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Carl Zeiss


27.07.2021 В России начинаются продажи «неубиваемого» 5G-смартфона Nokia, выполненного по армейским стандартам. Цена 2
25.06.2021 Обзор смартфона vivo X60 Pro: космический флагман 1
04.06.2021 В России начались продажи смартфона Nokia X10 1
09.04.2021 Nokia отказалась от всех старых смартфонов в пользу совершенно нового модельного ряда. Цены в России 1
20.02.2021 Vivo открыла представительства в Чехии и Румынии 1
17.12.2020 Vivo и Zeiss объявили о глобальном партнерстве в области мобильной фотографии 16
30.10.2020 В России начались продажи смартфона Nokia 8.3 5G 2
21.09.2020 В мобильном приложении от «БКС Мир инвестиций» появилось больше возможностей 1
15.09.2020 Nokia выпускает дешевый продвинутый смартфон для расправы над Xiaomi 1
11.08.2020 HMD Global привлекла $230 миллионов инвестиций от стратегических партнеров 1
30.01.2020 В России начались продажи смартфона Nokia 7.2 с увеличенным объемом памяти. Цена 3
20.01.2020 В России открыты предзаказы на смартфон Nokia 7.2 с увеличенным объемом памяти 3
17.09.2019 В России открыт предзаказ на новые смартфоны и телефоны Nokia. Цены 3
06.09.2019 HMD Global представила новые телефоны и смартфоны Nokia. Цены 5
15.05.2019 Топ-9 смартфонов с NFC до 15 000 рублей: выбор ZOOM 2
10.05.2019 Лучшие смартфоны до 20 000 рублей: флагманы среди бюджетников 1
16.04.2019 Лучшие смартфоны до 30 000 рублей: выбор ZOOM 1
12.04.2019 В России начались продажи пятикамерной Nokia 9 PureView. Цена 1
12.03.2019 Смартфоны с гибкими экранами и 5G: главные новинки MWC 2019 1
01.03.2019 В России начинаются продажи смартфона Nokia 9 PureView. Цена 1
25.02.2019 Nokia выпустила сверхдешевые мобильники и флагман-монстр с шестью камерами. Цены 1
06.02.2019 В России начались продажи смартфона Nokia 8.1. Цена 2
25.01.2019 Самые ожидаемые смартфоны 2019 года 1
15.01.2019 Легендарный смартфон Nokia N9 вернется к жизни 1
25.12.2018 Евросоюз потратит миллиарды, чтобы победить Samsung и Intel 1
20.12.2018 OnePlus выпускает нового «убийцу флагманов» с суперкамерой 1
05.12.2018 7 лучших смартфонов для селфи: выбор ZOOM 1
17.10.2018 Краткий курс по выбору экшен-камеры 2
05.10.2018 Представлен недорогой смартфон Nokia 7.1 с технологией PureDisplay. Цена 3
04.07.2018 Лучшие защищенные компактные фотоаппараты. Выбор ZOOM 1
21.06.2018 Смартфоны, которые первыми получат Android P 1
25.04.2018 Опубликованы фото и характеристики недорогого смартфона Nokia X6 1
02.04.2018 Самые мощные Android-смартфоны начала 2018 года 1
29.03.2018 В Россию приехал смартфон Nokia 7 plus на «чистом» Android. Цена 4
21.03.2018 HMD Global анонсировала старт продаж в России новой Nokia 6 1
26.02.2018 Nokia выпустила четыре смартфона на «чистом» Android и «мобильник Нео» из «Матрицы» 3
22.02.2018 Software AG представила новую версию платформы Cumulocity с расширенными возможностями IoT 1
22.02.2018 MWC 2018: самые ожидаемые анонсы 1
05.01.2018 Nokia выпустила недорогой цельнометаллический смартфон 2
19.10.2017 Nokia выпустила флагманский смартфон в стеклянном корпусе 2

Публикаций - 178, упоминаний - 249

Carl Zeiss упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11060 37
Samsung Electronics 5651 28
Nokia Corporation 2434 19
HMD Global - Nokia 116 18
Google LLC 7144 13
Apple Inc - Эппл Рус 7692 11
Xiaomi 904 10
Lenovo Group 1636 4
Facebook 3765 3
Twitter 2204 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 3
Qualcomm Technologies 1002 2
Ricoh Pentax 56 2
Infineon Technologies 76 2
Nvidia Corp 2015 2
Harman Kardon 165 2
Intel Corporation 4169 2
Pixelworks 3 2
Huawei 2730 2
Osram 16 1
NTT Com - NTT Communications 19 1
Nikon 253 1
Oculus VR 48 1
Linux Moblin 52 1
SK hynix 66 1
LG Innotek 8 1
Sony Ericsson 470 1
Verizon Wireless - Cellco Partnership 175 1
Белый Ветер Цифровой 114 1
Sanyo Electric 71 1
STMicroelectronics 102 1
Vivo 125 1
VK - Mail.ru Group 2483 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 1
Lenovo Motorola 1004 1
Canon 558 1
Software AG 123 1
Deutsche Telekom 218 1
Unisoc - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 34 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 300 1
BMW 249 1
GlobalFoundries - GF 67 1
Henkel - Хенкель Рус 23 1
Merck - Мерк - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 17 1
Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 12 1
Robert Bosch GmbH 9 1
БКС Мир инвестиций 5 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 62
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3050 61
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3669 42
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 41
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2954 20
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 18
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 18
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2349 11
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 10
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 9
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1107 9
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 826 8
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 889 8
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 391 8
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 433 7
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 7
AVCHD - Advanced Video Codec High Definition - улучшенный видеокодек высокого разрешения 85 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 6
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 262 6
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 186 5
USB Type-C - USB-C 901 5
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 5
Smartphone - Смартфон 773 5
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1340 5
Quad Bayer - Quad Pixel - Tetracell - технология цветофильтра 23 4
AGPS - Assisted GPS - технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 56 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
Flash 472 4
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 82 3
QWERTY-клавиатура 193 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 282 3
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 102 3
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 699 3
FM-радиовещание - FM-тюнер 472 2
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 206 2
MP3 641 2
NPU - Numeric (floating point) Processing Unit - Нейропроцессор - независимый математический сопроцессор 27 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 203 2
DivX - видеокодек 167 2
Google Android 10750 53
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 50
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 45
Microsoft Windows Phone OS 1472 30
Symbian OS 776 21
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 20
Nokia N - серия 241 16
Corning Gorilla Glass 496 15
Apple iOS 5741 13
Microsoft Windows 10 6629 13
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 12
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 213 11
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента 174 10
Samsung Galaxy Note 558 8
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 8
Apple iPhone - Серия смартфонов 5128 7
Nokia PureDisplay 8 7
Microsoft Windows 8 1228 7
Google Play - Google Store - Android Market 2515 7
HTC Sense UI - графическая оболочка 198 6
Google Photos 51 6
Huawei Mate - серия смартфонов 183 6
HTC One - серия смартфонов 137 6
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 661 6
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 101 5
Microsoft Surface - Планшет 305 5
Nokia 9 PureView - Смартфон 89 5
Xiaomi Mi MIX - Мобильные телефоны 79 5
Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 17 5
Google Android 9 Pie 159 5
Google Android One 44 4
MediaTek Helio P - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 82 4
Apple A - чипсет - серия мобильных процессоров 247 4
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 217 4
WhatsApp Messenger 654 4
Google Android 10 172 4
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 4
Apple iPhone X - Серия смартфонов 212 4
Nvidia GeForce GTX 2058 4
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 4
Sarvikas Juho - Сарвикас Юхо 11 3
Seiche Florian - Зайхе Флориан 12 3
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
Lau Pete - Ло Пит 13 1
Lau Pete - Лау Пит 9 1
Vestager Margrethe - Вестагер Маргарет 5 1
Agarwal Ishan - Агарвал Ишан 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 55
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 7
Европа 3745 5
Германия - Федеративная Республика 3624 5
Япония 2778 5
Индия - Республика 2169 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 2
Испания - Барселона 536 2
Финляндия - Тампере 13 1
Европа Северная - Скандинавия 274 1
Украина 3361 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 1
Бразилия - Федеративная Республика 1123 1
Франция - Французская Республика 2120 1
Италия - Итальянская Республика 1381 1
Африка 1487 1
Финляндия - Финляндская Республика 815 1
Южная Корея - Республика 1456 1
США - Лас Вегас - Las Vegas 403 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 19 2
CNews - ZOOM.CNews 1093 13
Thomson Reuters - Рейтер 1725 1
NYT - The New York Times 507 1
GSM Arena 54 1
IDC - International Data Corporation 2713 1
IHS Markit 21 1
IC Insights 6 1
IHS iSuppli 274 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 10
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 114 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 219 1
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