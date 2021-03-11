Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
DHCP
Dynamic Host Configuration Protocol
Протокол динамической настройки узла
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Публикаций - 99, упоминаний - 146
DHCP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РЖД - Российские железные дороги 1081 1
|ТНК-ВР Холдинг 148 1
|Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 2
|ПФР Департамент информационных технологий 103 1
|ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 1
|CNews - ZOOM.CNews 1095 1
|CNews Analytics 1990 2
|Juniper Research 278 1
|РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762208, в очереди разбора - 665897.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762208, в очереди разбора - 665897.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru