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Элекснет
Система моментальной оплаты услуг


20.07.2021 «Элекснет» внедрил сервис по погашению кредитов банков с отозванной лицензией 1
12.04.2019 На облако «Яндекса» поставили российскую DDoS-защиту 1
13.12.2018 «Элекснет» установил терминалы на заправках «Роснефть» и ВР 2
27.11.2018 Пятую часть россиян оставили без Youtube и «Вконтакте». Причины 1
14.09.2018 МКБ запустил совместный проект с терминальной сетью «Элекснет» 5
21.10.2016 Клиенты MoneyMan могут погашать займы в точках обслуживания «Связной» 1
13.10.2016 64% клиентов сервисов онлайн-кредитования погашают займы с помощью банковских карт 3
02.06.2016 «Третий по величине» коммерческий ЦОД России внедрит отечественную защиту от DDoS 1
19.04.2016 Какие банковские системы можно отдавать на аутсорсинг 1
13.11.2015 «Банк Русский Стандарт» расширил сеть пополнения предоплаченных карт «Вишня» 1
05.08.2015 «Банк Русский Стандарт» и «Элекснет» запустили сервис пополнения «Кошелька Элекснет» без комиссии 1
23.07.2015 Клиенты МФО «Честное слово» теперь могут погашать займы через терминалы Qiwi 2
28.08.2014 Отправить переводы «Юнистрим» теперь можно через терминалы DeltaPay и NPS 1
04.08.2014 Российский Ситибанк приостановит работу своих банковских сервисов на два дня 1
01.08.2014 «Ингосстрах» внедрил систему приема платежей Platron 1
08.05.2014 В Татарстане запускается пилотный проект «Карта школьника» 1
29.04.2014 В салонах «Евросети» нельзя будет оплатить услуги МТС 1
28.02.2014 Погасить кредиты «ЮниКредит Банка» теперь можно через терминалы и электронный кошелёк «Элекснет» 1
25.02.2014 Моментальные сервисы: проблемы интеграции в ИТ-ландшафт 2
11.02.2014 «Банк Москвы» запустил сервис приема безналичной оплаты на штрафстоянках Москвы 1
21.01.2014 Тестирование перенесенного сотового номера выявило неожиданные проблемы 1
18.12.2013 На терминалах «Элекснет» теперь можно проверить и оплатить штрафы ГИБДД 1
11.12.2013 Пополнять карты и счета «Татфондбанка» теперь можно через терминалы и электронный кошелек «Элекснет» 1
05.12.2013 Денежные переводы Western Union теперь доступны более чем в 80 тыс. банкоматов и терминалов самообслуживания в Европе и СНГ 1
24.09.2013 Оплатить эвакуацию автомобиля в Москве можно через терминалы «Элекснет» 1
18.09.2013 «Деньги Mail.Ru» разрешили пополнять электронный кошелек банковскими картами без комиссии 1
05.09.2013 «Элекснет» предлагает новый сервис оплаты услуг и погашения кредитов через интернет 1
06.08.2013 Пополнять карты «Ренессанс Кредит» в терминалах «Элекснет» стало еще проще 1
16.07.2013 Московские автовладельцы смогут оплачивать парковки с помощью «Элекснет» 1
02.07.2013 Соответствие платёжного шлюза MainPay стандарту PCI DSS подтверждено аудиторами Deiteriy 1
13.06.2013 Абонентам МТС доступна услуга автоматического пополнения баланса через «Кошелек Элекснет» 1
04.06.2013 Транспортные карты «Тройка» теперь можно пополнять на терминалах «Элекснет» 2
23.05.2013 Пополнить счет и оплатить кредит «Сбербанка» через терминалы «Элекснет» можно по свободным реквизитам 1
16.05.2013 Денежные переводы по системе «Юнистрим» теперь доступны в терминалах «Элекснет» 3
16.05.2013 Spirit обеспечила малый бизнес бесплатными облачными видеоконференциями VideoMost 1
14.05.2013 Пополнить карты MasterCard и Maestro по технологии MasterCard MoneySend можно через терминалы и электронный кошелек «Элекснет» 1
08.05.2013 Владельцы карт «Альфа-банка» и банка «АК Барс» с технологией PayPass могут пополнять счета через терминалы «Элекснет» 1
24.04.2013 «Элекснет» расширил возможности оплаты услуг для транспортных компаний 1
23.04.2013 Пополнить карты «ТКС Банка» с помощью технологии PayPass теперь можно через терминалы «Элекснет» 1
22.04.2013 «Элекснет» упростил процедуру пополнения электронного кошелька в банкоматах «Банка Москвы» 1

Публикаций - 98, упоминаний - 121

Элекснет упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 3
Золотая Корона 280 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 3
Qrator Labs 89 2
I-Free 69 1
HandySolutions HandyBank - Хэндибанк 86 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Элекснет ГК - Elecsnet 7 1
НТВ-Плюс 174 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1507 1
VK - Mail.ru Group 2483 1
VideoMost - ВидеоМост 191 1
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Onsec - Wallarm (Валарм) 34 1
Ситилинк - Citilink 190 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Amazon Inc - Amazon.com 1471 1
CyberPlat - КиберПлат 202 13
МКБ - Московский кредитный банк 268 4
Юнистрим - Unistream 167 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
Lamoda 83 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
Русский стандарт Банк 302 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 2
Qiwi 783 2
Wildberries 128 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1279 2
Avito - Авито 171 1
Рапида НКО - платежные система 71 1
Сетелем Банк 25 1
Москлирингцентр НКО АО 1 1
Открытие ФК 538 1
МДМ Банк 150 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 1
S7 Airlines 80 1
Роснефть НК 367 1
Банк Зенит 131 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1255 2
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений 112 2
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза 54 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 434 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2049 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 300 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1342 1
Flash 475 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 1
Open Systems Interconnection model - сетевая модель OSI 35 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 1
SYN-флуд - одна из разновидностей сетевых атак типа отказ от обслуживания (DDoS) 8 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 14
I-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 61 2
Qrator Radar 8 2
Google YouTube - Видеохостинг 1719 1
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
Apple iOS 5742 1
Google Android 10751 1
Microsoft Excel 436 1
Yandex DDoS Protection 1 1
Qiwi Терминалы 100 1
MasterCard MoneySend 39 1
Галушкин Олег 168 1
Азимов Александр 1 1
Охорзин Алексей 5 1
Бердюгина Ольга 1 1
Крок Александр 2 1
Буханов Алексей 1 1
Самойленко Максим 65 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 40
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 6
Украина 3372 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 5
Казахстан - Республика 2632 5
Беларусь - Белоруссия 2090 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 3
Восточная Европа 1679 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1117 2
Европа 3759 2
Россия - ПФО - Самара 1289 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 1
Россия - СФО - Новосибирск 1969 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 1
Германия - Франкфурт-на-Майне 214 1
США - Сан-Хосе 109 1
Нидерланды 975 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 1
Нидерланды - Амстердам 259 1
Специальный административный район Гонконг 550 1
Германия - Федеративная Республика 3643 1
Сингапур - Республика 808 1
Азия - Азиатский регион 1517 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 1
ЖК РФ - Жилищный кодекс Российской Федерации 21 1
Regnum - Регнум 4 2
ТНТ - Телеканал 94 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Wikipedia - Википедия 277 1
Эхо Москвы - радиостанция 49 1
Звезда - Телеканал 1 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 383 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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