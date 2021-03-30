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Ростелеком Дальсвязь
Дальневосточная компания электросвязи



30.03.2021 В ТТК назначен руководитель департамента развития бизнеса на корпоративном и государственном рынке 1
15.02.2021 Назначен директор Дальневосточного филиала «Ростелекома» 1
09.02.2017 «Ростелеком» расширил спутниковые каналы в направлении удаленных районов Камчатского края 1
02.02.2017 «Ростелеком» презентовал проект «Уссурийская звезда» 1
04.04.2016 «Ростелеком» купил оператора у японцев 1
21.03.2016 Как российские разработчики прослушки работают в ближнем и дальнем зарубежье 2
25.08.2015 ВЭБ меняет руководство «Ангстрема» 1
01.07.2015 Павел Баюра назначен техническим директором «Tele2 Магадан» 1
06.04.2015 В ТТК назначен руководитель блока «Доступ» на Дальнем Востоке 1
23.10.2014 Евгений Торгашин назначен гендиректором «Чукоткасвязьинформа» 2
17.09.2014 Бывший глава департамента информатизации Приморского края назначен заместителем директора «Ростелекома» на Дальнем Востоке 1
21.10.2013 Антон Колпаков назначен директором макрорегионального филиала «Урал» компании «Ростелеком» 1
16.09.2013 Александр Белейчев возглавил «Ростелеком» на Дальнем Востоке 1
16.04.2013 ФАС предписала «Ростелекому» снизить цены на интернет в регионах Дальнего Востока 2
12.12.2012 «Ростелеком» увольняет главу «Центрального телеграфа» 1
05.12.2012 "Росгосстрах": Связь от "Ростелекома" есть везде 1
29.10.2012 Рейман скупает «Ангстремы» 1
16.10.2012 МТТ доказал незаконность действий «Ростелекома» в Приморском крае при переключении абонентов на свою сеть дальней связи 2
11.10.2012 Экс-глава МГТС арестован за продажу должности 1
25.09.2012 Сергей Фоменко назначен директором по развитию корпоративных продаж «Билайн» в Узбекистане 1
30.08.2012 AT Consulting построил единую систему бюджетирования для «Ростелекома» 1
29.08.2012 "Ростелеком": бюджет для объединенной компании 1
31.07.2012 Константин Волошин назначен исполняющим обязанности гендиректора «Акос» 1
26.04.2012 Олег Мясников назначен руководителем блока «Доступ» «ТТК-Сахалин» 1
12.03.2012 Сколько «Ангстремов» у Реймана. СХЕМА 1
16.09.2011 Ухо «Ростелекома» будет стоить 750 млн рублей 1
08.08.2011 Сергей Фролов назначен исполняющим обязанности вице-президента – директора макрофилиала «Ростелеком-Урал» 2
01.06.2011 “Ростелеком” прорвался в Башкирию 2
26.04.2011 Валерий Дегтярев назначен заместителем генерального директора по развитию «Радиозавода имени А.С. Попова» 1
12.04.2011 Tele2 прорвался на Камчатку 1
11.04.2011 Александр Белейчев назначен техническим директором макрорегионального филиала «Ростелеком–Дальний Восток» 1
06.04.2011 Акции: Mail.ru и "Ситроникс" с начала года подешевели на четверть 1
01.04.2011 «Ростелеком» объявил о юридическом завершении процесса создания объединенной компании 1
01.04.2011 МРК «Связьинвеста» подвели прощальные итоги 1
31.03.2011 Чистая прибыль «Дальсвязи» за 2010 г. по МСФО уменьшилась на 2% до 2 470 млн руб. 1
30.03.2011 Миноритарии выступают против выкупа «Ростелекомом» собственных акций 4
30.03.2011 АПИ обвинила «Связьинвест» в ущемлении интересов миноритарных акционеров 3
25.03.2011 Присоединяемые к «Ростелекому» операторы подали заявления о прекращении деятельности 1
24.03.2011 «Инфосистемы Джет» внедрили систему активации и обеспечения сервисов для «Дальсвязи» 2
21.03.2011 «Билайн» забирает у корейцев Дальний Восток 1

Публикаций - 455, упоминаний - 909

Ростелеком Дальсвязь упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Связьинвест 1652 164
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7641 108
Ростелеком ЦентрТелеком 502 77
Ростелеком Сибирьтелеком - Wellcom 697 73
Ростелеком ВолгаТелеком 509 73
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8387 69
Ростелеком Уралсвязьинформ 538 66
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7403 55
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 845 48
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 392 48
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6137 34
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1221 26
АФК Система ПАО 1585 22
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1451 21
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) 1139 17
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2201 15
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1837 15
СМАРТС Компания 491 13
Синтерра - Synterra 742 12
Сумма Телеком - Sumtel 125 12
Центел - Центральный телеграф 315 12
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 854 11
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 711 9
Cisco Systems 4579 9
Ситроникс - Sitronics 768 8
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 643 8
Rambler Group - Рамблер ГК 751 7
Tele2 Байкалвестком 84 6
Электросвязь 134 6
Рустелеком ТК 255 6
Huawei 3045 5
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 86 5
Oracle Corporation 5710 5
IBS - ИБС ИТ Услуги 1313 5
IBM 8303 5
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 628 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 606 4
Космическая связь ФГУП ГПКС 327 4
ИскраУралТел - Iskratel 80 4
РТКомм.ру 296 4
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 826 43
РТС - Фондовая биржа 316 25
ВТБ Банк Москвы 430 11
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4736 10
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 828 10
Гипросвязь ПАО 69 8
Marshall Capital Partners 65 6
Почта России ПАО 1753 6
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 114 5
Связь-банк 104 5
ГПБ - Газпромбанк 780 4
Credit Suisse 104 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1826 4
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 486 4
Интер РАО ПАО 247 3
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 387 3
Национальный банк Траст 110 3
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 188 3
The Walt Disney Company 461 3
Евросеть 1313 3
Уралсиб Банк 421 3
МДМ Банк 164 2
Славянка ГК 22 2
IPOC 121 2
Связной ГК 1057 2
Норникель - Норильский никель 248 2
Газпром ПАО 712 2
CyberPlat - КиберПлат 326 2
Frankfurt Stock Exchange - Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 83 2
Орион-Экспресс - Телекарта 133 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 327 2
Runica Investments 10 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 358 2
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 230 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 400 2
Danone - Данон 58 1
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 87 1
UBS AG 283 1
Deutsche Bank 288 1
Dixis - Диксис 339 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7212 25
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1712 19
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1916 13
Россвязь - Федеральное агентство связи 699 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1929 10
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 134 9
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1906 8
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 480 6
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 378 6
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 539 5
Президент Российской Федерации 1602 5
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 143 4
ИФНС - Инспекция Федеральной налоговой службы 45 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1081 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2186 3
ФРС США - Федеральная резервная система США - The Federal Reserve Board 372 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1439 2
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 68 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1270 2
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 122 2
Правительство Хабаровского края 18 2
Правительство РФ 2487 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 419 2
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 459 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2682 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 268 1
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 44 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 177 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 187 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 41 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 102 1
СБУ - Служба безопасности Украины 64 1
World Bank Group - Всемирный банк 221 1
Верховный суд Российской Федерации 284 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 214 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 125 1
Правительство Москвы 789 1
Федеральное казначейство России 856 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1088 1
Счётная палата РФ 548 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1793 21
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 64 17
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2461 6
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 198 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 22 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 819 18
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 707 15
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9312 12
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 941 10
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 564 10
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3072 9
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 709 8
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11718 7
NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 159 7
3G - Стандарт мобильной связи 4914 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2059 5
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 565 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1948 4
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 91 4
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 265 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2749 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2520 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1475 3
CATV - Cable Television - Кабельное телевидение 74 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1121 2
MoU - Minutes of Use - Среднее количество используемых минут 77 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2842 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4068 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 660 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11930 2
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 595 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 863 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3879 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2455 2
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия 59 1
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 465 1
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 473 1
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 49 1
Dial-up - диалап - коммутируемый удаленный доступ 71 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 267 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 651 1
FTTH - Fiber To The Home 122 1
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 78 1
IMEI - International Mobile Equipment Identity - Международный идентификатор мобильного оборудования 104 1
VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 44 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 473 5
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 134 3
Microsoft Office 2846 2
Gilat SkyEdge VSAT 16 2
IBM Cognos BI 223 2
Oracle Hyperion 125 2
Oracle Hyperion Planning 94 2
Google YouTube - Видеохостинг 2082 1
HPE OpenView 161 1
Nokia Alcatel-Lucent UMA 2 1
Nokia Alcatel-Lucent TSS - Transport Service Switch 2 1
Nokia Alcatel-Lucent SR - Service Router - сервисный маршрутизатор 17 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 1175 1
Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского 385 1
Dr.Web AV-Desk 131 1
Cisco Aironet 27 1
ESET NOD32 - Антивирусная программа 384 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 132 1
Kaspersky Internet Security 346 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 834 1
Космодром Байконур 347 1
Linux OS 7023 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5405 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 260 1
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 71 1
Колпаков Антон 46 14
Балаценко Андрей 30 14
Рейман Леонид 978 13
Юрченко Евгений 94 13
Алексеев Антон 27 10
Щеголев Игорь 677 10
Путин Владимир 2162 6
Брюквин Юрий 253 5
Кочетков Владислав 222 5
Провоторов Александр 146 5
Греф Герман 333 5
Малофеев Константин 98 4
Хасьянова Гульнара 115 4
Медведев Дмитрий 1480 4
Антонюк Борис 58 3
Белейчев Александр 9 3
Киселев Александр 87 3
Афанасьев Денис 29 3
Изосимов Александр 188 3
Васильева Екатерина 17 3
Приданцев Сергей 115 3
Яшин Валерий 65 3
Иванов Сергей 241 3
Слизень Виталий 220 3
Пехтерев Сергей 41 2
Умаров Михаил 50 2
Иванников Дмитрий 40 2
Степанов Евгений 16 2
Савельев Виталий 39 2
Меламед Леонид 110 2
Солодухин Константин 113 2
Кузнецов Сергей 119 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 317 2
Карташов Андрей 4 2
Овчинников Борис 116 2
Шувалов Игорь 65 2
Родионов Иван 53 2
Веремеенко Сергей 9 2
Пестерева Ольга 28 1
Беседа Сергей 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 76993 120
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 773 92
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1769 82
Россия - ДФО - Сахалинская область 568 78
Россия - ДФО - Хабаровский край 538 52
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25301 52
Россия - ДФО - Амурская область 407 50
Россия - ДФО - Магаданская область 295 50
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 220 46
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1125 42
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 463 28
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28408 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11139 19
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 811 18
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 607 16
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 213 16
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1677 13
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) - Биробиджан 66 13
Россия - СФО - Иркутская область 699 13
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 201 12
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 248 11
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 153 10
Россия - Сибирь 1217 10
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 119 8
Россия - УФО - Екатеринбург 2819 8
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1688 8
Россия - ДФО - Бурятия Республика 369 7
Россия - СФО - Красноярский край 866 7
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 757 7
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1864 6
Россия - СФО - Республика Алтай 848 6
Россия - СФО - Новосибирская область 1023 6
Россия - ДФО - Приморский край - Находка 105 6
Россия - СФО - Хакасия Республика 321 6
Россия - ПФО - Оренбургская область 399 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 962 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3604 5
Россия - СФО - Томская область 527 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11762 5
Россия - СФО - Омская область 464 5
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1090 33
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 409 25
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 417 21
НДС - Налог на добавленную стоимость 841 9
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 561 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3979 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 608 4
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 161 4
Образование в России 533 3
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 167 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3562 3
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 72 3
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 417 3
Великая Отечественная война 168 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 775 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1438 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4888 2
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 52 2
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 391 2
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 67 2
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 103 1
Мастер связи - ведомственная награда отличившимся работникам, занятым в отраслях связи и телекоммуникаций 19 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 294 1
Русский язык 1415 1
Психология 12 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 238 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 171 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 105 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1199 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 189 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1479 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1555 1
ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 20 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 507 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 308 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7893 119
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 314 11
Прайм - Агентство экономической информации 639 5
Thomson Reuters - Рейтер 5133 5
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 517 5
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
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