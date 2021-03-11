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DHCP
Dynamic Host Configuration Protocol
Протокол динамической настройки узла


11.03.2021 Пользователи PT Network Attack Discovery смогут видеть данные обо всех выявленных угрозах в единой ленте 1
26.11.2020 Обзор коммутаторов Aruba Instant On 1930 2
04.08.2020 Ввести сеть в эксплуатацию за несколько минут. Спорим, такое возможно? 1
29.04.2020 Обзор операционной системы CentOS для виртуальных серверов. История, версии, сравнение с конкурентами 1
21.11.2019 Самые «дырявые» беспроводные роутеры: рейтинг по результатам тестов 1
23.09.2019 Estel построила сетевую инфраструктуру завода на продуктах Zyxel 2
02.08.2019 Как ускорить домашний Wi-Fi: роутеры 5 ГГц и их преимущества 1
23.05.2019 Концерн «Автоматика» представил новую версию корпоративной облачной платформы ECP Veil 1
22.03.2019 В Windows 10 закрыты две опасные уязвимости, найденные экспертом Positive Technologies 5
10.09.2018 В России создано первое в мире бесплатное решение для безопасности АСУ ТП 1
18.07.2018 Red Hat Ansible Engine расширяет поддержку облака, сетей и Windows-сред 1
25.06.2018 Cloud4Y представил новый сервис «Балансировщик нагрузки как услуга» 1
17.05.2018 Самый популярный Linux для бизнеса атакован через Twitter 6
10.04.2018 Банк ТКБ построил мониторинг ИТ-инфраструктуры на базе решений SolarWinds 1
27.03.2018 Интернет в офисе: как настроить без участия админа 1
20.11.2017 «Тайгер Оптикс» предложит решения BlueCat Networks в России и СНГ 5
05.09.2017 «Облакотека» запускает сервис «Виртуальная инфраструктура на платформе VMware» 1
23.05.2017 Шлюз отказоустойчивости Resilient Sip Box проверен на совместимость с программной средой BroadWorks 1
28.03.2017 Panasonic начала продажи малой IP-АТС KX-HTS824 1
23.03.2017 Oracle анонсировала облачный сервис Ravello для переноса виртуальных машин в публичное облако 1
10.01.2017 СДМ-банк: Ни один крупный банк не может позволить себе вывеску «Ведутся технические работы» 1
06.12.2016 ALP Group запустила коммерческий сервис системного предотвращения ИТ-проблем 1
02.11.2016 ФНС завершает строительство многомиллиардных мега-ЦОДов 1
19.05.2016 «Компьюлинк» выиграл еще один многомиллиардный контракт на создание ЦОДов ФНС 1
23.12.2015 Netis Systems выпустила свой первый роутер с поддержкой оптоволоконной линии - netis WF2780F 1
05.08.2015 Qtech начал производство новой серии коммутаторов для сегментов Enterprise/SOHO 1
10.07.2015 Alcatel-Lucent: NFV поможет операторам преодолеть зависимость от поставщиков 1
15.01.2015 Обзор двух новинок от компании Huawei: роутеры WS319 и WS550 3
21.11.2014 Qtech анонсировал линейку телеком-оборудования для корпоративных пользователей и госструктур 2
20.11.2014 Защищенный интернет-шлюз сделан в России 1
05.11.2014 Создан первый российский SDN-контроллер 1
29.10.2014 Nordgold завершил интеграцию ИТ-инфраструктуры в корпоративную сеть передачи данных 1
28.10.2013 Обзор моноблока Apple iMac 2013 и Time Capsule 2013: что нужно знать о новых "маках"? 1
21.10.2013 Американские военные разрешили спор об электронной медицинской карте 2
08.10.2013 «Родник» начал поставку обновленной линейки преобразователей XDirect 1
30.09.2013 «АйТи» создала единую ИТ-инфраструктуру в ГК «Интеко» 1
30.09.2013 Обзор флагманского маршрутизатора ZyXEL Keenetic Ultra: 802.11ac не нужен? 1
19.08.2013 5 млрд на ЦОД: «Компьюлинк» получил мегаконтракт ФНС без борьбы 1
05.08.2013 ФНС выделила 5 млрд руб. на строительство ЦОДов 1
31.07.2013 Выбор ZOOM: ТОП-4 лучших роутера для дома 1

Публикаций - 99, упоминаний - 146

DHCP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11095 14
Крок 1220 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 3
Red Hat 666 3
Google LLC 7154 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 2
VMware 1829 2
Компьюлинк ГК - Compulink 209 2
SEC Consult Services 930 2
HPE Aruba Networks 67 2
АйТи 752 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 1
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 1
Xiaomi 904 1
IBM 3544 1
SAP SE 3215 1
Ростех - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 82 1
Ланит Treolan - Треолан 95 1
Brocade Communications Systems 141 1
SolarWinds 30 1
ВолгаТелеком 218 1
Nortel Networks 222 1
Infoblox 6 1
TRENDnet 49 1
Apple Inc - Эппл Рус 7707 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла 45 1
Cloud4Y 186 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 101 1
ZyXEL Communications 168 1
Siemens AG - Сименс Россия 656 1
Ericsson 860 1
Citrix Systems 571 1
Facebook 3766 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Twitter 2204 1
Amazon Inc - Amazon.com 1471 1
Cisco Systems 2040 1
Nutanix 70 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 2
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 22
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 17
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1699 16
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 383 13
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 12
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 11
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 164 7
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 136 7
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 4
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 4
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 3
FXS - Foreign Exchange Station (Subscriber) - Голосовой интерфейс (порт), эмулирующий расширение интерфейса АТС 22 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 300 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 394 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3692 3
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 434 3
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 607 3
Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран 59 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 2
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3061 2
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 91 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 2
PoE - Power over Ethernet 275 2
L2TP - Layer 2 Tunneling Protocol - Протокол туннелирования уровня 2 (канального уровня) 39 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1253 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 34 2
UDP - User Datagram Protocol 84 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 41 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 137 1
Captive Portal - Функция аутентификации адаптивного портала 13 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 283 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 1
Fast Ethernet - 100BASE-X - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 68 1
Microsoft Windows 10 6645 3
Google Android 10751 3
Apple iOS 5742 3
Microsoft Windows 853 3
AWS - Amazon Web Services 568 3
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 299 3
Linux OS 4260 3
Intel x86 - Архитектура процессора 992 2
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 2
Microsoft Stream - Сервис потоковой передачи видео 28 1
Microsoft Zune 86 1
MariaDB 26 1
Red Hat OpenShift Dedicated 4 1
Intel Wildcat 1 1
VMware NSX Edge 1 1
SAP Solutions - SAP Solution Manager 26 1
Oracle JRE - Oracle Java Runtime Environment 30 1
HPE Aruba Central 9 1
ФНС РФ ЦОД 22 1
Red Hat Ansible Engine - Red Hat Ansible Automation Platform 6 1
Red Hat Customer Portal 22 1
Amazon EC2 - Amazon Elastic Cloud Compute 99 1
Red Hat Virtualization Suite - RHV 12 1
Red Hat Network Satellite 14 1
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 1
Aruba ESP - Aruba Edge Services Platform 12 1
Lua - язык программирования 16 1
Softline DeskWork 55 1
Positive Technologies - PT ISTI - PT Industrial Security Threat Indicators 4 1
cPanel - панель управления веб-хостингом 12 1
ARPANET - Advanced Research Projects Agency Network - компьютерная сеть Министерства обороны США 10 1
HAProxy - сервис балансировки трафика 7 1
Open vSwitch - OpenVSwitch 2 1
Linux Systemd - Подсистема инициализации и управления службами 6 1
Rufus 7 1
Linux - Debian GNU 272 1
Webmin 2 1
SolarWinds VoIP & Network Quality Manager 2 1
Huawei WS - серия роутеров 3 1
Кабанов Владимир 174 1
Зайцев Михаил 145 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
Танюхин Дмитрий 21 1
Жильцов Александр 1 1
Кирьянова Александра 42 1
Цветков Михаил 4 1
Суханов Денис 1 1
Немцов Леонид 1 1
Wilhelm Felx - Феликс Вильхельм 1 1
Фицджеральд Джо - Fitzgerald Joe 9 1
Tilley Phil - Тилли Фил 1 1
Прозоровский Василий 40 1
Степанов Антон 56 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 27
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 2
Германия - Федеративная Республика 3643 2
Россия - ПФО - Самара 1289 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Европа 3759 1
Россия - ПФО - Казань 1518 1
Восточная Европа 1679 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 1
Казахстан - Республика 2632 1
Россия - Волгоградская область 399 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
CNews - ZOOM.CNews 1095 1
CNews Analytics 1990 2
Juniper Research 278 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762208, в очереди разбора - 665897.
Создано именных указателей - 46354.
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