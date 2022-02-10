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Самолёт ГК

Самолёт ГК

Группа «Самолет» основана в 2012 году. Компания является одним из федеральных девелоперов. Группа включена в перечень системообразующих предприятий российской экономики. В октябре 2020 года Группа провела первичное размещение акций на Московской бирже. «Самолет» специализируется на реализации масштабных проектов комплексного освоения территорий и предусматривает строительство объектов социальной инфраструктуры и создание рабочих мест одновременно с первыми очередями кварталов. В 2021 году с момента основания компания ввела в эксплуатацию более 2,9 млн кв. м недвижимости в Московском регионе и Ленинградской области. Земельный банк составляет 24,6 млн кв. м реализуемой площади и продолжает расти.


10.02.2022 Группа «Самолет» оптимизирует управление поставками стройматериалов с помощью цифрового решения 3
27.12.2021 «Самолет» инвестировал 3 млрд рублей в 60 проектов цифровизации 5
15.12.2021 Группа «Самолет» внедрила технологию, позволяющую нанимать сотрудников по всему миру 2
09.11.2021 «Сберкорус» внедрил личного цифрового помощника каждому менеджеру по продажам в группе «Самолет» 2
20.10.2021 Группа «Самолет» внедрила единую цифровую платформу девелоперского цикла 3
11.10.2021 Smart-системы стали драйвером продажи недвижимости 1
27.09.2021 Какие инновации изменят облик российских городов 1
22.09.2021 В группе «Самолет» внедрили умного бота Easy Report для получения мгновенной бизнес-отчетности 3
17.09.2021 В группе «Самолет» внедрили умного бота Easy Report для получения мгновенной бизнес-отчетности 7
27.07.2021 «Почта России» вступила в войну с бумажными письмами. Она переводит их в цифру и отправляет по e-mail 6
21.06.2021 Банки и застройщики обсудят BIM и проектное финансирование на онлайн-форуме Autodesk и СSD 1
11.03.2021 Девелопмент начал внедрять голосовую биометрию 1
10.03.2021 Группа «Самолет» вложит 8 млрд рублей в развитие ИТ-экосистемы Development Tech 3
21.12.2020 Группа ЦРТ внедряет речевую аналитику в отдел продаж группы «Самолет» 2
24.11.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2020» состоится 1 декабря 1
12.11.2020 CNews приглашает на онлайн-конференцию «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру» 1
11.03.2020 Sita модернизирует систему управления воздушным движением с Boeing ecoDemonstrator 1
18.02.2020 «Аэрофлот» оптимизировал полноту использования грузопочтовой квоты на пассажирских рейсах с помощью Cargo Air 1
04.02.2020 SITA вместе с ключевыми партнерами авиаиндустрии сформируют MRO Blockchain Alliance 1
31.01.2020 Как Россия потратит 15 млрд на создание квантового компьютера 1
25.12.2019 Как зарубежные банки конкурируют с отечественными внутри России 1
17.12.2019 Россия запустит спутники для глобального интернета OneWeb 1
28.11.2019 Идут испытания самолета, в который вложился экс-глава Минкомсвязи. Видео 1
20.11.2019 Беспроводное интернет-подключение через LiFi доступно в общественном транспорте 1
19.09.2019 ГК «Самолет» и риэлтор «Этажи» запускают онлайн-сервис по ускоренному выкупу квартир 1
12.09.2019 МТС Банк и Эвотор подключают эквайринг без визита в банк 1
28.08.2019 Россия оценила перспективы своих ИТ-шников в цифровых профессиях будущего 1
14.08.2019 Macbook'и запрещают возить в самолетах: Они горят и взрываются 1
26.06.2019 Ростех разработал портативную метеостанцию 1
21.06.2019 Как выходцы из Boeing помогли «Сухому» создать «убийцу» ИТ-платформ Lufthansa и Airbus 1
17.05.2019 «Яндекс» запретил было сотрудникам летать на Sukhoi Superjet 100, но потом передумал 1
11.04.2019 Airbus представила умный пассажирский салон на базе платформы Connected Experience 1
28.03.2019 Ростех передал ВКС шестой самолет-локатор А-50У 1
28.03.2019 «Росэлектроника» поставила новые системы связи для ВМФ 1
12.02.2019 Ростех начал оснащение малых аэропортов радиолокаторами 1
25.01.2019 «Ростех» поставит радиолокатор нового поколения в аэропорт Челябинска 1
18.12.2018 Какая польза от блокчейна при обслуживании самолетов 1
25.09.2018 Дом будущего будет управляться голосом 1
27.08.2018 S7 Airlines и «Газпромнефть-аэро» впервые в России осуществили заправку самолета через смарт-контракт на основе блокчейн 1
03.08.2018 «Домодедово» и SITA подвели итоги внедрения eGates 1

Публикаций - 73, упоминаний - 100

Самолёт ГК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2445 7
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 740 4
Easy Report 2 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 288 2
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 545 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Полет ЧРЗ - Челябинский радиозавод 40 2
Сбер - Цифровая Платформа 403 2
Telegram Group 718 2
Samsung Electronics 9175 2
Tableau Software 49 2
Meta - Facebook 4185 1
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 75 1
Apple Inc 10446 1
Космическая связь ФГУП ГПКС 460 1
Twitter 2362 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8664 1
IBM - International Business Machines Corp 8832 1
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 119 1
OneWeb - Уанвеб - WorldVU 27 1
Эвотор - Evotor 123 1
Fujitsu 1886 1
Microsoft Corporation 22119 1
Орбита 73 1
Stelia Aerospace 1 1
Цифровое пространство 76 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services 259 1
Сбер - Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 109 1
Oracle Corporation 5920 1
Oracle Solution Engineering 6 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 196 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2303 1
AMD - Advanced Micro Devices 3578 1
Alibaba Group 347 1
Selectel - Селектел 151 1
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 373 1
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 118 1
InfoWatch - Инфовотч 834 1
Rubetek 12 1
Вертикаль - башенный оператор 382 1
Google LLC 9918 1
Boeing 953 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5064 4
X5 Group 667 3
Airbus Group 202 3
Земельный банк 8 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 948 3
Airbus Defence and Space - EADS 148 2
Northrop Grumman 200 2
Bombardier Inc 24 2
ВВС России - Военно-воздушные силы России - Русские витязи - Авиационная группа высшего пилотажа 84 2
Аэрофлот 632 2
Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П. О. Сухого 271 2
SBI Holdings - SBI Group 20 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 257 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 535 1
Брусника 4 1
Яндекс.Еда 241 1
Руссо-Балт - Русско-Балтийский вагонный завод 2 1
All Nippon Airways 10 1
EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation 145 1
Ростелеком МФ ОЦО - Многофункциональный общий центр обслуживания 8 1
ТАНТК имени Г.М. Бериева - Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева 19 1
Eclipse Aviation 22 1
Этажи 24 1
МТС банк 270 1
Lufthansa Technik AG - Lufthansa Engineering - LHT - Люфтганза Техник АГ 10 1
Deutsche Lufthansa AG 105 1
Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого - ГСС 88 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 135 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 274 1
Lockheed Martin 729 1
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 18 1
IKEA - ИКЕА 120 1
ВкусВилл - Избёнка 57 1
Магнит - Сеть магазинов 367 1
Wildberries - Вайлдберриз 172 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1612 1
Почта России ПАО 1831 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 84 1
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 782 6
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 69 2
ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 153 2
Министерство обороны Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 98 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7705 2
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 124 1
ВМФ РФ - Черноморский флот - Черноморская военно-морская группа 26 1
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 154 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 8259 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1231 1
Правительство РФ 7243 1
Президент Российской Федерации 3194 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 50 1
Правительство Москвы - Департамент строительства 12 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1007 1
Росавиации - Федеральное агентство воздушного транспорта 58 1
U.S. Navy - Военно-морские силы США 433 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 100 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 169 1
World Bank Group - Всемирный банк 277 1
МИК - Московский инновационный кластер 68 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 231 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 10707 9
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 32580 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 15827 5
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 716 4
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 2924 3
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 1235 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 2087 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 4561 2
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 529 2
Big Data - Большие данные 2439 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 3901 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 3562 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4313 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 6954 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10302 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 1319 2
NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 73 2
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 343 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 1327 1
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 2163 1
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 2105 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4362 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1791 1
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 222 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 323 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 5505 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 246 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 1030 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 238 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 1219 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 777 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 566 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1620 1
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 84 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6765 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1604 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 908 1
Crypto currency - Криптографическая валюта - Криптовалюта - разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система 263 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 4 1
Customize - Кастомизация - Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий 104 1
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 71 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1498 3
Microsoft Office 3203 2
Apple Локатор 39 2
Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 57 2
Easy Report bot - Цифровой помощник 2 2
Apple iPad 3580 2
СПАРК-Интерфакс 117 1
Eclipse Aviation - Eclipse 500 - лёгкий реактивный пассажирский самолёт 21 1
Samsung Galaxy Note 625 1
Apple iPhone - серия смартфонов 6027 1
Ростех - Росэлектроника - ЧРЗ Полет АОРЛ - радиолокатор 5 1
А-50У - самолет-локатор 2 1
Airbus A320 - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 18 1
Airbus Skywise 2 1
Як - серия одномоторных самолётов-истребителей 32 1
Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 120 1
Groupe SEB - Rowenta VU 1 1
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 180 1
Apple MacBook Pro 488 1
GeoEye - космический спутник 57 1
Northrop Grumman - Global Hawk - американский стратегический разведывательный БПЛА 53 1
AMD Imageon 2 1
Google Earth - Google Планета Земля 451 1
Abbyy FlexiCapture 137 1
Google Android 11731 1
Apple iOS 6315 1
Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 205 1
Autodesk AutoCAD 268 1
Autodesk Revit 82 1
Microsoft Windows 10 11266 1
Nuvia Phoenix 117 1
NVision Барьер 148 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 687 1
Яндекс.Навигатор 305 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2175 1
Telegram - Мессенджер 105 1
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GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1630 1
Apple iPhone 6 1080 1
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Ефаров Юрий 5 2
Садеков Марат 3 2
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Wright (brothers) - Райт (братья) 32 1
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Шкляр Михаил 1 1
Храпов Кирилл 1 1
Сенаторов Виталий 7 1
Сыч Сергей 2 1
Хусаинов Ильдар 2 1
Головин Даниил 34 1
Ещенко Борис 3 1
Носков Константин 211 1
Шатилин Илья 2 1
Грабовский Илья 3 1
Михеев Вячеслав 11 1
Марковский Роман 16 1
Орлов Кирилл 2 1
Перминова Светлана 4 1
Смирнов Константин 17 1
Парабучев Алексей 11 1
Волков Дмитрий 45 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 892 1
Кашинский Дмитрий 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 102812 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44654 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32209 9
Того - Тоголезская Республика 13902 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5116 5
Земля - планета Солнечной системы 6997 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1881 3
Индия - Республика 4182 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12647 3
США - Нью-Мексико 239 2
Канада 3124 2
США - Колумбия - Вашингтон 1163 2
США - Калифорния 3360 2
Европа 10333 2
Германия - Федеративная Республика 8353 2
Франция - Французская Республика 5431 2
Беларусь - Белоруссия 3382 2
Казахстан - Республика 4389 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12324 2
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1250 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Кубинка 26 1
Нидерланды 2123 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2049 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 415 1
Арктика 345 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11001 1
Сингапур - Республика 1559 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1282 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 621 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1014 1
Австрия - Австрийская Республика 992 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 958 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 317 1
Иран - Исламская Республика Иран 943 1
Польша - Республика 1523 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12703 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 158 1
США - Северная Дакота 31 1
США - Оклахома 67 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 650 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 7113 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 6429 2
Аутсорсинг 734 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 6785 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3692 2
Ипотека - вариант залога недвижимого имущества 37 2
Экономический эффект 592 2
Банковский сектор экономики 3341 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 220 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 287 1
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 55 1
ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес 19 1
Торговля розничная - Ритейл 1786 1
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 72 1
Федеральное законодательство 1263 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2342 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 2468 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2856 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 230 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 713 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1583 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1122 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 159 1
CNews RND - R&D.CNews 2111 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10420 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2247 3
Thomson Reuters - Рейтер 5717 2
TAdviser - Центр выбора технологий 236 1
LiveScience 153 1
500 Startups 1008 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1137 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 815 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 25 1
КНИИТМУ АО - Калужский Научно-Исследовательский институт Телемеханических Устройств 9 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 1599 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 750 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 762 1
CNews FORUM Кейсы 50 1
Армия - Международный военно-технический форум 35 1
100+ Forum Russia 2075 1
Короткая ссылка

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Электричество из пустоты: физики воссоздали в лаборатории эффект Швингера

Галактическая археология: новый каталог звезд раскрывает химическую историю Млечного Пути
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Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022