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Самолёт ГК
Группа «Самолет» основана в 2012 году. Компания является одним из федеральных девелоперов. Группа включена в перечень системообразующих предприятий российской экономики. В октябре 2020 года Группа провела первичное размещение акций на Московской бирже. «Самолет» специализируется на реализации масштабных проектов комплексного освоения территорий и предусматривает строительство объектов социальной инфраструктуры и создание рабочих мест одновременно с первыми очередями кварталов. В 2021 году с момента основания компания ввела в эксплуатацию более 2,9 млн кв. м недвижимости в Московском регионе и Ленинградской области. Земельный банк составляет 24,6 млн кв. м реализуемой площади и продолжает расти.
Самолёт ГК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 231 1
|Балагурова Ольга 3 3
|Гуштюк Павел 3 3
|Ефаров Юрий 5 2
|Садеков Марат 3 2
|Мережникова Валерия 2 2
|Евтушенко Олег 125 2
|Федоров Дмитрий 18 2
|Крестьянова Татьяна 14 2
|Дырмовский Дмитрий 81 2
|Иваненко Андрей 1 1
|Колотовкин Тимофей 1 1
|Wright (brothers) - Райт (братья) 32 1
|Братко Никита 1 1
|Шкляр Михаил 1 1
|Храпов Кирилл 1 1
|Сенаторов Виталий 7 1
|Сыч Сергей 2 1
|Хусаинов Ильдар 2 1
|Головин Даниил 34 1
|Ещенко Борис 3 1
|Носков Константин 211 1
|Шатилин Илья 2 1
|Грабовский Илья 3 1
|Михеев Вячеслав 11 1
|Марковский Роман 16 1
|Орлов Кирилл 2 1
|Перминова Светлана 4 1
|Смирнов Константин 17 1
|Парабучев Алексей 11 1
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|Gates William Henry - Гейтс Билл 892 1
|Кашинский Дмитрий 1 1
|CNews RND - R&D.CNews 2111 6
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10420 4
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2247 3
|Thomson Reuters - Рейтер 5717 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 236 1
|LiveScience 153 1
|500 Startups 1008 1
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