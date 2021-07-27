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Carl Zeiss
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 178, упоминаний - 249
Carl Zeiss упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Microsoft Corporation 11060 37
|Samsung Electronics 5651 28
|Nokia Corporation 2434 19
|HMD Global - Nokia 116 18
|Google LLC 7144 13
|Apple Inc - Эппл Рус 7692 11
|Xiaomi 904 10
|Lenovo Group 1636 4
|Facebook 3765 3
|Twitter 2204 3
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 3
|Qualcomm Technologies 1002 2
|Ricoh Pentax 56 2
|Infineon Technologies 76 2
|Nvidia Corp 2015 2
|Harman Kardon 165 2
|Intel Corporation 4169 2
|Pixelworks 3 2
|Huawei 2730 2
|Osram 16 1
|NTT Com - NTT Communications 19 1
|Nikon 253 1
|Oculus VR 48 1
|Linux Moblin 52 1
|SK hynix 66 1
|LG Innotek 8 1
|Sony Ericsson 470 1
|Verizon Wireless - Cellco Partnership 175 1
|Белый Ветер Цифровой 114 1
|Sanyo Electric 71 1
|STMicroelectronics 102 1
|Vivo 125 1
|VK - Mail.ru Group 2483 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 1
|Lenovo Motorola 1004 1
|Canon 558 1
|Software AG 123 1
|Deutsche Telekom 218 1
|Unisoc - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 34 1
|TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 300 1
|BMW 249 1
|GlobalFoundries - GF 67 1
|Henkel - Хенкель Рус 23 1
|Merck - Мерк - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 17 1
|Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 12 1
|Robert Bosch GmbH 9 1
|БКС Мир инвестиций 5 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 3
|Sarvikas Juho - Сарвикас Юхо 11 3
|Seiche Florian - Зайхе Флориан 12 3
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
|Lau Pete - Ло Пит 13 1
|Lau Pete - Лау Пит 9 1
|Vestager Margrethe - Вестагер Маргарет 5 1
|Agarwal Ishan - Агарвал Ишан 3 1
|COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
|Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 19 2
|CNews - ZOOM.CNews 1093 13
|Thomson Reuters - Рейтер 1725 1
|NYT - The New York Times 507 1
|GSM Arena 54 1
|IDC - International Data Corporation 2713 1
|IHS Markit 21 1
|IC Insights 6 1
|IHS iSuppli 274 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760322, в очереди разбора - 664012.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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