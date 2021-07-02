Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Пятый канал
Телеканал
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Публикаций - 38, упоминаний - 39
Пятый канал упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1831 3
|Левин Леонид 83 2
|Юрченко Евгений 75 1
|Холодов Алексей 11 1
|Василиадис Игорь 1 1
|Бельская Яна 9 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Ревенко Евгений 1 1
|Толстой Петр 1 1
|Ковальчук Юрий 30 1
|Прохоров Алексей 4 1
|Широких Александр 4 1
|Малахов Андрей 4 1
|Косарим Александр 6 1
|Махновский Кирилл 18 1
|Held George - Хелд Джордж 38 1
|Волин Алексей 113 1
|Субботин Вадим 11 1
|CNews Analytics 1992 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771402, в очереди разбора - 675084.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771402, в очереди разбора - 675084.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru