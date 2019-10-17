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Черкизово ГК


17.10.2019 Пилот по внедрению SAP HCM в ГК «Черкизово» запущен в эксплуатацию 2
11.09.2019 Промышленные роботы АВВ модернизируют новый мясокомбинат «Черкизово» в Кашире 1
05.09.2019 Глава ДИТ Москвы, ИТ-директора РЖД, Росатома, «Мегафона», «Мечела» и других суперкомпаний выступят на CNews FORUM 2019 1
25.07.2019 CNews FORUM 2019: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
03.07.2019 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2019 года 1
07.06.2019 «Черкизово» повысит эффективность бизнеса с помощью инновационных решений SAP 3
17.05.2019 Как уменьшить затраты на ИТ-инфраструктуру: опыт ИТ-лидеров России 1
23.04.2019 CNews FORUM Кейсы: «Акулы» российского ИТ-бизнеса поделятся опытом 1
05.04.2019 Информационная безопасность: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
12.03.2019 CNews FORUM Кейсы: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 2
29.11.2018 Блокчейн и нейросети помогают увеличивать продажи в ритейле 2
07.11.2018 Последний день регистрации на CNews FORUM 2018. Успейте подать заявку 1
06.11.2018 ИТ-компании: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
02.11.2018 Торговля: Главные докладчики CNews FORUM 2018 3
31.10.2018 Последние дни регистрации на CNews FORUM 2018. Успейте подать заявку 1
30.10.2018 В России запущен колбасный завод, где на производстве работают только роботы. Фото 2
25.10.2018 Банки: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
23.10.2018 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
19.10.2018 Фарминдустрия: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
16.10.2018 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
12.10.2018 Госсектор: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
09.10.2018 Информационная безопасность: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
04.10.2018 Облачные технологии: Главные докладчики CNews Forum 2018 1
03.10.2018 SAP Value Award: названы победители российского «ИТ-Оскара» 2018 г. 1
28.09.2018 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews Forum 2018 1
21.09.2018 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2018 1
17.09.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 2
13.09.2018 Ключевые персоны ИТ в ритейле на CNews Forum 2018 2
07.09.2018 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
05.09.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 2
30.08.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 2
23.08.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 2
16.08.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 2
08.08.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 2
01.08.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 2
25.07.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 2
05.07.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 2
19.06.2018 «Инфосистемы джет» отчиталась о росте выручки на 6,5% по итогам 2017 года 1
25.04.2018 Конференция CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2018» 1
13.03.2018 «Инфосистемы Джет» открывает представительство в Узбекистане 1

Публикаций - 73, упоминаний - 93

Черкизово ГК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 25
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 17
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 15
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 9
Robokassa - Робокасса 44 9
Schneider Electric 408 9
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 9
Сибур Диджитал - Сибур ИТ 37 9
3753 7
Сбербанк Технологии - СберТех 203 7
ЦДК - Центральная дистрибьюторская компания 11 7
Программный продукт ГК 92 6
Cinimex - Синимекс 160 6
SAP SE 3216 6
IBM Европа 7 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 3
SAP CIS - САП СНГ 755 3
IBM 3546 3
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 2
Бакка Софт - Bacca 13 2
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 61 2
Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 67 2
Citrix Systems - Цитрикс Системс - Citrix Ru&CIS 3 2
Инфосистемы Джет 675 2
Ланит ГК 1158 2
Инфосистемы Джет - Jet Antifraud Team 2 1
Nvidia Corp 2028 1
Google LLC 7158 1
Открытые технологии 206 1
VMware 1829 1
DataCore Software 20 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2765 1
Логика BPM 39 1
Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 26 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 1
Dell EMC 2411 1
Крок 1221 1
Ланит Омни 17 1
DTG - Digital Transformation Group 11 1
MOLGA Consulting - МОЛГА Консалтинг 55 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 27
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 27
Ингосстрах СПАО 210 27
РЖД - Российские железные дороги 1081 24
X5 Group 599 22
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 22
Мегаполис ТК 89 20
Банк Зенит 131 18
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 18
UBS AG 119 18
Procter&Gamble - P&G 94 16
Лента - Сеть розничной торговли 189 16
Coca-Cola Company 112 15
Русагро Группа Компаний 139 14
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1280 12
О’Кей - Сеть магазинов 60 12
Геобанк КБ 30 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 11
Газпромбанк - ГПБ 693 11
Sanofi - Санофи 33 10
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 10
IDS Borjomi - ИДС Боржоми 16 10
ВГК - Восточная Горнорудная Компания 14 9
СиЛайн - SeaLine - Страховой брокер 11 9
РВК - Российская венчурная компания 476 9
Водоканал МУП 10 9
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 71 9
Еврохим МХК 43 9
Балтика - Пивоваренная компания 112 9
Комус 25 9
АДВ ГК - Коммуникационная группа 21 9
Инвар - Invar 10 9
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 50 9
Уралсиб Банк 390 9
Кордиант - Cordiant - ранее Сибур-Русские шины 32 9
Сбербанк страхование 47 9
ITM Group 12 9
Газпромтранс - Транспортная компания 12 9
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 9
Магнит - Сеть магазинов 269 8
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 22
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 22
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 15
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 12
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 12
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 10
МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога 31 9
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 5
ПФР Департамент информационных технологий 103 5
Правительство Москвы 653 3
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 3
Правительство РФ 2206 2
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 11 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 1
Счётная палата РФ 460 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 25
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 23
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 21
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 18
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 18
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 6
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 6
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 4
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
Big Data - Большие данные 1136 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1452 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 2
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом 120 2
ИТ-аутсорсинг 670 2
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 170 2
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 2
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 388 1
Умный магазин - Smartstore - автоматизация и информатизация розничных торговых сетей 11 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 68 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1258 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 1
3D-VDI - графические рабочие станции конструкторов в виртуальных рабочих столах 1 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 225 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 1
Виртуальный ЦОД - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 82 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 425 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 1
Microsoft Office 1942 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 292 2
Haulmont CUBA Platform 24 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 2
Apple iPad mini 375 2
SAP Fiori 40 1
Инфосистемы Джет - Jet Toolbar 7 1
SAP Commerce - SAP Hybris Commerce Suite 17 1
SAP BI - SAP Business Intelligence 60 1
SAP MDM - SAP Master Data Management 13 1
SAP FCC - SAP Financial Closing Cockpit 7 1
SAP S4/ERP 1 1
SAP S4/MES 1 1
Sales Force KPI 1 1
Cisco Kinetic 4 1
Инфосистемы Джет - Jet Signal 2 1
Инфосистемы Джет - Jet Detective 4 1
DTG Tracelabel - Блокчейн-платформа 7 1
Pure Storage FlashArray 20 1
ABB RobotStudio 4 1
Ланит Омни Rightway - Программа лояльности 13 1
Яндекс.Маркет 439 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 1
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 44 1
SAP Ariba 71 1
SAP SuccessFactors 110 1
IBM Cloud 84 1
Microsoft Office 365 769 1
Nvidia GeForce GTX 2071 1
Беляев Владислав 65 37
Натрусов Артем 121 24
Лигачев Глеб 60 23
Аксаков Анатолий 98 22
Четвернин Алексей 651 22
Воронин Петр 35 20
Бокучава Тариэл 21 19
Ягнятинский Евгений 32 19
Клепиков Алексей 77 18
Попов Андрей 72 18
Чаркин Евгений 182 18
Нагаев Олег 30 18
Кучугин Илья 41 18
Чамара Денис 57 16
Меньшов Кирилл 72 16
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 16
Ушацкий Андрей 100 16
Нестеров Алексей 79 16
Кузьмич Всеволод 30 16
Суворов Антон 20 15
Потапкин Михаил 26 15
Шевченко Владимир 135 14
Шипов Савва 70 14
Хасин Михаил 26 12
Бычков Александр 39 12
Петров Михаил 88 10
Сергеев Сергей 63 10
Сотин Денис 102 10
Гребельный Антон 14 10
Размахаев Сергей 40 9
Тетерина Элла 13 9
Самедов Тимур 19 9
Эпштейн Герман 27 9
Айвазов Армен 449 9
Лоевский Илья 12 9
Таланов Максим 11 9
Чибисов Владимир 22 9
Болотюк Дмитрий 12 9
Ушаков Анатолий 15 9
Гурко Денис 11 9
Россия - Российская федерация - РФ 57483 52
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 24
Восточная Европа 1682 21
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 255 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 10
Украина 3374 6
Черкизон - Черкизовский рынок 61 6
Россия - Республика Крым 626 4
Земля - планета Солнечной системы 868 4
Россия - Кашира 9 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 1
Узбекистан - Республика 823 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 1
Россия - ПФО - Казань 1519 1
Узбекистан - Ташкент 104 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 53
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 22
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2855 10
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 8
Страховой брокер 13 8
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 8
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 7
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 2
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 243 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 14
Эксперт ГК 13 9
Apps4All 25 7
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 30
CNews AWARDS 291 22
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 14
CNews FORUM Кейсы 44 4
CNews ИТ-стратегия 13 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 18 1
SAP Value Award 5 1
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 19 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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