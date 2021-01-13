Naumen Contact Center IP-АТС Naumen Phone Naumen Skorozvon
Антон Ильин, Руководитель проектов, Naumen "Naumen Contact Center SaaS в облаке: обзор возможностей и опыт реализованных проектов" 24 ноября 2021 года на конференциюи CNews "Партнерство с облачным провайдером: как выбрать наилучшие условия".
Naumen Contact Center IP-АТС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Зайцев Андрей 42 26
|Садовский Алексей 11 8
|Черешнев Михаил 10 7
|Уютов Вячеслав 5 3
|Дудченко Владимир 18 3
|Кравченко Олег 12 3
|Ермолич Павел 5 3
|Гусев Алексей 8 2
|Мельников Юрий 9 2
|Лазарев Алексей 5 2
|Заклязменская Наталья 2 2
|Кириченко Игорь 44 2
|Коробов Евгений 28 2
|Давыдов Александр 42 2
|Солонин Виталий 89 2
|Тимофеев Алексей 7 2
|Ромашин Максим 5 1
|Дашковская Марина 2 1
|Шестаков Алексей 4 1
|Дуйкова Полина 5 1
|Старков Дмитрий 7 1
|Буланкин Сергей 12 1
|Кузьмина Ирина 7 1
|Телегин Михаил 1 1
|Рыбинская Елизавета 14 1
|Муромец Юлия 28 1
|Аниканов Вадим 18 1
|Исраелян Ара 7 1
|Измайлов Юрий 15 1
|Антимонов Дмитрий 19 1
|Захаркина Ольга 24 1
|Борток Александр 3 1
|Рыдка Ольга 1 1
|Глебов Дмитрий 1 1
|Качинская Карина 1 1
|Хомутский Юрий 33 1
|Цветков Михаил 5 1
|Невинчаный Александр 19 1
|Сухов Алексей 8 1
|Попов Сергей 86 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 5
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 3
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 1
|WSJ - The Wall Street Journal 1225 1
|Gartner - Гартнер 3301 6
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 2
|Datamonitor 83 1
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