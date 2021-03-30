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Ростелеком Дальсвязь
Дальневосточная компания электросвязи
Ростелеком Дальсвязь упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Колпаков Антон 46 14
|Балаценко Андрей 30 14
|Рейман Леонид 978 13
|Юрченко Евгений 94 13
|Алексеев Антон 27 10
|Щеголев Игорь 677 10
|Путин Владимир 2162 6
|Брюквин Юрий 253 5
|Кочетков Владислав 222 5
|Провоторов Александр 146 5
|Греф Герман 333 5
|Малофеев Константин 98 4
|Хасьянова Гульнара 115 4
|Медведев Дмитрий 1480 4
|Антонюк Борис 58 3
|Белейчев Александр 9 3
|Киселев Александр 87 3
|Афанасьев Денис 29 3
|Изосимов Александр 188 3
|Васильева Екатерина 17 3
|Приданцев Сергей 115 3
|Яшин Валерий 65 3
|Иванов Сергей 241 3
|Слизень Виталий 220 3
|Пехтерев Сергей 41 2
|Умаров Михаил 50 2
|Иванников Дмитрий 40 2
|Степанов Евгений 16 2
|Савельев Виталий 39 2
|Меламед Леонид 110 2
|Солодухин Константин 113 2
|Кузнецов Сергей 119 2
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 317 2
|Карташов Андрей 4 2
|Овчинников Борис 116 2
|Шувалов Игорь 65 2
|Родионов Иван 53 2
|Веремеенко Сергей 9 2
|Пестерева Ольга 28 1
|Беседа Сергей 2 1
Ключевых фраз выявлено - 1088437, в очереди разбора - 984266.
Создано именных указателей - 49253.
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