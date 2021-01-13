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Naumen Contact Center IP-АТС Naumen Phone Naumen Skorozvon


 

Антон Ильин, Руководитель проектов, Naumen "Naumen Contact Center SaaS в облаке: обзор возможностей и опыт реализованных проектов" 24 ноября 2021 года на конференциюи CNews "Партнерство с облачным провайдером: как выбрать наилучшие условия". 

 


13.01.2021 «Ресо-гарантия» улучшила обслуживание телефонных обращений страхователей с помощью Naumen Contact Center
18.08.2020 В Красноярском крае 180 тыс. обращений на горячую линую по коронавирусу обработаны с помощью Naumen Contact Center
12.08.2020 Новикомбанк внедрил Naumen Contact Center для работы с обращениями клиентов
24.04.2020 Телемаркетинг «Ростелекома» переведен на платформу Naumen Contact Center
04.03.2020 Аэропорт Шереметьево перевел горячую линию на Naumen Contact Center
21.01.2020 «Строительный двор» перевел контактный центр на Naumen Contact Center
25.11.2019 Федеральное казначейство внедрило Naumen Contact Center
20.05.2019 Контакт-центр «Энергосбыт плюс» мигрировал с Avaya на российскую платформу Naumen Contact Center
18.04.2019 BelkaCar закончила внедрение Naumen Contact Center
21.02.2019 «Ростелеком» унифицировал исходящий телемаркетинг на базе Naumen Contact Center
23.01.2018 Naumen Contact Center оптимизировал обслуживание клиентов «Новосибирскэнергосбыта»
15.06.2017 Платформа Naumen Contact Center в третий раз попала в магический квадрант Gartner
08.06.2017 «Томскэнергосбыт» автоматизировал сбор платежей с помощью Naumen Contact Center
08.06.2017 Naumen Contact Center обеспечивает «Томскэнергосбыту» сбор платежей за электроэнергию
05.06.2017 Платформа для автоматизации контактных центров Naumen Contact Center доступна в новой версии
05.06.2017 Вышла новая версия Naumen Contact Center 7.0
09.03.2017 Infotell мигрировал на платформу Naumen Contact Center
15.02.2017 «Эркафарм» перешла на платформу Naumen Contact Center
15.02.2017 «Эркафарм» перешла на платформу Naumen Contact Center
06.12.2016 «Техносила» улучшила клиентский сервис с помощью Naumen Contact Center
21.09.2016 «Крок» внедрил Naumen Contact Center в банке «Нейва»
16.06.2016 Платформа Naumen Contact Center снова включена в «магический квадрант» решений для инфраструктуры контакт-центров
26.08.2015 Naumen Contact Center обслуживает общий пул звонков интернет-магазина Santehnika-online.ru
29.06.2015 Платформа Naumen Contact Center включена в «магический квадрант» Gartner
13.04.2015 Naumen Contact Center стал главным инструментом продаж и обслуживания клиентов туроператора Brisco
16.12.2014 «Агентство по сбору долгов» внедрило Naumen Contact Center
13.11.2014 Аутсорсинговый контактный центр City Call мигрирует на платформу Naumen Contact Center
10.06.2014 Naumen Contact Center помогает решать вопросы по теплоснабжению Нижнего Новгорода
01.11.2012 Naumen Contact Center помогает администрации Оренбурга вести диалог с горожанами
20.09.2010 Naumen Phone повысил скорость обработки звонков call-центра Amadeus
24.06.2008 «Матрикс Телеком» перевела call-центр на Naumen Phone Outsourcing
29.01.2008 Softline модернизировала call-центр с помощью Naumen Phone
11.12.2007 МЭСИ создал call-центр на базе Naumen Phone
20.12.2005 Naumen Contact Center: новое предложение на рынке контакт-центров
29.03.2005 "Центел" внедрила call-центр Naumen Phone

Публикаций - 114, упоминаний - 165

Naumen Contact Center IP-АТС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Naumen - Наумен 461 107
Avaya Inc - Avaya СНГ 969 16
Cisco Systems 4720 10
Genesys 198 8
Крок - Croc 1616 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 6
Softline - Софтлайн 1870 5
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 297 5
Галактика - Корпорация 1077 4
6072 4
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 745 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 3
Meta Platforms - Facebook 4267 3
Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 780 3
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 205 3
Directum - Директум 830 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 3
Корус Консалтинг ГК 1014 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 2
Eastwind - Восточный Ветер 63 2
Forte-IT - Форте-АйТи 32 2
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1426 2
ИнтелТелеком - Инфинити Трейд 26 2
Микротест 276 2
Naumen Казахстан 3 2
Softline Solutions - Софтлайн Солюшн 41 2
Элемент ГК - Elementec 1523 2
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 768 2
Парус Корпорация 442 2
Nortel Networks 1287 2
Ростелеком - Связьинвест 1698 2
Telegram Group 805 2
Центел - Центральный телеграф 404 2
Oracle Corporation 6035 2
Инталев - Intalev 268 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1110 2
Протей НТЦ - Научно-Технический Центр 49 2
Microsoft Corporation 22497 2
Odyssey Consulting Group - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 311 2
Телефонные Системы 34 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 284 11
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 36 9
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 88 8
OTP Group - ОТП Банк 157 4
Почта России ПАО 1853 3
АБ Россия - Акционерный банк Россия 70 3
Петрович СТД - Строительный торговый дом 50 3
Спортмастер 134 2
Danone - Юнимилк 38 2
Аэрофлот - Aeroflot 648 2
Jaguar Land Rover 85 2
Доктор Столетов 11 2
X5 Group - Перекрёсток 340 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 310 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 184 1
Quelle - Квелли 21 1
Эркафарм - Erkapharm 11 1
РЕСО-Гарантия 29 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 372 1
Техносила - СервисТрейд 239 1
Лента - Сеть розничной торговли 912 1
Kuck & Schmidt 1 1
Jaguar Cars 115 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр 85 1
МедИнвестГрупп - МИГ 5 1
Альфа-Капитал УК 56 1
Юнифарм - Unipharm 11 1
Creditcall 1 1
Теплоэнерго 5 1
ТрансКонтейнер 30 1
First Call 238 1
Western Union 120 1
Auchan Holding - Ашан - Рамстор 33 1
КонсультантПлюс 103 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 1
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 202 1
Красный куб - сеть магазинов подарков 10 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 199 1
Ford 386 1
КМЗ - Копейский машиностроительный завод 2 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 3
Правительство Москвы 1640 3
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 2
Федеральное казначейство России 1345 2
Правительство Красноярского края 60 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 1
Правительство Калининградской области 60 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 69 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 1
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 608 1
Президент Российской Федерации 3770 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 271 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 4 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 52 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи 45 1
BPAP - Business Processing Association of the Philippines 3 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 910 84
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 411 28
Телефон - Телефонная связь - Голосовая ясвязь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 23
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 22
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 22
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 3359 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 15
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 15
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 1072 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 13
WFM - Workforce Management - Планирование рабочего времени 117 13
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 12
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 587 12
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 11
Отказоустойчивость - свойство технической системы 1145 9
ЦОВ - Центр обработки вызовов 272 8
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 7
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 1111 7
Мобильное приложение - Mobile app 4966 6
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 2023 6
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 679 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 6
Омниканальность - Omni channel 204 6
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 4600 6
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 1167 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 5
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 689 5
QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества 144 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 4
MarTech - Telemarketing - Телемаркетинг 91 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1955 4
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 4
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 416 4
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 2185 4
Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 128 20
Naumen CRM - Naumen CRM CCE - Naumen CRM Call-Center Edition 23 11
Naumen SoftPhone - Naumen WebPhone 8 8
Naumen DMS - NauDoc 21 7
Naumen WFM - Naumen Workforce Management 14 6
Linux OS 7669 6
Naumen Omni-Channel 7 5
Naumen Inventory 6 4
Asterisk 70 4
Nokia Alcatel-Lucent SA 1192 3
Naumen Erudite NLU 14 3
Галактика ERP 101 3
Microsoft Office 3247 2
Terrasoft Creatio - bpm’online 95 2
Microsoft Dynamics CRM 525 2
Microsoft Windows 2000 2856 2
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 534 2
Oracle Java - язык программирования 2554 2
Microsoft Skype 1940 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 262 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 325 2
Rakuten Viber 491 2
МТС Cloud - CloudMTS 158 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 2
Телефонные Системы IP ATC Oktell 29 2
Microsoft SQL Server 1416 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1707 1
Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского 409 1
Протей РВ 2 1
Cisco UCCE - Cisco Unified Contact Center Enterprise 17 1
Samsung Hummingbird 99 1
Nokia Alcatel-Lucent Active Phonebook 1 1
Nokia Alcatel-Lucent Mobile Messaging 1 1
Abbyy PDF Transformer 21 1
Nokia Alcatel-Lucent Accelerate 3 1
Fedora Core 14 1
SAP Business One - SAP B1 94 1
Eastwind Contact Center 7 1
Nortel Networks Succession 11 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 1
Зайцев Андрей 42 26
Садовский Алексей 11 8
Черешнев Михаил 10 7
Уютов Вячеслав 5 3
Дудченко Владимир 18 3
Кравченко Олег 12 3
Ермолич Павел 5 3
Гусев Алексей 8 2
Мельников Юрий 9 2
Лазарев Алексей 5 2
Заклязменская Наталья 2 2
Кириченко Игорь 44 2
Коробов Евгений 28 2
Давыдов Александр 42 2
Солонин Виталий 89 2
Тимофеев Алексей 7 2
Ромашин Максим 5 1
Дашковская Марина 2 1
Шестаков Алексей 4 1
Дуйкова Полина 5 1
Старков Дмитрий 7 1
Буланкин Сергей 12 1
Кузьмина Ирина 7 1
Телегин Михаил 1 1
Рыбинская Елизавета 14 1
Муромец Юлия 28 1
Аниканов Вадим 18 1
Исраелян Ара 7 1
Измайлов Юрий 15 1
Антимонов Дмитрий 19 1
Захаркина Ольга 24 1
Борток Александр 3 1
Рыдка Ольга 1 1
Глебов Дмитрий 1 1
Качинская Карина 1 1
Хомутский Юрий 33 1
Цветков Михаил 5 1
Невинчаный Александр 19 1
Сухов Алексей 8 1
Попов Сергей 86 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 72
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 27
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 10
Беларусь - Белоруссия 3525 8
Германия - Федеративная Республика 8903 6
Европа 12319 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 5
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 5
Казахстан - Республика 4467 5
Америка Северная 2650 4
Австралия - Австралийский Союз 2791 4
Филиппины - Республика 456 4
Украина 6212 4
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1205 4
Америка 2011 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 3
Польша - Республика 1559 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 3
Россия - СФО - Новосибирск 3269 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 892 3
Россия - СФО - Томская область - Томская агломерация 681 3
Австрия - Австрийская Республика 1020 3
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1269 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2071 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1050 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 952 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 475 2
Армения - Республика 1112 2
Европа Западная 1329 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1898 2
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 735 2
Европа Восточная 2927 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 827 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 2
Япония 10069 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1238 2
Азия - Азиатский регион 3803 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 29
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 17
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 15
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 4
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 4
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 3
ЕИРЦ АСУ - Единый информационно-расчетный центр - Единая измерительно-расчетная система городского хозяйства 82 3
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 2
FCR - First Call Resolution - процент решенных задач при первом обращении клиента - решение вопроса абонента с первого обращения 17 2
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 533 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 2
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 297 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1586 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 2
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 194 1
DIY - Do It Yourself - самодельничество или «сделай сам» 95 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 1431 1
Информационное общество - Государственная программа 1238 1
Проектный офис - Project Office 296 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 1
Человеческий фактор - Human factor 1099 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 1681 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 77 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 104 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 94 1
КПД - Коэффициент полезного действия 245 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 74 1
ДМС - Добровольное медицинское страхование 81 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 508 1
U.S. Bankruptcy Code - Кодекс США о банкротстве 23 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 1
Образование в России 460 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2472 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 5
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 3
Thomson Reuters - Рейтер 5731 1
WSJ - The Wall Street Journal 1225 1
Gartner - Гартнер 3301 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 2
Datamonitor 83 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 54 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 64 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 92 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 109 1
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 15 5
Неделя российского ритейла - Retail Week - Russian Retail Awards 4 1
СХ Awards 1 1
Online Retail Russia Awards 2 1
Docflow 123 1
ИнфоКом 59 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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