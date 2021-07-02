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Пятый канал
Телеканал


02.07.2021 Закон о бесплатной трансляции ТВ в интернете больно ударит по разработчикам российского ПО 1
20.11.2020 «Первый канал», ВГТРК, НТВ и «Матч ТВ» отказываются от частот, чтобы подключить к интернету школы и полицию 1
09.10.2019 Счетная палата: переход на цифровое ТВ кишит недочетами и недоработками 1
01.08.2019 Минкомсвязи заказывает рекламу электронных госуслуг на полмиллиарда 1
24.07.2019 Власти ограничат трансляцию ТВ в Рунете. Тех, кто неправильно транслирует, будут блокировать 1
03.05.2019 За изнасилование арестован экс-топ-менеджер ИТ-«дочки» «Юкоса» 1
15.02.2019 «Билайн» и ivi выяснили, какие фильмы и сериалы предпочитают абоненты 1
30.01.2019 Конец аналоговому ТВ в России: к чему готовиться? 1
19.12.2018 Власти обязали спутниковых операторов работать в глубинке бесплатно 1
10.12.2018 Каким российским регионам и в какие даты власти отключат аналоговое ТВ. График 1
29.08.2018 «Яндекс» отказался удалять из поиска «пиратские» ссылки. До блокировки сервисов «Яндекса» остались сутки. Опрос 1
04.06.2018 «Ростелеком» создал СП с «Национальной Медиагруппой» братьев Ковальчуков 1
30.01.2018 НСК, «Первый канал» и SPB TV представили решение для легального интернет-вещания 1
27.01.2016 Власти разрешили «Триколор ТВ» показывать бесплатные каналы за деньги 1
28.07.2014 «Ростелеком» повысил качество 15 эфирных телеканалов в Новосибирске 1
23.06.2014 1 июля в Республике Крым и в Севастополе начнется трансляция двух цифровых мультиплексов РТРС 1
12.03.2014 Украинских кабельных операторов заставляют отключить российские каналы 1
25.01.2013 Конкурс на включение телеканалов в третий цифровой мультиплекс пройдет в 2013-2014 гг. 1
28.12.2012 В Нарьян-Маре началось вещание цифрового ТВ 1
17.12.2012 В России появятся два бесплатных цифровых телеканала о спорте 1
14.12.2012 Роскомнадзор определил, кто будет вещать во втором мультиплексе 1
17.10.2012 Россиянам добавят 10 цифровых телеканалов 1
28.03.2012 Каналы высокой четкости могут появиться в третьем мультиплексе цифрового телевидения 1
27.02.2012 «НТВ плюс» становится провайдером услуг для массового потребителя 1
10.05.2011 «Ростелеком» и РТРС подписали соглашение о наземной доставке цифрового контента для организации телевещания в регионах РФ 1
01.02.2011 «Связьинвест» придет во все московские квартиры 1
03.06.2010 Госдума приняла в первом чтении законопроект о бесплатной трансляции восьми общедоступных телеканалов 1
17.05.2010 Фильмы и ТВ-программы бесплатно: в России запускается новый портал 1
26.02.2010 В Калининграде вещание цифрового телевидения начнется в 2010 г. 1
27.01.2010 Yota и «Билайн» поделят новый рынок 1
18.12.2009 Быть ли мобильному ТВ в России? 2
30.11.2009 Yota в Москве запустила мобильное телевидение в формате DVB-H 1
25.11.2009 «Билайн» принес в Москву мобильное ТВ 1
28.10.2009 Россия: цифровизация ТВ приведет к госмонополии 1
24.09.2009 Путин распределил 76 млрд руб. на цифровое ТВ 1
17.12.2008 В цифровом ТВ будет 20 бесплатных каналов, но нескоро 1
21.08.2008 В Южной Осетии восстановлены все базовые станции сотовой связи 1
14.04.2008 Разборки госструктур на 17 минут лишили россиян телевидения 1

Публикаций - 38, упоминаний - 39

Пятый канал упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 8
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 210 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 3
Yandex - Яндекс 4106 2
Акадо Телеком - Комкор 614 1
Rover Computers 79 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1518 1
Viasat 60 1
НТВ-Плюс 174 1
НКС - Национальные кабельные сети 77 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 326 1
Синтерра - Synterra 573 1
Роснефть РН-информ 32 1
НТК - Национальные телекоммуникации 61 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 193 1
E-Ten Information Systems 77 1
Сибинтек 25 1
Ростелеком Связьинвест 709 1
Samsung Electronics 5749 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 246 1
Космическая связь ФГУП ГПКС 213 1
SPB TV 43 1
Медиа-Телеком 3 1
НСК - Наша Сервисная Компания 39 1
ОТР 135 1
VK - Mail.ru Group 2490 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 557 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1918 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 4
НМГ - Национальная Медиа Группа 38 2
Орион-Экспресс - Телекарта 133 2
GPMD - Gazprom-Media Digital - ГПМ-Диджитал 30 1
Роснефть НК 367 1
Avito - Авито 171 1
Газпром-Медиа Холдинг 120 1
Банк Россия 56 1
ЮКОС НК 10 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Sony Pictures Entertainment 79 1
НМГ Медиа Альянс 3 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1692 5
Президент Российской Федерации 1443 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1600 3
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 415 2
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
Счётная палата РФ 462 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 14 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1352 13
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3080 3
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 550 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5449 1
CATV - Cable Television - Кабельное телевидение 38 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 1
Спутниковое телевидение - Satellite television 36 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 634 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2398 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1685 1
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 343 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1585 1
DAB - Digital Audio Broadcasting - Стандарт цифрового радиовещания 9 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 444 1
Google Android 10752 2
МТС ТВ 37 1
Яндекс.Музыка 131 1
Яндекс.Директ 91 1
ВымпелКом - Билайн ТВ - Цифровое телевидение 106 1
Symbian OS 782 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
Малышарики - анимационный сериал для детей 2 1
Philips PUT - серия телевизоров 4 1
Путин Владимир 1831 3
Левин Леонид 83 2
Юрченко Евгений 75 1
Холодов Алексей 11 1
Василиадис Игорь 1 1
Бельская Яна 9 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Ревенко Евгений 1 1
Толстой Петр 1 1
Ковальчук Юрий 30 1
Прохоров Алексей 4 1
Широких Александр 4 1
Малахов Андрей 4 1
Косарим Александр 6 1
Махновский Кирилл 18 1
Held George - Хелд Джордж 38 1
Волин Алексей 113 1
Субботин Вадим 11 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 2
Япония 2827 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 2
Россия - СФО - Новосибирск 1988 2
Европа 3798 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1478 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1626 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 1
Украина 3417 1
Россия - Нижний Тагил 114 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1294 1
Россия - Владикавказ 133 1
Россия - Пятигорск 77 1
Россия - Махачкала 117 1
Россия - Грозный 95 1
Россия - Республика Мордовия 392 1
Россия - Республика Крым 626 1
Россия - Тверская область 250 1
Россия - Саратов 414 1
Россия - Краснодар 1043 1
Россия - Волгоград 548 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1140 1
Россия - Красноярск 855 1
Россия - Севастополь 420 1
Россия - ПФО - Казань 1526 1
Россия - Хабаровский край 420 1
Россия - Республика Алтай 690 1
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 1
Россия - Республика Саха (Якутия) 501 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 355 2
ФЦП - Федеральная целевая программа 74 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
Федеральный закон ФЗ-257 Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 21 2
Маша и медведь - анимационный сериал для детей 19 1
Запугивание и шантаж 2 1
ФЦП Развитие телерадиовещания в Российской Федерации - Федеральная целевая программа 4 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 61 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 34 1
КАС РФ - Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 6 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 10
Рен ТВ - телеканал 48 8
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 7
НТВ - Телекомпания 165 7
ТНТ - Телеканал 94 7
Россия 24 - телеканал 86 6
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 5
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 5
ТВ-3 - телеканал 48 4
Россия К - телеканал 9 3
Пятница - Телеканал 20 3
Россия-1 - телеканал 20 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 2
Муз ТВ - Телеканал 12 2
Вести 24 - Российский информационный канал 20 2
Муз-ТВ - телеканал 26 1
Hearst Shkulev Group - Хёрст Шкулёв Медиа 10 1
Discovery Channel 26 1
Woman.ru 3 1
Vogue 13 1
Юность - радиостанция 15 1
Marie Claire 6 1
Радио России - радиостанция 31 1
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 61 1
Вести FM - Вести ФМ 12 1
Wikipedia - Википедия 284 1
Известия ИД 59 1
CNews - ZOOM.CNews 1113 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 47 1
WarnerMedia CNN - Телеканал 133 1
КиноПоиск - Портал о кино 118 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2281 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
CNews Analytics 1992 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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