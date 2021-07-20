Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Элекснет
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Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 98, упоминаний - 121
Элекснет упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Галушкин Олег 168 1
|Азимов Александр 1 1
|Охорзин Алексей 5 1
|Бердюгина Ольга 1 1
|Крок Александр 2 1
|Буханов Алексей 1 1
|Самойленко Максим 65 1
|СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 1
|ЖК РФ - Жилищный кодекс Российской Федерации 21 1
|Regnum - Регнум 4 2
|ТНТ - Телеканал 94 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|Wikipedia - Википедия 277 1
|Эхо Москвы - радиостанция 49 1
|Звезда - Телеканал 1 1
|Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru