1
Калмыков Сергей 9 1
Скрипкин Дмитрий 3 1
Соловенчук Александр 44 1
Натрусов Артем 121 1
Барыкин Сергей 9 1
Буленков Дмитрий 13 1
Pina Gustavo - Пина Густаво 1 1
Пауков Сергей 7 1
Карпинский Алексей 37 1
Аксельрод Илья 15 1
Чаркин Евгений 182 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 19
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 4
Европа 3788 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 3
Канада - Монреаль 30 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 3
Япония 2811 3
Россия - СФО - Новосибирск 1980 2
Франция - Французская Республика 2143 2
Казахстан - Республика 2650 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 2
Россия - ПФО - Самара 1304 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 2
Россия - ПФО - Казань 1522 2
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Россия - Челябинск 777 1
Болгария - Республика 306 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Россия - Калининград 675 1
Россия - Хабаровск 624 1
Россия - Ульяновск 298 1
Египет - Арабская Республика 369 1
Китай - Шэньчжэнь 89 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 1
Россия - Саратов 410 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Земля - планета Солнечной системы 881 1
Украина 3398 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 1
Россия - Минеральные Воды 40 1
США - Детройт 14 1
Россия - Республика Саха (Якутия) - Ленск 14 1
Нидерланды - Амстердам 259 1
Финляндия - Финляндская Республика 822 1
Южная Корея - Республика 1466 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
Thomson Reuters - Рейтер 1760 1
CNews Analytics 1991 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 2
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 193 1
РЖД ВНИИЖТ - Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта 4 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 15 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770519, в очереди разбора - 674201.
Создано именных указателей - 46354.
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